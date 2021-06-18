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Боинг-777 Malaysia Airlines (1365) Лукашевич Вадим (39)

Террорист "Леший", вывозивший "Бук" в 2014 году в Дебальцево, является свидетелем обвинения в суде Гааги, - авиаэксперт Лукашевич

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Террорист

Когда российский террорист "Леший" узнал, что рейс МН17 был сбит "Буком", ему приказали выкинуть сим-карту.

Об этом в Facebook сообщил авиаэксперт Вадим Лукашевич, информирует Цензор.НЕТ.

Так, он рассказал о событиях, когда российские террористы вывозили "Бук".

"В 22:35 17 июля 2014 г. подсудимый Харченко спрашивает подсудимого Дубинского по телефону, куда ему везти "Бук". Дубинский отвечает, что его нужно доставить на границу с Луганской областью. После этого Харченко докладывает Дубинскому, что погрузил "Бук" на трал, и Дубинский приказывает ехать на перекресток на Красный Луч, где его встретят "пацаны из Луганска", и Харченко диктует Дубинскому номер мобильника водителя с позывным "Леший". Дубинский просит Харченко позвонить "Лешему", чтобы тот был готов встретиться с "луганскими пацанами" у Красного Луча. "Леший" получает от Харченко приказ везти "Бук" на Красный Луч до перекрестка с Ростовским шоссе и там ждать звонка. Колонна доехала до Красного Луча около 23:00, при этом в кабине трала с "Буком" вместе с "Лешим" было двое военных... из состава экипажа "Бука", - пишет Лукашевич.

По его словам, после этого, "Лешему" приказали ехать в Дебальцево.

"И параллельно ему звонили "министр обороны ДНР" Гиркин (еще один подсудимый), Дубинский и "глава ЛНР" Плотницкий. Также звонили и находившемуся вместе с "Лешим" в кабине трала члену экипажа "Бука". "Леший" оставил "Бук" у Дебальцево, после чего вернулся в Снежное, где и узнал, что рейс МН17 был сбит "Буком", который он вывозил. И Харченко приказал ему выкинуть симку от мобильника. В 2:00 ночи 18 июля 2014 г. "Леший" выключил телефон. После чего ему безрезультатно звонили "Дельфин" (российский генерал Ткачев), Плотницкий, Гиркин (8 раз) и Дубинский (аж 11 раз). Так вот этот "Леший", вывозивший "Бук" с тремя ракетами из Снежного в Дебальцево, вместе с которым в кабине трала ехало двое из экипажа "Бука"... Свидетель обвинения", - добавил он.

Кроме того, авиаэксперт опубликовал карту предполагаемого маршрута эвакуации "Бука" в Россию из судебного дела.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Кто "Боинг" мог сбить? У кого "Бук" есть?" - "В укропов", - "Не в укропов, у Стрелкова, бл#дь", - по делу МН-17 заслушаны новые фрагменты переговоров российских террористов. ВИДЕО

