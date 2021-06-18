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СНБО продлил введенные в 2018 году персональные санкции против ряда физических и юридических лиц

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО продлил введенные в 2018 году персональные санкции против ряда физических и юридических лиц

Совет нацбезопасности и обороны продлил на три года введены три года назад персональные экономические санкции. Речь идет о решении СНБО от 21 июня 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на пресс-конференции заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"21 июня 2018 года были СНБО приняты персональные санкции в отношении некоторых физических и юридических лиц, введенных в действие указом номер 176 от 2018 года. Указ предусматривал введение санкций на три года. 21 июня истекает срок действия этих санкций. Это исключительно юридические и физические лица", - сообщил Данилов.

Он отметил, что санкции продлены в отношении всех субъектов, которые есть в наличии в реестрах и "являются еще живыми".

"Потому что часть людей, которые находились под санкциями, умерли", - добавил Данилов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел санкции против юридических и физических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya, - Данилов

Автор: Роман Свиридович
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СНБО продлил введенные в 2018 году персональные санкции против ряда физических и юридических лиц - Цензор.НЕТ 6667

Слабо ему санкций навешать?
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18.06.2021 19:19 Ответить
 
 