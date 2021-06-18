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Украина стремится, чтобы Нормандский саммит состоялся как можно скорее, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Украина стремится, чтобы Нормандский саммит состоялся как можно скорее, - Кулеба

Украина стремится, чтобы встреча лидеров Германии, Франции, Украины и России в Нормандском формате состоялась как можно быстрее.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина стремится, чтобы Нормандский саммит состоялся как можно скорее, поскольку мы понимаем, что нам надо сесть и поговорить с Путиным непосредственно, если мы хотим достичь прогресса, и президент (Владимир Зеленский. – Ред.) готов в двусторонней встрече с президентом Путиным", - сказал Кулеба в интервью иностранным СМИ, фрагмент которого был опубликован в Telegram телеканала "Украина 24" в пятницу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заявление Байдена после встречи с Путиным может свидетельствовать о намерении США активно включиться в переговоры в Минском и даже Нормандском форматах, - Кондратюк

Напомним, ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что договорился со своими украинским и российским коллегами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным о проведении встречи в нормандском формате на уровне глав МИД.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Путин обсуждал с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном встречу глав МИД в Нормандском формате, но дата не определена.
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Топ комментарии
+4
Кулеба, пора тему Нормандского формата похоронить - Германия . Франция, раша - все против Украины .

Надо вернуться к Будапешту - Британия, США , козломордия, Украина
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18.06.2021 12:45
+2
стремится/ Цель-ничто. Движение-всё.
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18.06.2021 12:48
+2
В интервью The Guardian Зеленский подтвердил, что на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе отводит год с момента встречи "нормандской четверки" в декабре 2019. "Если это будет продолжаться дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию".
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18.06.2021 12:51
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Кулеба, пора тему Нормандского формата похоронить - Германия . Франция, раша - все против Украины .

Надо вернуться к Будапешту - Британия, США , козломордия, Украина
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18.06.2021 12:45 Ответить
Сранция.
и да - будапештка = туалетка, ибо "меморандум" это такое как напр. я вас захотел обосрать в новости когда президент Гватемалы нападет на президента Ботсваны.
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18.06.2021 12:53 Ответить
стремится/ Цель-ничто. Движение-всё.
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18.06.2021 12:48 Ответить
поскольку мы понимаем, что нам надо сесть и поговорить с Путиным непосредственно, если мы хотим достичь прогресса Источник: https://censor.net/ru/n3272243\\\\\\

ну а еще встать раком и крабом шоб выглядело шо бандит смотрит - как еще .... поиметь жертву, может осьминогом?
поняно шо это для "мы говорили, но он не понял" - но смешно - все и так понимают, вот как и сказали болельщики. - Давай ПВО!
(но такое шоп никакой прокурор не приехал и не выложили ему "командиры" - части ЗРК, без которых ракетами мона тока голыбых гонять, ну, голубей, да и то силами солдат - Эй, маши метлой, а то ракегу загадили всю)
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18.06.2021 12:51 Ответить
В интервью The Guardian Зеленский подтвердил, что на достижение результатов по мирному урегулированию конфликта на Донбассе отводит год с момента встречи "нормандской четверки" в декабре 2019. "Если это будет продолжаться дольше, нам нужно изменить формат и выбрать другую стратегию".
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18.06.2021 12:51 Ответить
Нахріна? Чим Україна поплатиться цей раз, за селфіки "велічайшего"?
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18.06.2021 12:52 Ответить
А кто в этом "формате" будет ПРЕДСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ УКРАИНЫ?

Политики-акционеры "ГАЗПРОМ"а и "СП-2" или Макрон (с чемоданом копромата на него у ФСБ), а может быть Ермак (да не смешите меня)??!
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18.06.2021 12:56 Ответить
В Ялте дали пресную воду. Україна прагне, щоб Нормандський саміт відбувся якнайшвидше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1535

Україна прагне, щоб Нормандський саміт відбувся якнайшвидше, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6966
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18.06.2021 12:58 Ответить
Нахера отой формат,якщо проти України там "грають" пся кремль і його вірні пси?!
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18.06.2021 13:02 Ответить
стремится к тому,что уже многократно было, и окромя смертей украинских защитников больше ничего хорошего не принесло все равно .что стремится к продолжению убийства украинцев и получение того же результата.что имеется сейчас
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18.06.2021 13:03 Ответить
хоть чуток отвлечет от тарифов))
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18.06.2021 13:34 Ответить
После каждого нормандского формата права Путлера что-либо решать в Украине становятся всё крепче, и это Макрон и Меркель ещё не вошли в состав директоров Газпрома.
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18.06.2021 14:45 Ответить
 
 