Террорист Леший, вывозивший Бук в 2014 году в Дебальцево, является свидетелем обвинения в суде Гааги, - авиаэксперт Лукашевич 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+18
Мабуть, добровільно став громадянином ЄС в обмін на покази.
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18.06.2021 17:11
+13
Пока всю матку(-правду) не вывернут, то и не закончат процесс. Это у нас президент объявил рифмайстера и детского микрохирурга убийцами и все судьи с прокурорами подхватили: "убийцы, убийцы". А в ЕС всегда добивались восстановления истины и справедливости.
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18.06.2021 17:17
+13
Австралия, как участник расследования, предлагала свидетелям уничтожения МН17 иммунитет от военных преступлений на Донбассе и статус в программе защиты свидетелей в обмен на серьезные показания. Вот Леший и стал австралийцем и живет себе свободно под защитой Австралии на континенте, куда хрен доберутся Мишкины и Чепиги
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18.06.2021 17:30
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Что то долго длится процесс Террорист "Леший", вывозивший "Бук" в 2014 году в Дебальцево, является свидетелем обвинения в суде Гааги, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 7664
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18.06.2021 17:07 Ответить
Там така перспектива - повісити путіна і всю російську верхівку, що немає куди поспішати!
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18.06.2021 17:34 Ответить
ну и зачем его слили, может он секретный свидетель...
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18.06.2021 17:09 Ответить
Мабуть, добровільно став громадянином ЄС в обмін на покази.
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18.06.2021 17:11 Ответить
Дело в том, что из-за Цемаха погибли наши воины-разведчики и теперь получается практически зазря. Конечно в большой плюс что его не просто так отдали, а обменяли на моряков, но думаю их бы и так отдали только значительно позже на других условиях.
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18.06.2021 17:27 Ответить
Моряков не обменяли, а отдали в последний по срокам день. А Зелупень все присвоил себе как впрочем и всегда.
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18.06.2021 20:21 Ответить
такий любий кацап. готовий вбивати за хрюський мір, але матір продасть за пачпорт сша/єс
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18.06.2021 17:24 Ответить
Австралия, как участник расследования, предлагала свидетелям уничтожения МН17 иммунитет от военных преступлений на Донбассе и статус в программе защиты свидетелей в обмен на серьезные показания. Вот Леший и стал австралийцем и живет себе свободно под защитой Австралии на континенте, куда хрен доберутся Мишкины и Чепиги
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18.06.2021 17:30 Ответить
Пока всю матку(-правду) не вывернут, то и не закончат процесс. Это у нас президент объявил рифмайстера и детского микрохирурга убийцами и все судьи с прокурорами подхватили: "убийцы, убийцы". А в ЕС всегда добивались восстановления истины и справедливости.
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18.06.2021 17:17 Ответить
поверьте лешему,
ей-ей-ей не лгу,
но жить по прежнему,
но жить по прежнему,
я нема, нема, немагу Террорист "Леший", вывозивший "Бук" в 2014 году в Дебальцево, является свидетелем обвинения в суде Гааги, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 7977
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18.06.2021 17:31 Ответить
Коли є перспектива отримання європейського чи австралійського паспорту, патріотизм русні зникає.
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18.06.2021 17:37 Ответить
Леший вылез из леса. Неплохая сделка для вчерашнего алкаша-абсыканца. Получит новую личность, новый фейс и безпроблемную жизнь в любой точке Мира. Теперь главное с новичкистами не пересечься.
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18.06.2021 17:39 Ответить
Дивно, така сенсація, а "про це у Facebook повідомив Авіаексперт Вадим Лукашевич", і все.
Більше підтверджень не має. І повідоми він якось не звично:
"Так вот этот "Леший", вывозивший "Бук" с тремя ракетами из Снежного в Дебальцево, вместе с которым в кабине трала ехало двое из экипажа "Бука"...

здесь мне нужно выдержать паузу...

СВИДЕТЕЛЬ ОБВИНЕНИЯ"
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18.06.2021 18:05 Ответить
В чому сенсація? Звичайна робота слідчих.
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18.06.2021 18:14 Ответить
Угу. Звичайна.Так взяв гукнув у РФ та ЛДНРі: "Свідки по МН17 ідьте в Гаагу". А вони взяли і поїхали. І вони усі живими залишаться до відїзду
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18.06.2021 18:22 Ответить
Ну не гукнув, а видав інфу про амністію і громадянство для можливого свідка, а Леший виявився дурнем і поміняв квітучу динирію на загниваючий захід.
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18.06.2021 18:39 Ответить
Террорист "Леший", вывозивший "Бук" в 2014 году в Дебальцево, является свидетелем обвинения в суде Гааги, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2807 Террорист "Леший", вывозивший "Бук" в 2014 году в Дебальцево, является свидетелем обвинения в суде Гааги, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 1394 Террорист "Леший", вывозивший "Бук" в 2014 году в Дебальцево, является свидетелем обвинения в суде Гааги, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 9102
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18.06.2021 19:39 Ответить
Вообще-то не просто взяли и поехали. Свидетелям обещали вознаграждение, гражданство и защиту. Новое имя, новая обеспеченная жизнь в Нидерландах. Удивлен, что свидетель обменял на это солнечный Лугандон?
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18.06.2021 21:32 Ответить
Дамбас кормит гейропу, не язвите
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18.06.2021 21:42 Ответить
Он выжил только потому, что выбросил симку...
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18.06.2021 23:11 Ответить
 
 