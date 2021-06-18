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Новости Агрессия России против Украины
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США приостановили поставки военной помощи Украине, включая летальные вооружения, на сумму до $100 млн, - "Politico"

США приостановили поставки военной помощи Украине, включая летальные вооружения, на сумму до $100 млн, -

Белый дом временно заморозил выделение Украине пакета военной помощи, которая, как планировалось вначале, стало бы ответом на развертывание российских войск близ Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.

По данным источников издания, стоимость планировавшегося пакета помощи, включая летальные вооружения, составляла до $100 млн.

Однако, по данным Politico, Совет национальной безопасности США приостановил реализацию этих мер после того, как Россия объявила об отводе своих войск от границы с Украиной, а также в связи с подготовкой к переговорам президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдеп США запросил $255 миллионов помощи для Украины, - проект бюджета

Ранее издание The Washington Post также со ссылкой на источник сообщало, что было принято решение отложить предоставление помощи Украине после того, как Россия начала сокращать численность войск на границе, однако пакет помощи все ещё может быть передан Украине в случае, если Россия начнет расширять своё военное присутствие на границе.

Кроме того, отмечалось, что пакет помощи в размере $150 млн, выделение которого утвердило Министерство обороны США в понедельник, заморозка не затрагивает.

Также читайте: Госдепартамент США просит утвердить в бюджете на 2022 год 250 млн долларов помощи для Украины

Автор: 

оборона (5199) оружие (10200) помощь (7768) США (26454)


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Топ комментарии
+82
Ну ващето мы слили сами себя в 2019-м году, когда президентом и главкомом вібрали ватное говно ЗЕ.

И умные люди уже тогда говорили, что это кончится крахом экономики и прекращением поддержки Западом.
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18.06.2021 21:22
+71
Ну вот как-то так...

Ай молодца ЗЕ. Таки добился своего.
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18.06.2021 21:20
+69
США приостановили поставки военной помощи Украине, включая летальные вооружения, на сумму до $100 млн, - "Politico" - Цензор.НЕТ 4040
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18.06.2021 21:26
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Страница 4 из 4
новый украинский (или украинский русский) язык

- Как правильно переводятся на украинский язык (или на украинский русский язык) названия великих инфраструктурных проектов сверхдержавы 21 века "Северный поток 1" и "Северный поток 2"?

- Есть 2 перевода - длинный и короткий:

Длинный: "(подводно-)трубопроводное могущество России" (1 и 2).

Короткий: бульбулятор.
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19.06.2021 02:31 Ответить
раньше и теперь

Раньше Путин не решался начать полномасштабное военное вторжение в Украину потому, что опасался, что во время такой войны люди в Украине могут взорвать трубопровод, доставляющий газ из РФ в Европу.

Но катастрофа, всё таки, произошла и (благодаря администрации Байдена) РФ достроила трубопровод "Северный поток 2" для доставки газа в Германию в обход Украины совместно с трубопроводом "Северный поток 1". Теперь, чтобы взорвать эти трубопроводы, придётся нырять.
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19.06.2021 02:33 Ответить
самая большая катастрофа 21 века

- Владимир Владимирович, Вы раньше заявили, что считаете, что самая большая катастрофа 20 века - это развал Советского Союза.
- Да.
- А какая самая большая катастрофа 21 века?
- Прорыв трубы.
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19.06.2021 02:34 Ответить
Дуже цікаво як козломорді розганяють "зраду". 100 млн. це як відповідь на розгортання військ орди вздовж наших кордонів. Орда уйо.ує-- гроші не використовуються (поки).Мордору дали пів року. Спостерігаємо.
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18.06.2021 23:33 Ответить
Даже самая передовая техника в руках ГОВНОКОМАНДУЕЩЕГО наркомана может навредить простым жителям Украины
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18.06.2021 23:40 Ответить
короче, верните трампа! неплохой мужик был, оказывается)))
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18.06.2021 23:51 Ответить
.. Свят свят .!! На біса те чмо потрібне . Якщо повертати то вже - Рейгана .. .
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19.06.2021 00:04 Ответить
восставшие из ада?
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19.06.2021 01:05 Ответить
"але є один нюанс..."
кацапи ЗБРЕХАЛИ, що відводять війська! Американцям-то цього не знати? Тому причина у відміні допомоги не в цьому...
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18.06.2021 23:52 Ответить
За кого голосували ?
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19.06.2021 00:13 Ответить
зелох все прс-ал. а такие глобальные вещи как томос ему недоступны в принципе, его удел шаурма
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18.06.2021 23:54 Ответить
старина Байден заглянул в глаза ***** и увидел там мир?
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19.06.2021 00:11 Ответить
Нет, Блинкен заглянул в глаза главзебила и ермака и увидел там бесконечную жадность, воровитость, брехню, глупость , беспринципность и слив кацапам спецопераций.
Такому дерьму помощь не оказывают, тем более оружием.
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19.06.2021 00:32 Ответить
Ви переплутали: Байден відмовився дати воєнну допомогу не Зеленському, а Україні.
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19.06.2021 01:51 Ответить
Именно так, ведь это мудрый нарид выбрал такого недопрезидента--значит этот народ достоин клоуна. А зачем в цирке оружие?
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19.06.2021 02:01 Ответить
Замість озброєння нехай краще музичні інструменти передають, особливо піанини. Піаніни нам просто необхідні.
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19.06.2021 02:14 Ответить
Для захисту.

