Враг с начала суток один раз открывал огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, войска РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов вблизи Золотого.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеского обстрела нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 13 гектаров территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.

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