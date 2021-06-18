ГБР об обыске в Минюсте: Адвокаты в сговоре с должностными лицами министерства вымогали $10 тыс. у владельцев захваченного рейдерами предприятия

Оперативники Государственного бюро расследований задокументировали мошеннические действия адвоката, который вместе с сообщниками пытался завладеть 10 тысячами долларов США руководителей частного предприятия. Он хотел воспользоваться их неосведомленностью о процедурах принятия решений Министерством юстиции Украины.

В частности, в начале января 2021 представитель деревообрабатывающей компании направил в Министерство юстиции Украины две жалобы на действия частного нотариуса по незаконному завладению объектами недвижимости предприятия, рассказали в пресс-службе ГБР, передает Цензор.НЕТ.

"Адвокат в сговоре со своим коллегой и неустановленными должностными лицами Министерства юстиции Украины, которые входят в состав Коллегии Министерства юстиции Украины по рассмотрению жалоб на решения, действия или бездействие государственного регистратора, субъектов государственной регистрации, территориальных органов Минюста, начали требовать деньги за якобы ускорение и удовлетворение Коллегией их жалоб. При этом они не имели ни возможностей, ни намерения помогать", - отметили в ведомстве.

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"В общем путем обмана, вне договоров об оказании правовой помощи, адвокат получил от потерпевшего сумму в размере более 400 тыс. гривен", - добавили в ведомстве.

"В ходе расследования было задокументировано более 10 встреч адвокатов и предпринимателей, 17 июня 2021 один из адвокатов объединения был задержан при получении 10 000 долларов США. В этот же день состоялась выемка документов в отношении данного предприятия в Коллегии по рассмотрению жалоб в сфере государственной регистрации Министерства юстиции Украины", - констатировали в ГБР.

Предварительная квалификация: мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская городская прокуратура, оперативное сопровождение - Главное оперативное управление ГБР.

Напомним, 17 июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что ГБР обыскивает Минюст.