Если не будет новых штаммов, рост случаев COVID-19 стоит ожидать в осенне-зимний период, - Ляшко
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине будет новая волна коронавируса. По его словам, рост новых случаев COVID-19 прогнозируется на осень-зиму.
Об этом он рассказал на брифинге для журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы прогнозируем, что потенциально, если не будет никаких дополнительных мутаций вируса, то рост может быть в осенне-зимний период, как у гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому призываем всех, до кого дошла очередь, идти и делать прививку", - сказал министр.
Ляшко также объяснил, почему сейчас в Украине ослабляют карантинные ограничения. По его словам, если затянуть с жесткими ограничениями, то их перестанут соблюдать.
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+3 Valery Greff
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+1 Valery Greff
показать весь комментарий18.06.2021 17:06
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гадалки офисные,блеать...
А штамми будуть. І навіть вже не штучні. Бо природа вірусів така - змінюватися тим швидше, чим більше вакцин проти нього. Хороших і різних.
А Ляшко вже до осені в "расслабон" пішов ))
надо верить ( эффект плацебо)
Наше правительство не может врать!
***. даже ненавистная рашка озабочена больше за свой народ!!!. чем 95 квартал... сучье....