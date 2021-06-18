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Новости Экономика Бюджет-2021
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Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан

В 2020 году дефицит государственного бюджета стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом с трибуны парламента заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Для преодоления значительного дефицита мы одолжили 640 млрд грн. Но привлекать средства на приемлемых для нас условиях становится все сложнее, а непоступление запланированных средств приводило к несвоеаременному проведению трат. В мае, ноябре и декабре были задержки по оплате незащищеных статей бюджета. Почти 50% всех незащищенных издержек проведены после 28 декабря когда правительству удалось привлечь средства. В первом квартале 2021 года средства от государственных внешних займов так и не поступили. Поэтому для финансирования общего госбюджета привлекаются средства с Единого казначеймкого счета", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине уже сейчас нужно иметь четкий план возвращения дефицита госбюджета на допандемический уровень, - глава представительства МВФ Люнгман

Также Пацкан напомнил, что объем внешнего долга за год увеличился на 27%. На обслуживание и погашение госдолга направлено 512 млрд грн, почти треть госбюджета.

"Фактически каждый украинец имеет 61 тыс. долга, на его обслуживание в прошлом году заплатили 12,3 тыс. грн", - уточнил он.
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Топ комментарии
+14
Зебилы подскажите что под эту новость больше подходит..."хуже не будет" или "какая разница?"...???😁
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18.06.2021 12:20
+10
Еще не вечер...по итогам 2021 года булет еще больше...
Станок уже работает без перерыва..
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18.06.2021 12:17
+10
В 2020 году дефицит государственного бюджета стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн. Источник: https://censor.net/ru/n3272235

МАБУТЬ ЦЕ ТОМУ ЩО -

Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 7421
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18.06.2021 12:18
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Еще не вечер...по итогам 2021 года булет еще больше...
Станок уже работает без перерыва..
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18.06.2021 12:17 Ответить
Нічого не розумію - перестали красти, а грошей нема, явшоці! Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 3251
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18.06.2021 12:30 Ответить
Та то бюджет так перепоанився, що аж лічильник обнулився!😆
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18.06.2021 12:35 Ответить
Один зебіл мені писав, що сума залежить від того, як бухгалтер напише Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 3684
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20.06.2021 16:03 Ответить
цікаво є ще в світі країна де президент спокійно декларує доходи від спекуляцій ОВДП? Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 1761
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18.06.2021 12:30 Ответить
В 2020 году дефицит государственного бюджета стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн. Источник: https://censor.net/ru/n3272235

