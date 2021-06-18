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Новости Политика Украины
2 011 30
Порошенко (19353) Европейская Солидарность (1000) Боррель (600)

Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях, - "ЕС"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пятый президент Украины, лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко провел короткую встречу с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосепом Боррелем на полях Анталийского дипломатического форума высокого уровня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях, - ЕС 01

"Во время беседы Боррель и Порошенко обменялись мнениями относительно результатов саммита ЕС-США, который состоялся 15 июня при участии президента США Джозефа Байдена", - говорится в сообщении.

Порошенко призвал ЕС продолжать политический и санкционный давление на Россию с целью прекращения вооруженной агрессии против Украины и восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Украина остается очень высоко в интересах Борреля и как вице-президента Еврокомиссии, и как человека, который отвечает за внешние сношения и за безопасност", - отметил Порошенко в комментарии журналистам. 

Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях, - ЕС 02

Он обратил внимание на крайне угрожающую практику незаконной выдачи российской оккупационной властью паспортов РФ на территории ОРДЛО.

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"Я получил подтверждение, что Боррель планирует посетить Украину. Я ему настойчиво посоветовал, и он это полностью воспринял, чтобы визит не ограничился только Киевом, а он лично поехал на линию соприкосновения, на фронт, и убедился в том, как развиваются события. Я думаю, что это облегчит скоординированную позицию Европейского Союза по поддержке нашего суверенитета ", - сказал Порошенко.

Лидер "ЕС" также отметил важность участия Евросоюза в учредительном саммите Крымской платформы в Киеве.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+19
пальцем показувати на Бореля може лише Порох,
ЗЕлечку на полях міжнародних зустрічей лише щіпають за щочку... Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 5557
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18.06.2021 20:00
+18
я бачу, що ти якесь тупеньке, видно ти з росососії.
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18.06.2021 19:51
+18
Рашотролли! Построение в трусах на подоконниках! Время пошло!
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18.06.2021 19:51
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Правила форума Совет форумчан
я бачу, що ти якесь тупеньке, видно ти з росососії.
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18.06.2021 19:51 Ответить
пальцем показувати на Бореля може лише Порох,
ЗЕлечку на полях міжнародних зустрічей лише щіпають за щочку... Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 5557
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18.06.2021 20:00 Ответить
Видавати російські паспорти українським громадянам незаконно.
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18.06.2021 19:52 Ответить
Жителям ОРДЛО срассея такие паспорта выдает которые недействительны на территории РФ. Проверено на крымчанах.
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18.06.2021 19:59 Ответить
Так у жителей ордло и спрашивай -они же об этом вопят
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18.06.2021 20:14 Ответить
Рашотролли! Построение в трусах на подоконниках! Время пошло!
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18.06.2021 19:51 Ответить
наконец то новость о Президенте.
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18.06.2021 19:59 Ответить
ЗЕботы и лахтинские калоеды не спим!!!! Новость о Порошенко
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18.06.2021 20:02 Ответить
А в это время Янелох рассказывает о посадках деревьев.
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18.06.2021 20:05 Ответить
Ну Порошенко прямо какой-то ерундой занимается, о безопасности страны и её международных связях всё хлопочет, не то, что величайший лидер всей вселенной, тот всё о людях думает, вона сегодня врачей осчастливил, сказал, что они будут получать по 20 тыс. грв. в месяц, он такой указ написал. А то ведь непорядок, учителя уже по 4 тыс. долларов получают, а врачи всё еще по пять тысяч гривен
Во какой заботливый и сердечный у нас президент.
Правда, он упустил маленькую деталь, где брать деньги на такую щедрость при дефиците бюджета в половину ВВП.
Неужели этот идиот считает, что этой маниловщиной он может поднять свой рейтинг и что есть еще идиоты, верящие в его прожекты?
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18.06.2021 20:06 Ответить
один же раз в 2019м поднял?
просто на ровном месте, из ниоткуда - раз....и придурок отбулавился.
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18.06.2021 20:11 Ответить
В своё время Кучма подписывал минские соглашения, как представитель общественных организаций. Юридически международный документ не может подписывать представитель общественных организаций. Мы видим сколько проблем с этими соглашениями.
Если у Порошенко нет каких либо представительских полномочий, то всё что он сказал это правильные слова ,призывы и пожелания. И это просто пиар шаг. Надеюсь, что это не так и это кто то воспримет, как необходимость к действию.
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18.06.2021 21:22 Ответить
Единственная для вас проблема минских соглашений- что кацапов остановили.
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19.06.2021 00:36 Ответить
Тыц😂🌷×××
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18.06.2021 20:14 Ответить
Бггг))))а вот зекретина Боррель снисходительно хлопал по роже,и то сначала -теперь максимум подсрачник даст...
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18.06.2021 20:12 Ответить
Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 4447
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18.06.2021 20:32 Ответить
какой хороший мальчик попался, сразу видно - геополитик,
а не тот барыга, шо даже губки бантиком складывать не умеет...
срам!
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18.06.2021 21:09 Ответить
если бы ЕС ввел запрет на посещение росиянами стран европы за выдачу паспортов в ордло,то россия прекратила бы это беспредел с паспортами.А так беззубость европы провоцирует россию на беспредел.,
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18.06.2021 20:48 Ответить
Порошенко обсудил с Боррелем итоги саммита ЕС-США и выдачу паспортов РФ на оккупированных территориях, - "ЕС" - Цензор.НЕТ 6461
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18.06.2021 21:11 Ответить
Оце вже діло. Ви це вмієте Петро
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18.06.2021 23:24 Ответить
 
 