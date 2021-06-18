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Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ. ДОКУМЕНТ

На бумаге право проводить закупки передали военным частям, но на практике это они не могут, а централизованное финансирование для закупок урезали.

Об этом пишет издание "Военный курьер Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

В распоряжении его редакции оказался документ Минобороны от 4 июня за подписью командующего силами логистики ЗСУ Олега Вишневского. Этим документом генерал останавливает все закупки на сумму более 200 тыс. грн.

Речь идет о тратах на закупку вооружения, боеприпасов, военной техники, продовольствия и т.д. А также о покупке, содержании, ремонте и утилизации военной техники и о военном строительстве.

Читайте: Принятие ГОЗ-2021 произошло с нарушением переходных положений Закона "Об оборонных закупках", - эксперт Проектного офиса реформ Минобороны Переверзев

Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ 01

"Для такой статьи 200 000 гривен на контракт - меньше чем капля в море. Разве что покупать снаряды и патроны поштучно, и на каждую единицу заключать и согласовывать отдельный договор ... Поэтому можно констатировать, что закупки вооружения, военной техники и боеприпасов для ВСУ на сегодня полностью заблокирована. И это в то время, когда министерство обороны закупает для себя машины по цене миллион долларов за штуку!" - пишет "Военный курьер Украины".

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Причина, по которой пришлось остановить закупки - то, что руководители Минобороны не согласовали между собой 3 документа, которые упорядочивают процедуры закупки оборонной продукции в ВСУ, - утверждает издание.

На бумаге военным частям предоставили возможность проводить закупки самостоятельно, без вмешательства посредников всех калибров. В реале таких прав им не предоставили, но порезали централизованное финансирование закупок.

"При таком "покращенні" финансирование ВСУ вскоре мы будем дискутировать в соцсетях не о старой или новой системе питания в ВСУ, а о том, будет ли хоть какое-то питание армии вообще", - считают авторы материала.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+38
Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5429
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18.06.2021 18:44
+37
Я ж вам говорил еще два года назад, что кацапские фашисты и их холуи просто так не будут пиарить клоуна во время президентской гонки. преЗЕрватив и кремлефашисты - это одна команда. Команда по развалу Украины и демонтажа ее независимости. Эта статья яркое тому подтверждение.
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18.06.2021 18:48
+28
Так он и сам не скрывал:

Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ - Цензор.НЕТ 2692
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18.06.2021 18:50
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Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ - Цензор.НЕТ 5429
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18.06.2021 18:44 Ответить
Шо за народ , Боже як все надоїло
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18.06.2021 19:18 Ответить
Зеиуда враг ! Бла-бла-бла, почему Байден мы не в НАТО?А на деле - УДОВЛИТВОРИТЬ ***** и не разгневать Кадырова
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18.06.2021 20:23 Ответить
Я ж вам говорил еще два года назад, что кацапские фашисты и их холуи просто так не будут пиарить клоуна во время президентской гонки. преЗЕрватив и кремлефашисты - это одна команда. Команда по развалу Украины и демонтажа ее независимости. Эта статья яркое тому подтверждение.
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18.06.2021 18:48 Ответить
Так он и сам не скрывал:

Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ - Цензор.НЕТ 2692
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18.06.2021 18:50 Ответить
Это ответ зеленых на коммюнике крайнего саммита НАТО
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18.06.2021 18:48 Ответить
В смысле - "последний"? Их шо, больше не будет?
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18.06.2021 18:52 Ответить
А после заключительного ***** в стране-помойке будет последующее *****?
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18.06.2021 19:03 Ответить
крайняя бывает только "плоть" и "отсидка" у хрюгавов.
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18.06.2021 19:03 Ответить
ну, а шо волонтеры не людыны шо ле? раньше справлялись и сейчас могут постараться ради державы
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18.06.2021 18:48 Ответить
Сразу видно - НЕБАРЫГА!!!! Мудрый выбор 73%!!!! Так держать!!!! Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ - Цензор.НЕТ 563
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18.06.2021 18:49 Ответить


