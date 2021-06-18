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Зеленский объявил о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам: Это шаг к качественной медицине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Зеленский объявил о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам: Это шаг к качественной медицине

В текущем году в Украине запустят проект, предусматривающий строительство больниц нового формата, которые будут соответствовать уровню европейских клиник, заявил президент Владимир Зеленский.

"Одним из шагов на пути к качественной медицине станет наш новый проект – запуск больниц нового, качественно другого формата, по лучшим мировым стандартам. Больницы одинаково комфортные как для пациента, так и для врача. Мы начинаем этот проект уже в этом году с областных клинических и детских больниц, которые должны соответствовать уровню европейских клиник", - заявил Зеленский во время выступления в День медика, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По словам президента, данный проект будет реализован в каждой области. "Новые учреждения станут примером качества для дальнейших планов по обновлению всех больниц в Украине", - добавил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Не менее 20 тыс. грн для врачей": Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты медикам

По словам Зеленского, также продолжается строительство больниц в рамках национальной программы "Большое строительство".

"Уже создано 33 больницы и 60 сельских амбулаторий. В планах - к концу 2021 года еще 30 медицинских учреждений и 340 сельских амбулаторий плюс 200 современных приемных отделений по всей Украине", - сказал президент.
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Топ комментарии
+18
Просто фееричный идиот!))
Нет денег на выплаты ЗП - медикам.Уже медики на забастовки выходят.А этот наркоман,то деревья сажает,то больницы строит.Долги по зарплатам сначала выплати, клоун!
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18.06.2021 12:09
+16
Зеленое стадо вошло во вкус безнакпзанного большого распила бюджетных денег...
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18.06.2021 12:08
+13
идиот. но откаты любит.
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18.06.2021 12:07
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Правила форума Совет форумчан
шаг к качественным безтендерным откатам квартальной власти
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18.06.2021 12:06 Ответить
прошу пана, то є Велике МЕДІвництво, чи як завжди Велике МУДІвництво ? Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 3872
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18.06.2021 13:51 Ответить
идиот. но откаты любит.
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18.06.2021 12:07 Ответить
Корупцію і бідність вже подолано, тарифи справедливі, зарплата вчителів 4000. Тепер нові лікарні. Хавай - те!
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18.06.2021 12:07 Ответить
Вже побудовані космодром, університет і місто на Чорному морі)
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18.06.2021 12:11 Ответить
Згоден. Його особистість масштабніше.
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18.06.2021 12:15 Ответить
а ще "мілліярд, мілліярд белих берьоз" Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 2512
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18.06.2021 13:53 Ответить
"чем мельче поц - тем больше планы" Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 5275
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18.06.2021 13:54 Ответить
Зеленое стадо вошло во вкус безнакпзанного большого распила бюджетных денег...
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18.06.2021 12:08 Ответить
дайошь преЗЕдентскую больничку с зарплатой 4000 долларов (или евро, все равно) Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 4688
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18.06.2021 13:56 Ответить
А вы все спарашиваете...зачем в Оман ездил...ответ то вот он....бабло с большого распила складывать...
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18.06.2021 12:09 Ответить
Просто фееричный идиот!))
Нет денег на выплаты ЗП - медикам.Уже медики на забастовки выходят.А этот наркоман,то деревья сажает,то больницы строит.Долги по зарплатам сначала выплати, клоун!
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18.06.2021 12:09 Ответить
потому и зарплаты маленькие что нет хороших больниц, старые плохие закрывают, настроят новых правильных и сразу всем ЗП по 4тыщ доляров, и все перестанут болеть.
корупцию победили, алегархов приструнили, проект большие дороги есть, проект хороших больниц есть
не жизнь, а песня, только что-то грустно однако
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18.06.2021 13:44 Ответить
Один строїтєль вже сидить в Ростові. У того таке саме "велике крадівництво" називалось ЕВРО 2012. Тут внучок намалювався.
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18.06.2021 12:10 Ответить
длбб,блд, а ведь шлхи те же останутся .
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18.06.2021 12:10 Ответить
бл. спишут бабло, не построят и разбегутся. это касается дорог, деревьев, университета, больниц и т.д.
тем временем, с июня, минимально за газ уже 12 грн(без транспортировки), электричество растет и т.д.
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18.06.2021 12:10 Ответить
а старые так и останутся в говне?
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18.06.2021 12:10 Ответить
Яка різниця.
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18.06.2021 12:17 Ответить
"Щойно у ВР голова Рахункової Палати показав страшні цифри: країна позичає майже половину доходів бюджета. Борг росте шаленою швидкістю і його обслуговування коштує занадто дорого. Дефіцит бюджету найбільший за 10 років.Це означає, що скоро колапс. Осінь буде дуже важкою"
В.Арьєв
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18.06.2021 12:11 Ответить
Зеленский объявил о запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам: Это шаг к качественной медицине - Цензор.НЕТ 6612

