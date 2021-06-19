Данилов: Сеть российских супермаркетов хотели создать в Украине для использования во время выборов, этого не будет
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Попытка открыть в Украине сеть российских супермаркетов - это операция спецслужб Российской Федерации.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после заседания Совета, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы исследовали внимательно этот вопрос. Это спецоперация российских спецслужб, которые сейчас имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время избирательного процесса", - сказал Данилов.
Напомним, ранее сообщалось, что сеть российских супермаркетов планирует открыть в Украине 40 магазинов до конца года.
Данилов 15 июня заявил, что открытия не будет. "Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры. - Ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - заявил Данилов.
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чем еще раде нацбезпеки и обороны во время войны заняться? канешн кацапскими супермаркетами!
Правильно, пусть отползают.
так вони цю мережу і так мають - масквабадський пархат. ще і податки не платять.
учитывая xто сегодня в ОПе четырежды головной-фронтовик....
Но только гнать надо ВСЕХ разом ! Вот тогда от санкций будет результат.
А так - ну подгадили какому-то кацапчику мелкого пошиба. Ну он расстроился (и то не сильно), и на этом всё.
https://twitter.com/GolyDovolen/status/1401229353531346945
И они тысячами и тысячами работают в Украине.
их нужно прикрыть в первую очередь.
Але як супермаркети збирались на вибори впливати ???