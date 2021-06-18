РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6437 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
1 788 20
вакцина (3810) Германия (6050) исследование (566) карантин (16725) COVID-19 (18596) коронавирус (17030)

Немецкая вакцина от коронавируса CureVac оказалась эффективной всего на 47%, - исследования

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Немецкая вакцина от коронавируса CureVac оказалась эффективной всего на 47%, - исследования

Ведущий ученый Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан заявила в пятницу, 18 июня, что результаты испытания вакцины от коронавируса немецкой биотехнологической компании CureVac являются неутешительными.

Вакцина доказала свою эффективность лишь на 47% в ходе первоначального исследования, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"Было грустно видеть результаты CureVac", - заявила на пресс-конференции представитель ВОЗ Сумия Сваминатан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бесплатные селедка, яйца и другие "плюшки": как в разных странах мира "заманивают" на вакцинацию от COVID-19

16 июня немецкая биотехнологическая компания CureVac заявила, что ее вакцина от COVID-19 оказалась эффективной только на 47% на поздней стадии испытания, что не соответствует основной цели исследования и ставит под сомнение потенциальную доставку вакцины в Европейский Союз.

Ставки для CureVac и потенциальных покупателей вакцины в Европе возросли после введения возрастных ограничений на использование вакцин Johnson & Johnson и AstraZeneca из-за связи с чрезвычайно редкими, но потенциально смертельными нарушениями свертывания крови.

Также читайте: Словакия сворачивает COVID-вакцинацию российским "Спутник V": нет спроса - закупили 200 тыс. доз, а захотели сделать прививку лишь 10 тыс. человек

Также ожидалось, что вакцина CureVac поможет странам с низким и средним уровнем доходов, которые сильно отстали от более богатых стран в глобальной кампании по иммунизации.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
деньги уплочены! надо колоть! Немецкая вакцина от коронавируса CureVac оказалась эффективной всего на 47%, - исследования - Цензор.НЕТ 4451
показать весь комментарий
18.06.2021 18:00
+2
...немецкая CureVa(c) Немецкая вакцина от коронавируса CureVac оказалась эффективной всего на 47%, - исследования - Цензор.НЕТ 5953
показать весь комментарий
18.06.2021 18:00
+1
Ляшко ее выкупит всю за хороший откат и провакцинирует до конца лета 20 млн украинцев
показать весь комментарий
18.06.2021 17:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Поменяйте её у кацапов на газ. А то у них газ есть, а вакцины нет.
показать весь комментарий
18.06.2021 17:46 Ответить
98% подобных "разоблачений", распространяет русня...
типа их неимеющийаналогов фуломицин Спутник-V
лучше всех остальных вакцин вместе взятых...
показать весь комментарий
18.06.2021 17:51 Ответить
Так спутник-вектор вообще не вакцина.
показать весь комментарий
18.06.2021 17:52 Ответить
Ляшко ее выкупит всю за хороший откат и провакцинирует до конца лета 20 млн украинцев
показать весь комментарий
18.06.2021 17:50 Ответить
"Новый вариант коронавируса Дельта, впервые обнаруженный в Индии, становится доминантным по всему миру. Об этом в пятницу, 18 июня, сказала на брифинге главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан." - А самое главное что этому штамму пох все ранее созданные вакцины - ни одна из них не защищает организм от штамма Дельта, солите апельсины в бочках...
показать весь комментарий
18.06.2021 17:54 Ответить
Немцы после американской помощи от США и Великобритании 1946-1956 годов вылезли из жопы и сидели между ГДР и ФРГ и не вякали бо бздли после Гитлера США.
показать весь комментарий
18.06.2021 17:54 Ответить
что то сообщение не полное . не эффективная потому что делалась как и все остальные на основе итальянского материала который к теперешним мутациям не имеет почти ни какого отношения и именно по этому не эффективна и вопрос зачем тогда продолжают колоть уже устаревшими на этот момент
показать весь комментарий
18.06.2021 17:55 Ответить
деньги уплочены! надо колоть! Немецкая вакцина от коронавируса CureVac оказалась эффективной всего на 47%, - исследования - Цензор.НЕТ 4451
показать весь комментарий
18.06.2021 18:00 Ответить
Пропала собака,по кличке "амфаш". Совсем еще глупый,доверчивый пес...
показать весь комментарий
18.06.2021 17:56 Ответить
...немецкая CureVa(c) Немецкая вакцина от коронавируса CureVac оказалась эффективной всего на 47%, - исследования - Цензор.НЕТ 5953
показать весь комментарий
18.06.2021 18:00 Ответить
вакцина CurVa
показать весь комментарий
18.06.2021 18:19 Ответить
Мерси вже не мерси,і вакцина гімно,здулись німці.
показать весь комментарий
18.06.2021 18:01 Ответить
47% єфективності))) як у спутніка))) з ким поведешся того і наберешся...))
показать весь комментарий
18.06.2021 18:05 Ответить
немецкое пиво с сосисками еффективнее процентов на 20-25....
показать весь комментарий
18.06.2021 18:13 Ответить
Не все сразу, зато есть Северный поток , это важнее))
показать весь комментарий
18.06.2021 18:20 Ответить
не шарят немци ... вот у расиюшка аж 146%
Немецкая вакцина от коронавируса CureVac оказалась эффективной всего на 47%, - исследования - Цензор.НЕТ 1697
показать весь комментарий
18.06.2021 18:32 Ответить
не расстраивайтесь...рашеская ваще плацебо )))))
показать весь комментарий
18.06.2021 18:32 Ответить
у немцев после того как своих евреев поистребили с наукой дела обстоят не очень.
технологии и инжиниринг на невероянтой высоте а вот наука особенно академическая так и не поднялась после войны
показать весь комментарий
18.06.2021 19:34 Ответить
Наверняка в одной лаборатории со Спутником V делали.
показать весь комментарий
18.06.2021 21:15 Ответить
 
 