В Ялте затопило крокодиляриум
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18.06.2021 18:50 Ответить
Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен
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18.06.2021 18:52 Ответить
по улицам ходила большая крокодила
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18.06.2021 18:53 Ответить
и все крокодилы вылезли на свободу.
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18.06.2021 19:02 Ответить
взрослые малых повылавливали
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18.06.2021 19:08 Ответить
Твою ж **** Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ - Цензор.НЕТ 4528. Нема слів, ну зато "мільярд дерев" і "університет майбутнього"
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18.06.2021 18:52 Ответить
какой какой матери ?
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18.06.2021 18:55 Ответить
И почему нас не берут в НАТО...
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18.06.2021 18:56 Ответить
не верят клоуну , он какой то скользкий
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18.06.2021 18:57 Ответить
Не просто не верят, а вынуждены каждый раз после контактов с ЗЕ опровергать брехню, которую несет ЗЕОПа.
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18.06.2021 18:58 Ответить
;Я Ваш вирок!;- гордовито заявив на стадіоні Президенту України популярний російський комік.
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18.06.2021 19:01 Ответить
интересная информация от уважаемого человека:

​​🏛️Президент Зеленский убеждает прессу, что никаких досрочных выборов, мол не будет, и тут же делает заявление, свидетельствующее о противоположном. Президент заявил, что мол «и без траншей МВФ будем жить», потому что «реформами за деньги не торгуют».

🤪Очевидно, это прямое продолжение тезиса «МВФ иди в жопу», озвученного в сериале «Слуга народа». Немного раньше, о том же сказал уже одиозный депутат «Слуги народа» Данил Гетманцев. Совпадение не случайно. Это чистой воды, предвыборный пиар.

📉2020 год Украина закончила с падением ВВП, чего не было с 2015 г. В стране растут цены на продовольствие и коммунальные услуги. Уже и ребенку понятно, правительство начало экономить на армии, чего не было со времен президента Януковича. Долги предприятий Министерства обороны подскочили до отметки 715 миллионов грн. Под миллиард грн. в вооруженных силах долг по зарплатам. На 1,3 миллиарда грн. долларов США упали с начала года международные резервы страны. А осенью заканчивается срок погашения крупных выплат по внешним долгам государства.

💵Сейчас украинская гривна держится от инфляции исключительно на спекуляциях Национального банка с облигациями внутреннего займа. Но всему приходит конец.

🏦По логике, правительство кровно заинтересовано восстановить отношения с МВФ, просто чтобы перекредитоваться на время. Даже если Зеленский и компания решили вообще не брать у МВФ денег, им важно чтобы МВФ был готов дать. Любому бизнесмену известно, ситуация когда банк хочет вас кредитовать но вы не кредитуетесь, и когда банк вас кредитовать не хочет - принципиально разные. Отказ от сотрудничества со стороны МВФ, проценты у которого наименьшие в мире, это прямой сигнал всем банкам мира. Украине уже одалживают деньги только под грабительские проценты.

💥Выстрелить в виде инфляции и массового недовольства тарифами ситуация должна точно не позднее зимы 2021-2022 г. Единственный способ продержаться у власти еще пять лет при падающем рейтинге - провести осенью досрочные выборы. Заявления Зеленского свидетельствуют, подготовка к выборам идет полным ходом.

