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Новости Политика Украины
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В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе, -

Народные депутаты разрабатывают законопроект об определении критериев, по которым Совет национальной безопасности и обороны по запросу военно-гражданских администраций сможет принять решение о безопасности проведения выборов в громадах Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Согласно закону, проведение выборов в Донецкой и Луганской областях регулируют Военно-гражданские администрации вместе с Центральной избирательной комиссией. То есть если ВГА не видит условий безопасности, то ЦИК не объявляет там выборы. Соответственно, здесь вопрос к ВГА и ЦИК - как они это отработают в этот раз. Мы со своей стороны при обсуждении изменений в Избирательный кодекс предложили новую модель всех этих процессов, связанных с выборами, и усилили конкретность.

Скоро мы будем вносить законопроект: есть идея определить конкретные критерии, по которым СНБО будет решать, возможно или нет (провести выборы в громадах на Донбассе - ред), то есть ВГА будет обращаться в СНБО и СНБО как один из ключевых органов в Украине будет все это определять. Пока этот законопроект ещё дискутируется, поэтому он, возможно, через несколько недель появится", - сказал Корниенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно провести выборы в 18 громадах на Донбассе, - послы G7

Вместе с тем на уточняющий вопрос, будет ли этот законопроект зарегистрирован до конца текущей сессии Верховной Рады, парламентарий возразил, что подготовка документа займет ещё какое-то время, поскольку "это не связано с выборами (промежуточными - ред.), которые состоятся осенью, и не повлияет на их объявление, потому что они должны быть объявлены до конца августа".

Как сообщалось, послы стран G7 в Украине по итогам встречи с представителями Центральной избирательной комиссии Украины, Международного фонда избирательных систем (IFES) и Гражданской сети "Опора" 16 июня призвали как можно скорее провести местные выборы в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

Также читайте: Послы G7 и Евросоюза осторожно просят Зеленского вмешаться в реформу системы правосудия, - СМИ

Автор: Володимир Янченко
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Через 10 лет, после деоккупации? А раньше проводить там выборы не просто бесполезно, а и вредно.
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18.06.2021 17:01 Ответить
Иуды подарочек ***** готовят , перед заглядывание янелоха в его глаз !
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18.06.2021 17:05 Ответить
И так на осень парламентский кризис зреет с перевыборами, а такой финт может украсить все столбы на Крещатике.
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18.06.2021 17:08 Ответить
эл. подпись байдна уже есть...
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18.06.2021 17:02 Ответить
Критерии безопасности? Т.е пытаются выдумать велосипед? В мире уже давно разработан алгоритм решения таких ситуаций после деоккупации территорий ( т.е выведения армии противника с захваченных чужих территорий) ...Здесь же, скорее всего, другой план - как впихнуть украинцам федерализацию на условиях ху#ла... Интересно, сколько получил дерьмак бабосов за реализацию такой идеи...
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18.06.2021 17:11 Ответить
Чушью маются. Надо дать населению срок лет 20, а потом уже проводить выборы.
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18.06.2021 17:19 Ответить
Протягують електронне "голосування"?
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18.06.2021 17:19 Ответить
Чего решать то? Методика уже отработана на И-Франкивщине, - десант депутатов под прикрытием спецназа.
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18.06.2021 17:33 Ответить
та можно и выборы заочно, даже не в данбасе, то то мацкали жабу проглотят
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18.06.2021 17:40 Ответить
капец, урны туалетные,выборные будут стоять на кпп, впрочем как и банкоматы....
В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 5900 В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 2542 В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 9256
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19.06.2021 06:40 Ответить
 
 