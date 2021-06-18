Ткаченко и Немчинов "протащили" создание инспекции по защите культурного наследия, чтобы возобновить коррупционные потоки, - Саакашвили

Инспекцию по защите культурного наследия создали на заседании Кабинета министров без включения в повестку дня, чтобы возобновить утерянные вследствие ликвидации ДАБИ коррупционные потоки - ни одно строительство не сможет быть начато без ее предварительного одобрения.

Об этом экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михеил Саакашвили сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Хочу рассказать про аферу, которую позавчера на глазах у всех провернули на заседании правительства Украины, профильный министр и не без помощи главы правительства. Привыкший ко всему, даже я не ожидал такой тупой наглости по отношению к обычным украинцам, особенно касательно средних и малых бизнесменов. На заседании Кабмина с голоса (без включения в повестку дня) министр культуры Ткаченко и министр Кабинета Министров Немчинов протащили создание так называемой "инспекции по защите культурного наследия".

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Фактически эти два деятеля оживили ДАБИ, которую с таким трудом в течение года ликвидировал президент, чтобы внедрить нашу реформу получения строительных разрешений на основе новосозданного ДИАМ", - пишет Саакашвили.

По его словам, голосование за создание инспекции происходило при отсутствии профильного министра регионального развития Алексея Чернышева, который полностью поддерживал одобренную президентом, реформу.

"У него определенно есть и были бы замечания. Ее, эту инспекцию, вообще не потрудились обсудить. Ее просто создали, чтобы возобновить утерянные вследствие ликвидации ДАБИ коррупционные потоки. Чтобы был понятен масштаб схемы – эта новоявленная инспекция может остановить своим решением любое строительство и ни одно строительство не может быть начато без ее предварительного одобрения. Вот так просто создали инспекцию, которая много лет будет отравлять жизнь украинских строителей, убивать рабочие места и приносить взятки чиновникам. Конечно, если мы сейчас это все не остановим.

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Впрочем, на этом аппетиты и совместные планы Кабмина с министром культуры Ткаченко не заканчиваются. На сайте Кабмина появилось сообщение об "общественном обсуждении" проекта постановления о том, чтобы передать полномочия категоризации (присвоения звезд) отелям, кому бы вы думали – Министерству культуры!

Зачем? Все просто! Гостиницам разрешили открывать казино, но на определенных условиях, а это – хорошая возможность для очередного обилечивания! Поэтому сейчас предлагается забрать эту функцию у независимого органа по сертификации и передать ее Министерству культуры Ткаченко… Интересно, это входит в сферу компетенций Минкульта так же, как ДАБИ, или как-то по-другому?

А чтобы мимо кассы не прошли даже те, кому казино не нужны, упраздняется понятие "добровольность сертификации для получения категории" – то есть абсолютно все гостиницы и средства временного размещения должны будут подавать огромный пакет документов, который, кроме как "договориться", вариантов бизнесу просто не оставляет.

Все это предусмотрено проектом постановления КМУ "О внесении изменений в Порядок установления категорий гостиницам и другим объектам, которые предназначаются для предоставления услуг временного размещения (проживания)", который разработан Министерством культуры и информационной политики и сейчас опубликован на его сайте для общественного обсуждения", - резюмировал Саакашвили.