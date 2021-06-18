"Ситуация катастрофическая. Будем просить финансовой помощи у Путина", - марионетка Аксенов о наводнении в оккупированном Крыму
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Марионетка Кремля, подконтрольный России "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил, что ситуация с наводнением на полуострове катастрофическая, и он намерен просить о финансовой помощи президента РФ Владимира Путина.
Об этом он заявил журналистам в пятницу, 18 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
"После того, как будет определен размер ущерба, докладываюсь лично главе государства Владимиру Владимировичу. Будем просить, скорее всего, финансовой помощи", - сказал Аксенов.
По его словам, "ситуация катастрофическая во многих домах", у некоторых до сих пор по пояс воды.
Порядок обращения за компенсациями оккупационные власти Крыма обещают опубликовать к вечеру.
"Это касается и жилого имущества, и автомобильного транспорта. К сожалению, по автомобильному транспорту в федеральном законе нет еще четкого понимания. Но мы сегодня проговариваем, в том числе с Максимом Геннадьевичем Решетниковым (министр экономического развития РФ - ред.). Нам окажут содействие в формировании нормативных актов", - уточнил Аксенов.
Пожалуйста, подождите...
В общем хорошего настроения
пс: поздравляю Крысчан с водой! наконец то дождались))) с камней уже слизывать воду устали а теперь камни влажные как ватные мечты! )))
Так же как помог жителям российских территорий залитым по самые уши во время паводков, пожаров...
Нет воды - плохо!
Есть вода - еще хуже.
«Нас интересуют только осадки, выпадающие в горах. Нужно, чтобы дожди шли локально на северном склоне основной гряды Крымских гор - на Чатыр-Даге, Демерджи, под Караби-яйлой, Бабуган-яйлой, где находится поверхность водостока. Любые другие дожди ситуацию не спасут. Причем желательно, чтобы это был не ливень, когда вода просто скатывается в водохранилища, а моросящий дождь. Если он идет долго, то начинает заполнять карстовые слои, и они потом месяцами отдают влагу по системе сообщающихся сосудов. Будь это в моих силах, я бы включил такой дождь на три месяца без перерыва. Тогда запасов водохранилищ нам бы хватило на два года»,
Соцсети обсуждают инцидент с главой Крыма Сергеем Аксеновым, который посетил затопленную Керчь. За лодкой с чиновниками следовали трое спасателей, причем вплавь. Лодки для них почему-то не нашлось. Позже глава Крыма попытался объясниться, но получилось неубедительно.
дустом їх, паскуд, та хлоркою!
до хронічної хвороби головного мозку, тепер ще додадуть всіляку нечисть до тіла
Уууу, ай как шибко - шибко да водицы подвалило, а лучше бы браги да "Бояры"!
Так, проклятий окупант, кацап - москаль він всюди, і в Українському Криму кацап!
https://www.youtube.com/watch?v=bygnO2Jr_bc