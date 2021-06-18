Посольство РФ в Дании обвиняет Копенгаген в "русофобии" из-за отказа допускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Посольство России возмущено недопуском российских болельщиков на матч сборной против Дании, который пройдет в Копенгагене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

"В конце мая Министерство культуры Дании, курирующее спортивную тематику, информировало, что в связи с жесткими антиковидными мерами принято общее правило: закрыть въезд на территорию Дании из-за рубежа всем фанатам ЕВРО-2020. С учетом этой официальной информации датских властей с удивлением узнали, что финские болельщики смогли присутствовать на матче сборных Дании и Финляндии 12 июня с.г. в Копенгагене. Судя по всему, не было никаких проблем и у бельгийских болельщиков с допуском на игру Дания-Бельгия 17 июня с.г. И это при том, что, судя по сайту МИД Дании, Россия, Финляндия и Бельгия находятся в одной категории стран по распространению коронавирусной инфекции – "оранжевой", - говорится в сообщении.

"На наши запросы в МИД Дании были получены неубедительные отговорки. Якобы запрет связан с различием в шенгенских правилах для въезда в Данию граждан ЕС и третьих стран и продиктован лишь антиковидными ограничениями на передвижение. Однако дискриминация налицо. Нынешняя ситуация с российскими болельщиками – яркий пример двойных стандартов и русофобии официального Копенгагена. Вызывает большие сомнения способность Дании принимать у себя международные спортивные мероприятия, которые по своей сути должны оставаться вне политики", - добавили в посольстве РФ.

Отметим, сборная РФ по футболу проведет заключительный матч группового этапа Евро-2020 против сборной Дании в Копенгагене.

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