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Новости
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Главные новости 18 июня: санкции против Фирташа и Фукса, Витренко пока не увольняют

Главные новости 18 июня: санкции против Фирташа и Фукса, Витренко пока не увольняют

СНБО ввел санкции против олигархов Фирташа и Фукса, ОАСК приостановил увольнение Витренко, в оккупированной Ялте - потоп с человеческими жертвами, - главные новости 18 июня

Санкции против Фирташа и Фукса

Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет персональных санкций против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Фукс заявил, что оспорит это решение в суде.

Остальные решения СНБО

Помимо Фирташа и Фукса, санкции ввели еще против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова и физических и юридических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya. Также СНБО продлил ряд санкций, введенных в 2018 году.

А вот санкционный список "воров в законе" пересмотрят - СНБО дополнительно проверит 3 попавших туда человек.

Кроме этого, на заседании СНБО поддержали Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, аннулировали несколько лицензий на разработку титана, углеводорода и руды, а также взялись за борьбу с изменениями климата.

Витренко пока не увольняют

Скандальный окружной админсуд Киева приостановил действие предписания НАПК, согласно которому премьер-министр должен был отменить назначение Юрия Витренко главой "Нафтогаза". Решение было принято по иску премьер-министра Дениса Шмыгаля. Глава правительства называет предписание НАПК "незаконным" и говорит, что он не имеет право единолично отменять назначение Витренко. Глава НАПК Александр Новиков предложил выход из ситуации: по его словам, Витренко может уволить наблюдательный совет "Нафтогаза".

Зеленский должен будет рассмотреть петицию об увольнении Татарова

Петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Прислушаться ли к требованию - теперь должен решить президент Украины.

Офис президента тем временем выясняет, как среди 25 тыс. подписей оказалась и подпись "гражданина Украины" по имени Джо Байден.

Потоп в оккупированой Ялте

От разгула стихии погиб 26-летний мужчина - его смыло потоком. Еще 8 человек получили травмы. В городе отключили водоснабжение, электричество и газ. По улицам затопленного города плывут автомобили.

Повышение минимальной зарплаты медикам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера зарплаты медицинских сотрудников. По его словам, средний медицинский персонал теперь будет получать как минимум 13 500 грн, а врачи - как минимум 20 000 грн.

Россияне хотят запретить украинцам кричать, что "Путин - х#йло"

Добиться запрета хочет Российский футбольный союз. "Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами. Ну просто подонки какие-то", - обиделся на песню почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Автор: 

Нафтогаз (3112) санкции (11259) СНБО (4430) Фирташ Дмитрий (1057) футбол (3586) Фукс Павел (36) Витренко Юрий (377) заработная плата (2400) Татаров Олег (366)


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Главные новости 18 июня: санкции против Фирташа и Фукса, Витренко пока не увольняют - Цензор.НЕТ 7393
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18.06.2021 22:03 Ответить
Витренко пока не увольняют/ Да кто же Витренко уволит. Если за ним "Специфический запах подмышек Коломойского" . Зеленский : Просил слуг народа поддержать назначение Витренко 26.01.21 / Витренко двигали Коломойский и Ермак. Ермак пытается себя «вставить» в газовые контракты , получить долю и стать миллиардером.
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18.06.2021 22:24 Ответить
Главные новости 18 июня: санкции против Фирташа и Фукса, Витренко пока не увольняют - Цензор.НЕТ 8250
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18.06.2021 22:34 Ответить
Фірташу списали 3 лярда. Це такі санкції.
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18.06.2021 22:46 Ответить
бєзтабусікі

Головні новини 18 червня: санкції проти Фірташа і Фукса, Вітренка поки не звільняють - Цензор.НЕТ 1394
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18.06.2021 22:57 Ответить
А інші недоторканні.

Головні новини 18 червня: санкції проти Фірташа і Фукса, Вітренка поки не звільняють - Цензор.НЕТ 3662
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19.06.2021 00:03 Ответить
Лютий ворог України кремлівський яничар - олігарх, депутат В.Новинський 27 травня таємно відвідував офіс ...резидента. Про це також підтверджує програма «Схеми». А ...резидент України ЗЕбіл капітулянт клявся обіцяв, що не буде ніяких "договірняків" з олігархами тим паче з прокремлівськими.
Знімальна група "Схем" зафіксувала, як 27 травня через ворота з території офісу ...резидента виїхала Toyota Camry і під'їхала до броньованого авто Mercedes, який чекав на Банковій із супроводом охорони. Цей Mercedes зареєстрований на компанію Новинського.
А у відповідь на запит у пресслужбі офісу ...резидента підтвердили, що Новинський таки таємно приїжджав на Банкову, да мав зустріч із радником керівника ОП українофобом М.Подоляком. «Зустріч відбулася в рамках процесу комунікаційної стратегії щодо міжконфесійного діалогу та контактів представників держави з представниками ворожої Україні окупаційної УПЦ -МП філіала РПЦ. За тиждень до таємного візиту Новинського Зеленський проголосив курс на деолігархізацію та анонсував відповідний законопроєкт, де зазначено, що посадовці повинні будуть звітувати про зустрічі з представниками великого бізнесу. Ось така йде нібито боротьба як з ворогами так і олигархами ворогами України.
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19.06.2021 05:49 Ответить
Візвать Глеба Жиглова - пусть Фукса расстреляет нахер.
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19.06.2021 06:59 Ответить
 
 