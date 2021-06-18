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Новости Общество
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поджог (900) Нацполиция (15757) Шабунин (474) Цуцкиридзе Максим (30)

Реальных результатов в расследовании поджога дома родителей Шабунина пока нет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Новости Цензор.НЕТ Общество

Реальных результатов в расследовании поджога дома родителей Шабунина пока нет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Следственные действия по факту поджога дома родителей главы ЦПК Виталия Шабунина пока не дают возможность раскрыть уголовное преступление.

Об этмо в интервью Цензор.НЕТ рассказал замглавы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"Проведена пожарно-техническая экспертиза, установлено, что это поджог. Мы задержали в Киевской области одну из преступных групп, которая специализировалась на таких поджогах, и было несколько зацепок, которые указывали на то, что они могут быть причастны и к указанным преступлениям. Например, использовали идентичную зажигательную смесь. Но после проведения следственных действий мы эту версию отвергли", - отметил Цуцкиридзе.

Однако, по его словам, пока реального результата в раскрытии этих преступления нет.

"Что касается гранат, то выяснили, что они не имеют взрывной смеси, как и в случае с покушением на Павленко. К сожалению, вынужден констатировать, что те следственные действия, которые продолжаются, пока не дают нам возможности раскрыть это уголовное преступление. В то же время после того, что произошло, и родственникам, и самому Шабунину была предложена охрана. Сказал, что не нуждается", - рассказал замглавы Нацполиции.

Полный текст интервью с Максимом Цуцкиридзе читатй здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через два дня после заявления о пропаже офицера ГПСУ Черткова полиция установила человека, который видел его в Одессе, - Цуцкиридзе

Автор: Богдан Гуньковський
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А Гонтаревой?... Реальных результатов в расследовании поджога дома родителей Шабунина пока нет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3700
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18.06.2021 12:38 Ответить
Все знают, что это Порошенко
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18.06.2021 12:41 Ответить
И Пастор на шухере стоял...
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18.06.2021 12:42 Ответить
Спички подносил? )))
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18.06.2021 12:49 Ответить
Та и у дяди Васи с Подола хату спалили, когда он пьяный с окурком на диване уснул.
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18.06.2021 12:43 Ответить
Хай поставлять пісню 95 "палала хата". А взагалі, то все таке. Головне не Порошенко.
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18.06.2021 12:48 Ответить
лысого кошевого на дыбу, он все раскажет
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18.06.2021 13:36 Ответить
Не на часі такі дрібниці розслідувати, коли на святій українській землі всупереч обісцянкам "найвеличнішого" і далі ходить "щоколядний барига", а вже не "зубожілий нарід" скуповуючи продукцію Рошен дає баризі ще й збагачуватись)
Не той тепер Шабунін як раніше і не тим він зараз переймається(
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18.06.2021 12:49 Ответить
Шабунин, трижды сидевший Шерембей, генерал Найем и вагоновожатый Лещенко - главные антикоррупционеры Украины. Все буде добре с такими кадрами))
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18.06.2021 15:02 Ответить
рюкзаков превратил Полицию Деканоидзе в мусоров захарченко, вот они и покрывают преступления против антикоррупционых активистов.
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18.06.2021 23:46 Ответить
 
 