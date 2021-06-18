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Новости Политика Украины Бюджет-2021
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ВР (28825) госбюджет (1154) Зеленский (16621) расходы (126) финансирование (1705) Герасимов Артур (311) Гособоронзаказ (55)

Вместо затрат на кортежи, дачи и силовиков Зеленского надо финансировать субсидии и повышение зарплат военным, - нардеп "ЕС" Герасимов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Вместо затрат на кортежи, дачи и силовиков Зеленского надо финансировать субсидии и повышение зарплат военным, - нардеп

Два года президентства Зеленского стали тяжелым ударом для отечественной экономики.

Об этом с трибуны Верховной Рады заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Он призвал власти прекратить разворовывание государственных средств и заоблачные расходы на силовиков, вместо этого повысить зарплату бюджетникам, военным и обеспечить людям субсидии.

"Те, кто обещали рост экономики на 40%, обвалили ее еще до начала эпидемии, и похоже, как остановить это падение ни Зеленский, ни его окружение не знает. Что мы видим? Падение промышленного производства, падение ВВП, рост безработицы, недофинансирование ключевых расходов, в частности на нужды образования, медицины, местного самоуправления, социальной политики", - говорит Герасимов.

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"Например расходы государственного бюджета проведены меньше плана почти на 68 млрд грн. Нанесен финансовый удар по местным громадам - хотя на них лег основной груз борьбы с пандемией. Расходы государственного бюджета на предоставление трансфертов местным бюджетам в 2020 году почти на 5 млрд грн меньше плана", - констатирует народный депутат.

"По оценке Счетной палаты, в госбюджет недополучил 75 млрд грн доходов, хотя правительство отчитывается о перевыполнении плана поступлений. Неэффективное управление антиковидным фондом, хищения средств на "великому крадівництві" это уже "притча во языцех", - отмечает Артур Герасимов.

Он констатировал невыполнение государственного оборонного заказа, свертывание реформ в сфере обороны и безопасности, провалившуюся закупку новейшего украинского вооружения "Нептун", "Стугна", "Богдан". Свернута программа строительства хранилищ для боеприпасов, общежитий для военных, остановлена ​​реформа питания в армии, отметил Герасимов.

Госпредприятия, которые мы в 2019 году передали новой власти прибыльными, за два года стали убыточными. "Пока в видосиках рассказывают о борьбе с олигархами и их монополиями, убытки госпредприятий за прошлый год составили 65 млрд грн. Хотя еще в 2019 году они приносили прибыль в 73 млрд. Поэтому мы знаем цену теплой ванны Зеленского - минус 138 млрд гривен", - подсчитал сопредседатель фракции.

"Мы видим увеличение госдолга. Вследствие невыгодных займов и провала сотрудничества с международными финансовыми институтами. Общий объем государственного и гарантированного государством долга увеличился почти на 554 миллиардов гривен", - предостерегает Артур Герасимов.

"Наша команда, которая в 2014 году получила страну с 108 тысячами на счету, точно знает как остановить этот коллапс, к которому ведет Украину нынешняя власть. Прежде всего, нужно создавать новые рабочие места, сохранить существующие и усилить социальную защиту населения. Следует остановить хищения на госпредприятиях, чтобы они снова начали приносить прибыль в бюджет. Нужно уменьшить расходы на кортежи, дачи и силовиков Зеленского и направить эти средства на социальную защиту населения, в частности для повышения субсидий", - отметил Герасимов.

"Нужно уничтожить налоговые тиски, в которые власть загнала малый и средний бизнес, и в заложниках которых оказался весь средний класс. В свою очередь весь этот комплекс позволит повысить зарплаты и пенсии. И самое главное, повышение зарплат военным", - резюмирует сопредседатель фракции "Европейская Солидарность".
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Топ комментарии
+20
Вместо затрат на кортежи, дачи и силовиков Зеленского надо финансировать субсидии и повышение зарплат военным, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 1093
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18.06.2021 13:08
+19
А теперь..
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
.
.
.
.
Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.
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18.06.2021 13:02
+17
порошенко - томос
зельц - термос,
порошенко -армия

зеосел- квартал 95,
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18.06.2021 13:28
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Правила форума Совет форумчан
А теперь..
ОцэнИТЕ РАЗНИЦУ !! = 2014-.гг .==========


ПОРОШЕНКО мобилизирует народ , выделяет средства корпорацыы РОШЭН на ПВО и АРМИЮ.. . .