.....
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18.06.2021 12:14 Ответить
Це крок до ще одної схеми розкрадання бюджету клованом, під красивою вивіскою...
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18.06.2021 12:16 Ответить
Це вам не лікарня майбутнього від дружини бджоляра.
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18.06.2021 12:18 Ответить
Зеленский объявил - и всё дальше можно не читать... Очередной п@здёшь Zelenskyi announces launch of project to build hospitals according to European standards - Цензор.НЕТ 1976
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18.06.2021 12:17 Ответить
а старые нельзя отремонтировать?
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18.06.2021 12:17 Ответить
Не той масштаб бюджету. Треба ширше.
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18.06.2021 12:19 Ответить
Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 5137 запуске в Украине проекта строительства больниц по евростандартам
Ясно сказано. Евроремонты. Перегородки только с гипсокартона. Потолок "Амстронг" и металлопластиковый водопровод.

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18.06.2021 14:31 Ответить
От мерзотник! Борг країни росте під ОВДП кожен місяць на мільярди під 18%(бо МВФ послав нахєр), по країні повно заборгованостей бюджетнікам, і навіть військовим, а цей чмирьок продовжує повітряні палаци будувати!
_________
Чмирька Зєлю геть. Дострокові. Нема у нього ніякого рейтингу, всі "рейтинги" куплені.
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18.06.2021 12:19 Ответить
Як би ж то! Ви дуже гарної думки про нарід.
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18.06.2021 12:21 Ответить
Ось, той що знизу, це не народ. Це платний троль Мародера, який займається тільки тим, що ********* українців лобом, ділить їх на зебілів і мародерів. Більше шкоди Україні, ніж ця мародерська ботоферма, не принесли навіть росіяни. Люди зневірені і вже нікому не вірять, навіть один-одному. А це - КАТАСТРОФА.
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18.06.2021 12:46 Ответить
Так болванам, голосовавшим за писюаниста, и надо. Вопи дальше, балбес. Йульку ты уже во все места облизывал, ********* у тебя уже был рыцарем в тигровой тряпке, потом ты выбрал Вазелина. Кушай. Те. А не вопи, КАТАСТРОФА. Катастрофа это тогда, когда избиратель осел как ты.
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18.06.2021 13:29 Ответить
Так ти за нього голосував. Та знову збираєшся.
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18.06.2021 12:24 Ответить
бывал я в западных клиниках - старость не радость...ну шо тут сказать - иным предпочел бы сельский лазарет на ридной криворожчине...
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18.06.2021 12:20 Ответить
Фотку найвеличнішого прикладайте. Допоможе. Zelenskyi announces launch of project to build hospitals according to European standards - Цензор.НЕТ 6540
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18.06.2021 12:22 Ответить
А, якщо в дупі свербить? Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 1670
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18.06.2021 12:49 Ответить
Ну если кто-то думает, что если кровати в борделе поставить под правильным углом и от клиентов не будет отбоя.....
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18.06.2021 12:30 Ответить
Обирали президента а обрали прораба.... ще й туповатого.
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18.06.2021 12:31 Ответить
и зачем больницы нищим? там ценники врачей зашкаливают!... пан президент, лучше бы вы построили европейскую экономику, а потом уже больницы... по моему все логично, сначала заработать, потом вложить, у нас как то все время при любой власти, сначала построить что нибудь, и сразу заработать себе и приближенным... эх.. не будет толку с это страны.. долги растут внутренние и внешние, предприятия останавливаются, безрабоитца растет, люди уезжают кто куда... по моему пифдец Украины неизбежен, вопрос времени...... так может уж лучше сразу отключить систему жизнеобеспечение больному, чем его мучать!?
