Дорогу в аэропорт Борисполь из Киева частично перекроют для ремонта

Движение будет частично перекрыто с 23 июня по 20 августа. Движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.

Движение от выезда из Киева в направлении аэропорта "Борисполь" с 23 июня будет временно перекрыто в связи с ремонтными работами на дороге М-03 на 18-километровом участке (км 18+000 - км 35+950), ведущем к аэропорту.

В "Укравтодоре" пояснили, что движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

По данным агентства, в ходе ремонтных работ планируется сделать новое дорожное покрытие, современное осветление, дорожные знаки и разметку.

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Завершить ремонт планируют до 20 августа 2021 года.

"Укравтодор" отмечает, что в последний раз этот участок дороги ремонтировали в 2004 году.