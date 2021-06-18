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Бесплатные селедка, яйца и другие "плюшки": как в разных странах мира "заманивают" на вакцинацию от COVID-19

Новости Цензор.НЕТ Общество

Бесплатные селедка, яйца и другие "плюшки": как в разных странах мира "заманивают" на вакцинацию от COVID-19

Несмотря на огромное количество заболевших и жертв, вакцинация от COVID-19 идет недостаточно быстрыми темпами, поэтому чиновники многих стран мира придумывают различные программы мотивации/стимуляции для населения, предлагая за прививки разные "плюшки".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В настоящее время общество разделилось на два лагеря: те, кто "за" прививку от коронавирусной инфекции, и те, кто категорически против. Появление COVID-19, высокая смертность от него, растерянность врачей в первое время только усугубило недоверие населения к медицине, а уж позднее и к вакцине. Многие до сих пор считают, что вакцина – это плохо и согласны доказывать это на каждом углу.

Вместе с тем, согласно данным ВОЗ, большинство доводов тех, кто против вакцинации не подтверждаются научными данными и характеризуются как "тревожное и опасное заблуждение". ВОЗ еще в 2019 г. объявила скептическое отношение (недоверие) к вакцинации одной из десяти главных угроз здоровью населения мира.

Отметим, что согласно исследованию Центра Разумкова после резкого всплеска летальных случаев от коронавируса, в мае текущего года число противников вакцинации от COVID-19 в Украине уменьшилось на 8,5% по сравнению с мартом. 

Чем старше респонденты тем чаще они выражают отсутствие желания делать прививки (их доля возрастает от 38% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 51% среди тех, кому 60 и более лет). Среди тех, кто не отказывается от намерения делать прививку от COVID-19, 59% готовы сделать ее только при условии, что она будет бесплатной (это больше, чем в марте, на 7%), 23% из них готовы платить за нее, а еще 6% готовы платить за то, чтобы вакцинироваться вне очереди. Чем старше респонденты, тем чаще они отвечают, что готовы вакцинироваться только бесплатно (доля таких возрастает от 49% среди тех, кому от 18 до 29 лет, до 77% среди тех, кому 60 и более лет).

Те респонденты, которые не намерены вакцинироваться, чаще мотивируют это тем, что, по их мнению, вакцины, которые применяются в Украине, недостаточно эффективны и безопасны, но "какой-то другой" вакциной они готовы сделать прививку (такой ответ дают 31% тех , кто не намерен делать прививки). Хотя по сравнению с мартом доля тех, кто не доверяет вакцине, уменьшилось (тогда она составляла 45% тех, кто отказывался от прививки). 30% из них мотивируют свой отказ тем, что по их мнению, риски от вакцинации превышают риски от самой болезни, 15% - тем, что уже переболели коронавирусом, 12% имеют медицинские противопоказания, 7,5% считают, что вероятность того, что они заболеют COVID-19, очень низкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 17 июня в Киеве вакцинировали рекордное количество граждан - 13 946 человек, - КГГА

Однако, несмотря на заявления врачей различных инстанций и лидеров мнений о том, что вакцинация от COVID-19 – это единственный на сегодня выход, люди все равно не спешат вакцинироваться. И одной пропаганды в настоящее время недостаточно. Поэтому многие страны мира вводят различные меры, чтобы заманить людей на вакцинацию: одним предлагают бесплатную выпивку и ужин в пабе, другим – беспрепятственные путешествия.

Так, в Нидерландах будут бесплатно предлагать сельдь в центрах вакцинации от коронавируса всем, кто придет сделать прививку,  пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Первые партии Hollandse nieuwe, или голландской сельди нового сезона, традиционного деликатеса, распределяются по центрам вакцинации по всей стране в качестве поощрения для людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Словакия сворачивает COVID-вакцинацию российским "Спутник V": нет спроса - закупили 200 тыс. доз, а захотели сделать прививку лишь 10 тыс. человек

Первая бочка Hollandse nieuwe - молодой сельди, пойманной с середины мая, когда ее жирность считается правильной, обычно продается с аукциона. Но в этом году, когда аукцион был невозможен из-за COVID-ограничения, ее подарили главе муниципальной службы здравоохранения, которая организует кампанию вакцинации в стране. Еще больше бочек было отправлено в центры вакцинации по всей стране, где рыба предлагается персоналу и всем, кто приходит на укол.

В Литве, как пишут Факты, прививки против коронавируса хотят делать на пляжах для того, чтобы сделать более доступной иммунизацию для местных жителей.

