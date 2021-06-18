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Бизнесмен Фукс заявил, что оспорит в суде решение СНБО о введении против него санкций

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Происшествия

Бизнесмен Фукс заявил, что оспорит в суде решение СНБО о введении против него санкций

Бизнесмен Павел Фукс намерен оспорить в суде решение о наложении на него персональных санкций.

"Я буду бороться за свое имя и подам в суд на это решение", - сказал он в пятницу вечером в интервью телеканалу "Украина 24". передает Цензор.НЕТ.

"Я – гражданин Украины, который платит налоги, за счет которых финансируется в том числе, армия", - сказал он, добавив, что "не имеет отношения к тем компаниям, о которых говорил Данилов (секретарь СНБО Алексей Данилов - ред), - сказал он.

Фукс связал это решение с бывшей принадлежностью Алексея Данилова к партии "Яблоко". "Лидер этой партии – Бродский (украинский бизнесмен Михаил Бродский - ред). Это месть Данилова мне лично", - заявил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса (обновлено)

Между Фуксом и Бродским несколько лет тянется бизнес-конфликт.

По его словам, он не намерен покидать Украину. "Это моя страна, я родом отсюда и буду здесь жить", - сказал он.

По словам секретаря СНБО, санкции на Фукса применены в связи с деятельностью компании "Голден деррик".

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+5
Фукс он и в Африке фукс а в Израиле тем более!!!!!!
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18.06.2021 20:04
+4
Фукс это пряма дорога к ХНР!
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18.06.2021 20:04
+3
Так кугуты спят и видят, когда можно будет буржуем раскулачивать и расстреливать без суда и следствия.
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18.06.2021 20:20
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Фукс он и в Африке фукс а в Израиле тем более!!!!!!
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18.06.2021 20:04 Ответить
Знову Зєйло винувате? Чому попередники санкцій не накладали?
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18.06.2021 20:13 Ответить
Например потому, что это противозаконно.
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18.06.2021 20:18 Ответить
Ти просто ідіот, чи чергова подоляцька курва?
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18.06.2021 20:19 Ответить
с такой фамилией и на свободе ! Бізнесмен Фукс заявив, що оскаржить у суді рішення РНБО про введення проти нього санкцій - Цензор.НЕТ 7566
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18.06.2021 22:29 Ответить
Фукс это пряма дорога к ХНР!
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18.06.2021 20:04 Ответить
то просто клоповник - та пропоганда гоям на вуха ....
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18.06.2021 20:05 Ответить
ОК, як як пожна подати в суд на РБ? До ідіотів тупо не доходить, що із цими іграми в політбюро, вони просто вимикають всі інші державні інститути! Здавалось, є кримінальна справа, діло іде в суд де всі мають рівний шанс відстоювати свою точку зору! А як бути із рішеннями Ради Безпеки направленими проти громадян країни?!
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18.06.2021 20:11 Ответить
У нас є державні інститути? Напевно, ще й ефективні? Ефект можуть дати лише ескадрони см..ті, як було колись в Сальвадорі.
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18.06.2021 20:16 Ответить
вірь в політбюро, пересічний рагуль-видно доля ваша така.
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18.06.2021 20:18 Ответить
Так кугуты спят и видят, когда можно будет буржуем раскулачивать и расстреливать без суда и следствия.
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18.06.2021 20:20 Ответить
а у нас є буржуазія? маєте на увазі колишніх партійних та комсомольських функціонерів, кгбешних сексотів, червоних директорів, криміналітет та їх нащадків?
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18.06.2021 20:28 Ответить
Классовая ненависть кугутов распространяется на всех, кто богаче их.

Так что лучше призадумайся не найдется ли охочих до твоего добра.
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18.06.2021 20:30 Ответить
майнове розшарування у нашій країні має ознаки характерні для країн третього світу...купка фантастично багатих та їх посіпак, подихаючий і не численний середній клас та безліч бідоти. тому нічого дивного у бажанні соціяльної справедливості у певних верств населення.
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18.06.2021 20:38 Ответить
Вот только эти "слои населения" должны в намордниках сортиры убирать.

Все это уже было в 1917 году. Только тогда это называлось не СНБО, а ЧК.
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18.06.2021 20:45 Ответить
Ви вважаєте, що тодішня еліта тотожна ********? Так діди ******** і нищили дворянство та інтелігенцію.
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18.06.2021 20:50 Ответить
Кто говорит про "ылиту"?

Создан прецидент антикоституционного лишения права на справедливый суд.

