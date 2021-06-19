РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11246 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
21 757 30
Данилов (1058) россия (91364) супермаркет (171)

Данилов: Сеть российских супермаркетов хотели создать в Украине для использования во время выборов, этого не будет

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Данилов: Сеть российских супермаркетов хотели создать в Украине для использования во время выборов, этого не будет

Попытка открыть в Украине сеть российских супермаркетов - это операция спецслужб Российской Федерации.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после заседания Совета, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы исследовали внимательно этот вопрос. Это спецоперация российских спецслужб, которые сейчас имеют большое желание развернуть на территории Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской областей так называемую сеть дискаунтеров для использования во время избирательного процесса", - сказал Данилов.

Напомним, ранее сообщалось, что сеть российских супермаркетов планирует открыть в Украине 40 магазинов до конца года.

Также читайте: Данилов исключил возможность открытия российских супермаркетов в Украине: Пусть в Хабаровск едут и там развиваются

Данилов 15 июня заявил, что открытия не будет. "Пускай у себя там, у них есть где развиваться, Хабаровск… пускай туда едут и развивают дискаунтеры… Если городская власть будет давать преференции российскому бизнесу, если речь идет о Николаеве, то к мэру и депутатам очень быстро будут применены (меры. - Ред.), потому что без их разрешения этого сделать нельзя", - заявил Данилов.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
надо было ещё в 2014-м гнать вообще ВЕСЬ кацапский "бизнес" из Украины ссаными тряпками ! Ввести эмбарго на любую торговлю с агрессором. Вот это были бы настоящие санкции ! пуйловские шавки сразу завыли бы, и агрессия мгновенно прекратилась.
показать весь комментарий
18.06.2021 20:44
+16
нiчого ********* бiльше не вiдкриють. гонiть iх сраними вiниками з Неньки!
показать весь комментарий
18.06.2021 20:16
+13
Це спецоперація російських спецслужб, які зараз мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу" Джерело: https://censor.net/ua/n3272358
так вони цю мережу і так мають - масквабадський пархат. ще і податки не платять.
показать весь комментарий
18.06.2021 20:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Данилов: Сеть российских супермаркетов хотели создать в Украине для использования во время выборов, этого не будет - Цензор.НЕТ 8346
показать весь комментарий
18.06.2021 20:04 Ответить
а что могли продавать кацабы какая сеть чего фигурок из навоза боярышник или гуталин 3 звездочки современный популярный закусон у алкашей рашки???!!!
показать весь комментарий
18.06.2021 20:56 Ответить
вот это у нас СНБО - мощь!!! данилофф - человечище!!! как там совки раньше блеяли - гвозди б делать с таких людей как данилофф!

чем еще раде нацбезпеки и обороны во время войны заняться? канешн кацапскими супермаркетами!
показать весь комментарий
18.06.2021 22:19 Ответить
Ими тоже - раша любыми путями стремится внедрится в Украину.
Правильно, пусть отползают.
показать весь комментарий
19.06.2021 20:52 Ответить
уже внедренная визде!!!! и там тоже....
показать весь комментарий
19.06.2021 21:57 Ответить
еще кацапо Пятерочек не хватало здесь,АТБ есть и норм)
показать весь комментарий
18.06.2021 20:07 Ответить
нех шастать
показать весь комментарий
18.06.2021 20:13 Ответить
Це хто так вирішив?! Данілав?!
показать весь комментарий
18.06.2021 20:13 Ответить
А хто питає Храбовскаф? Данілов: Мережу російських супермаркетів хотіли створити в Україні для використання під час виборів, цього не буде - Цензор.НЕТ 391
показать весь комментарий
19.06.2021 15:55 Ответить
Це спецоперація російських спецслужб, які зараз мають велике бажання розгорнути на території Херсонської, Одеської, Миколаївської, Запорізької областей так звану мережу дискаунтерів для використання під час виборчого процесу" Джерело: https://censor.net/ua/n3272358
так вони цю мережу і так мають - масквабадський пархат. ще і податки не платять.
показать весь комментарий
18.06.2021 20:16 Ответить
нiчого ********* бiльше не вiдкриють. гонiть iх сраними вiниками з Неньки!
показать весь комментарий
18.06.2021 20:16 Ответить
согласен со 2й частью вашего коммента - не уверен в 1й,
учитывая xто сегодня в ОПе четырежды головной-фронтовик....
показать весь комментарий
18.06.2021 20:31 Ответить
+
Но только гнать надо ВСЕХ разом ! Вот тогда от санкций будет результат.

А так - ну подгадили какому-то кацапчику мелкого пошиба. Ну он расстроился (и то не сильно), и на этом всё.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:50 Ответить
Регистрация рейс Шанхай - Москва. Россиянка закурила сигарету, обматерила работников аэропорта, а затем справила малую нужду возле стойки регистрации. Руссо туристо - облико аморале.

https://twitter.com/GolyDovolen/status/1401229353531346945
показать весь комментарий
18.06.2021 20:19 Ответить
дама писять захотела
показать весь комментарий
18.06.2021 20:31 Ответить
Яка це, в біса, "дама"? Мордорська тварина у людській подобі.
показать весь комментарий
19.06.2021 20:59 Ответить
лапти валянки портянки со скидкой
показать весь комментарий
18.06.2021 20:31 Ответить
нехай моцкалів годують
показать весь комментарий
18.06.2021 20:33 Ответить
каких выборов?
показать весь комментарий
18.06.2021 20:35 Ответить
Данілов: Мережу російських супермаркетів хотіли створити в Україні для використання під час виборів, цього не буде - Цензор.НЕТ 8177
показать весь комментарий
18.06.2021 20:40 Ответить
надо было ещё в 2014-м гнать вообще ВЕСЬ кацапский "бизнес" из Украины ссаными тряпками ! Ввести эмбарго на любую торговлю с агрессором. Вот это были бы настоящие санкции ! пуйловские шавки сразу завыли бы, и агрессия мгновенно прекратилась.
показать весь комментарий
18.06.2021 20:44 Ответить
А вот КАКИЕ копыта и рожки торчат за фирмами на кипре и других офшорах-стиралках никому неизвестно.
И они тысячами и тысячами работают в Украине.
показать весь комментарий
19.06.2021 08:02 Ответить
в Украине пособничают козломордым террористам две главные кацапские фирмочки - гундяйская секта и ЖОПА за життя.

их нужно прикрыть в первую очередь.
показать весь комментарий
19.06.2021 11:53 Ответить
Так бизнес это или это "операция спецслужб Российской Федерации."? Рука кремля хотела открыть магазины? Источник: https://censor.net/ru/n3272358
показать весь комментарий
19.06.2021 11:56 Ответить
Так их сети давно открыты...SPAR, Ашан, Эльдорадо итд итп=)))
показать весь комментарий
19.06.2021 13:49 Ответить
SPAR - це Нiдерланди, Ашан- Францiя...до чого тут паРаша?
показать весь комментарий
19.06.2021 22:27 Ответить
русские деньги - это оружие!
показать весь комментарий
19.06.2021 13:59 Ответить
Ну то зрозуміло,що АТБ з Сільпо конкуренти не потрібні.
Але як супермаркети збирались на вибори впливати ???
показать весь комментарий
19.06.2021 22:12 Ответить
И что, ни у кого нет спичек???
показать весь комментарий
13.08.2021 14:58 Ответить
 
 