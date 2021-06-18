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Новости За рубежом
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"Путин получил сцену с Байденом, но не получил ничего другого", - экс-координатор санкционной политики Госдепа Фрид

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Президент США Джо Байден на встрече в Женеве не пытался соблазнить президента РФ Владимира Путина какой-то сомнительной великой сделкой за счет Украины.

Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" заявил американский дипломат, экс-помощник госсекретаря США, ведущий эксперт Atlantic Council Дэниел Фрид, информирует Цензор.НЕТ.

"Президент Байден и его команда не ожидали прорыва и не добились его. Они также не пытались соблазнить (президента - ред.) Путина какой-то сомнительной великой сделкой за счет Украины или кого-либо еще. Вместо этого Байден разъяснил Путину, каковы рамки отношений США с Россией. Это сотрудничество там, где возможно (например, стратегическая стабильность), сопротивление агрессии Путина и предупреждение его о последствиях, если до него не дойдет это сообщение, поддержка демократии и прав человека, в том числе внутри России. Ожидания Байдена относительно результатов встречи кажутся скромными. Он мало или вовсе не доверяет Путину. Украина может быть уверена, что ее американский друг не попал под путинские призрачные сферы влияния и двойную политику", - заявил Фрид.

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По его мнению, Путин ничего не получил от встречи, кроме картинки с американским президентом.

"Байден смог выразить позицию США с позиции силы после удачной недели встреч с G7, НАТО и ЕС. Путин получил сцену с Байденом, но не получил ничего другого. После недели успешных встреч в Европе встреча Байдена и Путина означает, что у России больше нет в Белом доме жилетки, в которую можно поплакаться. Это означает, что США будут защищать себя, своих друзей и союзников, а также свои ценности", - подчеркнул собеседник.

Он полагает, что строительство газопровода "Северный поток -2" не было темой встречи двух президентов, потому что американской администрации еще предстоит обсудить этот вопрос с европейскими странами.

"Северный поток-2" – плохая идея. США необходимо обсудить это с Украиной, Польшей и другими европейцами, которых это затронуло, и, конечно же, с Германией. Мы должны ожидать, что Путин будет использовать газопровод для получения стратегической выгоды. Наша задача - снизить риски", - сказал Фрид.

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По его словам для улучшения взаимоотношений с Россией ключевым фактором является на данный момент является отпор ее агрессии.

"Чтобы улучшить отношения с Россией, нам всем нужно противостоять агрессии Путина, сотрудничать там, где и если возможно, и помнить, что лучшее будущее возможно с лучшей Россией", - резюмировал Фрид.
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Топ комментарии
+4
"Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого", - екскоординатор санкційної політики Держдепу Фрід - Цензор.НЕТ 2638
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18.06.2021 12:19
+2
Для пуйла этого было достаточно, зачем Байден сделал пуйлу такой подарок, непонятно
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18.06.2021 12:10
+2
"Президент Байден и его команда не ожидали прорыва и не добились его. Байден разъяснил Путину, каковы рамки отношений США с Россией. Это сотрудничество там, где возможно (например, стратегическая стабильность), сопротивление агрессии Путина и предупреждение его о последствиях, если до него не дойдет это сообщение, поддержка демократии и прав человека, в том числе внутри России. Ожидания Байдена относительно результатов встречи кажутся скромными. Он мало или вовсе не доверяет Путину. Украина может быть уверена, что ее американский друг не попал под путинские призрачные сферы влияния и двойную политику", - заявил Фрид. По его мнению, Путин ничего не получил от встречи, кроме картинки с американским президентом.
Пустословие, и не больше. Байден сам инициировал женевскую встречу, только возникает вопрос - зачем, если он и его команда не ожидали прорыва и не добились его? Если хулио не получил ничего кроме картинки, то зачем её нужно было ему подавать? Показать и подчеркнуть его значимость в процессах? Какой-то нелогичный и противоречивый подход к вопросу.
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18.06.2021 12:21
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"Путин получил сцену с Байденом, но не получил ничего другого", - экс-координатор санкционной политики Госдепа Фрид - Цензор.НЕТ 1792