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18.06.2021 12:35 Ответить
А где ж они тогда столоваться будут?!
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18.06.2021 12:37 Ответить
Не дочекаєтесь кацапи пи#деца України, хутіна вам кацапам у обидва вуха!
Ті що виїжджають перекази роблять на мільярди а це рост ВВП й підтримка економики. Заводи теж стають ті що совковий непотріб, а ще війна з рашисстами. Але Україна витримає й розквітне, можете не мріяти рашисти кацапськи!
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18.06.2021 12:42 Ответить
и давайте реалиям взглянем в глаза, без лозунгов.. согласитесь все 30 лет что бы мы не делали не идут дела, видно в понедельник нас мама родила.......
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18.06.2021 13:09 Ответить
Алексей, во первых я живу в Украине, во вторых если ты , впрочем как и наши госслужащие, за все 30 лет, считаешь что деньги ввезенные в Украину заробитчанами это рост ВВП, то мне вас искренне жалко! И сколько можно про совковый потриб розмовляти? Разве кто то мешал этот непотриб реконструировать, модернизировать, открывать новые предприятия!? Если да то задайтесь вопросом кто мешал этому? А то вы рассуждаете как совковый житель "США развалили СССР" но вот только я этого не понимаю, разве во главе СССР стояли руководители всех уровней ветвей власти граждане США!? нет... верно? так кто развалил совок? вопрос вам! У нас все время властьимущие пытаются искать виновных их вне, все кто то им мешает.. а на самом деле - плохому танцору яйца мешают! А ВВП из чего оно формируется, на что влияет и что самое главное в ВВП и экономическом развитии страны я бы советовал вам изучить, что бы больше не писать глупостей!
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18.06.2021 13:10 Ответить
Я знаю що таке ВВП й з чого складається. Як що ти не знаєш що для зросту економіки потрібно прихід грошей з зовні (гроші зароботчан частково впливають на зріст ВВП) тому що витрачаються в Україні, туризм так само, а коли немає надходжень грошей з зовні то економіка зростає повільно або зовсім не зростає. Маєчню пишеш ти. Усі 30 років Україною керували хто , два комуняки кравчук та кучма, Ющенко один більш меньш нормальний був так обгадили зрадники, потім зек на ніточках московії а потім війна. Тільки масковити зрозуміли що Україна виходить з під їхнього впливу почали війну.
Так що маєчня твоя тут не пройде. А те що ти живеш в Україні не робить тебе Українцем, спочатку хочаб припини спілкуватися з людьми язиком рашисстов-нелюдів, ОПЗЖопівці теж в Україні живуть...
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18.06.2021 15:24 Ответить
Вы не знает что такое ВВП! Давайте оперировать формулировками признаными в науке о экономике, а не выдумывать отсебятину! В какой строке сказано что ВВП - это деньги заробитчан? и вообще что деньги какие либо формируют ВВП!??? В какой строке формулировки? Валовий внутрішній продукт (ВВП) - один із найважливіших показників розвитку економіки, який висвітлює підсумок виробничої діяльності економічних одиниць-резидентів (людей) у галузі матеріального і нематеріального виробництв. Вимірюється вартістю товарів та послуг, виготовлених цими одиницями (людьми) для кінцевого використання. ВВП - сума валової доданої вартості (ВДВ) галузей, плюс чисті податки на продукти (ПДВ) (ЧПІ) не зараховані до неї:
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18.06.2021 15:37 Ответить
Не пиши мені більше як що ти не розумієш як грошові надходження громодян впливають на ВВП. Я з ідіотами котрі 2+2 скласти не можуть не спілкуюсь, не цікаво.
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18.06.2021 19:32 Ответить
