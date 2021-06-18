Немецкая вакцина от коронавируса CureVac оказалась эффективной всего на 47%, - исследования
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Ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила в пятницу, 18 июня, что результаты испытания вакцины от коронавируса немецкой биотехнологической компании CureVac являются неутешительными.
Вакцина доказала свою эффективность лишь на 47% в ходе первоначального исследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
"Было грустно видеть результаты CureVac", - заявила на пресс-конференции представитель ВОЗ Сумия Сваминатан.
16 июня немецкая биотехнологическая компания CureVac заявила, что ее вакцина от COVID-19 оказалась эффективной только на 47% на поздней стадии испытания, что не соответствует основной цели исследования и ставит под сомнение потенциальную доставку вакцины в Европейский Союз.
Ставки для CureVac и потенциальных покупателей вакцины в Европе возросли после введения возрастных ограничений на использование вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca из-за связи с чрезвычайно редкими, но потенциально смертельными нарушениями свертывания крови.
Также ожидалось, что вакцина CureVac поможет странам с низким и средним уровнем доходов, которые сильно отстали от более богатых стран в глобальной кампании по иммунизации.
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типа их неимеющийаналогов фуломицин Спутник-V
лучше всех остальных вакцин вместе взятых...
технологии и инжиниринг на невероянтой высоте а вот наука особенно академическая так и не поднялась после войны