"Путин получил сцену с Байденом, но не получил ничего другого", - экс-координатор санкционной политики Госдепа Фрид - Цензор.НЕТ 6465
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18.06.2021 12:04 Ответить
"Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого", - екскоординатор санкційної політики Держдепу Фрід - Цензор.НЕТ 928
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18.06.2021 12:20 Ответить
ну вот оно заподное мЫшленье..... в мордоре из этого выжмут всё остальное главное что есть
картинка настоящая картинка потому шо важно что вальсировали значит уважают значит боят
ся значит мы огогого и наш царь лев.......... всех раком поставил
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18.06.2021 12:07 Ответить
Для пуйла этого было достаточно, зачем Байден сделал пуйлу такой подарок, непонятно
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18.06.2021 12:10 Ответить
"Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого", - екскоординатор санкційної політики Держдепу Фрід - Цензор.НЕТ 2638
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18.06.2021 12:19 Ответить
Разказывай сказки для наивных и глупых ЛОХОВ! ***** получил, то чего добивался (подковерных сделок), политика "демократов" всегда была на словах показушно "русофобской", а на деле очень даже покладистой и более, чем умереной и сдержаной ко всем выходкам кремвских упырей! Байден сказал *****, что он должен говорить на публику, то, что от него требуется сказать, а не сделать /типа чего тут непонятного для политика, ведь политика - это искусство БРЕХНИ и одурацивая ЛОХТОРАТА/!
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18.06.2021 12:20 Ответить
Після того, як біоробот жо байден обдристався в Європі, його адмінісракція та глобалістські мідіє зара' посилено ліплять з гівна цукєрку "Тузік". "Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого", - екскоординатор санкційної політики Держдепу Фрід - Цензор.НЕТ 6532
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18.06.2021 13:57 Ответить
"Президент Байден и его команда не ожидали прорыва и не добились его. Байден разъяснил Путину, каковы рамки отношений США с Россией. Это сотрудничество там, где возможно (например, стратегическая стабильность), сопротивление агрессии Путина и предупреждение его о последствиях, если до него не дойдет это сообщение, поддержка демократии и прав человека, в том числе внутри России. Ожидания Байдена относительно результатов встречи кажутся скромными. Он мало или вовсе не доверяет Путину. Украина может быть уверена, что ее американский друг не попал под путинские призрачные сферы влияния и двойную политику", - заявил Фрид. По его мнению, Путин ничего не получил от встречи, кроме картинки с американским президентом.
Пустословие, и не больше. Байден сам инициировал женевскую встречу, только возникает вопрос - зачем, если он и его команда не ожидали прорыва и не добились его? Если хулио не получил ничего кроме картинки, то зачем её нужно было ему подавать? Показать и подчеркнуть его значимость в процессах? Какой-то нелогичный и противоречивый подход к вопросу.
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18.06.2021 12:21 Ответить
"Путін отримав сцену з Байденом, але не отримав нічого іншого", - екскоординатор санкційної політики Держдепу Фрід - Цензор.НЕТ 7047
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18.06.2021 12:22 Ответить
Так опубликуйте их разговор тет-а-тет.
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18.06.2021 12:32 Ответить
Путин получил сцену с Байденом. На которую Байден его вывел в наивном спектакле заглядывания в глаза.
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18.06.2021 13:07 Ответить
путин получил легитемизацию/рукопожатость. теперь эрэфия может продолжать: свои "пляски" в Украине и Сирии; хакерские атаки на инфраструктуры неугодных ей стран; продажу газа по сп-2 и, как следствие, финансирование закупок/разработок военного снаряжения; и устраивать прочие "радости" для остальных стран; и т.п. шалости.
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18.06.2021 14:14 Ответить
скорее всего получил прейскурант на свои возможные "шалости". - То, чего долго Россия испрашивала у США...
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18.06.2021 14:53 Ответить
 
 