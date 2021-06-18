"Ситуация катастрофическая. Будем просить финансовой помощи у Путина", - марионетка Аксенов о наводнении в оккупированном Крыму

Марионетка Кремля, подконтрольный России "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с наводнением на полуострове катастрофическая, и он намерен просить о финансовой помощи президента РФ Владимира Путина.

Об этом он заявил журналистам в пятницу, 18 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"После того, как будет определен размер ущерба, докладываюсь лично главе государства Владимиру Владимировичу. Будем просить, скорее всего, финансовой помощи", - сказал Аксенов.

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По его словам, "ситуация катастрофическая во многих домах", у некоторых до сих пор по пояс воды.

Порядок обращения за компенсациями оккупационные власти Крыма обещают опубликовать к вечеру.

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"Это касается и жилого имущества, и автомобильного транспорта. К сожалению, по автомобильному транспорту в федеральном законе нет еще четкого понимания. Но мы сегодня проговариваем, в том числе с Максимом Геннадьевичем Решетниковым (министр экономического развития РФ - ред.). Нам окажут содействие в формировании нормативных актов", - уточнил Аксенов.