РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6261 посетитель онлайн
Новости Политика Украины
5 392 31
Кабмин (13804) Нафтогаз (3092) увольнение (2510) НАПК (1162) Витренко Юрий (376) Окружной админсуд Киева (388) Новиков Александр (69)

Набсовет "Нафтогаза" может уволить Витренко, несмотря на решение ОАСК, - глава НАПК Новиков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Набсовет

Несмотря на приостановление ОАСК предписания НАПК о незаконности назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза" он может быть уволен наблюдательным советом.

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказал руководитель НАПК Александр Новиков.

"Приостановление действия нашего предписания лишает нас права обращаться в правительство о выполнении предписания, но есть процедура обращения в суд об отмене решения правительства. Единственный вопрос, что по кодексу административного судопроизводства мы должны обращаться опять же в ОАСК", - рассказал Новиков в интервью Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Банковая попытается "снести" главу НАПК Новикова из-за предписания о незаконности назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Шабунин

"Несмотря на остановку действия предписания есть соответствующий пункт 5,3.4.4 контракта с председателем "Нафтогаза", который предусматривает, что в случае возникновения обстоятельств несовместимости его пребывания в должности, наблюдательный совет наделен полномочиями прекратить действие контракта с главой "Нафтогаза", - отметил он и предположил, что это произойдет на следующей неделе.

"То есть, если правительство не выполняет закон, то это может сделать наблюдательный совет в этом случае", - отметил он.

Новиков также высказал мнение, что, учитывая существование законопроекта о ликвидации ОАСК в парламенте, он заинтересован рассматривать этот вопрос как можно дольше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предписание НАПК относительно назначения Витренко незаконное, - Шмыгаль

"Можно сказать, что это постановление гарантирует продление жизни ОАСК", - добавил председатель НАПК.

