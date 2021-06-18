МВД Беларуси требует признать информацию новостного портала Tut.by экстремистской и ограничить к ней доступ, - Nexta
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Информацию белорусского новостного портала Tut.by требуют признать экстремистской. Это касается также аккаунтов издания во всех соцсетях.
Об этом сообщает телеграм-канал Nexta, передает Цензор.НЕТ.
"Это касается как самого портала, так и его аккаунтов в соцсетях, в том числе Телеграме, Твиттере, Вайбере, "ВКонтакте" и Тиктоке. Публикуемые там материалы якобы угрожают национальным интересам и национальной безопасности Беларуси", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее суд в Беларуси лишил новостной портал Tut.by статуса СМИ.
Позже белорусские силовики заблокировали сайт Tut.by и задержали 13 его сотрудников.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А їх вимагання від Заходу "віддерти рабський хомут" від їх шиї взагалі сміх викликає - вони самі навіть не пробують його віддерти - адже він віддирається лише з власною кров"ю! А вони до цього не готові : кажуть - "болить"!
"Лишь тот достоин счастья и свободы кто каждый миг готов за них идти на бой!"