Оккупанты усиливают боевую подготовку террористических войск на полигонах в ОРДЛО, - ГУР МО
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Командование Вооруженных Сил РФ продолжает наращивать боевые возможности подразделений соединений и частей первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
"С начала текущей недели на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей", - сказано в сообщении.
По данным ГУР, таким образом противник пытается повысить уровень подготовки наемников с использованием усовершенствованного оборудования учебно-материальной базы, завезенного с территории России через неподконтрольные Украине участки границы.
Кроме того, контроль проведения собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений противника осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.
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это же так ффе..ерично)
ВСУ защищают свою международн признанную территорию... иди на Путина, ватник
дакиефадайдут? маневренные группы иметь надо, простите, которые после смятия террористами наших позиций захватят тысячи боевиков и вперед
фиксируют они блин - ну и шо? боевики пойдут на Лисичанск? Дайте им повод в конце Путина. че там фиксировать то? Негры на танках, ой, то есть мицубиши на япанцах или как там у утырков то? - ну я не понимаю
сидеть на ж..ОПЕ и сраться шо 300 танков пойдут и каааак захватят, фины не думали - а били эту падаль и у них не было почти ничего - и вынудили Сралина сосать трубочку в контурею
ну очинь развивает пракацапцких абизян ...