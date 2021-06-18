691 1
Кулеба обсудил с главой МИД Хорватии Грличем-Радманом вопрос упрощения поездок украинцев в эту страну
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с министром иностранных и европейских дел Республики Хорватия Горданом Грличем-Радманом на полях Анталийского дипломатического форума.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе МИД.
"Главы украинской и хорватской дипломатии обсудили подготовку визита премьер-министра Хорватии в Украину в этом году для активизации политического диалога и увеличения объемов торговли и инвестиций", - отмечается в сообщении.
Дмитрий Кулеба поднял вопрос упрощения условий поездок украинцев в Хорватию в период туристического сезона. Он также предложил заключить соглашение о взаимном признании свидетельств о вакцинации от COVID-19.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...