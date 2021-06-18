Украина стремится, чтобы Нормандский саммит состоялся как можно скорее, - Кулеба
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Украина стремится, чтобы встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России в Нормандском формате состоялась как можно быстрее.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Украина стремится, чтобы Нормандский саммит состоялся как можно скорее, поскольку мы понимаем, что нам надо сесть и поговорить с Путиным непосредственно, если мы хотим достичь прогресса, и президент (Владимир Зеленский. – Ред.) готов в двусторонней встрече с президентом Путиным", - сказал Кулеба в интервью иностранным СМИ, фрагмент которого был опубликован в Telegram телеканала "Украина 24" в пятницу.
Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что договорился со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным о проведении встречи в нормандском формате на уровне глав МИД.
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Путин обсуждал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном встречу глав МИД в Нормандском формате, но дата не определена.
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Надо вернуться к Будапешту - Британия, США , козломордия, Украина
и да - будапештка = туалетка, ибо "меморандум" это такое как напр. я вас захотел обосрать в новости когда президент Гватемалы нападет на президента Ботсваны.
ну а еще встать раком и крабом шоб выглядело шо бандит смотрит - как еще .... поиметь жертву, может осьминогом?
поняно шо это для "мы говорили, но он не понял" - но смешно - все и так понимают, вот как и сказали болельщики. - Давай ПВО!
(но такое шоп никакой прокурор не приехал и не выложили ему "командиры" - части ЗРК, без которых ракетами мона тока голыбых гонять, ну, голубей, да и то силами солдат - Эй, маши метлой, а то ракегу загадили всю)
Политики-акционеры "ГАЗПРОМ"а и "СП-2" или Макрон (с чемоданом копромата на него у ФСБ), а может быть Ермак (да не смешите меня)??!