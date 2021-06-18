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рождаемость (90) смертность (262) статистика (2307) Госстат (220)

В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат

Это самая высокая динамика смертности с начала пандемии Covid-19.

Число умерших в Украине в апреле 2021 года составило 68 620 человек. Это на 48,5% больше, чем в апреле 2020 года. ОБ этом сообщила Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ.

По данным ведомства, в целом с начала года в Украине умерло 242,67 тыс. человек. Это на 24,3% больше, чем в 2020 году.

В то же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в апреле-2021 сократилось на 1,5% по сравнению с апрелем-2020 – до 21,51 тыс., а в целом за четыре месяца оно сократилось на 3,6% – до 89,03 тыс.

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В целом население Украины на 1 мая 2021 года составило 41 млн 442,62 тыс. чел., что на 363,61 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
бубочка старается. Давайте его еще на второй срок избирете и потом кроме моносброда, мусоров и судей, в этой стране уже никого не останется.
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18.06.2021 16:13
+8
В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат - Цензор.НЕТ 5807
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18.06.2021 16:09
+7
вiслюк-смерть.
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18.06.2021 16:00
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вiслюк-смерть.
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18.06.2021 16:00 Ответить
Крайняя инфа из больничек трошечки дебильнутого наридеца - ковидные отделения закрыли, оставшихся больных распихали по отделениям, специализирующимся на лечении последствий, вызванных ковидом У квітні цього року померли майже на 50% більше українців, ніж у квітні минулого, - Держстат - Цензор.НЕТ 2738
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18.06.2021 16:45 Ответить
дякуэмо бубоццы э рекорд
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18.06.2021 20:35 Ответить
- 2297 на добу В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат - Цензор.НЕТ 7154
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18.06.2021 15:58 Ответить
Зеленая навозная муха зе-зе - смертельно опасное насекомое .
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18.06.2021 16:14 Ответить
Тапком её!
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18.06.2021 16:48 Ответить
без переписи населения это все филькина грамота !!!
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18.06.2021 15:58 Ответить
Головне, що б не від Ковіда. А від роботи рехворматорів, то не страшно.
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18.06.2021 15:59 Ответить
Помирає втричі більше ніж народжується... Дуже тривожний сигнал.
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18.06.2021 15:59 Ответить
И до пенсии в три раза меньше доживает .
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18.06.2021 16:04 Ответить
Тока на это зэбилы и надеются, бо дефицит Пенсионного фонда в І кв.-2021 составил 7,5 млрд грн.
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18.06.2021 16:49 Ответить
Це ж такий плюс для Зебені.
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21.09.2021 21:14 Ответить
у а що майстри по боротьбі з короною !
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18.06.2021 16:05 Ответить
Зате вся Україна в зеленій зоні. Ковід подолано.
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18.06.2021 16:08 Ответить
В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат - Цензор.НЕТ 5807
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18.06.2021 16:09 Ответить
Карантин та його наслідки вбивають. Це давно зрозуміло.
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18.06.2021 16:10 Ответить
Зараз, щоб пенсіонеру отримати елементарну медичну допомогу, треба пройти 9 кіл пекла. Простіше здохнути В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат - Цензор.НЕТ 5262
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18.06.2021 16:12 Ответить
бубочка старается. Давайте его еще на второй срок избирете и потом кроме моносброда, мусоров и судей, в этой стране уже никого не останется.
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18.06.2021 16:13 Ответить
В апреле этого года умерли почти на 50% больше украинцев, чем в апреле прошлого, - Госстат - Цензор.НЕТ 6727
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18.06.2021 16:16 Ответить
пайду галасавать за Зєлєнскага - хуже нє будєт!
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18.06.2021 16:19 Ответить
гоям гоеве...абы местные шестигранные бурбоны нэ страждалы...
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18.06.2021 16:24 Ответить
"Число умерших в Украине в апреле 2021 года составило 68 620 человек. Это на 48,5% больше, чем в апреле 2020 года."
- Примерно на столько же % подорожали товары и услуги "первой необходимости" (мясо, коммуналка...)Источник: https://censor.net/ru/n3272289
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18.06.2021 16:37 Ответить
Це так зелені вирішують питання бюджету. Переважно помирають пенсіонери, люди із хронічними захворюваннями. А такі навіщо зеленій владі? З"економлені пенсії померлих підуть на Велике крадівництво
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18.06.2021 17:15 Ответить
Не во всем. Например, в скандинавских странах с этим все в порядке.
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18.06.2021 16:54 Ответить
новина 2020р- Державний епідеміолог Швеції і архітектор стратегії "м'якого карантину" Андерс Тегнелл визнав, що пандемія коронавірусу забрала життя надто багатьох людей в країні, й що влада могла зробити більше, аби запобігти втратам. - ====== не киздив би ти
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18.06.2021 16:57 Ответить
я ніколи не змирюсь з тим що таким як ти хочеться щоб нас побільше передохло, тому і вкидаєш з лахти свої "розумні думки" про коронавіруса нєт, я сам перехворів на корону що 2 місяці нормально носом дихати не міг і це добре що носом все і закінчилось!
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18.06.2021 17:14 Ответить
Среди скандинавских стран у Швеции смертность от ковида на миллион населения самая высокая, а карантинные меры - самые слабые.
Факты таковы.
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18.06.2021 17:20 Ответить
Май 2021 года

Украина - 2-я в Европе по смертности от COVID в сутки
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ 2021, 05:37

https://www.google.com/amp/s/www.pravda.com.ua/rus/news/2021/05/9/7292915/index.amp
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18.06.2021 17:35 Ответить
Этот комментарий ты уже "писал"', второй раз не заплатят 😂
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18.06.2021 18:01 Ответить
От така "перемога"
Згідно з аналізом Інституту показників і оцінки здоров'я (IHME) Вашингтонського університету з березня 2020 по травень 2021 в Україні COVID-19 став причиною 138 507 смертей при офіційно заявлених 46 737. Це у 2,963 рази більше ніж завляла зелена влада.

От такі у нас "майстри спорту по боротьбі з COVID-19" БРЕХНІ. У квітні цього року померли майже на 50% більше українців, ніж у квітні минулого, - Держстат - Цензор.НЕТ 7934
http://www.healthdata.org/news-release/covid-19-has-caused-69-million-deaths-globally-more-******-what-official-reports-show
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18.06.2021 17:09 Ответить
Еще и сообщение с Индией открыл ишачок. Ну зеленой плесени подбросить, бо своя не справляется. Живучие гои попались. 68 тыс в месяц всего дохнет
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18.06.2021 22:30 Ответить
 
 