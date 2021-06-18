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Посольство РФ в Дании обвиняет Копенгаген в "русофобии" из-за отказа допускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Посольство РФ в Дании обвиняет Копенгаген в

Посольство России возмущено недопуском российских болельщиков на матч сборной против Дании, который пройдет в Копенгагене.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу посольства.

"В конце мая Министерство культуры Дании, курирующее спортивную тематику, информировало, что в связи с жесткими антиковидными мерами принято общее правило: закрыть въезд на территорию Дании из-за рубежа всем фанатам ЕВРО-2020. С учетом этой официальной информации датских властей с удивлением узнали, что финские болельщики смогли присутствовать на матче сборных Дании и Финляндии 12 июня с.г. в Копенгагене. Судя по всему, не было никаких проблем и у бельгийских болельщиков с допуском на игру Дания-Бельгия 17 июня с.г. И это при том, что, судя по сайту МИД Дании, Россия, Финляндия и Бельгия находятся в одной категории стран по распространению коронавирусной инфекции – "оранжевой", - говорится в сообщении.

"На наши запросы в МИД Дании были получены неубедительные отговорки. Якобы запрет связан с различием в шенгенских правилах для въезда в Данию граждан ЕС и третьих стран и продиктован лишь антиковидными ограничениями на передвижение. Однако дискриминация налицо. Нынешняя ситуация с российскими болельщиками – яркий пример двойных стандартов и русофобии официального Копенгагена. Вызывает большие сомнения способность Дании принимать у себя международные спортивные мероприятия, которые по своей сути должны оставаться вне политики", - добавили в посольстве РФ.

Отметим, сборная РФ по футболу проведет заключительный матч группового этапа Евро-2020 против сборной Дании в Копенгагене.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Болельщики украинской сборной поют национальный гимн перед матчем Евро-2020 Украина-Северная Македония на стадионе в Бухаресте. ВИДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+40
Лаптеногие в приличных странах не нужны!
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18.06.2021 16:44
+32
Футболки не нравятся, кричалки не нравятся, датчане не нравятся... зачем им вообще футбол?
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18.06.2021 16:49
+30
Датчане не хотят видеть у себя стаи пьяных агрессивных мартышек. Не понимаю недовольства страны-помойки.
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18.06.2021 16:58
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затєвают, панимаєтли
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18.06.2021 16:44 Ответить
Вы когда гуляете по парку и смотрите под ноги чтоб не наступить в собачье (а в паРаше и человеческое ) говно,вас же не обвиняют в дерьмофобии,просто из брезгливости не хочется контактировать с фекалиями.Вот с паРашей та же хрень,не хотят цивилизованные люди контактировать с этой выгребной ямой
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18.06.2021 18:38 Ответить
Дании не нужен русский кал
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18.06.2021 20:34 Ответить
😆
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18.06.2021 16:44 Ответить
Лаптеногие в приличных странах не нужны!
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18.06.2021 16:44 Ответить
В даному випадку русофобія з-за то, що привиті Супутником не вважаються привитими Посольство РФ в Дании обвиняет Копенгаген в "русофобии" из-за отказа допускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 - Цензор.НЕТ 4351
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18.06.2021 16:45 Ответить
Правильно тупым и агрессивным животным не место среди людей.
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18.06.2021 16:45 Ответить
уколотьіх спутником
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18.06.2021 19:22 Ответить
русня врозмущена?
Путин *****.

кто еще?
нк кто?

Путин
кто?
*****!
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18.06.2021 16:45 Ответить
Посольство РФ в Дании обвиняет Копенгаген в "русофобии" из-за отказа допускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 - Цензор.НЕТ 3648
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18.06.2021 16:46 Ответить
"Хватить шастать"
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18.06.2021 16:46 Ответить
и за зверства бельгийцев ответите... Посольство РФ в Дании обвиняет Копенгаген в "русофобии" из-за отказа допускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 - Цензор.НЕТ 1607
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18.06.2021 16:48 Ответить
Футболки не нравятся, кричалки не нравятся, датчане не нравятся... зачем им вообще футбол?
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18.06.2021 16:49 Ответить
Чтоб на трибунах жрать блины охапками и на мужиков какашники надевать...
Посольство РФ в Данії звинувачує Копенгаген у "русофобії" через відмову допускати російських уболівальників на матчі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 3139
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18.06.2021 17:39 Ответить
Репоеды едут на футбол бухать, зачем же им ещё футбол
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18.06.2021 17:44 Ответить
равно как и на рыбалку
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18.06.2021 20:35 Ответить
не, ну ""сборная у которой"
кэгеьбня подменяет кал и мочу.....

