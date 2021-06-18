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Оккупанты усиливают боевую подготовку террористических войск на полигонах в ОРДЛО, - ГУР МО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты усиливают боевую подготовку террористических войск на полигонах в ОРДЛО, - ГУР МО

Командование Вооруженных Сил РФ продолжает наращивать боевые возможности подразделений соединений и частей первого и второго армейских корпусов оперативной группировки российских оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"С начала текущей недели на полигонах оккупантов возросла интенсивность проведения мероприятий боевой подготовки. В частности, занятий во время сборов артиллеристов, минометчиков, гранатометчиков, пулеметчиков, разведчиков, снайперов, связистов, саперов и специалистов других специальностей", - сказано в сообщении.

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По данным ГУР, таким образом противник пытается повысить уровень подготовки наемников с использованием усовершенствованного оборудования учебно-материальной базы, завезенного с территории России через неподконтрольные Украине участки границы.

Кроме того, контроль проведения собраний и других мероприятий боевой подготовки подразделений противника осуществляют группы кадровых российских офицеров штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.

Также читайте: Командование ВС РФ наращивает боевую готовность оперативной группировки российских оккупационных войск на Донбассе, - ГУР МО
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шо,опять ??Оккупанты усиливают боевую подготовку террористических войск на полигонах в ОРДЛО, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 7242
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18.06.2021 13:19 Ответить
чем еще заниматься людям, как не тренироваться убивать подобных?
это же так ффе..ерично)
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18.06.2021 13:25 Ответить
так это не мы напали, дурак.
ВСУ защищают свою международн признанную территорию... иди на Путина, ватник
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18.06.2021 13:28 Ответить
ну так можно, извини Аллах, но дать им(ага, Путин даст) повод к наступлению и потом сделать что то. ну усиливают, ну и что ?
дакиефадайдут? маневренные группы иметь надо, простите, которые после смятия террористами наших позиций захватят тысячи боевиков и вперед
фиксируют они блин - ну и шо? боевики пойдут на Лисичанск? Дайте им повод в конце Путина. че там фиксировать то? Негры на танках, ой, то есть мицубиши на япанцах или как там у утырков то? - ну я не понимаю
сидеть на ж..ОПЕ и сраться шо 300 танков пойдут и каааак захватят, фины не думали - а били эту падаль и у них не было почти ничего - и вынудили Сралина сосать трубочку в контурею
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18.06.2021 13:26 Ответить
Окупанти посилюють бойову підготовку терористичних військ на полігонах в ОРДЛО, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 356
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18.06.2021 13:27 Ответить
вчера смотрел - смешно как "диверсант" сдувает шары у танков, а потом обслуга их насосом накачивает... Окупанти посилюють бойову підготовку терористичних військ на полігонах в ОРДЛО, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 7638
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18.06.2021 13:29 Ответить
Окупанти посилюють бойову підготовку терористичних військ на полігонах в ОРДЛО, - ГУР МО - Цензор.НЕТ 5008 брасание гранат, стрельба друх другу в жбан -
ну очинь развивает пракацапцких абизян ...
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18.06.2021 13:29 Ответить
ОСОБЕННО СИЛЬНА АГЕНТУРА ЛДНР НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ. ПОСТОЯННО ПОСТУПАЮТ СООБЩЕНИЯ О ШПИОНАЖЕ СРЕДИ СОТРУДНИКОВ ГУР, СБУ, ПРЕДПРИЯТИЙ "ОБОРОНКИ" - ПРЕИМУЩЕСТВЕННО БЫВШИХ СОТРУДНИКОВ КГБ СССР. СОТРУДНИК СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДМИТРУК, ОТЛИЧАЮЩИЙСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ПОДЛОСТЬЮ И СКЛОННОСТЬЮ К ГОСИЗМЕНЕ, ВЕРОЯТНО, УЖЕ ПРЕДАЛСЯ СЕПАРАТИСТАМ
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18.06.2021 13:31 Ответить
Сейчас говнокомандующий начнет рассказывать что над ОРДЛО просто идет гроза. А тупину после дипломатического поражения в Женеве, после разгрома своего союзника в Нагорном Карабахе, огромных потерь своих орков в Сирии ну просто необходима победобесная операция.
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18.06.2021 13:53 Ответить
 
 