Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан

В 2020 году дефицит государственного бюджета стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом с трибуны парламента заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

"Для преодоления значительного дефицита мы одолжили 640 млрд грн. Но привлекать средства на приемлемых для нас условиях становится все сложнее, а непоступление запланированных средств приводило к несвоеаременному проведению трат. В мае, ноябре и декабре были задержки по оплате незащищеных статей бюджета. Почти 50% всех незащищенных издержек проведены после 28 декабря когда правительству удалось привлечь средства. В первом квартале 2021 года средства от государственных внешних займов так и не поступили. Поэтому для финансирования общего госбюджета привлекаются средства с Единого казначеймкого счета", - отметил он.

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Также Пацкан напомнил, что объем внешнего долга за год увеличился на 27%. На обслуживание и погашение госдолга направлено 512 млрд грн, почти треть госбюджета.

"Фактически каждый украинец имеет 61 тыс. долга, на его обслуживание в прошлом году заплатили 12,3 тыс. грн", - уточнил он.