Коли питання стоїть: чи буде цирк зі зброєю чи не буде цирку взагалі,
тоді Дядьку Сему, точніше, дідусю Іосифу Байдену доводиться визначатися і обрати:
допомогти "не-надто-мудрому народу"
чи пожертвувати цим народом, намагаючись "задобрити" хижака.
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19.06.2021 02:22 Ответить
Нажаль все збувається.
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19.06.2021 00:30 Ответить
Це логічно... бо політика це логіка а не ворожіння))) Дебіли б*ть
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19.06.2021 01:53 Ответить
Це пердоперемога, завзятий козаче Байден, великий друг України, добив вбивцю-путiна таким могутнiм кроком!!!
От бачите, не дарма ми за нього так дупу рвали!
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19.06.2021 00:53 Ответить
такі підари як ти дупу завжди рвуть собі з приводу і без
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19.06.2021 01:08 Ответить
Байден - це круто, ти не згоден? Русня чи шо?
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19.06.2021 01:13 Ответить
Мои знакомые из одной конкретной политсилы так рвали попу за байдена по команде сверху. так агитировали. а теперь типа и не было такого никогда. это я не про демократов....
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19.06.2021 01:39 Ответить
Трамп -нога кРимля. Бідон -великий "друх" України. Ага.
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19.06.2021 00:56 Ответить
Кто-то говорил, что США будут помогать Украине вопроки самой Украине?

Дорогу осилит идущий. Помогают тем, кто сам себе помогает.

А Украина в 2019 году, выбрав клоуна-наркомана в президенты, села на жопу и поползла назад.
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19.06.2021 01:49 Ответить
Шта? Людською мовою будь ласка.
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19.06.2021 02:15 Ответить
у слабого трусливого и дурного будут отбирать все всё что можно отобрать ибо то что
даётся задаром не ценится......... так понятней ?
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19.06.2021 08:16 Ответить
хотя на счёт Байдена я в принципе согласен - штаты играют свою игру
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19.06.2021 08:18 Ответить
Еще бы им не хватало играть в чужую.
Особенно, когда в Украине вобще играют хрен знает во что.
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19.06.2021 14:31 Ответить
и к стати если по понятиям то лоха кинуть не грех наверно ты такое тоже слышал
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19.06.2021 08:19 Ответить
Вообще-то єтот фейк про "приостановку помощи" уже опровергли.
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19.06.2021 08:24 Ответить
лучше перебдеть чем не добдеть доказано в 2014м...........
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19.06.2021 08:29 Ответить
возможно просто пугают зюзеньку
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19.06.2021 08:39 Ответить
Раніше буди просто якісь слова Байдена про допомогу Україні (хтось їх іще пам'ятає?), а -$100M воєнної допомоги Україні - це одна з багатьох подібних справ Байдена.
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19.06.2021 01:49 Ответить
19.06.21 02:02 https://censor.net/ru/n3272393

