17 июня в Киеве вакцинировали рекордное количество граждан - 13 946 человек, - КГГА

В течение 17 июня в целом в столице вакцинировали 13 946 человек. Это рекордный результат за всю кампанию по вакцинации.

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной мэрии.

По его словам, вчера в Центре вакцинации от COVID-19, созданном на базе Международного выставочного центра, вакцинировали 1 886 человек.

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"В Центре сначала работали 15 прививочных бригад. Однако горожане приходили не в свое время или пренебрегали возможностью записаться и этим создавали очередь. Поэтому Департамент здравоохранения города Киева оперативно увеличил количество бригад до 21. Центр вакцинации будет работать и завтра, 19 июня, до 14:00. Для того, чтобы вакцинироваться в Центре, нужно быть зарегистрированным в приложении "Дія", желательно подписать декларацию с семейным врачом - это значительно сократит время, которое вы потратите на вакцинацию. Вакцинироваться можно будет в порядке "живой очереди", - отметил Поворозник.

Он также рассказал, что вакцинировали вчера жителей столицы, которые зарегистрированы в "Дії" или внесены в лист ожидания коммунальных учреждений здравоохранения в прививочных пунктах, открытых на базе Центров первичной медико-санитарной помощи. Их предварительно приглашали на вакцинацию семейные врачи. В таких пунктах вакцинированы 3 716 человек.

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"Мы продолжаем вакцинировать и работников образования. За вчера их привили - 1 633. Также вчера вакцинировались 2 146 медицинских работников. Продолжается и вакцинация социальных работников, участников ООС и других", - отметил Поворозник.