За полтора года пандемии от COVID-19 умерли 877 медицинских работников, - Ляшко
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За полтора года пандемии коронавирусной болезни в Украине умерли 877 медицинских работников.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время открытия памятника медикам, погибшим во время пандемии COVID-19, выполняя профессиональные обязанности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Более чем полтора года страна борется с коронавирусной болезнью. За эти полтора года мы потеряли более 50 тыс. украинцев. К сожалению, среди этих украинцев и 877 медицинских работников. 877 героев, погибших при спасении других от коронавирусной болезни", - сказал министр.
За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 228 тыс. 192 человека. Выздоровели 2 млн 147 тыс. 972 человека. Летальных случаев зарегистрировано 51 тыс. 952.
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из мудрот мудрого нарида 🤔
Зãступ бараболі@Hlopak_ 35 мин
Все, тепер вже офійційно.
В росії новий спалах епідемії COVID-19.
Причому 89.3% випадків - це мутований "індійський штамм" (штамм Delta).
https://twitter.com/francska1/status/1405865653580357632
Они погибли на войне....
А нужно просто САМИМ звонить семейному врачу и записываться на вакцинацию! Короновака в Киеве - полно! Прививают даже из других районов, лишь бы ты был в общей базе семейного врача.
умерли 877 медиков - по ст. 39 Закона Украины "О защите населения от инфекционных болезней" семьям медиков, умерших от COVID-19 "при исполнении", государство должно выплачивать страховку в размере 750 прожиточных минимумов (по состоянию на 1 января года, в котором медик умер). То есть в этом году это 750 * 2270 = 1.702.500 грн.
А теперь внимание, вопрос :
Сколько семей из этих 877 погибших врачей получили эти компенсации ???
В Закарпатье пока только 1 случай выплаты (в Раховском районе) и то скандал был на уровне Киева (типа "как допустили ???"). А всем остальным любыми путями при расследовании профессионального заболевания пишут "COVID-19, но не связано с производством". Мол, дома заразился или ещё где-то вне рабочего места. И в результате вместо компенсации - фига с маслом.
У меня сейчас одно дело в суде. Так само - сначала не смогли спасти, а теперь ещё и издеваются с семьи коллективно - областное Управление Гоструда, Соцстрах, областная больница и Лабораторный Центр Минздрава.
Нелюди . . .