3эКВАКВАрталы - - ДАЮТ КОНЦЭРТЫ В Горловке и по России . ( 3э- уклоняеться от повесток )).... .
..
.
.
..
2020г- начало эпидемии---


ПОРОШЕНКО - за счет корпорацыи РОШЭН - покупает СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ , апараты ИВЛ и т д....-


3э-министр здравоОГРАБЛЕНИЯ ( январь 2020г ) - РАСПРОДАЕТ в рф испанию дажэ в Китай ) -- - СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС антивирусных СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ...
.
конец 2020г-- -РАСПРОДАЕТЬСЯ СТРАТЕГИЧЕССКИЙ ЗАПАСС ЗЕРНА .
.
2021г - БЮДЖЭТНЫЕ -НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ для КОВИД - -ВЫДЕЛЯЮТЬСЯ БИТУМНЫМ заводам МЕРТВЕТЧУКА на ""асфальтирование "" дорог ..?? ..
!! .. .
.
.
.
.
Главное - - --- НЕ ПОРОШЕНКО ???.
.
показать весь комментарий
18.06.2021 13:02 Ответить
порошенко - томос
зельц - термос,
порошенко -армия

зеосел- квартал 95,
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18.06.2021 13:28 Ответить
В начале своей кадєнции - зєМРАЗЬ отменил формулу РОТЄРДАМ+ ,


Но в платежках получили квитанции за " транспортировку " газа ..
На днях РОТЄРДАМ + реабилитировали, как справедливую формулу... ----
.
НО платежку за транспортирование газа ОСТАВИЛИ ..
.
-
ЛОВКОСТЬ РУК и никакого мошеничества ???? ..
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18.06.2021 13:47 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tAzP6FXf0sk



/
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18.06.2021 13:03 Ответить
Вместо затрат на кортежи, дачи и силовиков Зеленского надо финансировать субсидии и повышение зарплат военным, - нардеп "ЕС" Герасимов - Цензор.НЕТ 1093
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18.06.2021 13:08 Ответить
Вовка подражает Вовке?... Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 7250
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18.06.2021 13:31 Ответить
Ой не було мене там! Я-б "приготував"! Бабуся-знахарка навчала і зарікала - "Не зроби біди людині добрій!!! Це і спасіння і смерть в одній жмені!!!" Я-б "одірвався" на "еде для ***********" І рука-б не здригнулася! Запах прекрасний Смак - шикарний - половина складу - харчові спеції з місцевих українських рослин! Питання у дозуванні - скільки чого класти і три ложки суміші чи одна? Жду коли у сім"ї виросте "справжній" - той кому зможу передать знання - на жаль в дітях цього не побачив Жду коли внуки підростуть
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18.06.2021 15:08 Ответить
Так наче у Герасімова незадеклорована вілла в Іспанії з 2013 року? Про себе хай також не забуває.
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18.06.2021 13:09 Ответить
То нажитоє нєпосільним трудом...
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18.06.2021 13:11 Ответить
Ключове - "наче")))
В тебе наче мати - хвойда!))) про неї розкажи!))
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18.06.2021 13:52 Ответить
ну да при Пети уряд Гройсмана не покупал шины по 67 000 грн в автопарк кабмина ..не небыло такого ?
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18.06.2021 13:10 Ответить
Ніт. То усё Зиленский. Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 3839
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18.06.2021 13:13 Ответить
А как тебе носочки для охраны зелупы за 800+ тыс в год? В ашане эти носки по 7 гривен за пару продают. Учитечь воровать.
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18.06.2021 13:39 Ответить
А у нас в квартие газ , а у вас 😀?
Що ви пересмикуєте і переходите на звинувачення інших людей , абсолютно не по темі !
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18.06.2021 13:54 Ответить
Прикинь! И дефицит бюджета - сокращался!
Может, пусть так и Зеля попробует "воровать"?!))
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18.06.2021 14:02 Ответить
Про попередню владу, або лише добре, або нічого. Святі.
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18.06.2021 13:13 Ответить
ЗЕты не поймут, о чем говорится в этом посте
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18.06.2021 13:15 Ответить
Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 308
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18.06.2021 13:39 Ответить
Порівняно із вашою *********** , дійсно, попередники , святі !!
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18.06.2021 13:56 Ответить
Чушь говорит и популисткий бред! Деньги нужна на все /и на то и на другое/, если бюджет размером меньше, чем с фиговый листок /даже не вдаваясь в причины этого/, то споры прикрыть им хрен или яйца не являются конструктивными для других частей "тела"!
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18.06.2021 13:17 Ответить
В них така лінія поведінки- чим гірше, тим краще! А ще мій коментар видалить соєвий адмін!)))
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18.06.2021 13:24 Ответить
Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 6098
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18.06.2021 13:20 Ответить
А не все ли равно на какой статье бюждета СВОРУЮТ /на этой или другой/? Ведь причины коррупции не названии статей расходов, а в ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ как таковой и ее принципах. Спросите себя чье это государство, ВАШЕ!? Нет, это их государство /олигархов. служивых палканов и класса чинуш и прихвостней всех мастей/, поэтому и обслуживает ИХ интересы, а не ВАШИ! Что делать? Это другой вопрос не формата форума, иначе обвинять в "экстремизме"!
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18.06.2021 13:34 Ответить
Why do you think so, russian asshole?
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18.06.2021 13:40 Ответить
Не дорожче, ніж попередник.

