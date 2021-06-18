РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6437 посетителей онлайн
Новости Происшествия Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
324 0
обстрел (20439) Донбасс (26928) наемники рф (2004) операция Объединенных сил (4176)

Враг с начала суток один раз открывал огонь, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Враг с начала суток один раз открывал огонь, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, войска РФ открывали огонь из ручных противотанковых гранатометов вблизи Золотого.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил в результате вражеского обстрела нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации Украинская сторона СЦКК сообщила представителям СММ ОБСЕ.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС разминировали более 13 гектаров территории и передали на уничтожение 43 взрывоопасных предмета.

Также читайте: В Раде разрабатывают законопроект о критериях безопасности проведения выборов на Донбассе, - "слуга народа" Корниенко

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 