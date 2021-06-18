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СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в санкционный список воров в законе, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Аппарат СНБО при содействии СБУ проведет дополнительную проверку 3 лиц, которые попали в санкционный список "воров в законе".
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"После первого решения Совета национальной безопасности и обороны было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение Совета нацбезопасности и обороны относительно трех лиц: сделать дополнительную проверку с привлечением службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", - заявил Данилов.
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У Харкові відбулися спеціальні навчання патрульних, де вони "вдосконалювали практичні навички щодо тактики дій під час охорони громадського порядку на масових зібраннях".
Про це інформує пресслужба патрульної поліції України.
"Начальники всіх управлінь патрульної поліції та їхні заступники пліч-о-пліч зі своїм особовим складом проходять тактико-спеціальні навчання з протидії масовим заворушенням у Харкові. У навчально-тренувальному центрі зараз неймовірно гаряче. Поліцейські вдосконалюють практичні навички щодо тактики дій під час