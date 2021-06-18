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Власти Украины могут попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ в 2023 году, - прогноз Bank of America

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Власти Украины могут попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ в 2023 году, - прогноз Bank of America

Власти Украины могут попробовать отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом во время избирательного цикла 2023-2024 гг.

Речь об этом идет в отчете Bank of America Global Research, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Аналитики ожидают продления текущей программы МВФ до 2022 года "при условии ограниченного прогресса".

"Однако мы также думаем, что украинские власти могут попытаться "выйти" из зависимости от финансирования МВФ во время следующего избирательного цикла во втором полугодии 2023 года - первом квартале 2024-го", - говорится в отчете.

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Как указывается в отчете, власти могут вернуться к идее новой программы после выборов в рамках более широкого сотрудничества с Западом, но в ходе избирательного процесса все же могут предпочесть не быть связанными условиями МВФ.

По мнению BofA, это может привести к периоду отсутствия активной программы МВФ, хотя какая-то форма сотрудничества, вероятно, сохранится при любом сценарии.

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Следующие выборы в Верховную Раду запланированы на октябрь 2023 года, а затем президентские выборы в марте 2024 года. Таким образом, 2022 год - последнее окно для продолжения тесного сотрудничества с МВФ, полагает Bank of America.

"Мы думаем, что продление текущей программы SBA (в рамках механизма stand-by – ИФ) еще на год или около того является наиболее вероятным сценарием. Это может позволить Украине погасить МВФ как минимум часть из почти $3 млрд со сроками погашения в 2021-2022 годах", - отмечается в отчете.

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И хотя Украина должна выполнить ряд условий в текущей программе Фонда, аналитики по-прежнему считают, что Украина сможет пройти первую проверку и получить первый транш в июле-сентябре этого года.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
похоже ермаковцы сами решили баксы печатать...
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18.06.2021 16:34
+6
"Без транша МВФ придется задействовать план Б: сократить расходы Госбюджета и одалживать под более высокие проценты, - советник Зеленского Устенко " Власти Украины могут попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ в 2023 году, - прогноз Bank of America - Цензор.НЕТ 4416

Побороли МВФ, послали, як в лайносеріалі. Ага.
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18.06.2021 16:54
+4
це нова шутка кварталу ?
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18.06.2021 16:36
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похоже ермаковцы сами решили баксы печатать...
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18.06.2021 16:34 Ответить
це нова шутка кварталу ?
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18.06.2021 16:36 Ответить
Я не понял, с каких это соображений выборы в Раду запланированы на октябрь 2023???
Пятилетний срок истекает летом 2024 года!
Или бубочка запланировал ещё раз досрочные выборы?
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18.06.2021 16:37 Ответить
та там похоже и бубочку запланируют
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18.06.2021 17:22 Ответить
самі надрукують грошей - і всьо!
хуже нє будєт!
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18.06.2021 16:40 Ответить
Або податки нові введуть для мудрого наріду.
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18.06.2021 16:41 Ответить
похоже,что рашистский мвф проплачивает слив Украины "зе слугами" ?
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18.06.2021 16:42 Ответить
Вопрос,- кто от кого откажется? Власти Украины могут попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ в 2023 году, - прогноз Bank of America - Цензор.НЕТ 3581
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18.06.2021 16:48 Ответить
В бюджете черная дыра, которая может поглотить Зеленского со всеми его "слугами". МВФ не дает спасительный транш из-за отсутствия реальной борьбы с коррупцией и отказа Зе от эффективной судебной реформы, в ущерб своей монополии на власть. Спасаясь, "слуги" во главе с Гетьманцевым приняли закон о " налоговой амнистии", чтобы содрать с народа 5% от заработанных потом и кровью наличных, отложенных за долгие годы государственного бардака, на черный день. Кто-то не видит между этими явлениями прямой связи?Власти Украины могут попытаться отказаться от сотрудничества с МВФ в 2023 году, - прогноз Bank of America - Цензор.НЕТ 5583 Рост налогов на бизнес, аграриев, ну и конечно же приближающийся новый кодекс законов о труде из этой же оперы. Ну а для отвлечения внимания нам впаривают Закон о борьбе с олигархами, который являет собой чистый, как слеза ребенка, как утренняя роса популизм.
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18.06.2021 16:53 Ответить
В 2023г., могут, попытаться ...
Слишком много неопределенности. Влада України може спробувати відмовитися від співпраці з МВФ у 2023 році, - прогноз Bank of America - Цензор.НЕТ 1945
И до 2023г еще нужно удержаться у власти.
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18.06.2021 17:23 Ответить
Вот в том то и вопрос, что до того времени могут получить от народа "транш" по одному месту.
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18.06.2021 17:58 Ответить
А шо, Беня решил таки вернуть народу Украины 150 млрд.стыренных 150 млрд.грн.???😊
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18.06.2021 17:24 Ответить
Скорее ещё не меньше "вывернэ".
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18.06.2021 18:00 Ответить
Bank Of America - это обычный техасский банк.
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18.06.2021 17:30 Ответить
Глупости! Один из 4-х крупнейших банков США. Другое дело что статья написана узеленскими, а не банком.
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18.06.2021 17:44 Ответить
 
 