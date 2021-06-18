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Похищение Чауса: Группа депутатов парламента Молдовы требует отставки главы Службы безопасности республики Есауленко

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Похищение Чауса: Группа депутатов парламента Молдовы требует отставки главы Службы безопасности республики Есауленко

Несколько депутатов парламента Молдовы предложили отправить в отставку главу Службы информации и безопасности Александра Есауленко за то, что он не предотвратил похищение украинского судьи Николая Чауса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "NewsMaker", также депутаты предложили передать ноту протеста Украине по поводу действий посла Украины в Молдове.

Глава парламентской комиссии, расследующей исчезновение Чауса - депутат от DA Василий Нэстасе сообщил, что предварительный отчет комиссии уже готов.

По его словам, комиссия хочет представить результаты своей работы на пленарном заседании парламента. Он отметил, что готов представить этот отчет, в том числе, перед депутатами парламента следующего созыва.

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Нэстасе рассказал, что члены комиссии предложили МИД Молдовы передать ноту протеста Украине в связи с действиями посла Украины в Молдове Марко Шевченко. Отдельную ноту протеста депутаты предлагают подготовить в связи с действиями военного атташе украинского посольства Сергея Сметанюка.

Парламентарий добавил, что члены комиссии требуют отставки главы Службы информации и безопасности из-за того, что спецслужба не предотвратила похищение экс-судьи. Также в отставку предложили отправить главу управления борьбы со шпионажем. Депутат подчеркнул, что он выступал против такого решения, однако на этом настояли другие члены комиссии.

Нэстасе отметил, что члены комиссии считают случай Чауса "нападением на безопасность Молдовы": "Дерзкое, грубое вторжение украинских спецслужб на территорию Молдовы нельзя принимать и воспринимать толерантно".

Он подчеркнул, что за этим делом необходимо следить и дальше. В том числе, продолжить работу комиссии в парламенте следующего созыва.

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Также Нэстасе рассказал, что несколько дней назад все члены комиссии получили внутренние документы, в которых идет речь о том, что в спецслужбе начали внутреннее расследование того, помогал ли кто-то из сотрудников похитить судью. Нэстасе отметил, что отправил в службу безопасности официальный запрос, в котором попросил подтвердить подлинность документов.

Также он добавил, что депутаты будут настаивать на том, чтобы документы, связанные с похищением Чауса, рассекретили.