Замість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 5899
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18.06.2021 13:49 Ответить
Ти спеціально відрізав дані 2020-го року та 1-го кв. поточного? Щоб не було видно, як ти брешеш?
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18.06.2021 14:03 Ответить
Чому? Мене більше цікавить відрізок 2013- 2015 роки. Я на неї завжди дивлюсь коли чую про зростання економіки за часів Петра Олексійовича.
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18.06.2021 14:06 Ответить
А войны и потери территорий там не видно?
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18.06.2021 15:18 Ответить
Співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов, який не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, прокоментував цей факт після виходу розслідування «Схем». Депутат зазначив, що поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції «про можливі неточності у декларації». Відповідний коментар пресслужба партії «Європейська солідарність» надала редакції Радіо Свобода після публікації журналістського розслідування.

https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-gerasymov-reaktsiya/31217944.html
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18.06.2021 13:23 Ответить
А зелупа, чтобы не декларировать виллу в италии, переписал на одну квартальную шлюху. Теперь эта проститука, заправляет делами в антимонопольном комитете.
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18.06.2021 13:42 Ответить
Ти вже позов до суду подав? Чи просто- повітря зіпсувати?
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18.06.2021 13:50 Ответить
А ти, мабуть, і вирок отримав?)))))
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18.06.2021 14:49 Ответить
Не обращайте внимание на эту зелупенско-************* хабалку bash171717, оно отрабатывает баланду на троллеферме. Смотрите, как только пишут о полных зашкварах ослоболродько - сразу налетает тьма одуревшей быдлоты с криками - а ваш Порошенко лучше? Не, не прокомментировать зашквары кремлевской марионетки гринпоца- а обвинять Порошенко!!!))). Это смешно, ну очень. Боятся Пороха гниды до усирачки. Да и при чем тут ПАП, если речь о зашкварах зеленогнойной братии? Что то я не помню, чтобы когда критиковали БПП- кто-то писал или орал- а ваш януковощ лучше? Это такая специфика тупой зеленодроческой биомассы- не рассказывать,почему из любимый ********** вор, предатель и в очредной раз нае... мудрый нарид- а переводить стрелки на человека, который уже больше 2-х лет не президент))) Методички кремля у вас, манкурты, торчат из жопы, шо аж всем видно!
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18.06.2021 16:22 Ответить
І всі інші партії також.
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18.06.2021 13:28 Ответить
У нас нет партий. У нас есть ОПГ или придатки различных олигархических групп.
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18.06.2021 14:49 Ответить
де ж ви курви були раніше ?
коли мільярди заганяли угіку в прокуратуру і в адміністрацію президента
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18.06.2021 13:35 Ответить
Бюджет ап, за два года выроз ровно в два раза. Так красиво лохов не грабил даже петухович.
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18.06.2021 13:42 Ответить
Звісно де- біля корита, а як відігнали, то й волати почали.
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18.06.2021 13:51 Ответить
Ага! Ще згадайте Голубородьку на лісапєті!
Та його яскраву промову про зарплату вчителів!
Було б смішно, коли б не так соромно за обдовбиша та біомасу, що його привела...
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18.06.2021 13:38 Ответить
Та ще про відрубані руки не забули.
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18.06.2021 13:52 Ответить
та хто ж проти?
тільки чому ти це ще при Пецi не пропонував?
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18.06.2021 13:39 Ответить
А что при пете, военным зарплаты задерживали? Или тебе напомнить, что уже два года в ВСУ нет индексации зарплат, при этом мусорам, судьям, прокурвам, каждые полгода добаляют.
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18.06.2021 13:44 Ответить
Помимо того с января этого года,задерживается и практически не выплачивается оздоровительные(так называемые отпускные),подъемные,мат.помощь на решение социально бытовых проблем!Зелупы добивают армию!! Внутренний враг страшнее вразы!
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18.06.2021 17:51 Ответить
В проекте бюджета 2022, зелупа собирается уменьшить расходы на армию в воюющей стране с 400млрд до 200. При этом полностью отсутствует программа закупки современного вооружения, укроборонопром ликвидирует десятки важнейших предприятий впк. А еще задолженность кабмина перед военными более 1 млрд гривен. Кому там еще не хватает доказательств, что преЗЕрватив уничтожает армию по заказу Кремля?!!
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18.06.2021 13:48 Ответить
Це ти саме про той бюджет, який підписав Петро Олексійович у останні дні своєї каденції, коли стало зрозуміло, що його час минув?
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18.06.2021 13:53 Ответить
Субсидіі перестали виплачували зелені істоти , на сьогоднішній день 6- и мілліонам пенсіонерам та інвалідам , то про що
можна говорити із цією бандою зебені , які гребуть все , що погано лежить в державі !
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18.06.2021 13:50 Ответить
Нагла, цинічна брехня! Мамі субсидію як давали, так й дають.
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18.06.2021 13:54 Ответить
Мама , мабуть , зелена , бо моій мамі не дають вже більше року !
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18.06.2021 13:57 Ответить
Колишній міністр соціальної політики Павло Розенко заявив, що з травня 3 мільйона домогосподарств в Україні позбавлені субсидій. Це відбулося через те, що уряд схвалив нові правила виплат.