Путин - *****.
самое досадное шо старик управляет ядерным оружием то
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18.06.2021 16:49 Ответить
Пора России свыкнуться с тем, что они изгои Посольство РФ в Дании обвиняет Копенгаген в "русофобии" из-за отказа допускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 - Цензор.НЕТ 3987
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18.06.2021 16:50 Ответить
Рюзге значит на юх
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18.06.2021 16:50 Ответить
Уже от кацапни, как от прокаженных все отгораживаются.
Многоходовочка работает
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18.06.2021 16:50 Ответить
замечательная русофобия, приятно посмотреть.
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18.06.2021 16:50 Ответить
русня. все челобитные отправляйте в спортлото или передачу в мире животных.
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18.06.2021 16:50 Ответить
правильно зробили,в росії зараз пік захворюемості вакцина спутнік це пустишка нічого не дае,
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18.06.2021 16:56 Ответить
Датчане не хотят видеть у себя стаи пьяных агрессивных мартышек. Не понимаю недовольства страны-помойки.
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18.06.2021 16:58 Ответить
Россия - огромная страна, где в лесах живет много-много диких россиян...
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18.06.2021 17:41 Ответить
Они там еще какому-то ***** поклоняются.
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18.06.2021 17:41 Ответить
Это идол в форме полового члена, слепленный россиянами из говна, ботокса и новичка. Если новичок не добавлялять, оно подохнет.
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18.06.2021 18:03 Ответить
та не тем русские уколотьі. бельгийцьі и финьі не ширялись спутником, а приличной вакциной, скорее всего по-єтому попали на матч.
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18.06.2021 19:23 Ответить
ПТН ХЛО! Держитесь датчане от **************, как от прокаженных!!!
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18.06.2021 17:02 Ответить
може туда на матч украинским болельщикам прийти?
они бы кацапам спели красивую и познавательную песню про *****...
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18.06.2021 17:14 Ответить
Лаптеногие вакцинируются своим Спутником, который в мире не признается. Поэтому они идут по категории не вакцинированных.
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18.06.2021 17:26 Ответить
Да нαχερ они там кому нужны. Рассказывать будут кому-какие кричалки кричать.
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18.06.2021 17:32 Ответить
Яка ще русофобія, вони відмовилися вигукувати путєн х#ло...
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18.06.2021 17:46 Ответить
Тьфу на вас,еще раз...-такой был ответ датчан!
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18.06.2021 17:47 Ответить
Опять боевиков зашлют.
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18.06.2021 17:56 Ответить
Хай "Новічком" вакціонуються, а потім приїздять... похворіти.
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18.06.2021 17:59 Ответить
Таки да, анало_говне цей "спутник V"
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18.06.2021 18:17 Ответить
Вы когда гуляете по парку и смотрите под ноги чтоб не наступить в собачье (а в паРаше и человеческое ) говно,вас же не обвиняют в дерьмофобии,просто из брезгливости не хочется контактировать с фекалиями.Вот с паРашей та же хрень,не хотят цивилизованные люди контактировать с этой выгребной ямой
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18.06.2021 18:36 Ответить
если причина действительно русофобия - то это просто отлично. больше русофобии полезной и нужной.
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18.06.2021 18:39 Ответить
Русофобия это нечто нейтральное и обычное а вот русофилия - это извращение
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20.06.2021 17:05 Ответить
Зис ис СпутникV детка, оно нишо и нигде. Привыкай.
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18.06.2021 19:57 Ответить
Посольство РФ в Данії звинувачує Копенгаген у "русофобії" через відмову допускати російських уболівальників на матчі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6872
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18.06.2021 20:00 Ответить
Посольство РФ в Данії звинувачує Копенгаген у "русофобії" через відмову допускати російських уболівальників на матчі Євро-2020 - Цензор.НЕТ 8616
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18.06.2021 20:01 Ответить
Мордор требует не допускать украинских болельщиков на ЕВРО.
А в итоге мокшан не пускают,это просто праздник какой-то.
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18.06.2021 20:04 Ответить
Винторогие обдолбыши!
Фобия - это 'боязнь'. Руззких презирают, сторонятся, чморят.
Ими брезгуют, держат дистанцию. Но никто ж не боится.
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18.06.2021 21:01 Ответить
вступить в г.но тоже вроде бы не страшно, а вот фобия такая есть
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20.06.2021 17:06 Ответить
Козломордые,вам же человеческим языком сказано - идите на йух.
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18.06.2021 21:06 Ответить
А зря, рССийские болельщики кричали бы в Дании: "путин не х-ло!!"
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20.06.2021 15:50 Ответить
И вот за все это Газпром еще и деньги им огромные платит? Ничего не понимаю... Наверное в РФ таки победил марксизм-мазохизм
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20.06.2021 17:03 Ответить
 
 