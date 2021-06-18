Набсовет "Нафтогаза" может уволить Витренко, несмотря на решение ОАСК, - глава НАПК Новиков

Несмотря на приостановление ОАСК предписания НАПК о незаконности назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза" он может быть уволен наблюдательным советом.

Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказал руководитель НАПК Александр Новиков.

"Приостановление действия нашего предписания лишает нас права обращаться в правительство о выполнении предписания, но есть процедура обращения в суд об отмене решения правительства. Единственный вопрос, что по кодексу административного судопроизводства мы должны обращаться опять же в ОАСК", - рассказал Новиков в интервью Цензор.НЕТ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Банковая попытается "снести" главу НАПК Новикова из-за предписания о незаконности назначения Витренко главой "Нафтогаза", - Шабунин

"Несмотря на остановку действия предписания есть соответствующий пункт 5,3.4.4 контракта с председателем "Нафтогаза", который предусматривает, что в случае возникновения обстоятельств несовместимости его пребывания в должности, наблюдательный совет наделен полномочиями прекратить действие контракта с главой "Нафтогаза", - отметил он и предположил, что это произойдет на следующей неделе.

"То есть, если правительство не выполняет закон, то это может сделать наблюдательный совет в этом случае", - отметил он.

Новиков также высказал мнение, что, учитывая существование законопроекта о ликвидации ОАСК в парламенте, он заинтересован рассматривать этот вопрос как можно дольше.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предписание НАПК относительно назначения Витренко незаконное, - Шмыгаль

"Можно сказать, что это постановление гарантирует продление жизни ОАСК", - добавил председатель НАПК.

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".

Юристы "Нафтогаза" уверены, что предписание НАПК в отношении главы правления НАК Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.

В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль оспорил в ОАСК предписание НАПК относительно незаконности назначения Витренко. 18 июля ОАСК приостановил действие предписания НАПК на имя Шмыгаля.