Словакия сворачивает COVID-вакцинацию российским "Спутник V": нет спроса - закупили 200 тыс. доз, а захотели сделать прививку лишь 10 тыс. человек
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Власти Словакии намерены свернуть вакцинацию от коронавируса российским препаратом "Спутник V": как утверждают в Братиславе, это связано с низким спросом на российскую вакцину
Несмотря на то, что Словакия закупила 200 тысяч доз "Спутника", на вакцинацию препаратом зарегистрировалось гораздо меньше людей – всего лишь 10 тысяч человек, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.
При этом первой дозы российской вакцины ждут около 6 тысяч словаков, в то время как общее число привившихся приблизилось вплотную к 2 млн человек сообщили в словацком Минздраве.
Из-за низкого интереса власти прекратят регистрацию желающих привиться "Спутником" уже 30 июня.
Теперь Словакия, как сообщается, намерена продать неиспользованные ампулы или же передать их безвозмездно другим странам. При этом срок годности у 100 тысяч доз истекает уже в конце июля.
Словакия импортировала 200 тысяч доз вакцины "Спутник" в начале марта – это привело к правительственному кризису. Премьер-министра Игоря Матовича на родине обвиняли в заключении соглашения без ведома других политиков, в том числе президента. Скандал привел к отставке правительства, в том числе самого Матовича. Помимо этого, словацкий регулятор утверждал, что поставленная в страну партия "Спутника" не соответствует заявленным ранее характеристикам.
Российская вакцина "Спутник V" на данный момент зарегистрирована в двух странах Евросоюза: помимо Словакии это Венгрия.
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и они выдохнули... совместно с облегчением шо не уколят их этим гговном
Попугай Зеленуда @q0ztrb 12 июн.
Теперь поясню за вакцины.
Для начала дисклеймер - все три вакцины для свободных людей нормальные, эффективные, работают, и если у вас есть возможность привиться любой из них - смело прививайтесь. Оккупанты за свое бактериологическое оружие в стиле доктора Менгеле еще ответят.
Но, конечно, вакцины разные.
Если сравнивать с транспортом, то Sinovac - это такая лошадка с бричкой, AstraZeneca - это современный мерс Е-класса, ну а Пфайзер - это Tesla Truck напечатанный на 3d-принтере - эт в плане технологии. А в плане добраться из точки А в точку Б - все ок
А да, забыл сравнить: Спьютник - это, типа, Волга модель 2020 года - ******** ведро с гайками, построенное типо как мерс Е-класса, только, как мы все прекрасно понимаем, это ну вот вообще не то... Sputnik V - это нишевый продукт рукожопости и скудоумия, призванный показать всему миру, какое страна говно-говно. И на нем из точки А в точку Б теоретически можно доехать, но практически можно не доехать и сдохнуть
...Руснявая вакцина похожа на АстраЗенеку, только русня ж не могла не ******** все полимеры. Вместо незаразного для человека аденовируса они взяли заразный, да еще в двух разных вариантах (ну чтоб уж, наверное, наверняка проняло), сами аденовирусы у них часто агрессивные, ибо ж контроль качества и оценка эффективности у них поручены долбоепам, закончившим вузы за бабло и пристроенным мамками в теплые места и т.п.
Ну, короче, говно как геополитическое оружие и стремление что-то там кому-то показать, мол вот мы тое могем... Вследствие похожести Спутника на АстроЗенеку я не удивлюсь, что это очередная поделка рюзьге кулибиных по спизженным у англичан бравыми гебистами неполным чертежам, которые рюзьге учоные еще и не смгли нормально перевести и понять...
Пресс-секретарь президента РФ Песков назвал «полной глупостью» слова о провале борьбы с пандемией в России. Об этом в пятницу, 18 июня, сообщает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в России за последние сутки выявили 17 262 новых случая коронавируса . Больше всего заражений обнаружили в Москве (9056), Московской области (1254) и Санкт-Петербурге (970). Меньше всего - в Ненецком АО (4) и Чукотском АО (1).
При этом, в Москве 18 июня зафиксировали максимальный показатель заболеваемости с начала пандемии.
...эй кто там "вакцинироваться" !?