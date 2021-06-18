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Зеленский о пандемии коронавируса: Мы выстояли и возвращаемся к привычной жизни. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

На торжествах по случаю празднования Дня медицинского работника 18 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна постепенно возвращается к нормальной жизни с момента начала пандемии коронавируса.

Глава государства отметил, что еще год назад проводить живые встречи было невозможно, однако сейчас ситуация начала стабилизироваться, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.


"Год назад я был вынужден поздравлять вас по ту сторону экрана. Мы не могли встретиться из-за карантина. Тогда мы не понимали, что будет дальше, выстоим ли мы? Мы выстояли. Сегодня мы можем встретиться, и это благодаря вам. Сегодня мы постепенно возвращаемся к привычной жизни. Мы можем посещать кафе, стадионы, кинотеатры благодаря вам", – сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 50 человек, зафиксированы 967 новых случаев заражения, 2 312 человек выздоровели
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Топ комментарии
+32
Это летнее затишье, тупица
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18.06.2021 12:15
+32
"Мы выстояли. " - Сказочний ЗЄлєбоб! Скажи це родичам лікарів, котрі не вистояли без елементарних засобів захисту, проданих за кордон.
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18.06.2021 12:17
+31
а где сейчас вирусобес степашка - дорогое пальто?
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18.06.2021 12:14
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у него шо, шнобель перебит?
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19.06.2021 01:23 Ответить
Братья і сєстри. Падло зелене...коли вже той охоронець тобі голову розвалить?!?!
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18.06.2021 16:28 Ответить
А кто не выстоял? Кто не смог выстоять без аппаратов ШВЛ, без кислородных концентраторов, без квалифицированной мед.помощи???
Короче, трепло ты, Додик....

Украина - 2-я в Европе по смертности от COVID в сутки
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ 2021, 05:37

https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/9/7292915/index.amp
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18.06.2021 17:20 Ответить
Мы орали, сказала муха, сидячи на дупі вола...
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18.06.2021 17:32 Ответить
зе теперь перемогатель ковида. а рояль -святая весчь
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18.06.2021 17:38 Ответить
завтра начнется роль заболеваемости, каким-нибудь инд.штаммом. На фига этот пи*дежь раньше времени???
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18.06.2021 19:34 Ответить
Мразота , скажи це родичам померлих і тим , хто хворів в тяжкій формі , медпрацівникам , які рятували цих хворих . А ти зі своєю бандою вкрав в цих людей гроші на дороги , які в жахливому стані навіть в Києві . Ти просто вкрав гроші на лікування та гідну оплату медикам , бидло . А я особисто хочу подякувати зебілам за оце зе .
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18.06.2021 20:18 Ответить
Идиот бл...! 😡
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18.06.2021 20:29 Ответить
ми може і вистояли, але вірус поки що нікуди не дівся... І ріст смертей аж на 50% минулого квітня цьому яскравий доказ! Так що все тільки починається.
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18.06.2021 21:17 Ответить
Аааа, коронавірус "пабєждьон"? Пан нєлох вирішив і постановив, що третьої хвилі не буде?
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18.06.2021 21:17 Ответить
Ему даже в морду дать противно,
инфантильный сраковерт, ведь знает, что
он ни кто и все равно кривляется
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18.06.2021 21:22 Ответить
Чесно скажу, вже слів бракує на такі заяви Зепотерпілого !
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18.06.2021 21:33 Ответить
Выстояли, ага... Победун короновируса, дважды!
Порошенко закупил и привез кислородные концентраторы для украинцев. Зеленский вывез кислородные концентраторы в Индию. Это все, что вы должны знать об обоих.
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18.06.2021 21:36 Ответить
Щойно у ВР голова Рахункової Палати показав страшні цифри: країна позичає майже половину доходів бюджета!!
Борг росте шаленою швидкістю і його обслуговування коштує занадто дорого.
Дефіцит бюджету найбільший за 10 років.
Це означає, що скоро колапс.
Осінь буде дуже важкою ☹️
За що вакцину будете купувати , тва*юки зелені ?
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18.06.2021 21:38 Ответить
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