США призупинили постачання військової допомоги Україні, включно з летальним озброєнням, на суму до $100 млн, - "Politico" - Цензор.НЕТ 9253
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19.06.2021 08:18 Ответить
"Животворящий" типу дав х**лу півроку ...
Ото блаженному Пономарю буде що заливати своїй відбитій пастві.
То безплатно на фейсбучику калякав, а тепер на цих недоумках бабки заробляє на патреоні, і ці лохи платять і дякують.
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19.06.2021 01:56 Ответить
Ну так Пономарі хочуть їсти.Не йти ж йому на звичайну роботу.Краще за пожертви жити.
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19.06.2021 02:04 Ответить
Та ці пономарі вже розказували про анаконду і вітрину. Через пів року ще якусь мульку придумають.
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19.06.2021 02:19 Ответить
приостановил поставки военной помощи, обосался посылать 2 эсминца в черное море в апреле. И оказывается убийцам можно пожать руку и дарить подарки путэну. ай да Байден...ай да слабак...ай да балабол сыкливый.
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19.06.2021 02:19 Ответить
Америка не буде співпрацювати з нашою владою. Вони це навіть не приховують. До речі, і правильно роблять.
уставшиє от войни зробили свій вибір, а винні чомусь американці.
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19.06.2021 02:19 Ответить
Вообще-то это фейк, Псаки уже опровергла: https://all-news.today/world/media.php?id=149
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19.06.2021 04:10 Ответить
Як тепер кремлетролі відпрацюють свої рублі у цій гілці?
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19.06.2021 08:21 Ответить
Народ, ну шо вы прицепились к Байдену? Виновник этого и последующих подобных решений - только один - украинский народ - с его паническим, как оказалось в большинстве, страхом-любовью к росиянам, к ввз... Украина будет слита рф в ближайшие 3 года - всему миру уже абсолютно насрать на нашу войну с рф. Не выдержали испытанием времени - всего 5 лет и звиздец.
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19.06.2021 04:23 Ответить
гром прогремел - золяция идеть...
канадский розыск рассылает телеграммы,
шо вся округа в США исполнена з ворами
и наступил критический момент....
два наших збоку и канадианцев нет.https://www.youtube.com/watch?v=_23N3xOXLK4
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19.06.2021 06:25 Ответить
докривлялся клоун!
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19.06.2021 07:32 Ответить
работаю, как заяц барабанит, - не жмет.
готов работать - отдавать Украине даже больше....
тварь зеленую тока уберите.....
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19.06.2021 07:36 Ответить
В Белом Доме уже знают, что они приостановили помощь?!
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19.06.2021 07:46 Ответить
США призупинили постачання військової допомоги Україні, включно з летальним озброєнням, на суму до $100 млн, - "Politico" - Цензор.НЕТ 6201
Видно америкосам наконец то дошло что ЗЕбилы при власти
они верные "слуги кремля" а не верные друзья "Белого дома"
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19.06.2021 07:56 Ответить
нет ничего более постоянного чем временное.........
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9
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19.06.2021 08:13 Ответить
думаю что гдето этой осенью все точки над "і" будут расставлены там и посмотрим.... только я
шота в подозрениях шо мы с мордором останемся разбираться нос к носу..... то есть наши про
блемы уже всех порядком достали а запод хочет кассировать а не решать чьито проблемы.
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19.06.2021 08:22 Ответить
зы. ещё раз напоминаю что идёт большая игра примерно как в "Карты деньги два ствола" с
той разницей что там комедь а у нас реально убивают.... и всё будет зависеть от раскладов
от нас никак не зависящих..... пардон за тафталогию
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19.06.2021 08:27 Ответить
Навіть кацапія говорить, що НІ! https://www.rosbalt.ru/world/2021/06/19/1907399.html
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19.06.2021 08:41 Ответить
Зачем Бутусов постит этот фейк от Политико? Политико есть желтое издание и в Америке не пользуется хорошей репутацией. Политико часто публикует левые сливы и в основном работает на партию демократов. Не каждое СМИ Америки есть адекватным, пора уже понять это.
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19.06.2021 18:13 Ответить
Смешно в данный момент читать эти фейковые новости 😁😁😁😁😁😁
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19.06.2021 18:51 Ответить
тут какбэ непрозрачно намекают что это всё пи_дёж а кто ответит??? буба нипричём невопрос.....
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19.06.2021 19:54 Ответить
единственное что попугать бубочку но дело в том что его как раз разоружение армии больше
интересует
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19.06.2021 19:56 Ответить
Уж сколько опровержений было, а Цензор продолжает желтую газетенку цитировать.
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19.06.2021 20:49 Ответить
СЕКРЕТНЫЙ ДОГОВОР ЭЙЗЕНХАУЭРА С ПРИШЕЛЬЦАМИ
*****
http://ufonews.su/text9/388.htm

Серые передали технологии изготовления "клонов".

"""""Договор гласил:
инопланетяне не будут вмешиваться в наши дела, а США не будут вмешиваться в их дела. Деятельность инопланетян на Земле должна держаться в секрете. Они поделятся с американцами секретами своей технологии и помогут освоить ее. Инопланетяне не будут заключать договоры с другими странами. За это они получают право временно «заимствовать» ограниченное число людей с целью медицинского обследования и контроля за развитием.......
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23.06.2021 20:15 Ответить
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