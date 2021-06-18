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Новости Политика Украины
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Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний при переходе к использованию самолетов отечественного производства

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский подписал закон о поддержке украинских авиакомпаний при переходе к использованию самолетов отечественного производства

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в раздел ХХI "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно продления предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для использования самолетов отечественного производства" № 1492-ІХ, который Верховная Рада приняла 1 июня 2021 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Этот документ будет способствовать поддержке украинских авиакомпаний в период перехода к использованию самолетов отечественного производства.

В частности, закон продлевает до конца 2024 года возможность эксплуатации в Украине в режиме временного ввоза с условным освобождением от уплаты таможенных платежей самолетов, ввозимых украинскими авиакомпаниями по оперативному лизингу.

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В таком режиме на таможенную территорию Украины могут ввозиться самолеты с массой пустого снаряженного аппарата свыше 10 тыс. кг, но не более 30 тыс. кг, и максимальной пассажировместимостью от 44 до 110 мест.

При этом, согласно закону, правительство должно учесть в проекте Государственного бюджета Украины на 2022 год финансирование мероприятий Государственной целевой научно-технической программы развития авиационной промышленности, в частности по восстановлению полномасштабного серийного производства гражданских самолетов в Украине, освоению производства вертолетов, созданию условий для сохранения доли рынка авиаперевозок для отечественных производителей.

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Для обеспечения выполнения поставленных задач Глава государства обратился к Премьер-министру Украины с соответствующим письмом.
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Топ комментарии
+6
вот, a вы просто гоните на бубу - работает же...
подписывает законы - раз, вводит в действие решения - два, встречается на фронтах под шквальным пулеметно-минометным огнем - три.
ну и хто такой режим выдержит без занюха?
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18.06.2021 19:21
+2
Я теж. Обома руками. Але:
1. Придатні для таких авіарейсів вітчизняні літаки минулого АН-24, АН-28 і АН-38 передусім необхідно доопрацювати і модернізувати відповідно до вимог нинішнього часу.
2. Заново налагодити їх виробництво.
3. Для стабільної роботи галузі необхідно продавати літаки не лише на внутрішньому, а й на зовнішньому ринку, тому вони мають бути выдповідного рівня.
4. Скільки потрібно на це коштів, вкладень і часу, хто буде замовником і фінансуватиме все це? Де, врешті-решт, наразі взяти фахівців відповідного рівня, які зможуть все це втілити в життя? Схоже, буба підписує подібні закони та пише відповідні листи прем"єру в не зовсім адекватному стані...
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18.06.2021 21:05
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АН 12, цей шо з румунії прилетів , міждународні авіарейси
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18.06.2021 19:19 Ответить
Ан -2 (?)
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18.06.2021 19:34 Ответить
Ан-2 кацапский.
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18.06.2021 19:38 Ответить
яка різниця
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18.06.2021 19:46 Ответить
Все давно летают на Боингах и врядли перейдут на другие.
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18.06.2021 19:16 Ответить
Да но ми не нормальні
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18.06.2021 19:20 Ответить
У Боинга проблемы, все предпочитают летать на эйрбасах.
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18.06.2021 19:21 Ответить
Ну Боинг с Аєробусом фифити-фифти по-моему. А есть ведь еще Embraer и Bombardier )) Не так популярні, но летают, не падают))
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18.06.2021 20:28 Ответить
А кто говорит о пассажирских самолетах? У нас есть производитель грузовых самолетов и он вполне конкурентен.
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18.06.2021 21:59 Ответить
что произвёл производитель за последние 30 лет?
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19.06.2021 00:41 Ответить
АН-148, например.
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19.06.2021 00:57 Ответить
Ждём закон по использованию отечественных микросхем и отечественных бананов.
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18.06.2021 19:20 Ответить
вот, a вы просто гоните на бубу - работает же...
подписывает законы - раз, вводит в действие решения - два, встречается на фронтах под шквальным пулеметно-минометным огнем - три.
ну и хто такой режим выдержит без занюха?
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18.06.2021 19:21 Ответить
Идет, не спорю, прямиком в ад, где живые позавидуют мертвым.
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18.06.2021 19:41 Ответить
"Эх , молодежь " )
У Веселинові померла тітка моя (це Миколаївська область) , дві години на збори , тролейбусом до аєропорту (Жуляни) , квитки є . Аероплан Ан - 24 за півтори години - Миколаїв . Далі - приватник , звичайно ... Словом - я за маломагстральне сполучення ! имхо
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18.06.2021 19:50 Ответить
Я теж. Обома руками. Але:
1. Придатні для таких авіарейсів вітчизняні літаки минулого АН-24, АН-28 і АН-38 передусім необхідно доопрацювати і модернізувати відповідно до вимог нинішнього часу.
2. Заново налагодити їх виробництво.
3. Для стабільної роботи галузі необхідно продавати літаки не лише на внутрішньому, а й на зовнішньому ринку, тому вони мають бути выдповідного рівня.
4. Скільки потрібно на це коштів, вкладень і часу, хто буде замовником і фінансуватиме все це? Де, врешті-решт, наразі взяти фахівців відповідного рівня, які зможуть все це втілити в життя? Схоже, буба підписує подібні закони та пише відповідні листи прем"єру в не зовсім адекватному стані...
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18.06.2021 21:05 Ответить
друг, лучше Ан-2 с турбовинтовым двигателем, почему вы не интересуетесь реальным положением вещей? Модернизировать это покрасить в цвета украинского флага? Желательно масляной краской. По поводу времени- на это нужно, при наличии полного финансирования лет 25-30. Так что Аны скорее всего исчезнут, как исчезли Ракеты с Днепра- жизнь такова)
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19.06.2021 00:46 Ответить
Не зрозумів. Що значить: "Ани зникнуть"? Президент підписав закон про "відновлення повномасштабного серійного виробництва цивільних літаків". Все. Крапка. Закон є закон, його треба виконувати.
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19.06.2021 01:09 Ответить
очередной прожект от зели
скажите хоть одно что у них вышло довести до результата
бабки потратят а результата 0, кроме того что кто-то купит новое пальто
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18.06.2021 20:31 Ответить
Пора уже подписывать закон,шо путен - @уйло.
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18.06.2021 21:21 Ответить








krtmn79

@krtmn79

·10 ч

Дефицит госбюджета наибольший за 10 лет. Почти половина доходов бюджета - заемные средства. Треть расходов - на погашение и обслуживание долгов. Беня все таки получит свой дефолт.
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18.06.2021 23:20 Ответить
 
 