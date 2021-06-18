Зеленский объявил о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам: Это шаг к качественной медицине
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В текущем году в Украине запустят проект, предусматривающий строительство больниц нового формата, которые будут соответствовать уровню европейских клиник, заявил президент Владимир Зеленский.
"Одним из шагов на пути к качественной медицине станет наш новый проект – запуск больниц нового, качественно другого формата, по лучшим мировым стандартам. Больницы одинаково комфортные как для пациента, так и для врача. Мы начинаем этот проект уже в этом году с областных клинических и детских больниц, которые должны соответствовать уровню европейских клиник", - заявил Зеленский во время выступления в День медика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По словам президента, данный проект будет реализован в каждой области. "Новые учреждения станут примером качества для дальнейших планов по обновлению всех больниц в Украине", - добавил он.
По словам Зеленского, также продолжается строительство больниц в рамках национальной программы "Большое строительство".
"Уже создано 33 больницы и 60 сельских амбулаторий. В планах - к концу 2021 года еще 30 медицинских учреждений и 340 сельских амбулаторий плюс 200 современных приемных отделений по всей Украине", - сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
Нет денег на выплаты ЗП - медикам.Уже медики на забастовки выходят.А этот наркоман,то деревья сажает,то больницы строит.Долги по зарплатам сначала выплати, клоун!
корупцию победили, алегархов приструнили, проект большие дороги есть, проект хороших больниц есть
не жизнь, а песня, только что-то грустно однако
тем временем, с июня, минимально за газ уже 12 грн(без транспортировки), электричество растет и т.д.
В.Арьєв
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Ясно сказано. Евроремонты. Перегородки только с гипсокартона. Потолок "Амстронг" и металлопластиковый водопровод.
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Чмирька Зєлю геть. Дострокові. Нема у нього ніякого рейтингу, всі "рейтинги" куплені.
Ті що виїжджають перекази роблять на мільярди а це рост ВВП й підтримка економики. Заводи теж стають ті що совковий непотріб, а ще війна з рашисстами. Але Україна витримає й розквітне, можете не мріяти рашисти кацапськи!
Так що маєчня твоя тут не пройде. А те що ти живеш в Україні не робить тебе Українцем, спочатку хочаб припини спілкуватися з людьми язиком рашисстов-нелюдів, ОПЗЖопівці теж в Україні живуть...
Не думай як кацап що той хто голоснійше кричить той правий, це не так.
P. S. Більше відповіді не буде.
Яке воно тупе....
У країні де імбіціли на зразок ківі стають "науковцями" ....
Починаючи з 2016 року, створено 778 опорних шкіл, близько 1300 філій. 331 опорна школа створена в об'єднаних громадах.
За програмою президента України з розвитку сільської медицини чітко прораховано спроможну мережу первинної меддопомоги в сільській місцевості - 4223 амбулаторії, і більше п'яти сотень - спорудження нових. Близько 30 таких амбулаторій уже введено в експлуатацію. До червня відкриють ще 382. Запроваджуються послуги телемедицини в сільській місцевості, за допомогою якої сімейний лікар може зв'язатися з тим чи іншим лікарем у районі чи області і проконсультуватися. Держава закуповує для сільських амбулаторій службові автомобілі.
заедостал........ своими феерическими бредовыми идеями.
Армией, экономикой займись, шут гороховый, пацаны гибнут каждый день, пенсы вон обувь жрут с голодухи, а ты Нью-Васюки все строишь.
Никогда ограниченный Клоун не станет Президентом, он останется Клоуном, просто Клоуном.....
Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)
18 Июня 13:15 0
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Зеленський забрав 600 мійльонів у паралімпійців та віддав їх суддям
У Верховній Раді депутати Зеленського та їх союзники з ОПЗЖ прийняли закон, згідно з яким з убого фінансування паралімпійського спорту забирають 600 мільйонів!! гривень та віддають їх Державній судовій адміністрації. Тобто купляють лояльність суддів для дерибану та корупційних схем.
Також у непідконтрольного Антикорупційного суду, що чинить опір намаганням Єрмака та Зеленського керувати ним у ручному режимі забирають 135 мільйонів гривень фінансування у якості покарання.
Розумієте весь цинізм та безпринципність чинної влади? І до того ж власне, виникає питання - а де ж гроші у бюджеті, що так нахабно забирають сотні мільйонів у інвалідів? Куда з бюджету зникли гроші, Зеленський та Єрмак? Чому бюджет такий дірявий?
Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами".
«Законом збільшено по загальному фонду державного бюджету видатки Державній судовій адміністрації України за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» на 600 млн грн шляхом зменшення на таку ж суму обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту України за бюджетною програмою «Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх»,
На большее ума не хватает.