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Словакия сворачивает COVID-вакцинацию российским "Спутник V": нет спроса - закупили 200 тыс. доз, а захотели сделать прививку лишь 10 тыс. человек

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Словакия сворачивает COVID-вакцинацию российским

Власти Словакии намерены свернуть вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V": как утверждают в Братиславе, это связано с низким спросом на российскую вакцину

Несмотря на то, что Словакия закупила 200 тысяч доз "Спутника", на вакцинацию препаратом зарегистрировалось гораздо меньше людей – всего лишь 10 тысяч человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.

При этом первой дозы российской вакцины ждут около 6 тысяч словаков, в то время как общее число привившихся приблизилось вплотную к 2 млн человек сообщили в словацком Минздраве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Словакии заявили, что Россия предоставила "не ту" вакцину "Спутник V": она отличается от одобренной научным журналом

Из-за низкого интереса власти прекратят регистрацию желающих привиться "Спутником" уже 30 июня.

Теперь Словакия, как сообщается, намерена продать неиспользованные ампулы или же передать их безвозмездно другим странам. При этом срок годности у 100 тысяч доз истекает уже в конце июля.

Словакия импортировала 200 тысяч доз вакцины "Спутник" в начале марта – это привело к правительственному кризису. Премьер-министра Игоря Матовича на родине обвиняли в заключении соглашения без ведома других политиков, в том числе президента. Скандал привел к отставке правительства, в том числе самого Матовича. Помимо этого, словацкий регулятор утверждал, что поставленная в страну партия "Спутника" не соответствует заявленным ранее характеристикам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Скандал из-за "Спутника V" в Словакии: президент Чапутова призвала премьер-министра страны Матовича подать в отставку

Российская вакцина "Спутник V" на данный момент зарегистрирована в двух странах Евросоюза: помимо Словакии это Венгрия.
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Топ комментарии
+9
Сподіваюсь що ті 10тис. вколених "супутником V" є емігрантами з мордору.
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18.06.2021 12:45
+7
отех 10 тыс переписали? )))))
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18.06.2021 12:48
+5
Классная схема по выявлению ваты ))))
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18.06.2021 12:49
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так шпионам приказ был, тут уж шо уж, ниче не возразишь уж Словакия сворачивает COVID-вакцинацию российским "Спутник V": нет спроса - закупили 200 тыс. доз, а захотели сделать прививку лишь 10 тыс. человек - Цензор.НЕТ 5208
и они выдохнули... совместно с облегчением шо не уколят их этим гговном
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18.06.2021 12:44 Ответить
Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5085
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18.06.2021 13:08 Ответить
Сподіваюсь що ті 10тис. вколених "супутником V" є емігрантами з мордору.
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18.06.2021 12:45 Ответить
Словакия сворачивает COVID-вакцинацию российским "Спутник V": нет спроса - закупили 200 тыс. доз, а захотели сделать прививку лишь 10 тыс. человек - Цензор.НЕТ 8786
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18.06.2021 12:50 Ответить
Больше 17000 в сутки сегодня,вчера 14000 в россии какой спутник ?
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18.06.2021 12:48 Ответить
Вот такой!Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб - Цензор.НЕТ 8553
Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5078
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18.06.2021 13:10 Ответить


Попугай Зеленуда @q0ztrb 12 июн.

Теперь поясню за вакцины.
Для начала дисклеймер - все три вакцины для свободных людей нормальные, эффективные, работают, и если у вас есть возможность привиться любой из них - смело прививайтесь. Оккупанты за свое бактериологическое оружие в стиле доктора Менгеле еще ответят.

Но, конечно, вакцины разные.
Если сравнивать с транспортом, то Sinovac - это такая лошадка с бричкой, AstraZeneca - это современный мерс Е-класса, ну а Пфайзер - это Tesla Truck напечатанный на 3d-принтере - эт в плане технологии. А в плане добраться из точки А в точку Б - все ок

А да, забыл сравнить: Спьютник - это, типа, Волга модель 2020 года - ******** ведро с гайками, построенное типо как мерс Е-класса, только, как мы все прекрасно понимаем, это ну вот вообще не то... Sputnik V - это нишевый продукт рукожопости и скудоумия, призванный показать всему миру, какое страна говно-говно. И на нем из точки А в точку Б теоретически можно доехать, но практически можно не доехать и сдохнуть
...Руснявая вакцина похожа на АстраЗенеку, только русня ж не могла не ******** все полимеры. Вместо незаразного для человека аденовируса они взяли заразный, да еще в двух разных вариантах (ну чтоб уж, наверное, наверняка проняло), сами аденовирусы у них часто агрессивные, ибо ж контроль качества и оценка эффективности у них поручены долбоепам, закончившим вузы за бабло и пристроенным мамками в теплые места и т.п.
Ну, короче, говно как геополитическое оружие и стремление что-то там кому-то показать, мол вот мы тое могем... Вследствие похожести Спутника на АстроЗенеку я не удивлюсь, что это очередная поделка рюзьге кулибиных по спизженным у англичан бравыми гебистами неполным чертежам, которые рюзьге учоные еще и не смгли нормально перевести и понять... Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2449Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2449Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб - Цензор.НЕТ 2449
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18.06.2021 13:36 Ответить
отех 10 тыс переписали? )))))
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18.06.2021 12:48 Ответить
Классная схема по выявлению ваты ))))
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18.06.2021 12:49 Ответить
Та отож, надо быть полным идиотом, чтобы колоться фигнёй, сделанной кацапами.
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18.06.2021 12:51 Ответить
////
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал «полной глупостью» слова о провале борьбы с пандемией в России. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявили 17 262 новых случая коронавируса . Больше всего заражений обнаружили в Москве (9056), Московской области (1254) и Санкт-Петербурге (970). Меньше всего - в Ненецком АО (4) и Чукотском АО (1).
При этом, в Москве 18 июня зафиксировали максимальный показатель заболеваемости с начала пандемии.
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18.06.2021 12:55 Ответить
пх-пх-пх))) словаки силоміць вкололи циган кацапською бадягою і очікують)))
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18.06.2021 12:55 Ответить
тю . а в Расее говорят така вакцина . таким спросом пользуется в мире . страны покупатели чуть не бьются в очереди Словаччина згортає COVID-вакцинацію російським "Супутником V": немає попиту - закупили 200 тис. доз, а захотіли зробити щеплення лише 10 тис. осіб - Цензор.НЕТ 3922
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18.06.2021 12:57 Ответить
насправді це навіть точніше ні будь-який соцопитування на тему "Як ви відноситеся до московії?"
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18.06.2021 12:59 Ответить
"Спутинк" - бодяга от которой помирают.
...эй кто там "вакцинироваться" !?
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18.06.2021 13:00 Ответить
А цапы кажуть, шо европейцы платят по 2 тыс. долларов, чтоб приехать в роиссю и привиться)))
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18.06.2021 13:01 Ответить
умом дебилов не понять... раха живет в другом измерении
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18.06.2021 13:12 Ответить
Дурних нема
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18.06.2021 13:13 Ответить
10 тыс. есть!
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18.06.2021 13:38 Ответить
На прошлой неделе на Файзер была реальная очередь. Видел лично.
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18.06.2021 13:39 Ответить
Был у меня один знакомый скептик. Не верил в Ковид, не носил маску, бегал на массовые мероприятия. Нет уже ни его, ни жены....
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18.06.2021 13:49 Ответить
А соседка, медсестра пенсионного возраста, решила, что "ну его нафиг", и уволилась. Жива--здорова. Её начальник умер от Короны.
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18.06.2021 13:50 Ответить
 
 