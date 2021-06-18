Вместо затрат на кортежи, дачи и силовиков Зеленского надо финансировать субсидии и повышение зарплат военным, - нардеп "ЕС" Герасимов

Два года президентства Зеленского стали тяжелым ударом для отечественной экономики.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он призвал власти прекратить разворовывание государственных средств и заоблачные расходы на силовиков, вместо этого повысить зарплату бюджетникам, военным и обеспечить людям субсидии.

"Те, кто обещали рост экономики на 40%, обвалили ее еще до начала эпидемии, и похоже, как остановить это падение ни Зеленский, ни его окружение не знает. Что мы видим? Падение промышленного производства, падение ВВП, рост безработицы, недофинансирование ключевых расходов, в частности на нужды образования, медицины, местного самоуправления, социальной политики", - говорит Герасимов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дефицит госбюджета в 2020 году стал самым большим за последние 10 лет - 218 млрд грн, - Пацкан

"Например расходы государственного бюджета проведены меньше плана почти на 68 млрд грн. Нанесен финансовый удар по местным громадам - хотя на них лег основной груз борьбы с пандемией. Расходы государственного бюджета на предоставление трансфертов местным бюджетам в 2020 году почти на 5 млрд грн меньше плана", - констатирует народный депутат.

"По оценке Счетной палаты, в госбюджет недополучил 75 млрд грн доходов, хотя правительство отчитывается о перевыполнении плана поступлений. Неэффективное управление антиковидным фондом, хищения средств на "великому крадівництві" это уже "притча во языцех", - отмечает Артур Герасимов.

Он констатировал невыполнение государственного оборонного заказа, свертывание реформ в сфере обороны и безопасности, провалившуюся закупку новейшего украинского вооружения "Нептун", "Стугна", "Богдан". Свернута программа строительства хранилищ для боеприпасов, общежитий для военных, остановлена ​​реформа питания в армии, отметил Герасимов.

Госпредприятия, которые мы в 2019 году передали новой власти прибыльными, за два года стали убыточными. "Пока в видосиках рассказывают о борьбе с олигархами и их монополиями, убытки госпредприятий за прошлый год составили 65 млрд грн. Хотя еще в 2019 году они приносили прибыль в 73 млрд. Поэтому мы знаем цену теплой ванны Зеленского - минус 138 млрд гривен", - подсчитал сопредседатель фракции.

"Мы видим увеличение госдолга. Вследствие невыгодных займов и провала сотрудничества с международными финансовыми институтами. Общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился почти на 554 миллиардов гривен", - предостерегает Артур Герасимов.

"Наша команда, которая в 2014 году получила страну с 108 тысячами на счету, точно знает как остановить этот коллапс, к которому ведет Украину нынешняя власть. Прежде всего, нужно создавать новые рабочие места, сохранить существующие и усилить социальную защиту населения. Следует остановить хищения на госпредприятиях, чтобы они снова начали приносить прибыль в бюджет. Нужно уменьшить расходы на кортежи, дачи и силовиков Зеленского и направить эти средства на социальную защиту населения, в частности для повышения субсидий", - отметил Герасимов.

"Нужно уничтожить налоговые тиски, в которые власть загнала малый и средний бизнес, и в заложниках которых оказался весь средний класс. В свою очередь весь этот комплекс позволит повысить зарплаты и пенсии. И самое главное, повышение зарплат военным", - резюмирует сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".