За полтора года пандемии от COVID-19 умерли 877 медицинских работников, - Ляшко

За полтора года пандемии коронавирусной болезни в Украине умерли 877 медицинских работников.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко во время открытия памятника медикам, погибшим во время пандемии COVID-19, выполняя профессиональные обязанности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Более чем полтора года страна борется с коронавирусной болезнью. За эти полтора года мы потеряли более 50 тыс. украинцев. К сожалению, среди этих украинцев и 877 медицинских работников. 877 героев, погибших при спасении других от коронавирусной болезни", - сказал министр.

За все время пандемии в Украине заболели 2 млн 228 тыс. 192 человека. Выздоровели 2 млн 147 тыс. 972 человека. Летальных случаев зарегистрировано 51 тыс. 952.

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