А кугуты не задаются такими вопросами. Едва ли жлобье в 1917-м рассуждали о ценности элит. Ваша цель - отнять и поделить.
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18.06.2021 20:52 Ответить
тиц **здиц... Бизнесмен Фукс заявил, что оспорит в суде решение СНБО о введении против него санкций - Цензор.НЕТ 7002
про який справедливий суд взагалі мова???!
не існує його...це неофеодальна країна, найбагатший прошарок якої живе не за законами.
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18.06.2021 20:56 Ответить
Про тот, про который написано в Конституции Украины.
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18.06.2021 20:57 Ответить
там багато чого хорошого написано...
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18.06.2021 20:59 Ответить
Но быдлу Коституция не указ.

Тогда оно конечно...
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18.06.2021 20:59 Ответить
Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.



Понимаю. Отнимать и делить конечно удобнее без суда и следствия по решению СНБО или ЧК.
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18.06.2021 20:58 Ответить
тут скоріш вбачається проблема не беззаконня, а персоналій які його вчиняють. нє?
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18.06.2021 21:01 Ответить
Нє. Конституция одна для всех.
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18.06.2021 21:04 Ответить
не певен, шо був би такий галас з вашого боку, якби такі санкції озвучив, наприклад, "пастор".
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18.06.2021 21:08 Ответить
Конечно не было.
Потому что за 5 лет Порох и Пастор не додумались брутально нарушить Конституцию.

А ЗЕ и Данилов додумались. И за 2 года ЗЕ себе уже на пожизненное ***********.
Прошу заметить, с сохранением за ним права на справедливый суд и защиту.
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18.06.2021 21:16 Ответить
В том случае конечно, если досадная случайность не оборвет жизнь сего достойного мужа раньше суда.
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18.06.2021 21:18 Ответить
Finis sanctificat media
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18.06.2021 21:21 Ответить
Ти з якої копанки пишеш?! Яка нах «буржуазія»?!
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18.06.2021 20:33 Ответить
Про середній клас, котрий за свої податки хоче нормальні державні інститути, а не якийсь «східняк блатних клоунів», котрий вирішує все в країні в ваших єпєнях не чули?!
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18.06.2021 20:34 Ответить
Ви вірно пишете:" яка нах буржуазія". Адже вся нинішня палітічна і економічна єліта України - клєптомани-нувориші.
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18.06.2021 20:38 Ответить
без паніки фукс)
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18.06.2021 20:12 Ответить
Зелені віджимають все
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18.06.2021 20:21 Ответить
да уж дожились - единоверцы мочат титульных....нам на радость...
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18.06.2021 20:22 Ответить
Бизнесмен Фукс заявил, что оспорит в суде решение СНБО о введении против него санкций - Цензор.НЕТ 9125
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18.06.2021 20:28 Ответить
Фукс, Бродский, Фирташ / Те из т.н.элиты, которые на слуху- Рабинович, Радуцкий, Зеленский, Дубинский, Добкин, Коломойский, Боголюбов, Киперман, Пинчук, Кауфман , Фридман, Звягильский, Ярославский, Табачник , Ставицкий - предатели и воры. Но среди т.н. элиты есть же люди честные и умные. А мы о них не знаем. СМИ в большом долгу перед народом.
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18.06.2021 20:40 Ответить
Відповідно до статті 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

Т.е. ЗЕ-власть напрямую нарушает Коституцию Украины.
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18.06.2021 20:56 Ответить
Тока в Лигу Сексуальных Меньшинств.
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18.06.2021 21:28 Ответить
Как бы ни был отвратителен Фукс, или еще кто,против кого "ввели санкции СНБО", рано или поздно этот цырк устроенный Зеленским закончится через массовые иски в суды. И Зе и Данилов, прекрасно понимают, шо гонят порожняк, который обернется скадалами и потерями бюджета Украины, но продолжают разыгрывать очередной сезон, то ли Кварталов, то ли Галабародьки. На большее фантазии не хватает.
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18.06.2021 21:36 Ответить
Я картёжник Фукс. Мрак в моей душе.
Я всегда голодный и небритый.
Ведь все на свете козыри получит шеф,
Ну, а моя повсюду карта бита...

Бізнесмен Фукс заявив, що оскаржить у суді рішення РНБО про введення проти нього санкцій - Цензор.НЕТ 7184
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18.06.2021 21:54 Ответить
судей повемсить и этого кренделя с ними
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19.06.2021 02:52 Ответить
 
 