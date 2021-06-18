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Ситуация с выдачей паспортов РФ на оккупированных территориях требует отдельных переговоров, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Ситуация с выдачей паспортов РФ на оккупированных территориях требует отдельных переговоров, - Данилов

По теме выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях необходимо проводить переговоры.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ.

"630 тысяч паспортов, которые Российская Федерация как аусвайс выдала тем гражданам, которые сегодня находятся на временно оккупированных территориях, в той резервации, которую создала Российская Федерация – это повод для того, чтобы начинать переговоры на предмет того, что с этим делать. Потому что в таком виде проводить выборы, когда человек имеет паспорт гражданина РФ, это такая удивительная, скажем так, ситуация", - заявил Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Он также отметил, что Минские соглашения нуждаются в модернизации.

"Вопрос выполнения Минских соглашений, которые были подписаны бог знает когда. Есть понимание, что в том виде, в котором они есть, они не могут быть выполнены сегодня, потому что прошел определенный промежуток времени, поменялось много вещей", - добавил секретарь СНБО.

Также читайте: Киев не будет денонсировать минские соглашения, - Данилов

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Два роки ігнорували, і тут прокинулись. Тепер що, подвійне громадянство, для "страждальців", чи як?
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18.06.2021 19:26
+4
Какие нах переговоры,носителям паспорта РФ-под зад коленом. Ситуация с выдачей паспортов РФ на оккупированных территориях требует отдельных переговоров, - Данилов - Цензор.НЕТ 346
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18.06.2021 19:26
+1
кацапи як завжди спитають... - а видача - отримання паспортів мядіріїї закарпатцями чи буковинців руминського вас не хвилюе ...
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18.06.2021 20:02
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Какие нах переговоры,носителям паспорта РФ-под зад коленом. Ситуация с выдачей паспортов РФ на оккупированных территориях требует отдельных переговоров, - Данилов - Цензор.НЕТ 346
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18.06.2021 19:26 Ответить
А носіям угорських, румунських, ізраїльських та інших паспортів як? Не вломиться коліно?
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18.06.2021 20:26 Ответить
"Не знання закону не звільняє від відповідальності" - чули про таке?
Я вже не кажу, що в Україні, відповідно до законів, існує лише одне громадянство - українське. А от про незаконний перетин кордону ви, я сподіваюсь, чули.
Тож будь хто, що має папірець з двоголовою куркою, але не має там відповідного штампу про перетин державного кордону є порушником. Мінімум депортація та заборона на в'їзд до України на строк від 3 років. Максимум - ув'язнення за порушення державного кордону.
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18.06.2021 21:50 Ответить
Два роки ігнорували, і тут прокинулись. Тепер що, подвійне громадянство, для "страждальців", чи як?
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18.06.2021 19:26 Ответить
А чому ж вони так його почали продавлювати! Та й "узєлєнським" це на руку...
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18.06.2021 21:51 Ответить
кацапи як завжди спитають... - а видача - отримання паспортів мядіріїї закарпатцями чи буковинців руминського вас не хвилюе ...
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18.06.2021 20:02 Ответить
Поздно всрались. Этот вопрос надо было поднимать ещё в 19м году, а не тупину в глаза заглядывать.
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18.06.2021 20:55 Ответить
такие действия со стороны граждан Украины требуют не переговоров а лишения гражданства. и не....уй о чем говорить. чемодан вокзал.........
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18.06.2021 21:35 Ответить
 
 