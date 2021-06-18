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Дорогу в аэропорт Борисполь из Киева частично перекроют для ремонта

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Дорогу в аэропорт Борисполь из Киева частично перекроют для ремонта

Движение будет частично перекрыто с 23 июня по 20 августа. Движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

Об этом сообщает "Укравтодор", информирует Цензор.НЕТ.

Движение от выезда из Киева в направлении аэропорта "Борисполь" с 23 июня будет временно перекрыто в связи с ремонтными работами на дороге М-03 на 18-километровом участке (км 18+000 - км 35+950), ведущем к аэропорту.

В "Укравтодоре" пояснили, что движение в обе стороны будет осуществляться по проезду в направлении Киева.

По данным агентства, в ходе ремонтных работ планируется сделать новое дорожное покрытие, современное осветление, дорожные знаки и разметку.

Также читайте: "Укравтодор" с 2022 года отказывается от текущего среднего ремонта в пользу капитального

Завершить ремонт планируют до 20 августа 2021 года.

"Укравтодор" отмечает, что в последний раз этот участок дороги ремонтировали в 2004 году.

Автор: Ольга Лузан
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під час лохдауну часу не вистачило?
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18.06.2021 20:10 Ответить
100%
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19.06.2021 11:23 Ответить
***, там нормальное покрытие Дорогу в аеропорт Бориспіль з Києва частково перекриють для ремонту - Цензор.НЕТ 1732 нахера они его ремонтриуют? и особенно осветление знаки? Дорогу в аеропорт Бориспіль з Києва частково перекриють для ремонту - Цензор.НЕТ 1732
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18.06.2021 20:57 Ответить
крадивництво сер!
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18.06.2021 22:07 Ответить
эм.. там нормальное покрытие, Сколько ездил и норм.
В Киеве были гораздо более худшие участки. с квадратными стыками, на холмах.
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18.06.2021 22:49 Ответить
Террористическая организация Укравтодор начинает свои летние деверсии в сезон на основных артериях страны: Одесской трассе, Бориспольской. Ждём дальше
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19.06.2021 11:23 Ответить
 
 