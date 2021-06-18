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МВД Беларуси требует признать информацию новостного портала Tut.by экстремистской и ограничить к ней доступ, - Nexta

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

МВД Беларуси требует признать информацию новостного портала Tut.by экстремистской и ограничить к ней доступ, - Nexta

Информацию белорусского новостного портала Tut.by требуют признать экстремистской. Это касается также аккаунтов издания во всех соцсетях.

Об этом сообщает телеграм-канал Nexta, передает Цензор.НЕТ.

"Это касается как самого портала, так и его аккаунтов в соцсетях, в том числе Телеграме, Твиттере, Вайбере, "ВКонтакте" и Тиктоке. Публикуемые там материалы якобы угрожают национальным интересам и национальной безопасности Беларуси", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее суд в Беларуси лишил новостной портал Tut.by статуса СМИ.

Позже белорусские силовики заблокировали сайт Tut.by и задержали 13 его сотрудников.

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Автор: Богдан Гуньковський
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МВД Білорусі сама є екстремістською та терористичною організацією.
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18.06.2021 13:20 Ответить
когда то яврики стали бороться с терроризмом, однако, сами были первооткрывателями этого творчества. Здесь колхозно-совковый строй никак не расстанется с преданностью делу Ленина.
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18.06.2021 13:28 Ответить
Каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. «Каждый народ достоин своей участи»!
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18.06.2021 13:40 Ответить
Якось "насрать"!!! Я казав що ці "танці на площі" кінчаться саме так! Саме так і вийшло А мені ще восени 20-го тут "сябри" рвалися "очі повидирать"!!! Так чого мене повинно тривожить те що при закликах "пить антибіотики" при "холері" білоруси відмахнулися і сказали що їм вистачить відвару дубової кори?
А їх вимагання від Заходу "віддерти рабський хомут" від їх шиї взагалі сміх викликає - вони самі навіть не пробують його віддерти - адже він віддирається лише з власною кров"ю! А вони до цього не готові : кажуть - "болить"!
"Лишь тот достоин счастья и свободы кто каждый миг готов за них идти на бой!"
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18.06.2021 14:06 Ответить
 
 