Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях, - "ЕС"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко провел короткую встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Боррелем на полях Анталийского дипломатического форума высокого уровня.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Во время беседы Боррель и Порошенко обменялись мнениями относительно результатов саммита ЕС-США, который состоялся 15 июня при участии президента США Джозефа Байдена", - говорится в сообщении.
Порошенко призвал ЕС продолжать политический и санкционный давление на Россию с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Украина остается очень высоко в интересах Борреля и как вице-президента Еврокомиссии, и как человека, который отвечает за внешние сношения и за безопасност", - отметил Порошенко в комментарии журналистам.
Он обратил внимание на крайне угрожающую практику незаконной выдачи российской оккупационной властью паспортов РФ на территории ОРДЛО.
"Я получил подтверждение, что Боррель планирует посетить Украину. Я ему настойчиво посоветовал, и он это полностью воспринял, чтобы визит не ограничился только Киевом, а он лично поехал на линию соприкосновения, на фронт, и убедился в том, как развиваются события. Я думаю, что это облегчит скоординированную позицию Европейского Союза по поддержке нашего суверенитета ", - сказал Порошенко.
Лидер "ЕС" также отметил важность участия Евросоюза в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве.
Пожалуйста, подождите...
ЗЕлечку на полях міжнародних зустрічей лише щіпають за щочку...
Во какой заботливый и сердечный у нас президент.
Правда, он упустил маленькую деталь, где брать деньги на такую щедрость при дефиците бюджета в половину ВВП.
Неужели этот идиот считает, что этой маниловщиной он может поднять свой рейтинг и что есть еще идиоты, верящие в его прожекты?
просто на ровном месте, из ниоткуда - раз....и придурок отбулавился.
Если у Порошенко нет каких либо представительских полномочий, то всё что он сказал это правильные слова ,призывы и пожелания. И это просто пиар шаг. Надеюсь, что это не так и это кто то воспримет, как необходимость к действию.
а не тот барыга, шо даже губки бантиком складывать не умеет...
срам!