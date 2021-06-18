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Если не будет новых штаммов, рост случаев COVID-19 стоит ожидать в осенне-зимний период, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Если не будет новых штаммов, рост случаев COVID-19 стоит ожидать в осенне-зимний период, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине будет новая волна коронавируса. По его словам, рост новых случаев COVID-19 прогнозируется на осень-зиму.

Об этом он рассказал на брифинге для журналистов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы прогнозируем, что потенциально, если не будет никаких дополнительных мутаций вируса, то рост может быть в осенне-зимний период, как у гриппа и гриппоподобных заболеваний. Поэтому призываем всех, до кого дошла очередь, идти и делать прививку", - сказал министр.

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Ляшко также объяснил, почему сейчас в Украине ослабляют карантинные ограничения. По его словам, если затянуть с жесткими ограничениями, то их перестанут соблюдать.
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Топ комментарии
+3
лаптестан снова впереди планеты всей - у них уже.
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18.06.2021 17:00
+3
воно,часом,не в букмекерской конторе проживает?
гадалки офисные,блеать...
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18.06.2021 17:07
+1
Так ЕС практически спутником-вектор и не кололся. В Словакии нашлось 10 тыс. идиотов, а больше и нет.
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18.06.2021 17:06
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лаптестан снова впереди планеты всей - у них уже.
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18.06.2021 17:00 Ответить
Так ЕС практически спутником-вектор и не кололся. В Словакии нашлось 10 тыс. идиотов, а больше и нет.
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18.06.2021 17:06 Ответить
Ты о чем?
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19.06.2021 09:07 Ответить
Ну так кацапский скотомицин никто толком не берет.
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19.06.2021 18:57 Ответить
да да почистится
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18.06.2021 17:19 Ответить
И оттуда разрешили гражданам Украины въезжать БЕЗ ТЕСТА И НЕ СТАВИТЬ ДИЮ...
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18.06.2021 17:10 Ответить
И раньше Дiю не ставили. Ставили Вдома. Вакцинируйся и тебя эта проблема не будет занимать.
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18.06.2021 17:14 Ответить
Новые штаммы будут.
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18.06.2021 17:05 Ответить
Узеленские не могут прогнозировать будущую эпидимеологическую обстановку. Не думаю, что они предвидели всю жесть будущего короновируса в стране, когда продавали средства индивидуальной защиты зимой 2019 года в Китай и др. страны из гос.запасов Украины.
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18.06.2021 17:07 Ответить
воно,часом,не в букмекерской конторе проживает?
гадалки офисные,блеать...
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18.06.2021 17:07 Ответить
Ляшко-говно,вангует типа,на...
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18.06.2021 17:18 Ответить
Капитан "очевидность", блин... Уже давно выяснили что ультрафиолетовое излучение смертельно влияет на ковид.
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18.06.2021 17:18 Ответить
Вы имеете право и на такое мнение.
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18.06.2021 17:27 Ответить
Ляшко, ти будешь здивований, але нові штами ВЖЕ з'явились...
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18.06.2021 17:31 Ответить
Когда запылают костры по всей Украине это недоразумение заподозрит что к нам в гости наведался индийский штамм, для которого пох все антитела выработанные на файзеры, ковишилды, модерны, новички и прочую мачмалу...
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18.06.2021 17:36 Ответить
ялшко похорошел...даже в маске Якщо не буде нових штамів, зростання випадків COVID-19 варто очікувати в осінньо-зимовий період, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8488
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18.06.2021 17:54 Ответить
І це несе головний санлікар а тепер ще й міністр? Ковід - що? Грип чи якась застуда, що наосінь чекаєте?
А штамми будуть. І навіть вже не штучні. Бо природа вірусів така - змінюватися тим швидше, чим більше вакцин проти нього. Хороших і різних. Якщо не буде нових штамів, зростання випадків COVID-19 варто очікувати в осінньо-зимовий період, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8004
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18.06.2021 18:02 Ответить
"Нових штамів"?? А що вже індійський у нас перебороли? Він зараз якраз і почнеться..він вже не загорами, а за поребриком, мокші ближче чим здаються, це не з Індії чекати. От зараз через ЛНР/ДНР він і у нас вжарить, з півдня попре.
А Ляшко вже до осені в "расслабон" пішов ))
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18.06.2021 18:20 Ответить
не каркай розбийныку
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18.06.2021 18:55 Ответить
да все путем....Мы же мастера по борьбе с любой заразой !
надо верить ( эффект плацебо)
Наше правительство не может врать!
***. даже ненавистная рашка озабочена больше за свой народ!!!. чем 95 квартал... сучье....
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18.06.2021 20:27 Ответить
Якщо літных людей вакцинувати китайською вакциною і такими мізерними темпами, то ще до дня незалежності в України ждать індійську хвилю епідемії і нехватки ліжкомісць для пенсіонерів.
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19.06.2021 10:04 Ответить
 
 