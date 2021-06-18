Вместо затрат на кортежи, дачи и силовиков Зеленского надо финансировать субсидии и повышение зарплат военным, - нардеп "ЕС" Герасимов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Два года президентства Зеленского стали тяжелым ударом для отечественной экономики.
Об этом с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
Он призвал власти прекратить разворовывание государственных средств и заоблачные расходы на силовиков, вместо этого повысить зарплату бюджетникам, военным и обеспечить людям субсидии.
"Те, кто обещали рост экономики на 40%, обвалили ее еще до начала эпидемии, и похоже, как остановить это падение ни Зеленский, ни его окружение не знает. Что мы видим? Падение промышленного производства, падение ВВП, рост безработицы, недофинансирование ключевых расходов, в частности на нужды образования, медицины, местного самоуправления, социальной политики", - говорит Герасимов.
"Например расходы государственного бюджета проведены меньше плана почти на 68 млрд грн. Нанесен финансовый удар по местным громадам - хотя на них лег основной груз борьбы с пандемией. Расходы государственного бюджета на предоставление трансфертов местным бюджетам в 2020 году почти на 5 млрд грн меньше плана", - констатирует народный депутат.
"По оценке Счетной палаты, в госбюджет недополучил 75 млрд грн доходов, хотя правительство отчитывается о перевыполнении плана поступлений. Неэффективное управление антиковидным фондом, хищения средств на "великому крадівництві" это уже "притча во языцех", - отмечает Артур Герасимов.
Он констатировал невыполнение государственного оборонного заказа, свертывание реформ в сфере обороны и безопасности, провалившуюся закупку новейшего украинского вооружения "Нептун", "Стугна", "Богдан". Свернута программа строительства хранилищ для боеприпасов, общежитий для военных, остановлена реформа питания в армии, отметил Герасимов.
Госпредприятия, которые мы в 2019 году передали новой власти прибыльными, за два года стали убыточными. "Пока в видосиках рассказывают о борьбе с олигархами и их монополиями, убытки госпредприятий за прошлый год составили 65 млрд грн. Хотя еще в 2019 году они приносили прибыль в 73 млрд. Поэтому мы знаем цену теплой ванны Зеленского - минус 138 млрд гривен", - подсчитал сопредседатель фракции.
"Мы видим увеличение госдолга. Вследствие невыгодных займов и провала сотрудничества с международными финансовыми институтами. Общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился почти на 554 миллиардов гривен", - предостерегает Артур Герасимов.
"Наша команда, которая в 2014 году получила страну с 108 тысячами на счету, точно знает как остановить этот коллапс, к которому ведет Украину нынешняя власть. Прежде всего, нужно создавать новые рабочие места, сохранить существующие и усилить социальную защиту населения. Следует остановить хищения на госпредприятиях, чтобы они снова начали приносить прибыль в бюджет. Нужно уменьшить расходы на кортежи, дачи и силовиков Зеленского и направить эти средства на социальную защиту населения, в частности для повышения субсидий", - отметил Герасимов.
"Нужно уничтожить налоговые тиски, в которые власть загнала малый и средний бизнес, и в заложниках которых оказался весь средний класс. В свою очередь весь этот комплекс позволит повысить зарплаты и пенсии. И самое главное, повышение зарплат военным", - резюмирует сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".
Пожалуйста, подождите...
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========
ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .
3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
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2020г- начало эпидемии---
ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-
3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
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конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
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2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
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Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
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зельц - термос,
порошенко -армия
зеосел- квартал 95,
Но в платежках получили квитанции за " транспортировку " газа ..
На днях РОТЄРДАМ + реабилитировали, как справедливую формулу... ----
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НО платежку за транспортирование газа ОСТАВИЛИ ..
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ЛОВКОСТЬ РУК и никакого мошеничества ???? ..
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В тебе наче мати - хвойда!))) про неї розкажи!))
Що ви пересмикуєте і переходите на звинувачення інших людей , абсолютно не по темі !
Может, пусть так и Зеля попробует "воровать"?!))
https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-gerasymov-reaktsiya/31217944.html
коли мільярди заганяли угіку в прокуратуру і в адміністрацію президента
Та його яскраву промову про зарплату вчителів!
Було б смішно, коли б не так соромно за обдовбиша та біомасу, що його привела...
тільки чому ти це ще при Пецi не пропонував?
