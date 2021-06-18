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Новости Политика Украины
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Зеленский (12202) петиция (220) ЦПК (143) Центр противодействия коррупции (167) Офис Президента (1470) Татаров Олег (299)

Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей: теперь слово за Зеленским, - ЦПК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей: теперь слово за Зеленским, - ЦПК

Петиция на сайте Офиса Президента об увольнении Олега Татарова с поста замглавы ОП собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей.

Об этом сообщили в Центре противодействия коррупции (ЦПК), передает Цензор.НЕТ.

"Есть 25000 голосов за отставку Татарова. Спасибо всем, кто подписал. Всем, кто помогал распространять инфу о петицию. Всем, кто убеждал родственников и знакомых. Вы все молодцы.  Теперь слово за Зеленским. Татарова прочь!" - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: эфэсбэшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин

На сайте Офиса Президента указывается, что петиция об увольнении Олега Татарова с поста замглавы ОП собрала 25 034 голоса.

Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей: теперь слово за Зеленским, - ЦПК 01
Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей: теперь слово за Зеленским, - ЦПК 02
Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей: теперь слово за Зеленским, - ЦПК 03

Напомним, ранее сообщалось, что в сети зарегистрирована петиция об увольнении замглавы ОП Татарова.

Ссылка на петицию ЗДЕСЬ.

Ссылка на видеоинструкцию по подписанию петиции ЗДЕСЬ.

Напомним, 18 декабря 2020 года руководитель САП Грищук подписал подозрение замглавы ОП Татарову по делу о завладении имуществом Нацгвардии. Детективы НАБУ и САП вручили Татарову подозрение.

Сам Татаров сначала пообещал в Telegram "пройти этот путь, доказать невиновность и достойно ответить". После добавил, что санкций на его задержание никто не давал.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Татаров продолжает работать в обычном режиме, а сотрудников НАБУ в здание ОП не пустили, "поскольку их просьбы точно выходили за рамки законных процедур".

21 декабря Татаров пришел на допрос в НАБУ, а Подоляк заявил, что Татаров написал заявление о приостановлении полномочий на время следствия.

22 декабря директор НАБУ Артем Сытник заявил, что Бюро будет инициировать арест Татарова с возможностью выйти под залог. Татаров после этого написал в Telegram, что Сытник "заигрался".

24 декабря стало известно, что генпрокурор Ирина Венедиктова передала дело замглавы ОП Олега Татарова в СБУ.

Специализированная антикоррупционная прокуратура просила взять заместителя председателя Офиса президента под стражу с альтернативой залога в 10 млн грн

30 декабря прокуроры отозвали ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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Топ комментарии
+31
Мы ведь тоже пошутить можем. Как в 2013-2014 гг.
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18.06.2021 14:52
+25
Вы забыли, как на прошлую петицию об увольнениях Зе-нарик ответил?
"Они (народ) просто пошутили!"
Вот и весь его ответ.
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18.06.2021 14:39
+22
Бубе некогда всякие петиции рассматривать! Он весь в мечтах *уйлу в очко заглянуть. Да и д'ерьмак не разрешает.
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18.06.2021 14:42
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Вы забыли, как на прошлую петицию об увольнениях Зе-нарик ответил?
"Они (народ) просто пошутили!"
Вот и весь его ответ.
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18.06.2021 14:39 Ответить
Мы ведь тоже пошутить можем. Как в 2013-2014 гг.
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18.06.2021 14:52 Ответить
Поздно, батенька, уже закомпосировали. За бубочку рубаху рвут 30 процентов олигофренов, они Галабаротьку в обиду не дадут!
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18.06.2021 14:57 Ответить
Вони свою жопу від дивана, навіть під загрозою смерті, не відірвуть. За даними статистики, в Помаранчевій революції прийняло участь 8% населення, в Революції гідность 11%, та що олігофрени до уваги не беруться, вони стадо, куди їх погонять - туди вони і підуть.
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18.06.2021 15:19 Ответить
Главное - потом уметь воспользоваться результатами революции, а не протупить их, как уже становится традицией. Отсюда, как минимум, следующие после революции выборы - лет через 40, как у Пиночета.
Только тогда сможем и Майдан отстоять и рванувшим на "халяву" рашистам, морды порвать.
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18.06.2021 17:10 Ответить
То статистика....
Я ЛИЧНО два раза видел миллион человек в Киеве в помараныевые времена, а в 2014 больше 300-400 тысяч не наблюдал....
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19.06.2021 11:41 Ответить
Главная проблема шимпанЗЕ в том, что его электорат - быдло. Поэтому мы никогда не увидим многотысячных митингов в подержку мародеров квартала95. Об этом кстати знает и сам зелупа, поэтому он окружил себя продажными мудаками типа татарова, а мусора и судьи сейчас творят что хотят за наш счет.
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18.06.2021 15:39 Ответить
А чи всі прийдуть на вибори,той раз була ейфорія своєї великої значущості для маленьких людей з іще меншими мізками.
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18.06.2021 16:12 Ответить
Нет У БУРАТИНЫ 🤢🤡🤥НИКАКИХ 30 % - это ЗАКАЗУХА , ПРОПЛАЧЕННАЯ ПАПИКОМ
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18.06.2021 16:47 Ответить
За овоча теж рвали, і де той овоч?
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18.06.2021 16:53 Ответить