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

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Топ комментарии
+7
Нет, б=дь, а у нас Зе молчит, как будто-бы ничего не случилось. Вообще-то афигенная тактика - на все насрать и нас там нет. Похищение Чауса: Группа депутатов парламента Молдовы требует отставки главы Службы безопасности республики Есауленко - Цензор.НЕТ 333
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18.06.2021 14:16
+5
А шобла клоунов 🎪😈🐲🤡🤢баканов с Зе , доказывают , что ПОХИЩЕНИЯ ,ВООБЩЕ НЕ БЫЛО ! 🙈🤣
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18.06.2021 14:19
+5
лядский дерьмак выполнил кацапское задание - рассорил Украину с Молдовой.
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18.06.2021 14:36
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А шобла клоунов 🎪😈🐲🤡🤢баканов с Зе , доказывают , что ПОХИЩЕНИЯ ,ВООБЩЕ НЕ БЫЛО ! 🙈🤣
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18.06.2021 14:19 Ответить
Если спецы так сработали , то значит служба работает.
Грех ей упрекать.
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18.06.2021 15:16 Ответить
Какие у молдаван интересные фамилии...
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18.06.2021 14:12 Ответить
Нет, б=дь, а у нас Зе молчит, как будто-бы ничего не случилось. Вообще-то афигенная тактика - на все насрать и нас там нет. Похищение Чауса: Группа депутатов парламента Молдовы требует отставки главы Службы безопасности республики Есауленко - Цензор.НЕТ 333
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18.06.2021 14:16 Ответить
Ну так с кого наш бубочка пример берёт? Конечно же со своего российского учителя и хозяина которому он мечтает хоть разок в глаз заглянуть.
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18.06.2021 14:48 Ответить
Вава, Чауса предъяви интересующейся общественности! Мы ж не в Беларуси пока.
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18.06.2021 14:26 Ответить
Воры, возверните чавуза взад... Ну или хотя бы в суд Викрадення Чауса: Група депутатів парламенту Молдови вимагає відставки голови Служби безпеки республіки Єсауленка - Цензор.НЕТ 6134
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18.06.2021 14:32 Ответить
лядский дерьмак выполнил кацапское задание - рассорил Украину с Молдовой.
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18.06.2021 14:36 Ответить
це як - лядська рука, краде та краде! - сам я чесний!
до чого тут єрмак? дурень зе повинен відповідати.
а винні 73 істоти ще з 2019 року
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18.06.2021 15:19 Ответить
Как удобно. Можно теперь земразям творить все что угодно, а стрелочником назначить бубочку. Похоже, так весь этот "проект Голобородько" и задумывался.
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18.06.2021 15:36 Ответить
"земрази" - это и есть зеленский
никто же зе не тянул насильно. и даже такая земразь должна отвечать за свои поступки. Так за 73 идиотов отвечают солидарно и люди - не смогли остановить животных
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18.06.2021 16:44 Ответить
Зеленский позвонил Санду и сказал, что занят посадкой миллиарда деревьев и пока не закончит, каким-то Чаусом заниматься не будет. Викрадення Чауса: Група депутатів парламенту Молдови вимагає відставки голови Служби безпеки республіки Єсауленка - Цензор.НЕТ 1606
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18.06.2021 14:37 Ответить
Я не совсем понял, при чём тут СБУ Молдовы и почему они должны отвечать за украинских уголовников с Банковой
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18.06.2021 14:40 Ответить
Потому что есть подозрение что ихние СБУшники в теме и были даже соучастниками похищения Чауса. Не забывайте что и молдавское СБУ как и украинское тоже под завязку забито российскими шпионами. У нас даже "главный лейтенант" Бакланов россиянин а семейство его всё российские граждане и даже с паспортами страны агрессора. Ермак это тоже россиянин и агент спецслужб России с псевдонимом "Козырь" да и само семейство Зеленских далеко не украинцы и с довольно мутными биографиями,папа например это убеждённый совок якобы бывший милиционером как и дед но скорее всего НКВДисты а это КГБ где бывших не бывает.
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18.06.2021 15:02 Ответить
Молдова вважає Чауса викраденим - тому і карає свої спецслужби, які це допустили. Україна і сам Чаус не вважають повернення Чауса в Україну викраденням, тому Україна до цих розбірок не має жодного відношення.
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18.06.2021 15:02 Ответить
влучно, але не про Україну, а зедурнів!
я вкрав, але ж у сусіда. тому ніякого відношення до крадіжки не маю!
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18.06.2021 15:21 Ответить
Потому что есть подозрение что ихние СБУшники в теме и были даже соучастниками похищения Чауса. Не забывайте что и молдавское СБУ как и украинское тоже под завязку забито российскими шпионами. У нас даже "главный лейтенант" Бакланов россиянин а семейство его всё российские граждане и даже с паспортами страны агрессора. Ермак это тоже россиянин и агент спецслужб России с псевдонимом "Козырь" да и само семейство Зеленских далеко не украинцы и с довольно мутными биографиями,папа например это убеждённый совок якобы бывший милиционером как и дед но скорее всего НКВДисты а это КГБ где бывших не бывает.
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18.06.2021 15:05 Ответить
4 апреля похитили человека - это уже доказанный факт (по крайней мере, со стороны Молдовы), прошло уже 2,5 месяца, Чауса где-то держат в заложниках, скрывают от семьи, правосудия, заставляют говорить на камеру заказные тексты. А что дальше, это же не может продолжаться вечно?! Помню один политолог сказал, что когда ему нечего сказать, Зеленский предпочитает молчать.
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18.06.2021 15:07 Ответить
А что тут говорить. Порошок выкрал чауса , шоб тот не сдал все его шобло с поторохами ЕСное.
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18.06.2021 15:18 Ответить
Ніхто цього Чауса не викрадав. Чаус заплатив молдаванам (зі щедро "наколядованого") і отримав т.з. "тимчасовий притулок". Коли добряче припекло (почали цікавитися, чого не ділиться) - заплатив молдаванам ще раз (а, може і не раз...), щоб не шукали, зробив документи і сам себе "викрав".
Молдавани обіср.лись по вуха і заскавчали одні (ті, що не отримали бабла від Чауса) на других (тих, котрим "перепало" з "наколядованого"...). А потім всі разом почали валити на Україну по принципу - запхав руку до чужої кишені, волаючи "тримай злодія!".
PS А Чаус сидить собі десь в Іспанії (чи в Румунії, чи в Італії, чи в Турції...) з молдавським "аусвайсом" на якогось "ЧАУСеску", і мастурбує на карту Молдавії і України, примовляючи - (вибачте) - "*** вам - *** нам"
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18.06.2021 20:22 Ответить
 
 