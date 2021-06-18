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Новости Политика Украины
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Газ (9778) Россия (83685) Северный поток (1335) Витренко Юрий (366)

Украина получит деньги за транзит даже в случае достройки "Северного потока-2", - глава НАК "Нафтогаз"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина получит деньги за транзит даже в случае достройки "Северного потока-2", - глава НАК "Нафтогаз"

В условиях, даже если транзита не будет.

Об этом заявил председатель правления НАК " Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире "Право на владу".

По его словам, был подписан контракт с гарантией "качай или плати". "То есть когда Украина гарантированно получает деньги за транзит, даже когда его не будет через территорию Украины. Например, если не будет транзита газа через Украину, если "Северный поток-2" будет достроен, то Украина все равно по контракту должна получать миллиарды долларов", - сказал Витренко.

4 июня президент РФ Владимир Путин заявил о завершении укладки первой нитки трубопровода "Северный поток-2" в Балтийском море. 8 июня глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко провел ряд деловых встреч с американскими сенаторами в Вашингтон в попытке их убедить ввести новые санкции США против газопровода.

В интервью агентству Bloomberg, Витренко сообщил, что на данный момент на рассмотрении Конгресса США находится проект закона о дополнительных ограничениях против проекта. Как сообщил сегодня министр энергетики Герман Галущенко во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, Украина разработала несколько направлений противостояния российскому газопроводу "Северный поток-2". Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина готова пойти Стокгольмский арбитраж, если Россия остановит транзит газа через Украину в случае реализации "Северного потока-2". В то же время министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что Украина может согласится обсудить компенсацию, если ей предложат переговоры.

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Топ комментарии
+6
як він убогий.. кому і для чого віща - незрозуміло..
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18.06.2021 15:05
+6
Все правильно, але цей контракт чинний до 2024 року, далі Україна не отримуватиме нічого. А шукати вирішення цієї проблеми треба було вже з 2016 року, коли ПП-2 починали будувати. А не кормити обіцянками-цяцянками типу "Росії ніхто не дасть його добудувати, санкціями задавлять" і т.д.
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18.06.2021 15:07
+2
Контракт в студию ! Ну почему нам на уши постоянно вешают бред ?
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18.06.2021 15:09
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як він убогий.. кому і для чого віща - незрозуміло..
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18.06.2021 15:05 Ответить
Наче чиновник високого рівня, а мізків нуль. Платити кацапія може й повинна, але без транзиту у х^йла розв'язуються руки по захопленню України. І ніякі гейропи й пікнуть. Де стільки дебілів при владі набрали?
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19.06.2021 08:19 Ответить
Миллиарды - это целых 1,5?
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18.06.2021 15:06 Ответить
Все правильно, але цей контракт чинний до 2024 року, далі Україна не отримуватиме нічого. А шукати вирішення цієї проблеми треба було вже з 2016 року, коли ПП-2 починали будувати. А не кормити обіцянками-цяцянками типу "Росії ніхто не дасть його добудувати, санкціями задавлять" і т.д.
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18.06.2021 15:07 Ответить
Всі ПРетензії до *найвеличнішого * та його дружбана Гройсі ..Плюс Коблев тут замішаний .
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18.06.2021 15:09 Ответить
а ты думаешь, что отримае в 2022 ??? ты ЗЕбил? получили по Стокгольму, потому что как раз с 2016 работали. три года ушло. ты видишь какую то работу ишака и его сброда дегенератов? только скулит чмо на все стороны света.
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18.06.2021 15:15 Ответить
мета куратора все ближче