Хатуль Мадан@UA_CIbercat_4 ч

Ви собі уявляєте рівень піздецю і "цифровий підпис" про згоду власника житла при реєстрації, наприклад? Не кажучи про більш ласі теми?
А я, бляха, волаю саме про це і подібне цьому.

І тут ніяка "почеркознавча експертиза" не допоможе... ви ніхя не зможете довести, шо отой підпис під договором іпотеки - не ваш, бо зчитана з дії за допомогою куар-коду копія ніхя не копія, бо жижиталізатори прирівняли її до оригіналу... І вона лишається у того, хто зчитав.

І це тільки маленька частинка безодні хаосу...
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18.06.2021 19:07 Ответить
Аваков виростив вже "новий беркут", і тому залишаєтся при владі при будь-якому президенті... (((
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18.06.2021 22:08 Ответить
Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей: теперь слово за Зеленским, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5246
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18.06.2021 14:41 Ответить
Бубе некогда всякие петиции рассматривать! Он весь в мечтах *уйлу в очко заглянуть. Да и д'ерьмак не разрешает.
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18.06.2021 14:42 Ответить
Петиция об увольнении замглавы ОП Татарова собрала необходимые для ее рассмотрения 25 тыс. подписей: теперь слово за Зеленским, - ЦПК - Цензор.НЕТ 629
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18.06.2021 14:43 Ответить
МЫ ВАМ (БЫДЛО) - от ЕВРЕВ И ВЛАСТИ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ.... примерно таков ответ будет... от еврейского "мальчика с писюном- Вавки Кривожопинского"...(политическая сатира фигура речи.. метафора...аллегория сарказм гипербола идиома неологизм игра слов)
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18.06.2021 14:45 Ответить
Грядёт замена одного мудака на другого. В этой стране только так.
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18.06.2021 14:54 Ответить
и на кого тебя поменяют? Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК - Цензор.НЕТ 51
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19.06.2021 10:39 Ответить
О, высунулся хер. Это ты, убогий, решил, что что-то остроумное сказал? Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5079
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19.06.2021 10:49 Ответить
слово зиленского в голове каломойского.
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18.06.2021 14:57 Ответить
комментарий отмечен как спам
Звільнять коли НАБУ доведе у суді вину Татарова і отримає вирок, який набрав законної сили.
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18.06.2021 15:03 Ответить
Клавиша, не скиглы
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18.06.2021 15:24 Ответить
Так уже довели в суде вину татарова, но бенедиктова слила дело.
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18.06.2021 15:40 Ответить
Шабуня, щось ти зі смєтунами замріявся. Тепер ні т, ні твої смєтуни ніякого чиновника-корупціонера дістати не зможете. "С Дона вілячі нєт" - говорили казакі.
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18.06.2021 15:04 Ответить
Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК - Цензор.НЕТ 5763
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18.06.2021 15:06 Ответить
я всех ненавижу, но извините - была тоже петиция про зброю - и что ответили?
не на часі
так *******, почти в любой стране петицианты бы приехали к тому кто их обосрал и сказали - Ану сюди, скотиняка Пожалуйте повторить, мистер
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18.06.2021 15:07 Ответить
Відповідь Зємуділи: Я Вам нічіво нє должен!
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18.06.2021 15:11 Ответить
Яка реакція? Янєлох42 ж сказав, відео навіть є, що в нього "немає ніякої реакції на хабарників та зрадників" ...
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18.06.2021 15:12 Ответить
Та бачив він наші 25 тисяч підписів, звичайно буде рятувати бандита Татарова, бо він його рефффформатор.
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18.06.2021 15:20 Ответить
Набрала - ну і добре! Беремо попкорн і спостерігаємо. Це перша петиція до бубочки? Ні. Навіть не друга. Яка була реакція на попередні петиції? Правельно, ніякої. А що, якщо на цю петицію, бубочка раптом відреагує? От візьме - та й звільнить Татарова? От тоді і винекне цілий ряд питань...що правда не до бубочки.
Хоча питання є вже сьогодні: - Чому Татаров, і чому саме зараз?
Татаров найбільший коррупціонер? Ні. Там є і крупніші.
Татаров тільки почав роботу в ОП? Також ні. Працяє вже майже рік.
Так ЧОМУ?!!!
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18.06.2021 15:27 Ответить
ааа при чем тут зеленский???? аааа??? ))))))))))
Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК - Цензор.НЕТ 982

