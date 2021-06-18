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Новости Политика Украины
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вор в законе (311) Данилов (1058) санкции (10627) СНБО (4374)

СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в санкционный список воров в законе, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в санкционный список воров в законе, - Данилов

Аппарат СНБО при содействии СБУ проведет дополнительную проверку 3 лиц, которые попали в санкционный список "воров в законе".

Об этом  заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"После первого решения Совета национальной безопасности и обороны было очень много обращений относительно некоторых лиц, которые, по их мнению, попали в эти санкции не совсем корректно. Поэтому сегодня было дано поручение Совета нацбезопасности и обороны относительно трех лиц: сделать дополнительную проверку с привлечением службы безопасности, контрразведки и всех соответствующих органов", - заявил Данилов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трое чеченцев оспаривают в суде внесение их в санкционный список СНБО как воров в законе

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+1
Олігархи і напів олігрхи,справжні злодії в законі.
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18.06.2021 18:57
+1
смешно...а до того как туда попасть почему их не проверяли???
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18.06.2021 19:02
+1
Та кАнешнА. Так "багато" злодіїв у законі, що як же розібратись у 1,5 десятку призвіщ? Намагались, під шумок, здати кадирову наших військових, не вийшло. Тепер шоу з перевіркою.
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18.06.2021 19:22
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У Харкові поліцейські на навчаннях використали прапор України як атрибут порушників громадського порядку.

У Харкові відбулися спеціальні навчання патрульних, де вони "вдосконалювали практичні навички щодо тактики дій під час охорони громадського порядку на масових зібраннях".
Про це інформує пресслужба патрульної поліції України.
"Начальники всіх управлінь патрульної поліції та їхні заступники пліч-о-пліч зі своїм особовим складом проходять тактико-спеціальні навчання з протидії масовим заворушенням у Харкові. У навчально-тренувальному центрі зараз неймовірно гаряче. Поліцейські вдосконалюють практичні навички щодо тактики дій під час СНБО дополнительно проверит 3 человек, которые попали в санкционный список воров в законе, - Данилов - Цензор.НЕТ 7097
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18.06.2021 18:53 Ответить
Олігархи і напів олігрхи,справжні злодії в законі.
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18.06.2021 18:57 Ответить
А "слуги урода". чиновники, судді- агнеци беззвинні.
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18.06.2021 19:23 Ответить
Вони ж на олігархів працюють.
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18.06.2021 20:01 Ответить
смешно...а до того как туда попасть почему их не проверяли???
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18.06.2021 19:02 Ответить
Та кАнешнА. Так "багато" злодіїв у законі, що як же розібратись у 1,5 десятку призвіщ? Намагались, під шумок, здати кадирову наших військових, не вийшло. Тепер шоу з перевіркою.
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18.06.2021 19:22 Ответить
Турборежим, плять
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18.06.2021 19:35 Ответить
Чеченец вор в законе, это как еврей казак.
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18.06.2021 19:44 Ответить
 
 