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Новости Политика Украины
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Госспецсвязь (157) петиция (326) кибербезопасность (637) Офис Президента (1693) Татаров Олег (348)

ОП о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: "Начата проверка информационной безопасности"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ОП о подписи

Офис Президента обратился в Госспецсвязь в связи с сообщениями о возможной фальсификации петиции об отставке замглавы ОП Олега Татарова, которую подписал некто "Biden Joe" – тезка действующего президента США Джо Байдена.

Ответ Госспецсвязи был предоставлен LIGA.net пресс-службой ОП, передает Цензор.НЕТ.

В Госспецсвязи говорят, что получили обращение от ОП о "возможной манипуляции с подписями" при голосовании на сайте электронных петиций на сайте президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности: эфэсбэшные хакеры в счастливом ожидании, - Шабунин

"Немедленно начато изучение данного инцидента и проверку информационной безопасности ресурсов", – говорится в ответе.

В Госспецсвязи заверяют, что предоставят "исчерпывающий ответ в кратчайшие сроки".

Ранее ЦПК заявил, что Офис Президента пытался фальсифицировать петицию об увольнении замглавы ОП Татарова. По мнению главы ЦПК Виталия Шабунина: "Фальсификация петиции об увольнении Татарова ставит под вопрос всю систему государственной кибербезопасности". По его данным, этот случай может свидетельствовать, что в Украине можно получить настоящую электронную подпись по поддельным документам или же, что ключевая государственная система верификации считает тестовые е-ключи - подписями реальных граждан. По его словам, эти два варианта являются "катастрофическими как для всей государственной системы оказания онлайн услуг, так и для кибербезопасности страны в целом".
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Топ комментарии
+22
Вот и прикрыли лавочку с петициями. Неудобные петиции, набравшие необходимые голоса, не будут принимать к рассмотрению и объявлять сфальсифицированными.
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18.06.2021 16:43
+11
Этого ОПа и добивалась - объявить, что петиция сфальсифицирована. Тут должен выступить Байден и сказать: Да, это я подписал, никакой фальсификации нет.)))
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18.06.2021 16:46
+9
сами дискредитировали петицию, а теперь включают дурачка а кто это сделал
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18.06.2021 16:58
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Вот и прикрыли лавочку с петициями. Неудобные петиции, набравшие необходимые голоса, не будут принимать к рассмотрению и объявлять сфальсифицированными.
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18.06.2021 16:43 Ответить
Мы уже сегодня выбирать президента по интернету. ЗЕ согласен.
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18.06.2021 16:43 Ответить
Зебики, а чего вам не уйти в отставку без особых приглашений...
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18.06.2021 16:45 Ответить
Этого ОПа и добивалась - объявить, что петиция сфальсифицирована. Тут должен выступить Байден и сказать: Да, это я подписал, никакой фальсификации нет.)))
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18.06.2021 16:46 Ответить
И что , так должен делать каждый подписант?
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18.06.2021 16:47 Ответить
1. Я подписал эту петицию!
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18.06.2021 18:45 Ответить
2. Я тоже подписал
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18.06.2021 19:05 Ответить
ФСБшная агентура перелякалась, чи шо?😁😁😁😁
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18.06.2021 16:50 Ответить
Закрывают рты зебобикам. Теперь и писать будет некуда можно только представить, что такое дия, если даже с петициями играют в дурака.
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18.06.2021 16:54 Ответить
спецом так сделали что б анулировать петицию ..Я судился с ОП из за мошеннических действий
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18.06.2021 16:56 Ответить
сами дискредитировали петицию, а теперь включают дурачка а кто это сделал
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18.06.2021 16:58 Ответить
З одного боку це може бути провокацією офісу президента, а з іншого - свідчить про ненадійність "держави в смартфоні". ОП о подписи "Байдена" под петицией об отставке Татарова: "Начата проверка информационной безопасности" - Цензор.НЕТ 4126
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18.06.2021 16:58 Ответить
Нехай піаніно з членом запхає в сматфон ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки" - Цензор.НЕТ 3366
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18.06.2021 23:32 Ответить
а зелох хочет электронное голосование, коцапские хакеры вам наголосуют...
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18.06.2021 16:59 Ответить
В х..й тузи не дують , це зарубка на майбутнє суки !
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18.06.2021 17:23 Ответить
Странно, что Джордж Вашингтон не подписал. ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки" - Цензор.НЕТ 4150
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18.06.2021 17:24 Ответить
Какое же гнилье это зе-болото!
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18.06.2021 17:37 Ответить
Яким чином це могло статися ?
Для голосування потрібна ідентифікація - електронний ключ.
Звідкиля у протагоніста таке ім*я і ключ ??
Висновок - це дійсно Джо Байден. ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки" - Цензор.НЕТ 2484
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18.06.2021 17:57 Ответить
висновок-хотели как лучше а получили как всегда( через задний проход). Вся эта дия дырявое унылое г состряпанное на коленке в ударные темпы.
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18.06.2021 19:08 Ответить
ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки" - Цензор.НЕТ 2097 ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки" - Цензор.НЕТ 5912 ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки" - Цензор.НЕТ 7026
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18.06.2021 19:34 Ответить
Так це ж псевдонім Татарова ОП про підпис "Байдена" під петицією про відставку Татарова: "Розпочато перевірку інформаційної безпеки" - Цензор.НЕТ 7722
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18.06.2021 23:31 Ответить
Вот ермак-козырь-портнов-татаров сами же устроили эту фальсификацию и делают вид, что не причем.
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18.06.2021 23:35 Ответить
 
 