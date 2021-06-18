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Евросоюз осуждает выход РФ из Договора об открытом небе, - Боррель

Евросоюз осуждает выход РФ из Договора об открытом небе, - Боррель

Высокий представитель ЕС Хосеп Боррель выступил с заявлением, в котором выразил сожаление по поводу решения РФ выйти из Договора об открытом небе, и заметил, что такой поступок российского руководства будет иметь пагубные последствия для международной системы контроля над вооружениями

 Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, текст этого документа обнародован сегодня на сайте Европейской службы внешних действий.

"Объявление Российской Федерацией о ее выходе из Договора об открытом небе является достойным сожаления и будет иметь пагубный эффект для глобальной архитектуры по контролю над вооружением. Следующая конференция стран-участниц Договора будет важным моментом для определения пути вперед, с учетом этого выхода. Европейский Союз будет изучать, какие последствия это решение может иметь для его собственной безопасности и безопасности наших партнеров ", - говорится в заявлении.

Хосеп Боррель напомнил, что Договор об открытом небе путем предоставления прозрачности и предсказуемости сделал существенный вклад в установление жизненно важных мер доверия. Возвращение всех сторон к выполнению обязательств по настоящему международным соглашением, по его словам, могло бы укрепить европейскую и глобальную безопасность и стабильность.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина осуждает выход РФ из соглашения об "открытом небе", хоть это и было ожидаемо, - МИД

Автор: 

авиасообщение (793) Евросоюз (17069) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+8
https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

Если на экране телевизора вы видите плешивого недомерка, а не щекастого узкоглазого пельменя, это ещё не значит, что вы уже не в Северной Корее.
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18.06.2021 22:04
+8
Евросоюз осуждает выход РФ из Договора об открытом небе, - Боррель - Цензор.НЕТ 6600
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18.06.2021 22:21
+6
Да какать ***** хотело на вашу международную систему контроля. Можете в очередной раз выразить очередную обеспокоенность
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18.06.2021 22:00
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Да какать ***** хотело на вашу международную систему контроля. Можете в очередной раз выразить очередную обеспокоенность
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18.06.2021 22:00 Ответить
Перевелися в Європі політики.Замість політиків в Європі нікчеми.
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18.06.2021 22:01 Ответить
))) осуждают... нет что бы сразу выразить озабоченность... а там и до крайней озабоченности может дойти
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19.06.2021 08:16 Ответить
https://twitter.com/Anakoyher ТЁТЯ РОЗА

Если на экране телевизора вы видите плешивого недомерка, а не щекастого узкоглазого пельменя, это ещё не значит, что вы уже не в Северной Корее.
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18.06.2021 22:04 Ответить
Я вважаю, що ваші нікчемні "осуждения" закінчаться лише тоді, коли до вас прилетять росіянські Гради.
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18.06.2021 22:11 Ответить
Вообще из ОН первым вышел Трамп. Боррель помнится тоже тогда сожалел. Думаю, Байден возобновит договор.
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18.06.2021 22:21 Ответить
Евросоюз осуждает выход РФ из Договора об открытом небе, - Боррель - Цензор.НЕТ 6600
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18.06.2021 22:21 Ответить
очень наглядно, респект !
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18.06.2021 22:55 Ответить
А почему евроимпотенты не закроют свое воздушное пространство для кацапских гражданских посудин? Когда пригожины и роттенберги не смогут летать в монако либо лондон на собственных джетах, тогда желающих быковать на московии значительно поубавится. А хотя кому я это говорю?! Австро-немецко-французским шалавам, которые за три серебрянника собственных детей в рабство продадут!
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19.06.2021 06:12 Ответить
То вони занепокоєні діями московитів, то засуджують, ТА ЗАКРИЙТЕ НАХРЕН СВОЄ НЕБО ДЛЯ ВСІХ ЛІТАКІВ З МОСКОВІЇ !!! Й через два дні московити рачки приповзуть!
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19.06.2021 17:17 Ответить
 
 