🤔Единственное что пугает сейчас Офис президента - реакция западных партнеров. Там запомнили, как на фоне попытки ОП подмять под себя судебную власть и антикорупционные органы, вдруг всплыло дело Татарова, по поводу которого резко возбудились антикорупционеры-грантоеды. И посыпались рейтинги. В ОП сильно боятся, что прямо перед выборами, когда отменить что-то будет уже нереально, структуры США и Британии сольют украинским СМИ ударные дозы компромата, и… вот как бы так своими руками не вернуть в кресло президента Петра Алексеевича?
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18.06.2021 19:03 Ответить
Дай -то Бог ! Скорее-бы , зешушера утилизировалась !
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18.06.2021 20:29 Ответить
Ось, чому нам терміново треба узгодити нормального ЄДИНОГО кандидата в президенти, у которого ще нема антирейтингу. І краще це зробити на київському віче голосуваннями.
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18.06.2021 21:20 Ответить
Кого повернути? Ти що, ворог України?
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18.06.2021 21:23 Ответить
Це наше суспільство ялове і безініциативне. Харчується тим, що йому насипали в ясла. А самому взяти відповідальність за владу наші люди не вміють, бояться.
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18.06.2021 21:50 Ответить
новое руководство минобороны уже с самого начала вызывало подозрение..подозрения усиливаются.точку должна покласть следственная комиссия по вопросам закупок и выполнения заказов оборонного значения..бесящихся с жиру чиновников мин. обороны,покупаюбщих дорогие авто и недвижимость пусть проверяет НАПК и НАБУ при ПОЛНОМ содействии генпрокуратуры
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18.06.2021 19:03 Ответить
Необходимо убирать Зеленского.чтобы больше не "косячил"!Как он уже многим надоел!
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18.06.2021 19:09 Ответить
цікаво, що у світовій історії були спроби військових переворотів навіть кадетами військових училищ...а у нас сотні тисяч тих, хто пройшов війну і - тиша...певно військових усе влаштовує.
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18.06.2021 19:11 Ответить
И шо? Кого это сейчас интересует? Вот когда СМИ поднимали проплаченный хайп во времена "папередников", каждый утюг в Хацыпетовке свистел про "барыгу". А сейчас, даже если армию разгонят, никто от Кварталов и не оторвется.
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18.06.2021 19:11 Ответить
РНБО-вот чем заниматься нужно,а не мифическими санкциями,непонятно кого.
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18.06.2021 19:13 Ответить
А.Данилов-"ворами в законе",занят,некогда. Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ - Цензор.НЕТ 7932
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18.06.2021 19:14 Ответить
Хочеться взять сокиру и порубать их...,бл*яди тупорылые,зато не барига...
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18.06.2021 19:16 Ответить
Это саботаж целенаправленный на нейтрализацию и уничтожение украинской армии.
При Порохе и Свинарчуке такого позора не было
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18.06.2021 19:21 Ответить
Скоро защищать будет нечего: нищенская зарплата, грабеж мелкого бизнеса и продажа земли иностранцам...Поэтому всем по барабану...
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18.06.2021 19:24 Ответить
А почему тогда с граждан берут военный налог? Хватит воровать!!!!
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18.06.2021 20:01 Ответить
100% уроды у власти.
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19.06.2021 02:10 Ответить
Денег нет, словом. Бабосики..... того.....
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18.06.2021 20:05 Ответить
Ну, ничего, завтра-послезавтра зеля с елдаком на Г+Г выдвинут очередной истеричный ультиматум западным партнёрам, типа, где современное оружие или почему мы не в НАТО?! И, вуаля, в глазах мудрого нарИда, они - снова суперпатриоты-радетели безопасности Украины, разваленной клятымы барыгамы-пАпередныкамы...
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18.06.2021 20:14 Ответить
Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ - Цензор.НЕТ 4302.
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18.06.2021 20:17 Ответить
Які гроші може дозволити дати на оборону агентура московитів?
Скільки біди та шкоди Україні мають наробити ці "кроти" і зрадники, щоб нарешті на них одягли кайданки ті патріоти-офіцери СБУ, що мають честь?
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18.06.2021 20:24 Ответить
Що? Ті "патріоти-офіцери СБУ, що мають честь" можуть хіба що затовкти яку-небудь бабульку за георгіївську стрічку на 9 травня або зробити агента кремля з якогось прищавого малолітнього недоумка за шапку з радянською кокардою. Але коли йдеться про великі гроші, патріотизм та честь де й діваються...
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18.06.2021 21:39 Ответить
чего, собственно, шумим?
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18.06.2021 20:28 Ответить
А зачем воюющим военным деньги, надо поднять зарплату ментам, судьям, прокурорам и депутатам.
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18.06.2021 20:38 Ответить
В интервью иностранным СМИ президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, которое содержит очень четкий месседж: мы готовы уступить суверенитетом, точнее, языком и церковью, если Путин прекратит боевые действия на востоке Украины,- об этом на своей странице в Facebook пишет блогер Карл Волох, комментируя позицию Зеленского о том, что нужно сначала решить вопрос войны, а потом уже заниматься языком и церковью.

