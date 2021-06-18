Набсовет "Нафтогаза" может уволить Витренко, несмотря на решение ОАСК, - глава НАПК Новиков
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Несмотря на приостановление ОАСК предписания НАПК о незаконности назначения Юрия Витренко главой "Нафтогаза" он может быть уволен наблюдательным советом.
Такое мнение в интервью Цензор.НЕТ высказал руководитель НАПК Александр Новиков.
"Приостановление действия нашего предписания лишает нас права обращаться в правительство о выполнении предписания, но есть процедура обращения в суд об отмене решения правительства. Единственный вопрос, что по кодексу административного судопроизводства мы должны обращаться опять же в ОАСК", - рассказал Новиков в интервью Цензор.НЕТ.
"Несмотря на остановку действия предписания есть соответствующий пункт 5,3.4.4 контракта с председателем "Нафтогаза", который предусматривает, что в случае возникновения обстоятельств несовместимости его пребывания в должности, наблюдательный совет наделен полномочиями прекратить действие контракта с главой "Нафтогаза", - отметил он и предположил, что это произойдет на следующей неделе.
"То есть, если правительство не выполняет закон, то это может сделать наблюдательный совет в этом случае", - отметил он.
Новиков также высказал мнение, что, учитывая существование законопроекта о ликвидации ОАСК в парламенте, он заинтересован рассматривать этот вопрос как можно дольше.
"Можно сказать, что это постановление гарантирует продление жизни ОАСК", - добавил председатель НАПК.
Напомним, 28 апреля 2021 года Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
НАПК в предписании потребовало отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которому Юрий Витренко избран и назначен председателем правления НАК "Нафтогаз Украины".
Юристы "Нафтогаза" уверены, что предписание НАПК в отношении главы правления НАК Юрия Витренко является необоснованным и не соответствует требованиям законодательных актов.
В ответ премьер-министр Денис Шмыгаль оспорил в ОАСК предписание НАПК относительно незаконности назначения Витренко. 18 июля ОАСК приостановил действие предписания НАПК на имя Шмыгаля.
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НАЗК не керує наглядовою радою Нафтогазу.
P.S. ІМНО. Ділки у нас свої вітчизняні, цього добра у нас вдосталь
14.05.2021
"Нафтогаз" напоминает, что из набсовета уходят независимые члены Клэр Споттисвуд (глава совета), Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден и представители государства Юлия Ковалив и Наталья Бойко.
В составе Наблюдательного совета "Нафтогаза" остается Роберт Бенш, гражданин США.
19.05.2021 г.Члены наблюдательного совета национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» готовы принять предложение Кабинета Министров и продлить контракты еще на год. Правительство утвердило их переизбрание.Об этом на заседании правительства 19 мая заявила глава наблюдательного совета Клэр Споттисвуд.
А от ОАСК, то зовсім інша справа. От там справи крутять, і він наш "рідний"
Нема в нас творчих підходів по кадрових питаннях...
Справа не в них, вони між собою розбируться. Справа у черговому порушенні зеленими законів, як при звільненні Коболєва, так і при призначенні Вітренка.
Може і має значення, хто б з них керував, але я поки різниці не бачу. Ну, якщо би було зроблено за законом, то нікому б і справи не було, хто там буде керувати. Хоча, на мій погляд, краще щоб вони там обидва працювали