Volodymyr [email protected]VolodymyrAriev· 3 ч

Украина должна получать миллиарды долларов по транзитному контракту, даже если РФ достроит "Северный поток - 2", - Витренко - Цензор.НЕТ 2781Щойно у ВР голова Рахункової Палати показав страшні цифри: країна позичає майже половину доходів бюджета.
Борг росте шаленою швидкістю і його обслуговування коштує занадто дорого.
Дефіцит бюджету найбільший за 10 років.
Це означає, що скоро колапс.
Осінь буде дуже важкою.
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18.06.2021 15:08 Ответить
восени будемо вішати?
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18.06.2021 15:35 Ответить
якщо не в змозы посадити олыгарха з конфыскацыэю до сьомого коліна а передвиборчу обяцянку заміняють на посадку дерев... що-ж... на тих деревах і будуть колихатися ворожа twarz
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18.06.2021 15:39 Ответить
Контракт в студию ! Ну почему нам на уши постоянно вешают бред ?
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18.06.2021 15:09 Ответить
О. Ще божа роса під'їхала зебам.
Ну а чо. Як війна активна почнеться то не слуги же уроду помирати від куль каців будуть.
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18.06.2021 15:10 Ответить
Епит колотить.. и єто говорит руководитель предприятия считая победой... мдяя... полній абзац.. вместо того что бы думать, говорить о том как спасти ГТС, сделать прибыльной, он мечтает о платить... чет чую я что обламает рога этому руководителю Германия и Рашка, обговорив определнные "условия"... и останешься ты , рукводитель, с дыркой от бублика , а не с "качай и плати"... Ирод...
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18.06.2021 15:10 Ответить
Плять,привыкли.Как живут другие страны-без"трубы"?Неймется им транспортировать газ агрессора и оккупанта. Украина получит деньги за транзит даже в случае достройки "Северного потока-2", - глава НАК "Нафтогаз" - Цензор.НЕТ 7410
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18.06.2021 15:12 Ответить
А если там носили шубы то и труба у них была?
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18.06.2021 15:16 Ответить
проблема, о которой не говорят от страха-вся Украина питается газом из этой трубы, начиная от Харькова, заканчивая западной. вся сеть трубопроводов идет по стране из нее. на границе добавляют то что взяли из хранишь. если газ закрыть, реально по жесткому, не на час или день, то будет пиз@ец, в трубах НОЛЬ.
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18.06.2021 15:19 Ответить
Саме так. А всі розмови, що як тільки зупиниться транзит - відразу нападе пуйло - дурнуваті страшилки. Насправді буде друга версія операції "прикрути" ( якщо хто пам"ятає), тільки в набагато серйозніших масштабах.
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18.06.2021 21:58 Ответить
Сергей - вопрос о сдерживании - труба ,а в ней газ - фактор сдерживания - ферштейн?
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18.06.2021 15:22 Ответить
так и пиши ))
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18.06.2021 15:15 Ответить
ты это как с индейцем разговариваешь?))
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18.06.2021 15:23 Ответить
да при чему тут деньги? вернее - деньги вторичны - наличие поставок - это безопасность от вторжения цапов ,в Украину
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18.06.2021 15:14 Ответить
это заява для зе-халявщиков. в реале бомбы мы получим вместо денег.
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18.06.2021 15:15 Ответить
Єдине, що зелена шобла робить добре, це сциться в очі, вибачте - бреше! Так, деякий час гроші платити будуть. Чому Вітренко не скаже, доки? А як з гарантією від гарячої війни в межах газопроводу? Адже саме постачання газу, тобто наявність газу в трубопроводі і була такою гарантією? А як із плечем транспортування газу, який контракту Україна для себе? Адже тепер реально доведеться транспортувати і нести затрати. Хто оплатити їх? Зубожілі нарід? А щоробит з руйнуванням газопроводу, яке неминуче почне ься, коли труба буде порожня? Що на це все скаже таварісч Вітренко?
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18.06.2021 15:22 Ответить
Вітренко пішов шляхом писателя-фантаста з Франції Іва Гандона.
Тобто можна сміливо стверджувати, що вітренко - гандон!
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18.06.2021 15:36 Ответить
Украина должна получать миллиарды долларов .- Наивным ребёнком убеждает украинцев Витренко .Но воровал и мародёрил выдвиженец Коломойского Витренко не по детски. / Витренко получал (мародёрил) миллионные премии. 20.09.2018 г. Витренко перечислил на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов./ Аудит "Нафтогаза" показал нарушения, из-за которых бюджет недополучил 75 миллиардов. 6 октября 2020.
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18.06.2021 15:39 Ответить
Будут платить до 2024г.
Но если остановить ГТС, то запустить её будет очень тяжело.
В режиме загрузки 10% себестоимость прокачки ....
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18.06.2021 16:18 Ответить
Пан Паравоз помітив, що ніхто з влади не хвилюється про припинення транзиту росгазу через ГТС? А це тому, що у планах зелених шпигунів нема України. Вони її прийшли ліквідовувати. А навіщо ліквідованій Україні газ?
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18.06.2021 16:32 Ответить
Если бы только "зеленые". Это никого из власти или оппозиции не волнует.
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18.06.2021 17:19 Ответить
Хто, окрім Юлі зібрав 11 тис. ініциативної групи, щоб зібрати 3 млн. підписів за референдум по землі?
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18.06.2021 17:44 Ответить
Та досить про ту збиту льотчицю. Тошнить.
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19.06.2021 08:24 Ответить
Це буде нам, як гроші на домовину. Нам нормальна зброя треба. ПП-2 це найперше не якийсь Один мільярд доларів за транзит, це втрата запобіжника від російської агресії. Краще нехай дадуть нам нормальну зброю, щоб ми могли захистити самі-себе. А разом з собою і Європу та Світ від Третьої.
______________
А ще більше нам нормальна влада треба. Тільки з одної митниці Зєля краде мінімум 200млрд. гр. А це 8(вісім) мільярдів доларів. А на Великому Крадівництві скільки Зєля краде? А Трильони доларів хабара за продаж України(ринок землі)? А ***** скільки Зєлє відстьогує за ліквідацію України?
Але нормальна влада це вже справа самих українців. Ніяка Німетчина зі Штатами нам нормальну владу не подарують і не продадуть. Нам треба самим припиняти скиглення, прокидатись, збирати шмарклі з лоба і визначатись з нормальною владою. А потім йти на дострокові.
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18.06.2021 16:29 Ответить
качай или плати...так вот проблема как раз в том, что газпром может платить, но не качать
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18.06.2021 17:01 Ответить
Просто з українців роблять тих, хто на теріторії України не потрібний, щоб потім позбавитись їх під загальне "глибоке занепокоєння"
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18.06.2021 18:08 Ответить
Мені цікаво, де ті гроші від транзиту? У чиїх карманах? Явно не в моєму.
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19.06.2021 08:22 Ответить
 
 