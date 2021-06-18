Рада начала рассмотрение ключевого для судебной реформы законопроекта - о Высшей квалификационной комиссии судей, - "слуга народа" Костин
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Верховная Рада начала рассмотрение ключевого для судебной реформы законопроекта - о Высшей квалификационной комиссии судей.
Об этом журналистам сообщил нардеп "СН", глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, цель законопроекта - возобновление работы ВККС по принципам конкурсного отбора.
Предыдущая модель работы ВККС строилась на квотном принципе.
"По нашему мнению, применение конкурсной модели позволит избрать лучших специалистов, которые будут формировать судебную систему Украины. Мы знаем, что сейчас есть большой дефицит судей - больше 2 тысяч вакансий. А это значит, что доступ граждан к правосудию не такой, каким должен быть. Кроме того, новая ВККС должна завершить оценивание около 2 тысяч действующих судей, а это также инструмент очищения судебной системы", - отметил он.
Костин уточнил, что Комитет подготовил ко второму чтению проект, предполагающий, что конкурсная комиссия будет создана при помощи международных партнеров, которые работают с Украиной в сфере борьбы с коррупцией и реформы правовой системы.
"Эта конкурсная комиссия будет принимать решения, и это позиция "Слуги народа". Мы должны принимать решения, исходя из рекомендаций Венецианской комиссии. Это предполагает решающую роль наших партнеров при принятии решений", - добавил он.
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