17 июня в Киеве вакцинировали рекордное количество граждан - 13 946 человек, - КГГА
Новости Цензор.НЕТ Киевские новости
В течение 17 июня в целом в столице вакцинировали 13 946 человек. Это рекордный результат за всю кампанию по вакцинации.
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.
По его словам, вчера в Центре вакцинации от COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, вакцинировали 1 886 человек.
"В Центре сначала работали 15 прививочных бригад. Однако горожане приходили не в свое время или пренебрегали возможностью записаться и этим создавали очередь. Поэтому Департамент здравоохранения города Киева оперативно увеличил количество бригад до 21. Центр вакцинации будет работать и завтра, 19 июня, до 14:00. Для того, чтобы вакцинироваться в Центре, нужно быть зарегистрированным в приложении "Дія", желательно подписать декларацию с семейным врачом - это значительно сократит время, которое вы потратите на вакцинацию. Вакцинироваться можно будет в порядке "живой очереди", - отметил Поворозник.
Он также рассказал, что вакцинировали вчера жителей столицы, которые зарегистрированы в "Дії" или внесены в лист ожидания коммунальных учреждений здравоохранения в прививочных пунктах, открытых на базе Центров первичной медико-санитарной помощи. Их предварительно приглашали на вакцинацию семейные врачи. В таких пунктах вакцинированы 3 716 человек.
"Мы продолжаем вакцинировать и работников образования. За вчера их привили - 1 633. Также вчера вакцинировались 2 146 медицинских работников. Продолжается и вакцинация социальных работников, участников ООС и других", - отметил Поворозник.
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Всё просто! ПРОВЕРЕНО! Не ждите очереди через ДИЯ, просто позвоните своему семейному врачу и узнайте где можно вакцинироваться. Оказывается Короновака в Киеве полно! Без ДИЯ и без МВЦ.
Я и мои знакомые просто позвонили семейному и вакцинировались без очередей в местных поликлиниках в своих районах.
Я не понимаю, зачем разводят панику с этой ДИЯ. В Киеве всё есть, просто надо позвонить. Да, недоработка Минздравоохранения - непонятно почему так и не заявят: "Люди, всё есть, вакцина есть! Звоните семейному и идите прививаться!".
тому дія не працювала не тому, що на неї ніхто не дивився-забули, а просто не було сенсу туди заглядати, бо там 5 група остання за планом вакцинуваня - робочий люд. а тепер вакцина є і прийшла черга на робочий люд, а ту вже хто як запишеться.
Нужно просто позвонить семейному и узнать в какой местной районной поликлинике есть Короновак! Мы так и сделали! И знакомые так же сделали. Мы не льготники - простые рядовые граждане! И сделали свободно прививку в поликлинике без очередей.
Скажу больше! Я узнавал у врачаей! Даже если вы с другого района - вам сделают прививку. Главное, чтоб вы в базе с подпиской на семейного врача были. Неважно какой район.
Зачем киевская власть мурыжит людей? Вакцины полно!!!! Зачем этот МВЦ и это шоу с ДИЯ? Баллы себе зарабатывают?
Почему на каждом столбе не весит объява: "ЛЮДИ! Идите на вакционацию в такую-то и такую-то поликлинику. Вакцина ЕСТЬ!".
а те, що повинна висіти інфа на вулицях "де? і Коли?" - це треба.