"Мы планируем способы, которые могут показаться экстремальными, но верим, что это сработает: палатки на пляжах в Швянтойи и Паланге", - сказала советник главы Минздрава Литвы Юстина Алексайте.

Греция, в свою очередь, отменила ограничения для россиян, которые прошли вакцинацию. Никакого карантина для таких туристов не будет.

Американцев завлекают на прививку бесплатным фастфудом. Мэры городов выступают по телевидению, демонстрируя на себе вакцинацию, а затем потребляют фастфуд. А губернатор штата Нью-Джерси  в мае обещала бесплатное пиво тем, кто сделает прививку от коронавируса. Для этого нужно всего лишь зайти в бар и показать справку о наличии прививки. А вот в штатах Аризона и Мичиган за вакцину можно получить… марихуану. С такой акцией выступили некоторые местные магазины, где продается этот товар. Желающим поучаствовать должно быть не меньше 21 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Центры массовой вакцинации изменили график работы на эти выходные, - Минздрав

В России в частности, в Уфе разыгрывали однокомнатную квартиру и 10 модных смартфонов (стоимостью до 70 тыс. руб.). Для этого в пунктах вакцинации будут раздавать купоны, которые необходимо зарегистрировать. Москвичи старше 60 лет за первую вакцину получают подарочную карту номиналом в одну тысячу рублей. Жителям Хабаровского края старше 60 лет перед Пасхой предлагали  десяток яиц, если они сделают прививку от COVID-19.

В Германии сделавшие прививку от COVID-19 получили возможность вернуться к общественной жизни и могут пользоваться основными правами.

Власти Франции могут запретить пользоваться общественным транспортом тем, кто не прошел вакцинацию от COVID-19. Об этом гласит соответствующий законопроект. Документ поддержало правительство.

В Индии, где ситуация с заболеванием очень сложная, привитым женщинам дарят ювелирные украшения, а мужчинам – бытовую технику.

Уже сейчас прививка от коронавируса дает возможность путешествовать в некоторые страны без ограничений. Так, Сейшельские острова начали пускать туристов из всех стран при наличии сертификата о вакцинации.

В мире продолжается вакцинация населения против коронавируса. Активно этот процесс проходит в Израиле, США, Китае, Великобритании.

Однако не все страны могут похвастаться такими же результатами. В Украине темпы иммунизации пока что не на очень хорошем уровне.

Источник:  По материалам cronos.asia, ЕП, Факты, Фонтанка
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Топ комментарии
+5
у голландців оселедець дуже якісний
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18.06.2021 15:11
+5
Ну так если индейцам удалось втюхать "пандемию" то можно и селедку назвать панацеей, а скоро и бусики из битых пивных бутылок в ход пойдут.
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18.06.2021 15:42
+4
прочитав все это, вацинироваться перехотелось еще больше. Это ненормально, когда за вакцину дают селедку, пиво или яйца. Все больше похоже на какой-то масштабный заговор.
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18.06.2021 19:29
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Правила форума Совет форумчан
о, селедкой это кацапов заманивать...
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18.06.2021 15:05 Ответить
Не путай кацапскую селедку и Hollandse nieuwe. Разница как между жигулями и нормальным автомобилем. Чтоб это понять, нужно попробовать.
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18.06.2021 15:34 Ответить
ты видно не понял смысла...
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18.06.2021 15:45 Ответить
Кормить кацапов Hollandse nieuwe - это как... даже подходящего примера не могу привести. Я б лучше "выбросил в пропасть".
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18.06.2021 15:46 Ответить
у голландців оселедець дуже якісний
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18.06.2021 15:11 Ответить
блин...так селедки захотелось))))
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18.06.2021 15:17 Ответить
Это безумно вкусно:

Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 6024
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18.06.2021 15:37 Ответить
Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 9077
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18.06.2021 15:45 Ответить
пилять.. я третий месяц жду своей очереди , после записи... и все никак... пришлось договариваться по знакомству, что бы сделали... будет быстрее выходит... пилять, даже элементарные прививки сделать властьимущие не способны, о чем можно дальше то говорить!? о каком строительстве государства!? НЕ СМЕШИТЕ МОИ ТАПОЧКИ называется...
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18.06.2021 15:13 Ответить
не знаю, в нас в газеті написали що є вакцина, приходьте за адресою. Приходиш, заповнюєш анкету і тебе в тут же колять.
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18.06.2021 15:25 Ответить
у нас нет... я вам честно говорю, записался через "дию" месяца три назад, и тишина!
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18.06.2021 15:30 Ответить
Не сиди на ж0пе и не жди! У меня знакомые так делали: ждали через ДИЯ. А я им сказал: звоните семейному, он скажет где вакцинироваться. Я вакцинировался и вся семья без очередей и без ДИЯ. В районной поликлинике!
Знакомые меня послушали и тоже позвонили и им сказали: приходите и ставьте прививку в такой-то районной поликлинике!
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18.06.2021 15:35 Ответить
ок спс. уже договорился пару дней назад, на след неделе буду делать.. ребенку сегодня уже сделал
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18.06.2021 15:39 Ответить
Про что я и говорю! "Нельзя ждать милости от природы", а надо самим звонить и всё узнавать. казалось бы - вакцина есть, но мерии почему-то сложно объявить о том, что люди должны сами звонить и не ждать и идти спокойно себе вакцинироваться!
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18.06.2021 16:15 Ответить
А если на твоём районе нет вакцины, то узнай где есть, в какой поликлинике и иди ставь. Я узнавал: не важно с какого ты района, главное что договор есть с семейным врачем и ты есть в базе.
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18.06.2021 15:36 Ответить
в мене батькам зробили навіть без договору.
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18.06.2021 18:06 Ответить
Чим? Китайським шмурдяком?🙄
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18.06.2021 15:34 Ответить
Этот "шмурдяк" по крайней мере сделан по классической технологии, по которой делают и делали все вакцины. И главная задача этого "шмурдяка" в том, чтобы если ты даже и заразишься, то не попал под аппарат ИВЛ, а перенёс болезнь на ногах.

Но ты можешь и дальше ждать пфайзер или модерну, сделанные пусть и известными фирмами, но на коленке и впопыхах по малоизученным современным технологиям и рисковать здоровьем рискуя заразиться.

Никто не мешает тебе вначале поставить "шмурдяк" и уберечься хотя бы от тяжёлых последствий болезни, а потом, через время, уже и пфайзер тобой любимый поставить.
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18.06.2021 16:13 Ответить
а китайцы значит сделали не на "коленке и впопыхах по малоизученным современным технологиям"??? Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 340 ))) я тащусь))
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18.06.2021 19:26 Ответить
коронавак або пфайзер
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18.06.2021 18:05 Ответить
"В Украине темпы вакцинации пока-что не на очень хорошем уровне" - з якої паралельної реальності такі оцінки?
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18.06.2021 15:21 Ответить
В Польщі всі, хто пройшов вакцинацію, можуть прийняти участь в лотереї з десятками тисяч виграшів. Тут і страховки, і автомобіль, і сотні чи навіть тисячі електросамокатів, багато грошових призів, включаючи мільйон злотих. І це не зважаючи на те, що на момент оголошення про проведення лотереї вакцинованих було майже 8 мільйонів. Звичайно, безплатно вакцинують всіх, хто має дозвіл на легальне перебування в країні. Тобто, приїхати, безплатно вколотись і поїхати назад не вийде.
Той, хто зараз в Польщі і розраховує на мільйон злотих - забудьте, він мій! 😠
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18.06.2021 15:23 Ответить
ЛЮДИ!
Всё просто! ПРОВЕРЕНО! Не ждите очереди через ДИЯ, просто позвоните своему семейному врачу и узнайте где можно вакцинироваться. Оказывается Короновака в Киеве полно! Без ДИЯ и без МВЦ.
Я и мои знакомые просто позвонили семейному и вакцинировались без очередей в местных поликлиниках в своих районах.
Я не понимаю, зачем разводят панику с этой ДИЯ. В Киеве всё есть, просто надо позвонить. Да, недоработка Минздравоохранения - непонятно почему так и не заявят: "Люди, всё есть, вакцина есть! Звоните семейному и идите прививаться!".
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18.06.2021 15:25 Ответить
Справедливости ради, вокруг этого вируса сколько всяких слухов, домыслов и непоняток, что возникновение миллиона теорий заговоров совсем не удивляет. Медицинским чинушам, вместо раздачи бесплатной следки, нужно было просто день и ночь проводить разьяснительную работу с населением.
Потому что даже сейчас, через год после начала эпидемии, так и нет внятной картины как же этот вирус действует, как распространяеться, какие у него симптомы и как от него защищаться. Вместо этого идиоты вводят комендантский час, хотя ночью все люди и так спят, запрещают пробежки в парках, обязывают носить маски, при этом не контролируя качество этих самых масок, и делают миллион других идиотских глупостей.
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18.06.2021 15:29 Ответить
А шо скаже "чемпіон міра по борьбє с коронавірусом"?
Гундосік буде?)))
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18.06.2021 15:30 Ответить
Ребята, я реально всех призываю сделать вакцинцу! Она есть в Киеве и её полно! Даже под Киевом!
Нужно просто позвонить семейному и узнать в какой местной районной поликлинике есть Короновак! Мы так и сделали! И знакомые так же сделали. Мы не льготники - простые рядовые граждане! И сделали свободно прививку в поликлинике без очередей.

