Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ. ДОКУМЕНТ
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На бумаге право проводить закупки передали военным частям, но на практике это они не могут, а централизованное финансирование для закупок урезали.
Об этом пишет издание "Военный курьер Украины", сообщает Цензор.НЕТ.
В распоряжении его редакции оказался документ Минобороны от 4 июня за подписью командующего силами логистики ЗСУ Олега Вишневского. Этим документом генерал останавливает все закупки на сумму более 200 тыс. грн.
Речь идет о тратах на закупку вооружения, боеприпасов, военной техники, продовольствия и т.д. А также о покупке, содержании, ремонте и утилизации военной техники и о военном строительстве.
"Для такой статьи 200 000 гривен на контракт - меньше чем капля в море. Разве что покупать снаряды и патроны поштучно, и на каждую единицу заключать и согласовывать отдельный договор ... Поэтому можно констатировать, что закупки вооружения, военной техники и боеприпасов для ВСУ на сегодня полностью заблокирована. И это в то время, когда министерство обороны закупает для себя машины по цене миллион долларов за штуку!" - пишет "Военный курьер Украины".
Причина, по которой пришлось остановить закупки - то, что руководители Минобороны не согласовали между собой 3 документа, которые упорядочивают процедуры закупки оборонной продукции в ВСУ, - утверждает издание.
На бумаге военным частям предоставили возможность проводить закупки самостоятельно, без вмешательства посредников всех калибров. В реале таких прав им не предоставили, но порезали централизованное финансирование закупок.
"При таком "покращенні" финансирование ВСУ вскоре мы будем дискутировать в соцсетях не о старой или новой системе питания в ВСУ, а о том, будет ли хоть какое-то питание армии вообще", - считают авторы материала.
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🏛️Президент Зеленский убеждает прессу, что никаких досрочных выборов, мол не будет, и тут же делает заявление, свидетельствующее о противоположном. Президент заявил, что мол «и без траншей МВФ будем жить», потому что «реформами за деньги не торгуют».
🤪Очевидно, это прямое продолжение тезиса «МВФ иди в жопу», озвученного в сериале «Слуга народа». Немного раньше, о том же сказал уже одиозный депутат «Слуги народа» Данил Гетманцев. Совпадение не случайно. Это чистой воды, предвыборный пиар.
📉2020 год Украина закончила с падением ВВП, чего не было с 2015 г. В стране растут цены на продовольствие и коммунальные услуги. Уже и ребенку понятно, правительство начало экономить на армии, чего не было со времен президента Януковича. Долги предприятий Министерства обороны подскочили до отметки 715 миллионов грн. Под миллиард грн. в вооруженных силах долг по зарплатам. На 1,3 миллиарда грн. долларов США упали с начала года международные резервы страны. А осенью заканчивается срок погашения крупных выплат по внешним долгам государства.
💵Сейчас украинская гривна держится от инфляции исключительно на спекуляциях Национального банка с облигациями внутреннего займа. Но всему приходит конец.
🏦По логике, правительство кровно заинтересовано восстановить отношения с МВФ, просто чтобы перекредитоваться на время. Даже если Зеленский и компания решили вообще не брать у МВФ денег, им важно чтобы МВФ был готов дать. Любому бизнесмену известно, ситуация когда банк хочет вас кредитовать но вы не кредитуетесь, и когда банк вас кредитовать не хочет - принципиально разные. Отказ от сотрудничества со стороны МВФ, проценты у которого наименьшие в мире, это прямой сигнал всем банкам мира. Украине уже одалживают деньги только под грабительские проценты.
💥Выстрелить в виде инфляции и массового недовольства тарифами ситуация должна точно не позднее зимы 2021-2022 г. Единственный способ продержаться у власти еще пять лет при падающем рейтинге - провести осенью досрочные выборы. Заявления Зеленского свидетельствуют, подготовка к выборам идет полным ходом.
🤔Единственное что пугает сейчас Офис президента - реакция западных партнеров. Там запомнили, как на фоне попытки ОП подмять под себя судебную власть и антикорупционные органы, вдруг всплыло дело Татарова, по поводу которого резко возбудились антикорупционеры-грантоеды. И посыпались рейтинги. В ОП сильно боятся, что прямо перед выборами, когда отменить что-то будет уже нереально, структуры США и Британии сольют украинским СМИ ударные дозы компромата, и… вот как бы так своими руками не вернуть в кресло президента Петра Алексеевича?
При Порохе и Свинарчуке такого позора не было
Скільки біди та шкоди Україні мають наробити ці "кроти" і зрадники, щоб нарешті на них одягли кайданки ті патріоти-офіцери СБУ, що мають честь?
Карл Волох отметил, здесь отсутствует еще один элемент известной триады - армия. Но, учитывая, что там творится с Гособоронзаказом, реформами, отношением к войску как таковому, понятно, что армию сдали по-тихому и без всяких деклараций. И здесь становится наконец по-настоящему понятной тупая и совершенно не результативная активность Зеленского на НАТОвские направлении последние недели.
Блогер пишет, Зеленский этим просто шантажирует Путина, мол, не решишь со мной вопросы прекращения боевых действий, не подаришь мне лавры миротворца - пойду к американцам. То есть, не НАТО, защита страны и не принадлежность к цивилизованному миру его интересует, а внимание Путина. Ну, и глупые атаки на закон о государственном языке становятся понятными, и подчеркнутое уважение к русской церкви.