Закупки вооружения, боеприпасов и техники для ВСУ полностью заблокированы, - СМИ. ДОКУМЕНТ

На бумаге право проводить закупки передали военным частям, но на практике это они не могут, а централизованное финансирование для закупок урезали.

Об этом пишет издание "Военный курьер Украины", сообщает Цензор.НЕТ.

В распоряжении его редакции оказался документ Минобороны от 4 июня за подписью командующего силами логистики ЗСУ Олега Вишневского. Этим документом генерал останавливает все закупки на сумму более 200 тыс. грн.

Речь идет о тратах на закупку вооружения, боеприпасов, военной техники, продовольствия и т.д. А также о покупке, содержании, ремонте и утилизации военной техники и о военном строительстве.

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"Для такой статьи 200 000 гривен на контракт - меньше чем капля в море. Разве что покупать снаряды и патроны поштучно, и на каждую единицу заключать и согласовывать отдельный договор ... Поэтому можно констатировать, что закупки вооружения, военной техники и боеприпасов для ВСУ на сегодня полностью заблокирована. И это в то время, когда министерство обороны закупает для себя машины по цене миллион долларов за штуку!" - пишет "Военный курьер Украины".

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Причина, по которой пришлось остановить закупки - то, что руководители Минобороны не согласовали между собой 3 документа, которые упорядочивают процедуры закупки оборонной продукции в ВСУ, - утверждает издание.

На бумаге военным частям предоставили возможность проводить закупки самостоятельно, без вмешательства посредников всех калибров. В реале таких прав им не предоставили, но порезали централизованное финансирование закупок.

"При таком "покращенні" финансирование ВСУ вскоре мы будем дискутировать в соцсетях не о старой или новой системе питания в ВСУ, а о том, будет ли хоть какое-то питание армии вообще", - считают авторы материала.