Скажу больше! Я узнавал у врачаей! Даже если вы с другого района - вам сделают прививку. Главное, чтоб вы в базе с подпиской на семейного врача были. Неважно какой район.

Зачем киевская власть мурыжит людей? Вакцины полно!!!! Зачем этот МВЦ и это шоу с ДИЯ? Баллы себе зарабатывают?

Почему на каждом столбе не весит объява: "ЛЮДИ! Идите на вакционацию в такую-то и такую-то поликлинику. Вакцина ЕСТЬ!".
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18.06.2021 15:32 Ответить
Я тебя призываю выпить яду. Хотя ты, наверное, УЖЕ.
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18.06.2021 16:13 Ответить
А ты уже ширанулся в своей Гермашке Пфайзером?
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18.06.2021 16:16 Ответить
Нет, конечно. Никакая вакцина нахрен не нужна от ОРВИ. Надо заниматься своим здоровьем, вести здоровый образ жизни и не забывать о профилактике. А не бухать и жрать говнофастфуд, надеясь, что вакцина спасет Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8405
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18.06.2021 16:48 Ответить
А... так ты по заветам Кивы действуешь? Банька, водочка... Понятно. )))
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18.06.2021 16:49 Ответить
Водочка, как и весь алкоголь, с понятием "здоровый образ жизни" несовместима. Дурачок.
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18.06.2021 16:50 Ответить
Да какой там у тебя здоровый образ жизни? Судя по быстрым ответам из Гермашки ты сидишь на еврейском пособии и шнапс кушаешь.
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18.06.2021 16:51 Ответить
Твое субъективное некомпетентное полудурочное мнение никому неинтересно Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 8651
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18.06.2021 16:52 Ответить
И именно поэтому ты, пейсатый, навернув очередной стакан шнапса и закусив мацой, так быстро мне ответил. ))))
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18.06.2021 16:54 Ответить
А ты, как истинный потомок бабы Ванги, картишки раскидал и это все увидел? Пальцем в небо (жопу), недоразвитый Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5361
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18.06.2021 16:56 Ответить
Ну так если индейцам удалось втюхать "пандемию" то можно и селедку назвать панацеей, а скоро и бусики из битых пивных бутылок в ход пойдут.
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18.06.2021 15:42 Ответить
воз- ты бестолковое большое заблуждение уже двадцать лет Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 5175
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18.06.2021 15:42 Ответить
Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 3524
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18.06.2021 16:14 Ответить
Нам это не грозит плюшки пихать в рот вакцинации нет в обласных центрах и то не во всех по селам где нет даже медпункта и зеленки люди на вакцинацию гавкают дно ***** несусветное
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18.06.2021 16:33 Ответить
Если очень надо - едьте в большой город! Там вакцинируют 100%. Только нужно, чтоб вы были в базе у семейного врача (неважного с какого вы города или района).
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18.06.2021 16:50 Ответить
Всему свое время, всех завакцинируют.
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18.06.2021 18:39 Ответить
прочитав все это, вацинироваться перехотелось еще больше. Это ненормально, когда за вакцину дают селедку, пиво или яйца. Все больше похоже на какой-то масштабный заговор.
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18.06.2021 19:29 Ответить
Все больше похоже на какой-то масштабный заговор.

Ну так вы правильно думаете.))
Прочтите это.
В 2010 году создан сценарий пандемии

А потом прослушайте вот это видео,самое главное с 1.30 минуты https://www.facebook.com/100000934611349/videos/5861890413852054
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18.06.2021 22:01 Ответить
Безкоштовні оселедці, яйця та інші "плюшки": як у різних країнах світу "заманюють" на вакцинацію проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 1504 Яка "турбота" про =здоров*я= населення.
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18.06.2021 21:10 Ответить
Щоб властьімущі так турбувались про здоров"я підданих? НЕ ВІРЮ!
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18.06.2021 21:50 Ответить
Якась фуйня.Людей зовсім тримають за худобу.
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18.06.2021 21:58 Ответить
Так бiльшiсть i веде себе як худоба,добровiльно iде колотися.
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18.06.2021 22:03 Ответить
 
 