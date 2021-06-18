Зеленский о пандемии коронавируса: Мы выстояли и возвращаемся к привычной жизни. ВИДЕО
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На торжествах по случаю празднования Дня медицинского работника 18 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна постепенно возвращается к нормальной жизни с момента начала пандемии коронавируса.
Глава государства отметил, что еще год назад проводить живые встречи было невозможно, однако сейчас ситуация начала стабилизироваться, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Гордон.
"Год назад я был вынужден поздравлять вас по ту сторону экрана. Мы не могли встретиться из-за карантина. Тогда мы не понимали, что будет дальше, выстоим ли мы? Мы выстояли. Сегодня мы можем встретиться, и это благодаря вам. Сегодня мы постепенно возвращаемся к привычной жизни. Мы можем посещать кафе, стадионы, кинотеатры благодаря вам", – сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Короче, трепло ты, Додик....
Украина - 2-я в Европе по смертности от COVID в сутки
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ 2021, 05:37
https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/9/7292915/index.amp
инфантильный сраковерт, ведь знает, что
он ни кто и все равно кривляется
Порошенко закупил и привез кислородные концентраторы для украинцев. Зеленский вывез кислородные концентраторы в Индию. Это все, что вы должны знать об обоих.
Борг росте шаленою швидкістю і його обслуговування коштує занадто дорого.
Дефіцит бюджету найбільший за 10 років.
Це означає, що скоро колапс.
Осінь буде дуже важкою ☹️
За що вакцину будете купувати , тва*юки зелені ?