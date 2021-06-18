Если не будет новых штаммов, рост случаев COVID-19 стоит ожидать в осенне-зимний период, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине будет новая волна коронавируса. По его словам, рост новых случаев COVID-19 прогнозируется на осень-зиму.

Об этом он рассказал на брифинге для журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы прогнозируем, что потенциально, если не будет никаких дополнительных мутаций вируса, то рост может быть в осенне-зимний период, как у гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому призываем всех, до кого дошла очередь, идти и делать прививку", - сказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о пандемии коронавируса: Мы выстояли и возвращаемся к привычной жизни. ВИДЕО

Ляшко также объяснил, почему сейчас в Украине ослабляют карантинные ограничения. По его словам, если затянуть с жесткими ограничениями, то их перестанут соблюдать.