Бизнесмен Фукс заявил, что оспорит в суде решение СНБО о введении против него санкций
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Бизнесмен Павел Фукс намерен оспорить в суде решение о наложении на него персональных санкций.
"Я буду бороться за свое имя и подам в суд на это решение", - сказал он в пятницу вечером в интервью телеканалу "Украина 24". передает Цензор.НЕТ.
"Я – гражданин Украины, который платит налоги, за счет которых финансируется в том числе, армия", - сказал он, добавив, что "не имеет отношения к тем компаниям, о которых говорил Данилов (секретарь СНБО Алексей Данилов - ред), - сказал он.
Фукс связал это решение с бывшей принадлежностью Алексея Данилова к партии "Яблоко". "Лидер этой партии – Бродский (украинский бизнесмен Михаил Бродский - ред). Это месть Данилова мне лично", - заявил он.
Между Фуксом и Бродским несколько лет тянется бизнес-конфликт.
По его словам, он не намерен покидать Украину. "Это моя страна, я родом отсюда и буду здесь жить", - сказал он.
По словам секретаря СНБО, санкции на Фукса применены в связи с деятельностью компании "Голден деррик".
Пожалуйста, подождите...
Так что лучше призадумайся не найдется ли охочих до твоего добра.
Все это уже было в 1917 году. Только тогда это называлось не СНБО, а ЧК.
Создан прецидент антикоституционного лишения права на справедливый суд.
А кугуты не задаются такими вопросами. Едва ли жлобье в 1917-м рассуждали о ценности элит. Ваша цель - отнять и поделить.
про який справедливий суд взагалі мова???!
не існує його...це неофеодальна країна, найбагатший прошарок якої живе не за законами.
Тогда оно конечно...
Понимаю. Отнимать и делить конечно удобнее без суда и следствия по решению СНБО или ЧК.
Потому что за 5 лет Порох и Пастор не додумались брутально нарушить Конституцию.
А ЗЕ и Данилов додумались. И за 2 года ЗЕ себе уже на пожизненное ***********.
Прошу заметить, с сохранением за ним права на справедливый суд и защиту.
Т.е. ЗЕ-власть напрямую нарушает Коституцию Украины.
Я всегда голодный и небритый.
Ведь все на свете козыри получит шеф,
Ну, а моя повсюду карта бита...