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Юристы "Нафтогаза" уверены, что предписание НАПК в отношении главы правления НАК Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль оспорил в ОАСК предписание НАПК относительно незаконности назначения Витренко. 18 июля ОАСК приостановил действие предписания НАПК на имя Шмыгаля.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+5
зе-цирк
показать весь комментарий
18.06.2021 16:20
+3
Кто этого мудака уволит. Его не для этого пихали впереди паровоза. Денег дал Дерьмаку. Маму кормить надо.
показать весь комментарий
18.06.2021 16:23
+3
Тупицкого не пускать, Витренко заталкивать, Татарова охранять, Чауса пытать и кормить, ОАСК вообще минировать по периметру...Охрана ЗЕ что, разорваться должна? А когда, блин миллиард секвой в Пуще высаживать? Наглядова рада "Нафтогазу" може звільнити Вітренка, попри призупинення ОАСК припису НАЗК, - Новіков - Цензор.НЕТ 6885
показать весь комментарий
18.06.2021 16:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Нафтогаз" усиливает команду для противодействия достройке "Северного потока-2", - Витренко 26.05.21. / Вряд ли украинцы узнают, сколько денег Витренко своровал на это усиление.
показать весь комментарий
18.06.2021 16:08 Ответить
Ну так пусть и уволит, раз его назначение незаконно, а то "может"...
показать весь комментарий
18.06.2021 16:12 Ответить
До чого тут цей пук в калюжу?
НАЗК не керує наглядовою радою Нафтогазу.
показать весь комментарий
18.06.2021 16:47 Ответить
Нафтогаз это государственная структура, или лавочка для иностранных дельцов?
показать весь комментарий
18.06.2021 16:13 Ответить
вы еще маму его не слушали
показать весь комментарий
18.06.2021 16:20 Ответить
А до чого тут мама? У мами своя пісня, у сина своя. Не пішов по стопах матері, не пішов.
показать весь комментарий
18.06.2021 16:25 Ответить
Яблочко от яблони... Набсовет "Нафтогаза" может уволить Витренко, несмотря на решение ОАСК, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 3648
показать весь комментарий
18.06.2021 16:27 Ответить
Да и маме было глубоко до жопы: каким образом деньги зарабатывать.
показать весь комментарий
18.06.2021 16:28 Ответить
А де Ви в Нафтогазі "іноземних ділків" побачили? Набсовет "Нафтогаза" может уволить Витренко, несмотря на решение ОАСК, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 6384
P.S. ІМНО. Ділки у нас свої вітчизняні, цього добра у нас вдосталь
показать весь комментарий
18.06.2021 16:23 Ответить
Читай умник:
14.05.2021
"Нафтогаз" напоминает, что из набсовета уходят независимые члены Клэр Споттисвуд (глава совета), Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден и представители государства Юлия Ковалив и Наталья Бойко.
В составе Наблюдательного совета "Нафтогаза" остается Роберт Бенш, гражданин США.
19.05.2021 г.Члены наблюдательного совета национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» готовы принять предложение Кабинета Министров и продлить контракты еще на год. Правительство утвердило их переизбрание.Об этом на заседании правительства 19 мая заявила глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд.
показать весь комментарий
18.06.2021 17:49 Ответить
Наглядова рада "Нафтогазу" може звільнити Вітренка, попри призупинення ОАСК припису НАЗК, - Новіков - Цензор.НЕТ 7058 Ну, звідки ти взяв, що вони ДІЛКИ?
показать весь комментарий
18.06.2021 18:13 Ответить
зе-цирк
показать весь комментарий
18.06.2021 16:20 Ответить
я не поддерживаю Ветренко (он мразь), но это ведь есть ни что иное как внешнее управление ! Набсовет "Нафтогаза" может уволить Витренко, несмотря на решение ОАСК, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 1100
показать весь комментарий
18.06.2021 16:20 Ответить
Що НАЗК закордонний чи свій?
А от ОАСК, то зовсім інша справа. От там справи крутять, і він наш "рідний" Набсовет "Нафтогаза" может уволить Витренко, несмотря на решение ОАСК, - глава НАПК Новиков - Цензор.НЕТ 6275
показать весь комментарий
18.06.2021 16:27 Ответить
В наблюдательном совете кто работает !? и причем тут назк, оска, и т.д. - это Зебуины хотят по местячковому переиграть "внешнее управление" в свою лоховскую манеру .. идиоты ***...
показать весь комментарий
19.06.2021 00:39 Ответить
Ну так, "погане-погане" зовнішнє управління. Вони ж нам розкрадати-реформувати країну заважають. Як правило у нашої влади виття про зовнішнє управління починається тоді, коли не дають щось скомуниздити, або заставлять нарешті не імітувати, а боротися з корупцією. "Ви головне нам грошей дайте, а ми тут самі розберемося".
показать весь комментарий
18.06.2021 16:50 Ответить
Внешнее управление - это в первую очередь ПРИСМОТР за обезьянами с гранатой, ну и + денежный эквивалент присутствует... .
показать весь комментарий
19.06.2021 00:41 Ответить
Кто этого мудака уволит. Его не для этого пихали впереди паровоза. Денег дал Дерьмаку. Маму кормить надо.
показать весь комментарий
18.06.2021 16:23 Ответить
Звільнити, залишити... А просто розстріляти - нє? Наглядова рада "Нафтогазу" може звільнити Вітренка, попри призупинення ОАСК припису НАЗК, - Новіков - Цензор.НЕТ 940
Нема в нас творчих підходів по кадрових питаннях... Наглядова рада "Нафтогазу" може звільнити Вітренка, попри призупинення ОАСК припису НАЗК, - Новіков - Цензор.НЕТ 4677
показать весь комментарий
18.06.2021 16:36 Ответить
Шановні, слиною не бризкайте ні на Вітренка, ні на Коболєва. Саме головне вони виконали з захистили Україну від позову Газпрому приблизно на 50 млрд. дол., та й іще виграли у нього біля трьох.
Справа не в них, вони між собою розбируться. Справа у черговому порушенні зеленими законів, як при звільненні Коболєва, так і при призначенні Вітренка.
Може і має значення, хто б з них керував, але я поки різниці не бачу. Ну, якщо би було зроблено за законом, то нікому б і справи не було, хто там буде керувати. Хоча, на мій погляд, краще щоб вони там обидва працювали
показать весь комментарий
18.06.2021 16:38 Ответить
"зе" власть никак не хочет уволить корупционного кормильца Витренку ,который с украинского народа содрет последнюю рубаху для подножного корма"слуг"
показать весь комментарий
18.06.2021 16:39 Ответить
Тупицкого не пускать, Витренко заталкивать, Татарова охранять, Чауса пытать и кормить, ОАСК вообще минировать по периметру...Охрана ЗЕ что, разорваться должна? А когда, блин миллиард секвой в Пуще высаживать? Наглядова рада "Нафтогазу" може звільнити Вітренка, попри призупинення ОАСК припису НАЗК, - Новіков - Цензор.НЕТ 6885
показать весь комментарий
18.06.2021 16:48 Ответить
Наглядова рада "Нафтогазу" може звільнити Вітренка, попри призупинення ОАСК припису НАЗК, - Новіков - Цензор.НЕТ 2852 Наглядова рада "Нафтогазу" може звільнити Вітренка, попри призупинення ОАСК припису НАЗК, - Новіков - Цензор.НЕТ 4637
показать весь комментарий
18.06.2021 17:41 Ответить
Как говорят на севере "Не в свои сани не садись." А у нас все сидят в чужих санях, начиная с Зеленского.
показать весь комментарий
18.06.2021 17:54 Ответить
И ещё говорят: - "Не поп, не одевай рясу". А у нас все в Раде поголовно сидят в рясе...
показать весь комментарий
18.06.2021 18:30 Ответить
Так увольняйте его и чем скорее, тем лучше, нахрен он там нужен?
показать весь комментарий
18.06.2021 18:24 Ответить
Да подождите! Он еще не успел отбить билет за вход, а вы уже его теряете Наглядова рада "Нафтогазу" може звільнити Вітренка, попри призупинення ОАСК припису НАЗК, - Новіков - Цензор.НЕТ 6586
показать весь комментарий
18.06.2021 19:41 Ответить
Ще подекуди в нас лишилися органи незалежні від влади Зе-білів. Дякувати треба по-перше, "зовнішньому керуванню", бо самі, на жаль, можемо тільки чергових "єрмаков" призначати...
показать весь комментарий
18.06.2021 22:04 Ответить
баланс властей по любому краще управление зелиного ермака.
показать весь комментарий
19.06.2021 09:54 Ответить
 
 