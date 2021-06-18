США приостановили поставки военной помощи Украине, включая летальные вооружения, на сумму до $100 млн, - "Politico"
Белый дом временно заморозил выделение Украине пакета военной помощи, которая, как планировалось вначале, стало бы ответом на развертывание российских войск близ Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четыре источника, знакомых с ситуацией.
По данным источников издания, стоимость планировавшегося пакета помощи, включая летальные вооружения, составляла до $100 млн.
Однако, по данным Politico, Совет национальной безопасности США приостановил реализацию этих мер после того, как Россия объявила об отводе своих войск от границы с Украиной, а также в связи с подготовкой к переговорам президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.
Ранее издание The Washington Post также со ссылкой на источник сообщало, что было принято решение отложить предоставление помощи Украине после того, как Россия начала сокращать численность войск на границе, однако пакет помощи все ещё может быть передан Украине в случае, если Россия начнет расширять своё военное присутствие на границе.
Кроме того, отмечалось, что пакет помощи в размере $150 млн, выделение которого утвердило Министерство обороны США в понедельник, заморозка не затрагивает.
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- Как правильно переводятся на украинский язык (или на украинский русский язык) названия великих инфраструктурных проектов сверхдержавы 21 века "Северный поток 1" и "Северный поток 2"?
- Есть 2 перевода - длинный и короткий:
Длинный: "(подводно-)трубопроводное могущество России" (1 и 2).
Короткий: бульбулятор.
Раньше Путин не решался начать полномасштабное военное вторжение в Украину потому, что опасался, что во время такой войны люди в Украине могут взорвать трубопровод, доставляющий газ из РФ в Европу.
Но катастрофа, всё таки, произошла и (благодаря администрации Байдена) РФ достроила трубопровод "Северный поток 2" для доставки газа в Германию в обход Украины совместно с трубопроводом "Северный поток 1". Теперь, чтобы взорвать эти трубопроводы, придётся нырять.
- Владимир Владимирович, Вы раньше заявили, что считаете, что самая большая катастрофа 20 века - это развал Советского Союза.
- Да.
- А какая самая большая катастрофа 21 века?
- Прорыв трубы.
кацапи ЗБРЕХАЛИ, що відводять війська! Американцям-то цього не знати? Тому причина у відміні допомоги не в цьому...
Такому дерьму помощь не оказывают, тем более оружием.
Коли питання стоїть: чи буде цирк зі зброєю чи не буде цирку взагалі,
тоді
Дядьку Сему, точніше, дідусю Іосифу Байдену доводиться визначатися і обрати:
допомогти "не-надто-мудрому народу"
чи пожертвувати цим народом, намагаючись "задобрити" хижака.
От бачите, не дарма ми за нього так дупу рвали!
Дорогу осилит идущий. Помогают тем, кто сам себе помогает.
А Украина в 2019 году, выбрав клоуна-наркомана в президенты, села на жопу и поползла назад.
даётся задаром не ценится......... так понятней ?
Особенно, когда в Украине вобще играют хрен знает во что.
Ото блаженному Пономарю буде що заливати своїй відбитій пастві.
То безплатно на фейсбучику калякав, а тепер на цих недоумках бабки заробляє на патреоні, і ці лохи платять і дякують.
уставшиє от войни зробили свій вибір, а винні чомусь американці.
канадский розыск рассылает телеграммы,
шо вся округа в США исполнена з ворами
и наступил критический момент....
два наших збоку и канадианцев нет.https://www.youtube.com/watch?v=_23N3xOXLK4
готов работать - отдавать Украине даже больше....
тварь зеленую тока уберите.....
Видно америкосам наконец то дошло что ЗЕбилы при власти
они верные "слуги кремля" а не верные друзья "Белого дома"
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%BA,_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9
шота в подозрениях шо мы с мордором останемся разбираться нос к носу..... то есть наши про
блемы уже всех порядком достали а запод хочет кассировать а не решать чьито проблемы.
той разницей что там комедь а у нас реально убивают.... и всё будет зависеть от раскладов
от нас никак не зависящих..... пардон за тафталогию
интересует
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http://ufonews.su/text9/388.htm
Серые передали технологии изготовления "клонов".
"""""Договор гласил:
инопланетяне не будут вмешиваться в наши дела, а США не будут вмешиваться в их дела. Деятельность инопланетян на Земле должна держаться в секрете. Они поделятся с американцами секретами своей технологии и помогут освоить ее. Инопланетяне не будут заключать договоры с другими странами. За это они получают право временно «заимствовать» ограниченное число людей с целью медицинского обследования и контроля за развитием.......