можна говорити із цією бандою зебені , які гребуть все , що погано лежить в державі !
Про це ексурядовець написав у Facebook.
«Для призначення нових субсидій їх потрібно переоформити! Станом на 17 червня в Україні не призначена (не переоформлена) жодна субсидія!», - повідомив Розенко.
Колишній міністр соціальної політики наголосив, що до цього часу обласним управлінням соцзахисту не передано програмне забезпечення для призначення субсидій за новими правилам.
За його словами, уряд вже два місяці не може внести елементарні зміни у програмне забезпечення по субсидіях.
«Наслідки? 6 мільйонів українців (понад 3 мільйони домогосподарств) уже два місяці не отримують субсидії! Ціна на газ для населення зараз втричі вища, ніж у минулому році. А субсидії забрали!», - резюмував Розенко.
Більше не треба нічого казати.
Так тобі зрозуміло питання, убоге?)))
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·3 ч
СКОРО! ПЛАТЕЖКИ "ЗА ПОВІТРЯ,ЯКИМ ВИ ДИХАЄТЕ" СУСПІЛЬСТВО,ЯКЕ ГОЛОСУЄ за"членограя" НА ЦЕ ЗАСЛУГОВУЄ В Україні узаконили третю платежку за газ Стягуват\з українців,що живуть у багатокварт\будинках Плату за обслуг\внутрішн\газових мереж З\проект підписаний
https://antikor.com.ua/articles/464892-ukraintsam_nachnut_prihoditj_po_tri_platehki_za_gaz_za_chto_eshche_budem_platitj
5 ч. ·
Власть продолжает проводить тарифный геноцид украинского народа. Очередным антинародным и шоковым для страны действием в этом направлении стало решение государственного «Нефтегаза» «задним числом» с 1 июня повысить на 50% стоимость газа для населения - до 12 грн за куб. При том, что миллионы украинцев не смогли прошедшей зимой платить даже по якобы «регулируемой» цене 7 грн за куб и накопили десятки миллиардов долгов.
Учитывая, что сменился уже новый руководитель «Нефтегаза», а назначенный Витренко является полностью креатурой Банковой, то можно утверждать: антинародная и антисоциальная тарифная политика - это не только наследство от «попередников», но и сознательные действия уже новой «зеленой» власти. Которая в алчном угаре хочет заработать коррупционные миллиарды на «схемах» с продажей газа украинской добычи.
Как всегда, против очередной тарифной аферы и очередного мощнейшего удара по карманам людей выступила только лидер оппозиции и дважды премьер-министр Юлия Тимошенко. В четверг она потребовала от Кабмина отменить решение подконтрольного «Нефтегаза» о повышении тарифов на 50%. А от президента и парламента - принять закон, разработанный «Батькивщиной», о продаже газа украинской добычи исключительно населению по цене себестоимости.
То есть - со всеми налогами, траспортировками и рентабельностью «Нефтегаза» газ для людей должен стоить не дороже 3-3,5 грн за куб. Но не 7-8 грн. И главное - не 12 грн!
И мы понимаем: «голубое топливо» по доступной цене и получали бы сейчас миллионы людей, если президент хоть раз подумал о спасении страны, про судьбы украинцев, о том, как жить простым людям, - и решился бы на формирование правительства профессионалов во главе с Тимошенко.
К сожалению, «зеленый каток» не намерен останавливаться в процессе уничтожения страны. Это и начало с 1июля дерибана нашей земли, против которого выступает почти вся страна. И продолжающийся тарифный геноцид. И постоянно растущие цены на продукты питания, которые уже выше, чем в Европе. И полнейшая стагнация экономики. И копеечные пенсии и зарплаты, на которые люди просто не могут выжить и заплатить за коммуналку. При этом власть все новыми репрессивными законами пытается выжать последние копейки из украинцев.
Одновременно Банковая сознательно цинично саботирует все законные методы, с помощью которых Тимошенко пытается остановить антинародные действия власти, - референдум по земли нагло провести не дали, Конституционный суд заблокирован, в Раде работает «зеленый принтер» монокоалиции, отметающий любые здравые инициативы «Батькивщины», направленные на поддержку людей.
Но «слугам не народа» стоит помнить одну простую вещь. Когда власть перестает слышать оппозицию и недовольство общества, то начинает говорить улица. Два майдана у нас уже было. Это ли нам надо в условиях войны, коронавируса и тотальной нищеты?