В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат
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Это самая высокая динамика смертности с начала пандемии Covid-19.
Число умерших в Украине в апреле 2021 года составило 68 620 человек. Это на 48,5% больше, чем в апреле 2020 года. ОБ этом сообщила Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ.
По данным ведомства, в целом с начала года в Украине умерло 242,67 тыс. человек. Это на 24,3% больше, чем в 2020 году.
В то же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в апреле-2021 сократилось на 1,5% по сравнению с апрелем-2020 – до 21,51 тыс., а в целом за четыре месяца оно сократилось на 3,6% – до 89,03 тыс.
В целом население Украины на 1 мая 2021 года составило 41 млн 442,62 тыс. чел., что на 363,61 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.
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- Примерно на столько же % подорожали товары и услуги "первой необходимости" (мясо, коммуналка...)Источник: https://censor.net/ru/n3272289
Факты таковы.
Украина - 2-я в Европе по смертности от COVID в сутки
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ 2021, 05:37
https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/9/7292915/index.amp
Згідно з аналізом Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME) Вашингтонського університету з березня 2020 по травень 2021 в Україні COVID-19 став причиною 138 507 смертей при офіційно заявлених 46 737. Це у 2,963 рази більше ніж завляла зелена влада.
От такі у нас "майстри спорту по
боротьбі з COVID-19"БРЕХНІ.
http://www.healthdata.org/news-release/covid-19-has-caused-69-million-deaths-globally-more-******-what-official-reports-show