Вы действительно такой тупой? "Ті що виїжджають перекази роблять на мільярди а це рост ВВП? ВВП - это валовой внутренний продукт, который включает в себя стоимость всех товаров и услуг, выработанных в стране за год, плюс экспорт, минус импорт! тОГДА НАЦБАНК ДУРНЕЕ ТЕБЯ ВЫХОДИТ! Господи ну наградил же Украину идиотами как ты! В Україні через трудову міграцію може прискоритися зростання цін і сповільнитися економічне зростання.Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку.НБУ відзначає, що вже зараз підприємці відзначають брак кваліфікованих кадрів, який в першу чергу пов'язаний з виїздом українців в Польщу та інші країни."Один з основних ризиків базового сценарію - продовження відтоку робочої сили з України. Це буде високими темпами створювати подальше підвищення диспропорцій між попитом і пропозицією на ринку праці", - вважають експерти НБУ.Трудова міграція також перешкоджає росту темпів виробництва, найбільше - в будівництві, промисловості, сільському господарстві, транспорті та зв'язку."За даними обласних служб зайнятості в Польщі, майже 50% трудових мігрантів з України подали в 2017 році заяви на працевлаштування саме в цих видах діяльності", - йдеться в звіті НБУ.
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18.06.2021 19:59 Ответить
Останній раз пишу тобі ідіот. Гроші що надсилають заробітчани теж впливають на зріст ВВП й не погано впливають. Ти не розумієш взагалі про що я.
Не думай як кацап що той хто голоснійше кричить той правий, це не так.
P. S. Більше відповіді не буде.
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19.06.2021 17:46 Ответить
Ти занадто передбачуванний, друже, будувати європейську економіку довго і треба неаби який розум а йому вже треба думати за другий термін, українці ******* слухати...))
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18.06.2021 12:43 Ответить
я понимаю что это не одно десятилетие, но с чего то нужно начинать, а у нас за 30 лет никто даже фундамент не начинал! и похоже не собираются! вот в чем проблема то! и явно не с больниц нужно начинать...
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18.06.2021 13:01 Ответить
Скажіть хтось ідіоту янєлоху що крок до якісної медицини це відсутність можливості отримувати диплом лікаря за 'бабло' , щоб лікарі були з знаннями а не ті що діагноз вірний визначити не здатні.
Яке воно тупе....
У країні де імбіціли на зразок ківі стають "науковцями" ....
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18.06.2021 12:38 Ответить
так почему же сейчас существующих украинских больницах отсутсувуют качественные европейские стандарты? А все потому,что что при власти люди,которые живут с "богатыревских " стандартов медицыны.- "пендж степанова" соврать не даст,как и фирма- проклвдка для закупки вакцины из того же "европейского высококачественного уровня медицины"
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18.06.2021 12:40 Ответить
А где врачей взять а медсестер
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18.06.2021 12:42 Ответить
Не вчити за бюджетні кошти, хай вчаться за власні і будуть вільними. Навіщо вчитися на лікаря в Україні знаючи що зарплати у лікарів в Україні малі? У мене є багато знайомих чиї діти вивчилися за бюджет на лікарів і повтікали на мадярщину чи Словатчину. У Америці хто вивчився на лікаря за гроші фондів працює за копійки у муніципальних лікарнях відробляючи витрачене на нього...
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18.06.2021 12:54 Ответить
Якшо в Україні скоро залишиться заселена людьми тільки вулиця Банкова в Київі, то багато медперсоналу буде не потрібно Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 3953
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18.06.2021 12:55 Ответить
Балбес ты, Ваня. Первым сдрыснет твой избранник на виллу в Италию, а ты будешь подыхать возле мусорника на Печерске, не найдя свежих объедков
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18.06.2021 13:34 Ответить
Надеюсь вы наконец то подвяжете к больницам вертолетные площадки...нук хотя бы к реанимационным???? Хоть что то сростется???
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18.06.2021 12:46 Ответить
Як гарно він гребе під себе усі заслуги поперелників, які зробили реформу децентралізації!))
Починаючи з 2016 року, створено 778 опорних шкіл, близько 1300 філій. 331 опорна школа створена в об'єднаних громадах.

