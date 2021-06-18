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Цуцкиридзе о гибели сотрудницы посольства США в Киеве: Очевидно, что ее сбил поезд. На одежде эксперты нашли следы краски вагона

Новости Цензор.НЕТ Общество

Цуцкиридзе о гибели сотрудницы посольства США в Киеве: Очевидно, что ее сбил поезд. На одежде эксперты нашли следы краски вагона

В деле о гибели сотрудницы посольства США в Киеве была проведена экспертиза. Согласно ее выводам, женщину сбил поезд.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе.

"По факту гибели сотрудницы посольства было открыто уголовное производство и назначена судебно-медицинская экспертиза, проведение которой поручено экспертному учреждению в Киеве. Но по ходатайству Посольства США в Украине было принято решение, что вскрытие с привлечением наших экспертов состоится за рубежом. Мы получили заключение и завершили его перевод. Единодушно что коллеги из США, что наши эксперты говорят о железнодорожной травме. То есть ее сбил поезд", - отметил он.

По словам Цуцкиридзе, женщина обычно бегала возле железной дороги. Очевидно, что она была в наушниках и не слышала, что едет поезд.

"Будут назначены дополнительные экспертизы. В том числе по трасологии и механизма этой железнодорожной травмы. То есть надо выяснить, имел ли поезд возможность для экстренного торможения. Мы также получили заключение судебной экспертизы материалов веществ и изделий. На одежде эксперты нашли следы краски с поезда", - добавил замглавы Нацполиции.

Полный текст интервью с Максимом Цуцкиридзе читайте здесь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, сотрудница посольства США Санвер Никаело была найдена на улице в Киеве с травмой головы и в бессознательном состоянии, позже она скончалась в больнице.

В МВД отметили, что смерть сотрудницы посольства США может быть как преступлением, так и несчастным случаем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Реальных результатов в расследовании поджога дома родителей Шабунина пока нет, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Автор: Богдан Гуньковський
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Цуцкиридзе о гибели сотрудницы посольства США в Киеве: Очевидно, что ее сбил поезд. На одежде эксперты нашли следы краски вагона - Цензор.НЕТ 1820

"По словам Цуцкиридзе, женщина обычно бегала возле железной дороги."
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18.06.2021 13:08 Ответить
А машинист локомотива собщал о проишествии /интересно ознакомится с его показаниями: в каком состоянии была погибшей непосредственно до столкновения, может быть уже без признаков жизни/?
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18.06.2021 13:11 Ответить
часто-густо ваши привычки кто то замечает. Маршруты не исключение.
частное замечание.
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18.06.2021 13:30 Ответить
Шапошников про Цуцкиридзе и Авакова видео выложил в ютубе о коррупции с видео скрытой камеры.
https://www.youtube.com/watch?v=6GU85b8LRLU&ab_channel=shaposhnikovnews
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18.06.2021 13:40 Ответить
Избил поезд.
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18.06.2021 14:09 Ответить
Женщину с проломанным черепом могли положить на рельсы в от вам и краска.
Могли толкнуть - что всё-таки сказал машинист, зачем нам эти ущербные "недоновости" ?
Почему ни слова о том, что её муж курировал поставки американского оружия в Украину ?
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18.06.2021 15:29 Ответить
а еще агенты абвера изнасиловали и забрали телефон но ментально..прям киллеры
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18.06.2021 17:53 Ответить
имел ли поезд возможность для экстренного торможенияИсточник: https://censor.net/ru/n3272240===\

шо еще этот горе-криминалист ляпнет...???- обнять и горько плакать... Цуцкиридзе о гибели сотрудницы посольства США в Киеве: Очевидно, что ее сбил поезд. На одежде эксперты нашли следы краски вагона - Цензор.НЕТ 8717
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19.06.2021 04:21 Ответить
 
 