....
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18.06.2021 15:27 Ответить
Та воно зробить вигляд, що петиції не було.
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18.06.2021 15:42 Ответить
комментарий отмечен как спам
Как реагировать на требования 0,06% населения Украины это личное дело Президента.....
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18.06.2021 16:08 Ответить
Клавиша, вы там своему *********** жопу еще окончательно не зализали, посрать самостоятельно еще может?
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18.06.2021 16:23 Ответить
На Законы гадят!
А на петиции им ...
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18.06.2021 16:19 Ответить
Слово Зеленського: А ви знаєте, той клятий Порошенко, у-у-у...
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18.06.2021 16:30 Ответить
И самое хамское, что на эту петицию ПРОСТО НЕ БУДЕТ НИКАКОЙ РЕАКЦИИ!!! НИ-КА-КОЙ! Хоть об стенку головой бейся. Ну и *****! Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК - Цензор.НЕТ 9885
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18.06.2021 16:51 Ответить
Петиція про звільнення заступника голови ОП Татарова зібрала необхідні для її розгляду 25 тис. підписів: тепер слово за Зеленським, - ЦПК - Цензор.НЕТ 2375
Кремлівський ...резидент ЗЕбіл капітулянт, він ще і
корупціонер бо прикриває своїх поплічників бандитів -злодіїв,
і нахабно і підступно сміється над суверенною Україною
( для нього вона повія) і Українським народом!
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18.06.2021 16:54 Ответить
А оно порношут , дающий и спереди и сзади , клянчащий у всех : дайте , дайте !
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18.06.2021 17:02 Ответить
Оно 🤢🤡под ним ходит , а назначают всех пи… в Кремле , через д'Ермака
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18.06.2021 16:59 Ответить
Уже 25374
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18.06.2021 18:17 Ответить
как там ЗЕбеня ответил на петиции за увольнение дЕрмака, когда она набрала 25 тыс? если не ошибаюсь, то примерно так: "руководитель офиса президента Украины назначается на должность на срок полномочий президента Украины и освобождается от должности президентом Украины". и все. понимай как хочешь, но дЕрмак на месте. с татаром будет то же самое. засуньте, мол, себе эти петиции пониже спины, меня татарин вполне устраивает.
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18.06.2021 18:28 Ответить
Зе всё и все устраивают, но вот беда в том, что народ всё это не устраивает, а это самое главное и важное. Так что, до сраки всё то, что устраивает зеленского.
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18.06.2021 18:45 Ответить
"что народ всё это не устраивает"- а у чому це виражаеться...- невдоволення...
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18.06.2021 19:55 Ответить
по картинке - сволочь видать редкая
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18.06.2021 21:31 Ответить
Тю.. я навіть не став ставити підпис... Зе-біл в черговий раз влаштує вам "95ий квартал", або може піструном по губах збацать!
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18.06.2021 22:06 Ответить
ну трудоустроят замом ермака..... делофф
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19.06.2021 10:45 Ответить
 
 