Карл Волох отметил, здесь отсутствует еще один элемент известной триады - армия. Но, учитывая, что там творится с Гособоронзаказом, реформами, отношением к войску как таковому, понятно, что армию сдали по-тихому и без всяких деклараций. И здесь становится наконец по-настоящему понятной тупая и совершенно не результативная активность Зеленского на НАТОвские направлении последние недели.

Блогер пишет, Зеленский этим просто шантажирует Путина, мол, не решишь со мной вопросы прекращения боевых действий, не подаришь мне лавры миротворца - пойду к американцам. То есть, не НАТО, защита страны и не принадлежность к цивилизованному миру его интересует, а внимание Путина. Ну, и глупые атаки на закон о государственном языке становятся понятными, и подчеркнутое уважение к русской церкви.
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18.06.2021 20:44 Ответить
ЗЕлохторат не сбить с пути, им пофигу куда идти...
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18.06.2021 20:54 Ответить
Зєля - російський шпигун. Це стало зрозуміло вже півтора роки тому. Але досі українці тільки скиглять і жодних вимог Зєлю геть і дострокові. Катастрофа вже на носі.
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18.06.2021 21:12 Ответить
Катастрофа на носі вже давно. Каденцію гетьмана сяк-так пережили за рахунок кабальної реструктизації попередніх боргів і нових кредитів від МВФ і не тільки, які Петро видав за "рішучу перемогу". Але тепер шара закінчилась...
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18.06.2021 21:30 Ответить
Треба узгоджувати когось ОДНОГО нормального і йти з ним на дострокові. Юлі не варто балотуватись, а краще підтримати когось за посаду прем'єрки.
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18.06.2021 21:53 Ответить
Щоб не бути голослівним Державний борг України. Подивіться динаміку по президентах - перемога хоча і не "рішуча", але була.
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18.06.2021 22:04 Ответить
Так, була. За каденцію Петра зовнішній борг зріс з 37,536 млрд. дол. до 50,462 млрд. дол. (за даними з офіціального сайту мінфіну)... Це перемога!
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18.06.2021 22:28 Ответить
Ви путаєте те що було безпосередньо запозичено з загальним зростанням(безпосередні запозичення + відсотки по вже взятим) - "процентіки то тікають" Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ - Цензор.НЕТ 6676
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18.06.2021 22:46 Ответить
Яка різниця між Пєцєю і Зєлєю? А ніякої. Зєля покищо казани не влаштовував і арсенали не підривав, а Пєця не мав монобільшості. Ну і Зєля тільки одного атовця посадив, а Пєця 8000
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18.06.2021 21:56 Ответить
Яке ж цей пенс дурне
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19.06.2021 20:56 Ответить
Задоволені,зе-дебіли?
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18.06.2021 22:28 Ответить
Создается впечатление, что основная задача ЗЕ-говнокомандувача и всяких Ермаков-Татаровых - уничтожить армию и на блюдечке сдать Украину российским оккупантам. Или мне так не кажется?
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18.06.2021 22:37 Ответить
Через два года начало создаваться? Круто. Черепахи нервно круги наматывают
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19.06.2021 00:49 Ответить
Бидло це не хвилює, якщо навіть гіпотетично не можливо приплести сюди Порошенко...
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18.06.2021 22:54 Ответить
Купуйте у терористів.У них зараз і ядерну зброю купувати можна.
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18.06.2021 23:34 Ответить
 
 