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Новости Политика Украины
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лицензия (178) СНБО (4374) Госгеонедр (83) Опимах (10)

На заседании СНБО аннулированы 4 лицензии на разработку титана, три - углеводорода, две - руды

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На заседании СНБО аннулированы 4 лицензии на разработку титана, три - углеводорода, две - руды

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на заседании в пятницу аннулировал четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, сообщил на брифинге секретарь совета Алексей Данилов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Укрраина. 

"Были аннулированы как недобросовестным недропользователям четыре титановых, три углеводородных и две рудных лицензии, которые не использовались соответственно в 2018-м, 2019-м и 2017 годах", – сказал Данилов.

Он также указал, что на заседании был заслушан отчет главы Госгеонедр Романа Опимаха относительно выполнения указа президента №122 от марта этого года относительно состояния в сфере недропользования.

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По словам секретаря СНБО, к 1 сентября текущего года все имеющиеся 3 тыс. лицензий будут размещены на геоинформационном портале с дублированием на портале "Сота" Совета с тем, "чтобы общество знало, где они находятся и кто ими владеет".

Как сообщалось, СНБО 19 марта решил провести аудит всех разрешений на недропользование, выданных с 1994 года, и вернуть народу в случае выявления нарушений условий пользования. Решение СНБО утверждено указом президента.

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Автор: Роман Свиридович
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Це вже якесь політбюро керує в країні. Для чого потрібні прокуратура, іністерства, суди і.т.д.?!
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18.06.2021 19:20 Ответить
На заседании СНБО аннулированы 4 лицензии на разработку титана, три - углеводорода, две - руды - Цензор.НЕТ 1305
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18.06.2021 19:35 Ответить
Лицензии-дело долгое,а просто прекратить поставки сырья врагу,кишка тонка?
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18.06.2021 19:24 Ответить
злигались гнані та голодні ЗЕ На заседании СНБО аннулированы 4 лицензии на разработку титана, три - углеводорода, две - руды - Цензор.НЕТ 9395
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18.06.2021 22:46 Ответить
Блін ... А хто у нас ліцензії на видобування корисних копалин повинен видавати і анулювати ??? При чому РНБО ???
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19.06.2021 10:36 Ответить
 
 