Кулеба обсудил с главой МИД Хорватии Грличем-Радманом вопрос упрощения поездок украинцев в эту страну

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Горданом Грличем-Радманом на полях Анталийского дипломатического форума.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.

"Главы украинской и хорватской дипломатии обсудили подготовку визита премьер-министра Хорватии в Украину в этом году для активизации политического диалога и увеличения объемов торговли и инвестиций", - отмечается в сообщении.

Дмитрий Кулеба поднял вопрос упрощения условий поездок украинцев в Хорватию в период туристического сезона. Он также предложил заключить соглашение о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19.

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