Немецкая вакцина от коронавируса CureVac оказалась эффективной всего на 47%, - исследования

Ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила в пятницу, 18 июня, что результаты испытания вакцины от коронавируса немецкой биотехнологической компании CureVac являются неутешительными.

Вакцина доказала свою эффективность лишь на 47% в ходе первоначального исследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Было грустно видеть результаты CureVac", - заявила на пресс-конференции представитель ВОЗ Сумия Сваминатан.

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16 июня немецкая биотехнологическая компания CureVac заявила, что ее вакцина от COVID-19 оказалась эффективной только на 47% на поздней стадии испытания, что не соответствует основной цели исследования и ставит под сомнение потенциальную доставку вакцины в Европейский Союз.

Ставки для CureVac и потенциальных покупателей вакцины в Европе возросли после введения возрастных ограничений на использование вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca из-за связи с чрезвычайно редкими, но потенциально смертельными нарушениями свертывания крови.

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Также ожидалось, что вакцина CureVac поможет странам с низким и средним уровнем доходов, которые сильно отстали от более богатых стран в глобальной кампании по иммунизации.