Евросоюз осуждает выход РФ из Договора об открытом небе, - Боррель

Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель выступил с заявлением, в котором выразил сожаление по поводу решения РФ выйти из Договора об открытом небе, и заметил, что такой поступок российского руководства будет иметь пагубные последствия для международной системы контроля над вооружениями

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, текст этого документа обнародован сегодня на сайте Европейской службы внешних действий.

"Объявление Российской Федерацией о ее выходе из Договора об открытом небе является достойным сожаления и будет иметь пагубный эффект для глобальной архитектуры по контролю над вооружением. Следующая конференция стран-участниц Договора будет важным моментом для определения пути вперед, с учетом этого выхода. Европейский Союз будет изучать, какие последствия это решение может иметь для его собственной безопасности и безопасности наших партнеров ", - говорится в заявлении.

Хосеп Боррель напомнил, что Договор об открытом небе путем предоставления прозрачности и предсказуемости сделал существенный вклад в установление жизненно важных мер доверия. Возвращение всех сторон к выполнению обязательств по настоящему международным соглашением, по его словам, могло бы укрепить европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

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