МАБУТЬ ЦЕ ТОМУ ЩО -

Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 7421
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18.06.2021 12:18 Ответить
Хоч десь у нас зростання.
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18.06.2021 12:19 Ответить
І закінчення "епохи бідності"!
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18.06.2021 12:27 Ответить
Тільки не для всіх.
Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 885
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18.06.2021 12:31 Ответить
А що, *кінця епохи зубожіння* для зебілів не буде ?
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18.06.2021 12:19 Ответить
всё это говорит о том,
что пацаны из трускавецких универов-
экстерном "завязали",
с "эпохой бедности"
своей
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18.06.2021 12:20 Ответить
Ну так новиє ліца, ні разу не корупціонери, на сцені.
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18.06.2021 12:20 Ответить
Зебилы подскажите что под эту новость больше подходит..."хуже не будет" или "какая разница?"...???😁
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18.06.2021 12:20 Ответить
Пачіму ми нє в НАТє? Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 6113
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18.06.2021 12:29 Ответить
"А ваш Порох - кровавый барыга!
О! И брата убил!!! Иии ... руку жал!!!
И... О! С мертвечуком дружил!"
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18.06.2021 12:45 Ответить
І вапщє я палітікай ні інтірісуюсь.
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18.06.2021 12:48 Ответить
Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 2059
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18.06.2021 12:22 Ответить
Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 9258
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18.06.2021 12:26 Ответить
Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 8602
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18.06.2021 12:29 Ответить
хорошо хоть ремонт нормальный в ОП успели сделалать.
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18.06.2021 12:25 Ответить
Тому і дефіцит бо пацкани у рахунковій палаті...)))
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18.06.2021 12:25 Ответить
боярє? Вони, падли, винуваті, - не лідєр же найвеличніший.
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18.06.2021 12:28 Ответить
странно...а ЗЕлёный говорит,что мы стали жить лучше и веселее...
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18.06.2021 12:26 Ответить
..і чемпіони по боротьбі з коронавірусом!))
Нажаль, наркотики мають побічні дії!🐸
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18.06.2021 13:13 Ответить
так Оман же работает на всю катушку...бородатой бабушке нужно возмещать потери на американском рынке
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18.06.2021 12:26 Ответить
а де зебилы? И де бихус?, - по-моему без новых пльонок не обойтись
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18.06.2021 12:26 Ответить
У зебилов щас экстренное совещание. На повестке дня:
1. как сделать вид, что не обосрались
2. как свернуть всё на Пороха
3. разное
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18.06.2021 12:31 Ответить
ой....оё-ёй... а как же запланированные президентом повышения зарплат врачам? перестройка больниц в европейские...ну и прочее.. по-мелочи 100 аэропортов...дисней-ленд...детям доплата за недра...ну и выдра.. в гетрах тырит ядра кедра ))))
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18.06.2021 12:29 Ответить
Зато бубочка новые обои поклеил.
С канабисом и обезьянками. Они ему помогали.
На это - и бюджета не жалко!🐸
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18.06.2021 12:31 Ответить
Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 2221
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18.06.2021 12:33 Ответить
ШашлычОк с журношлюхами в полтора ляма обошелся...
Интересно бугус с шустрым савиком баксами после этого срать не начали??
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18.06.2021 12:37 Ответить
Срочно надА строить еще 5 преЗедентских университетов ярдов на 50!
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18.06.2021 12:35 Ответить
А де ж зебілята?! На інструктажі?)))
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18.06.2021 12:37 Ответить
прикидывают как можно сюда Пороха притянуть Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 5102
Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 6444
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18.06.2021 13:04 Ответить
Яка чудова новина!
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18.06.2021 12:38 Ответить
У 2018 році кожний українець мав борг у 1 800$
А у 2021 році кожний українець має борг у 2 220$
Супер, кінець єпохи бідності👍
А на 2021 рік запланований дефіцит бюджету - 247 млрд гривень!
Уже зараз на сайті мінфіну пише, що за 4 місяці 2021 року уже дефіцит бюджету 80 млрд гривень❗❗❗
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18.06.2021 12:38 Ответить
Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 8842
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18.06.2021 12:39 Ответить
В бюджете черная дыра, которая может поглотить Зеленского со всеми его "слугами". МВФ не дает спасительный транш из-за отсутствия реальной борьбы с коррупцией и отказа Зе от эффективной судебной реформы, в ущерб своей монополии на власть. Спасаясь, "слуги" во главе с Гетьманцевым приняли закон о " налоговой амнистии", чтобы содрать с народа 5% от заработанных потом и кровью наличных, отложенных за долгие годы государственного бардака, на черный день. Кто-то не видит между этими явлениями прямой связи?Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 9707 Рост налогов на бизнес, аграриев, ну и конечно же приближающийся новый кодекс законов о труде из этой же оперы. Ну а для отвлечения внимания нам впаривают Закон о борьбе с олигархами, который являет собой чистый, как слеза ребенка, как утренняя роса популизм.
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18.06.2021 12:39 Ответить
Зате посміємось...
Правда???
Віднесемо, якщо хтось собі накопичив за життя більше за 15 тисяч баксів, до банку, заплатимо бубочкє 5 відсотків і ще раз посміємось...
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18.06.2021 12:40 Ответить
Зєбіли приватизуйте смітники, хоч якось може виживете в епоху безубожіння.
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18.06.2021 12:52 Ответить
Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 4420
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18.06.2021 13:03 Ответить
І це ще - не все!
ВОНО вже збирається на другий термін!
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18.06.2021 13:00 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=phJXzTgw5Oc
И это еще в ракете не смотрели...
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18.06.2021 13:00 Ответить
может попробовать опять Пороха виноватым сделать ? Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 4949
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18.06.2021 13:00 Ответить
Запросто, заявлять, що це ще Порох таку "діру" в бюджеті "проїв", щоб ЗЕ туди звалився.
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18.06.2021 18:07 Ответить
Как в народе называется человек, который живет не по средствам, т.е. тратит больше, чем зарабатывает?
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18.06.2021 13:04 Ответить
Голохвостий.🎹
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18.06.2021 13:24 Ответить
если ВСЕ будут платить налоги, ВСЕ!!! то еше так 150-200 миллиардов будут (лишними) тоесть + в казну.
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18.06.2021 13:53 Ответить
Когда приходит к власти кошерный борцун с олигархами, то олигархи увеличивают состояние, а в госбюджете и в карманах народа образуется дефицит. Вот такая "Моя Борьба" от Вазелинового клоуна.
Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 9919
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18.06.2021 14:13 Ответить
У Зе Є ПЛАН Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 2238 Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 4585

Дефіцит держбюджету в 2020 році став найбільшим за останні 10 років - 218 млрд грн, - Пацкан - Цензор.НЕТ 8570
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18.06.2021 23:33 Ответить
 
 