МВД Беларуси требует признать информацию новостного портала Tut.by экстремистской и ограничить к ней доступ, - Nexta

Информацию белорусского новостного портала Tut.by требуют признать экстремистской. Это касается также аккаунтов издания во всех соцсетях.

Об этом сообщает телеграм-канал Nexta, передает Цензор.НЕТ.

"Это касается как самого портала, так и его аккаунтов в соцсетях, в том числе Телеграме, Твиттере, Вайбере, "ВКонтакте" и Тиктоке. Публикуемые там материалы якобы угрожают национальным интересам и национальной безопасности Беларуси", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд в Беларуси лишил новостной портал Tut.by статуса СМИ.

Позже белорусские силовики заблокировали сайт Tut.by и задержали 13 его сотрудников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Литва анонсировала строительство 500-километрового забора на границе с Беларусью