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Новости Политика Украины
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Украинский дипломат Цымбалюк о заявлении Путина об "одном народе": Через 30 лет после распада СССР уже пора признать реальность

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинский дипломат Цымбалюк о заявлении Путина об

Украинский представитель при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк ответил на заявление президента Российской Федерации Владимира Путина об "одном народе". Он напомнил, что Украина - суверенное государство.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Постоянного представительства Украины при международных организациях в Вене.

По его словам, Москва не оставляет попыток подорвать государственность, суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Путин снова говорил о том, что россияне и украинцы якобы являются одним народом. Через 30 лет после распада Советского Союза, хорошо известного продолжающейся практикой "Тюрьмы народов" Российской империи, российскому руководству пора признать реальность и позволить Украине жить в мире как суверенному национальному государству", - отметил Цымбалюк.

При этом он указал, что агрессия РФ в отношении Украины имеет много аспектов, в том числе введение ограничений для судоходства и жителей оккупированных территорий, которые пересекают линию разграничения.

Также дипломат призвал Россию отказаться от оккупации Крыма, милитаризации Черного и Азовского морей, а также прекратить военную агрессию в отношении Украины.

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16 июня в Женеве состоялись переговоры между президентами РФ и США в узком и расширенном составе. Они продолжались в общей сложности 4,5 часа, включая перерыв.

На пресс-конференции по результатам саммита Путин заявил, что с американским главой обсуждали вопрос Украины, а именно – урегулирование конфликта на Донбассе и возможное вступление в НАТО. По поводу последнего российский президент ответил: "даже нечего обсуждать".

При этом он обвинил Украину в нежелании реализовывать "Минские соглашения".
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Топ комментарии
+16
Український дипломат Цимбалюк щодо заяви Путіна про "один народ": Через 30 років після розпаду СРСР вже час визнати реальність - Цензор.НЕТ 4670
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18.06.2021 14:00
+15
Український дипломат Цимбалюк щодо заяви Путіна про "один народ": Через 30 років після розпаду СРСР вже час визнати реальність - Цензор.НЕТ 2002
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18.06.2021 14:00
+13
х-йлу признать реальность - это тупо сдохнуть. А он не хочет.
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18.06.2021 13:44
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х-йлу признать реальность - это тупо сдохнуть. А он не хочет.
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18.06.2021 13:44 Ответить
Есть непонятки по формулировкам: для самодержца москальского "НАРОД" - это ВСЕ РАБЫ /его/ империи, а так как Украину он считает оторваной частью от ЕГО ымперии, то по его логике все верно - это действительно "один народ" в его ЫМПЕРСКОМ сознании и понимании /менталитете/!
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18.06.2021 13:51 Ответить
накармите фуйла калбасой по 2.20,
шоп усрался навек и не смог припадняцца !
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18.06.2021 13:51 Ответить
х-йло подготовилось: за ним персональный толчОк везде возят и памперс на него надевают.
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18.06.2021 13:56 Ответить
Надо накормить селедкой кремлевского чмошника 😃
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18.06.2021 14:12 Ответить
Чмо ботоксное, мы не один народ и никогда им не были!!! Мрази кацапские!!
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18.06.2021 13:55 Ответить
Український дипломат Цимбалюк щодо заяви Путіна про "один народ": Через 30 років після розпаду СРСР вже час визнати реальність - Цензор.НЕТ 2002
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18.06.2021 14:00 Ответить
Малюнок 1918 року

Український дипломат Цимбалюк щодо заяви Путіна про "один народ": Через 30 років після розпаду СРСР вже час визнати реальність - Цензор.НЕТ 5675
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18.06.2021 17:04 Ответить
Український дипломат Цимбалюк щодо заяви Путіна про "один народ": Через 30 років після розпаду СРСР вже час визнати реальність - Цензор.НЕТ 4670
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18.06.2021 14:00 Ответить
Більшість українців підтримують приєднання України до Північноатлантичного альянсу на правах повноправного члена, але голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан поки що не бачить такої можливості.
Про це він сказав на телеканалі BFM 18 червня.
"Ні, тому що наразі для цього ще немає умов", - заявив Ле Дріан.
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18.06.2021 14:02 Ответить
Гуцул іде по полонині і веде за руку хлопчика-негра. Другий гуцул:
- Іване, а хто то?
- Онук.
- Марійчин хлопець?
- Марійчин!
- А Марійка де?
- Вчиться в місті.
- А чого воно таке чорне?
- Зате гарантія, що не москаль! 😀😂🤣
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18.06.2021 14:10 Ответить
Братский народ: гасить их всех

видео -- https://www.youtube.com/watch?v=dDmR1l8-Q30
Тыкайте мордой в это видео каждого мышебрата.

* * *

Я в глубине души надеюсь, что видео специально нарезано так, чтобы оставить самых кретинов и вырезать адекватных. Хотя б...ь, кого я обманываю - я прекрасно понимаю, что выборка более чем репрезентативна, и таких там 99 процентов.

РФ сейчас - это Германия 1937 года: погрязшая в коллективном безумии биомасса с напрочь промытыми пропагандой мозгами. Реально очень стрёмно, что до этой чёрной орды - всего менее тысячи километров.
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18.06.2021 14:12 Ответить
Грязная кремлёвская пропаганда своё дело сделала , по этому у кацапов каша в голове и дикая ненависть к украинцам и Америке !!
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18.06.2021 14:36 Ответить
-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.
-Што ви гаварітє?
Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.
-Я кажу двома руками черпай, черпай 😁
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18.06.2021 14:15 Ответить
...просто идиоту показалось,что в Украине "русскоязычные",ждут его "прихода",как "асвабабздителя" от "бендер"..."Дурень-думкою багатіє"...
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18.06.2021 14:33 Ответить
Один народ поёт Путин-*****,
а уже совсем другой народ на это обижается.
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18.06.2021 20:11 Ответить
Не їдьте туди, там міни!
Што ві гаварітє?
Щасливої дороги, кажу!
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18.06.2021 21:39 Ответить
визнати реальність й дозволити Україні

Україна та украiнцi не потребують нiяких дозволiв вiд паРашi та пуйла.
це слово в цiй заявi недоречне.
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14.07.2021 20:16 Ответить
 
 