Про це ексурядовець написав у Facebook.

«Для призначення нових субсидій їх потрібно переоформити! Станом на 17 червня в Україні не призначена (не переоформлена) жодна субсидія!», - повідомив Розенко.

Колишній міністр соціальної політики наголосив, що до цього часу обласним управлінням соцзахисту не передано програмне забезпечення для призначення субсидій за новими правилам.

За його словами, уряд вже два місяці не може внести елементарні зміни у програмне забезпечення по субсидіях.

«Наслідки? 6 мільйонів українців (понад 3 мільйони домогосподарств) уже два місяці не отримують субсидії! Ціна на газ для населення зараз втричі вища, ніж у минулому році. А субсидії забрали!», - резюмував Розенко.
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18.06.2021 14:01 Ответить
Колишній міністр соціальної політики Павло Розенко

Більше не треба нічого казати.
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18.06.2021 14:04 Ответить
Субсидії повинні отримувати виключно ті, які цього потребують згідно встановленого законодавством порядку. Держава наводить з цим лад. Все6 буде добре.
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18.06.2021 14:46 Ответить
Шо ти тут чешеш?! Скільки давали при Пороху, і скільки - зараз? Спитай у мами, недолуге!
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18.06.2021 14:08 Ответить
Сказати щось хтів, чи просто повітря зіпсувати?
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18.06.2021 14:10 Ответить
Тобі, хамло, я вже сказав. Якщо лишились клепки, - спитай у пенсів, яку субсидію отримували у 2017, і яку - тепер.
Так тобі зрозуміло питання, убоге?)))
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18.06.2021 15:18 Ответить
"Запарєбріку", а чого тебе так бомбить? Хазяїн пайку зрізав?))) Палай далі!)))
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18.06.2021 15:45 Ответить








Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·3 ч

СКОРО! ПЛАТЕЖКИ "ЗА ПОВІТРЯ,ЯКИМ ВИ ДИХАЄТЕ" СУСПІЛЬСТВО,ЯКЕ ГОЛОСУЄ за"членограя" НА ЦЕ ЗАСЛУГОВУЄЗамість витрат на кортежі, дачі і силовиків Зеленського треба фінансувати субсидії і підвищення зарплат військовим, - нардеп "ЄС" Герасимов - Цензор.НЕТ 6608 В Україні узаконили третю платежку за газ Стягуват\з українців,що живуть у багатокварт\будинках Плату за обслуг\внутрішн\газових мереж З\проект підписаний
https://antikor.com.ua/articles/464892-ukraintsam_nachnut_prihoditj_po_tri_platehki_za_gaz_za_chto_eshche_budem_platitj
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18.06.2021 14:08 Ответить
Дмитрий Корнейчук

5 ч. ·

Власть продолжает проводить тарифный геноцид украинского народа. Очередным антинародным и шоковым для страны действием в этом направлении стало решение государственного «Нефтегаза» «задним числом» с 1 июня повысить на 50% стоимость газа для населения - до 12 грн за куб. При том, что миллионы украинцев не смогли прошедшей зимой платить даже по якобы «регулируемой» цене 7 грн за куб и накопили десятки миллиардов долгов.

Учитывая, что сменился уже новый руководитель «Нефтегаза», а назначенный Витренко является полностью креатурой Банковой, то можно утверждать: антинародная и антисоциальная тарифная политика - это не только наследство от «попередников», но и сознательные действия уже новой «зеленой» власти. Которая в алчном угаре хочет заработать коррупционные миллиарды на «схемах» с продажей газа украинской добычи.

Как всегда, против очередной тарифной аферы и очередного мощнейшего удара по карманам людей выступила только лидер оппозиции и дважды премьер-министр Юлия Тимошенко. В четверг она потребовала от Кабмина отменить решение подконтрольного «Нефтегаза» о повышении тарифов на 50%. А от президента и парламента - принять закон, разработанный «Батькивщиной», о продаже газа украинской добычи исключительно населению по цене себестоимости.

То есть - со всеми налогами, траспортировками и рентабельностью «Нефтегаза» газ для людей должен стоить не дороже 3-3,5 грн за куб. Но не 7-8 грн. И главное - не 12 грн!

И мы понимаем: «голубое топливо» по доступной цене и получали бы сейчас миллионы людей, если президент хоть раз подумал о спасении страны, про судьбы украинцев, о том, как жить простым людям, - и решился бы на формирование правительства профессионалов во главе с Тимошенко.

К сожалению, «зеленый каток» не намерен останавливаться в процессе уничтожения страны. Это и начало с 1июля дерибана нашей земли, против которого выступает почти вся страна. И продолжающийся тарифный геноцид. И постоянно растущие цены на продукты питания, которые уже выше, чем в Европе. И полнейшая стагнация экономики. И копеечные пенсии и зарплаты, на которые люди просто не могут выжить и заплатить за коммуналку. При этом власть все новыми репрессивными законами пытается выжать последние копейки из украинцев.

Одновременно Банковая сознательно цинично саботирует все законные методы, с помощью которых Тимошенко пытается остановить антинародные действия власти, - референдум по земли нагло провести не дали, Конституционный суд заблокирован, в Раде работает «зеленый принтер» монокоалиции, отметающий любые здравые инициативы «Батькивщины», направленные на поддержку людей.

Но «слугам не народа» стоит помнить одну простую вещь. Когда власть перестает слышать оппозицию и недовольство общества, то начинает говорить улица. Два майдана у нас уже было. Это ли нам надо в условиях войны, коронавируса и тотальной нищеты?
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18.06.2021 14:15 Ответить
Ну, до интеллектуала Шмаркли ему ещё далеко!
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18.06.2021 14:56 Ответить
Та дай Боже, шоб ця найвеличніша зелена гніда скоріш стала папєрєдніком!)))
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18.06.2021 15:10 Ответить
Шо, пока у корыта были все устраивало? И кортежи и госдачи и бриллиантовые прокуроры. А теперь зрада ?
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18.06.2021 15:02 Ответить
Не платили военным и пусть не привыкают, Данилов вообще сказал, что ненужно воевать, распустить армию, и все. У кацапов большая, на оба "братских" народа хватит...
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18.06.2021 15:21 Ответить
що там з по "1000 грн" кожному воякі від петра?
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18.06.2021 15:47 Ответить
При Зеле военным не добавляли, только ментам, судьям, прокурорам и прочей....
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18.06.2021 18:21 Ответить
 
 