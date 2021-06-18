Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан
Новости Цензор.НЕТ Экономика
В 2020 году дефицит государственного бюджета стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом с трибуны парламента заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.
"Для преодоления значительного дефицита мы одолжили 640 млрд грн. Но привлекать средства на приемлемых для нас условиях становится все сложнее, а непоступление запланированных средств приводило к несвоеаременному проведению трат. В мае, ноябре и декабре были задержки по оплате незащищеных статей бюджета. Почти 50% всех незащищенных издержек проведены после 28 декабря когда правительству удалось привлечь средства. В первом квартале 2021 года средства от государственных внешних займов так и не поступили. Поэтому для финансирования общего госбюджета привлекаются средства с Единого казначеймкого счета", - отметил он.
Также Пацкан напомнил, что объем внешнего долга за год увеличился на 27%. На обслуживание и погашение госдолга направлено 512 млрд грн, почти треть госбюджета.
"Фактически каждый украинец имеет 61 тыс. долга, на его обслуживание в прошлом году заплатили 12,3 тыс. грн", - уточнил он.
Пожалуйста, подождите...
Станок уже работает без перерыва..
МАБУТЬ ЦЕ ТОМУ ЩО -
что пацаны из трускавецких универов-
экстерном "завязали",
с "эпохой бедности"
своей
О! И брата убил!!! Иии ... руку жал!!!
И... О! С мертвечуком дружил!"
Нажаль, наркотики мають побічні дії!🐸
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3. разное
С канабисом и обезьянками. Они ему помогали.
На это - и бюджета не жалко!🐸
Интересно бугус с шустрым савиком баксами после этого срать не начали??
А у 2021 році кожний українець має борг у 2 220$
Супер, кінець єпохи бідності👍
А на 2021 рік запланований дефіцит бюджету - 247 млрд гривень!
Уже зараз на сайті мінфіну пише, що за 4 місяці 2021 року уже дефіцит бюджету 80 млрд гривень❗❗❗
Правда???
Віднесемо, якщо хтось собі накопичив за життя більше за 15 тисяч баксів, до банку, заплатимо бубочкє 5 відсотків і ще раз посміємось...
ВОНО вже збирається на другий термін!
И это еще в ракете не смотрели...