За програмою президента України з розвитку сільської медицини чітко прораховано спроможну мережу первинної меддопомоги в сільській місцевості - 4223 амбулаторії, і більше п'яти сотень - спорудження нових. Близько 30 таких амбулаторій уже введено в експлуатацію. До червня відкриють ще 382. Запроваджуються послуги телемедицини в сільській місцевості, за допомогою якої сімейний лікар може зв'язатися з тим чи іншим лікарем у районі чи області і проконсультуватися. Держава закуповує для сільських амбулаторій службові автомобілі.
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18.06.2021 12:56 Ответить
В европе откаты до 100%?
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18.06.2021 13:10 Ответить
Господи, как этот Клоун уже зае достал........ своими феерическими бредовыми идеями.
Армией, экономикой займись, шут гороховый, пацаны гибнут каждый день, пенсы вон обувь жрут с голодухи, а ты Нью-Васюки все строишь.

Никогда ограниченный Клоун не станет Президентом, он останется Клоуном, просто Клоуном.....
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18.06.2021 14:07 Ответить
Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 8966

Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

18 Июня 13:15 0

0
Зеленський забрав 600 мійльонів у паралімпійців та віддав їх суддям

У Верховній Раді депутати Зеленського та їх союзники з ОПЗЖ прийняли закон, згідно з яким з убого фінансування паралімпійського спорту забирають 600 мільйонів!! гривень та віддають їх Державній судовій адміністрації. Тобто купляють лояльність суддів для дерибану та корупційних схем.
Також у непідконтрольного Антикорупційного суду, що чинить опір намаганням Єрмака та Зеленського керувати ним у ручному режимі забирають 135 мільйонів гривень фінансування у якості покарання.
Розумієте весь цинізм та безпринципність чинної влади? І до того ж власне, виникає питання - а де ж гроші у бюджеті, що так нахабно забирають сотні мільйонів у інвалідів? Куда з бюджету зникли гроші, Зеленський та Єрмак? Чому бюджет такий дірявий?
Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами".
«Законом збільшено по загальному фонду державного бюджету видатки Державній судовій адміністрації України за бюджетною програмою «Забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та функціонування органів і установ системи правосуддя» на 600 млн грн шляхом зменшення на таку ж суму обсягу фінансування Міністерства молоді та спорту України за бюджетною програмою «Підготовка та участь національних збірних команд в Паралімпійських і Дефлімпійських іграх»,
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18.06.2021 14:12 Ответить
а таке буде?
Зеленський оголосив про запуск в Україні проєкту будівництва лікарень за євростандартами: Це крок до якісної медицини - Цензор.НЕТ 2822
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18.06.2021 14:32 Ответить
"Горшочек, НЕ ВАРИ!"
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18.06.2021 14:52 Ответить
Свою некомпетентность клоун пытается замылить проектами строек будущего.
На большее ума не хватает.
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18.06.2021 16:24 Ответить
Пи...ц как смешно ... Ты расскажи кто в этих больницах работать за минимальную зарплату будет... Только За 2020 год 66 тысяч врачей уехали со страны....
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18.06.2021 17:51 Ответить
Браво, Президенте! Нарешті в Україні буде наведено лад і з дорогами, і з медициною і з усім іншим. Два роки зробленого доводять, що вибір більшості - правильний. Успіху Україні!
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19.06.2021 15:05 Ответить
 
 