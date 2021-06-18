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Новости Политика Украины
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ВР (28204) судебная реформа (1516) Высшая квалификационная комиссия судей Украины (14) ВККСУ (483) Костин (48)

Рада начала рассмотрение ключевого для судебной реформы законопроекта - о Высшей квалификационной комиссии судей, - "слуга народа" Костин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада начала рассмотрение ключевого для судебной реформы законопроекта - о Высшей квалификационной комиссии судей, - "слуга народа" Костин

Верховная Рада начала рассмотрение ключевого для судебной реформы законопроекта - о Высшей квалификационной комиссии судей.

Об этом журналистам сообщил нардеп "СН", глава парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрей Костин, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, цель законопроекта - возобновление работы ВККС по принципам конкурсного отбора.

Предыдущая модель работы ВККС строилась на квотном принципе.

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"По нашему мнению, применение конкурсной модели позволит избрать лучших специалистов, которые будут формировать судебную систему Украины. Мы знаем, что сейчас есть большой дефицит судей - больше 2 тысяч вакансий. А это значит, что доступ граждан к правосудию не такой, каким должен быть. Кроме того, новая ВККС должна завершить оценивание около 2 тысяч действующих судей, а это также инструмент очищения судебной системы", - отметил он.

Костин уточнил, что Комитет подготовил ко второму чтению проект, предполагающий, что конкурсная комиссия будет создана при помощи международных партнеров, которые работают с Украиной в сфере борьбы с коррупцией и реформы правовой системы.

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"Эта конкурсная комиссия будет принимать решения, и это позиция "Слуги народа". Мы должны принимать решения, исходя из рекомендаций Венецианской комиссии. Это предполагает решающую роль наших партнеров при принятии решений", - добавил он.

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зебилы - а вы тута писали шо петя провел реформы судебную - а получается п факту шо нет - врали вы однако - ну я не удивлён)))))
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18.06.2021 14:28 Ответить
ОАСК безпідставно невмотивовано зупинив припис НАЗК про незаконність звільнення Коболєва з посади голови Нафтогазу і призначення новим керівникм Вітренка. А преЗЕдент подав законопроект про реформування ОАСК лише в квітні 2021 року, з запізненням на два роки, як мав це зробити. Тим часом, профільний комітет ВР (голова - слуга урода Костін) цей проект не розглядають. Отака судова реформа Зе наяву.
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18.06.2021 14:39 Ответить
Заценим силу судейской мафии. Смотрим.
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18.06.2021 14:53 Ответить
А для чого це робити зразу - це паливо. Рада розпочала розгляд ключового для судової реформи законопроєкту - про Вищу кваліфікаційну комісію суддів, - "слуга народу" Костін - Цензор.НЕТ 2666 Можна потім "по-тихому" протянути якихось два-три непримітних "уточнюючих" законів, якими й "похоронити" цей. Ось як з мовою було недавно.
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18.06.2021 17:03 Ответить
Ну да.

Рыги Портнов и Вовк будут рулить квалификационной комиссией. Охренеть-реформа!!!
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18.06.2021 19:16 Ответить
 
 