Украинский дипломат Цымбалюк о заявлении Путина об "одном народе": Через 30 лет после распада СССР уже пора признать реальность
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Украинский представитель при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк ответил на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина об "одном народе". Он напомнил, что Украина - суверенное государство.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.
По его словам, Москва не оставляет попыток подорвать государственность, суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Путин снова говорил о том, что россияне и украинцы якобы являются одним народом. Через 30 лет после распада Советского Союза, хорошо известного продолжающейся практикой "Тюрьмы народов" Российской империи, российскому руководству пора признать реальность и позволить Украине жить в мире как суверенному национальному государству", - отметил Цымбалюк.
При этом он указал, что агрессия РФ в отношении Украины имеет много аспектов, в том числе введение ограничений для судоходства и жителей оккупированных территорий, которые пересекают линию разграничения.
Также дипломат призвал Россию отказаться от оккупации Крыма, милитаризации Черного и Азовского морей, а также прекратить военную агрессию в отношении Украины.
16 июня в Женеве состоялись переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе. Они продолжались в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.
На пресс-конференции по результатам саммита Путин заявил, что с американским главой обсуждали вопрос Украины, а именно – урегулирование конфликта на Донбассе и возможное вступление в НАТО. По поводу последнего российский президент ответил: "даже нечего обсуждать".
При этом он обвинил Украину в нежелании реализовывать "Минские соглашения".
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шоп усрался навек и не смог припадняцца !
Про це він сказав на телеканалі BFM 18 червня.
"Ні, тому що наразі для цього ще немає умов", - заявив Ле Дріан.
- Іване, а хто то?
- Онук.
- Марійчин хлопець?
- Марійчин!
- А Марійка де?
- Вчиться в місті.
- А чого воно таке чорне?
- Зате гарантія, що не москаль! 😀😂🤣
видео -- https://www.youtube.com/watch?v=dDmR1l8-Q30
Тыкайте мордой в это видео каждого мышебрата.
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Я в глубине души надеюсь, что видео специально нарезано так, чтобы оставить самых кретинов и вырезать адекватных. Хотя б...ь, кого я обманываю - я прекрасно понимаю, что выборка более чем репрезентативна, и таких там 99 процентов.
РФ сейчас - это Германия 1937 года: погрязшая в коллективном безумии биомасса с напрочь промытыми пропагандой мозгами. Реально очень стрёмно, что до этой чёрной орды - всего менее тысячи километров.
-Што ви гаварітє?
Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.
-Я кажу двома руками черпай, черпай 😁
а уже совсем другой народ на это обижается.
Што ві гаварітє?
Щасливої дороги, кажу!
Україна та украiнцi не потребують нiяких дозволiв вiд паРашi та пуйла.
це слово в цiй заявi недоречне.