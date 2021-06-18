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Новости Политика Украины
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СНБО ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya, - Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение о применении санкций в отношении четырех юридических и шести физических лиц, связанных со спецслужбами Российской Федерации

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания СНБО в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это юридические и физические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны", - рассказал Данилов.

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"Также было установлено, что эти киберпреступники внесены в санкционные списки США и обвиняются правоохранительными органами США в рамках уголовного процесса за совершение кибератак в отношении США", - добавил он.

Как сообщалось, вирус NotPetya (изначально идентифицированный как Petya.A), одна из версий вредоносной программы Petya, массово атаковал компьютеры 27 июля 2017 года. Вирус блокировал работу компьютера, а за восстановление работы требовал заплатить порядка $300 в биткоинах. Сначала атака распространилась в Украине, где атаке подверглись финансовые предприятия, государственные органы, энергетические и транспортные компании, другие организации.

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Позднее об атаке сообщили российские компании, в частности, "Роснефть" и "Башнефть", а также металлургическая компания Evraz. Вирус атаковал и другие страны. В десятку стран, которые чувствительнее всего затронул вирус, вошли также Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия оказалась на 14-м месте.

В общей сложности вирус затронул 64 страны и нанес ущерб на миллиарды долларов.

В октябре 2020 года судебные власти США выдвинули шестерым гражданам РФ обвинения в компьютерных атаках, направленных против ряда стран, в том числе в распространении вируса NotPetya. По информации Министерства юстиции США, все шесть фигурантов дела - Юрий Сергеевич Андриенко, Сергей Владимирович Детистов, Павел Владимирович Фролов, Анатолий Сергеевич Ковалев, Артем Валерьевич Очиченко и Петр Николаевич Плискин - сотрудники российской разведки, несущие службу в подразделении 74455 ГРУ. По мнению американских следователей, это же подразделение стоит за попытками РФ повлиять на результаты выборов 2016 года в США.
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Топ комментарии
+4
И что эти санкции дадут, кроме пиара зелупе?! Правильный ответ - ничего. По факту, это очередной развод лошар 73% с целью показать что что-то там делается.
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18.06.2021 18:50
+4
как удобно бороться с ветряными мельницами
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18.06.2021 18:50
+3
Херней клоуны занимаются.
Лучше бы озаботились обороноспособностью страны.
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18.06.2021 19:07
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Правила форума Совет форумчан
И что эти санкции дадут, кроме пиара зелупе?! Правильный ответ - ничего. По факту, это очередной развод лошар 73% с целью показать что что-то там делается.
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18.06.2021 18:50 Ответить
Так у нас главный вирус "NotPetya" сидит сейчас в кресле президента. И судя по результатам в стране -- всем вирусам вирус.
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18.06.2021 19:08 Ответить
Потрібно ввести санкції проти українського розробника, власника та експлуатанта програми МеDoc через сервери якої і було розповсюджено більшість вірусів в Україні!
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18.06.2021 20:04 Ответить
А теперь что, новый штамм на подходе? NotVova?
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18.06.2021 18:50 Ответить
как удобно бороться с ветряными мельницами
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18.06.2021 18:50 Ответить
Яка райдужна мильна бубо-бульбашка...
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18.06.2021 18:54 Ответить
СНБО ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya, - Данилов - Цензор.НЕТ 5424Вошли во вкус.
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18.06.2021 18:59 Ответить
Херней клоуны занимаются.
Лучше бы озаботились обороноспособностью страны.
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18.06.2021 19:07 Ответить
а не пробовали проявить глубокую озабоченность ????

РНБО запровадила санкції проти юридичних і фізичних осіб, причетних до розробки вірусу NotPetya, - Данілов - Цензор.НЕТ 8831
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18.06.2021 19:46 Ответить
Это вообще ...атас! Вы не знаете разработчика вируса. Вы его не можете знать в принципе!
Петуха замкнутый личность. Хотя называть зеленое говно личностью .....весьма скоропалительно.....Да..Петрушка - Петрушок?.?? Не слышу ответа Петрушка, громче, громче!!
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18.06.2021 20:49 Ответить
Дмитрий Корнейчук сейчас с Dmitriy Korneychuk.

3 ч. ·

СНБО ввело санкции против создателей вируса «Петя»
РНБО запровадила санкції проти юридичних і фізичних осіб, причетних до розробки вірусу NotPetya, - Данілов - Цензор.НЕТ 2872
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18.06.2021 23:44 Ответить
 
 