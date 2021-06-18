Главные новости 18 июня: санкции против Фирташа и Фукса, Витренко пока не увольняют
СНБО ввел санкции против олигархов Фирташа и Фукса, ОАСК приостановил увольнение Витренко, в оккупированной Ялте - потоп с человеческими жертвами, - главные новости 18 июня
Санкции против Фирташа и Фукса
Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет персональных санкций против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.
Фукс заявил, что оспорит это решение в суде.
Остальные решения СНБО
Помимо Фирташа и Фукса, санкции ввели еще против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова и физических и юридических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya. Также СНБО продлил ряд санкций, введенных в 2018 году.
А вот санкционный список "воров в законе" пересмотрят - СНБО дополнительно проверит 3 попавших туда человек.
Кроме этого, на заседании СНБО поддержали Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, аннулировали несколько лицензий на разработку титана, углеводорода и руды, а также взялись за борьбу с изменениями климата.
Витренко пока не увольняют
Скандальный окружной админсуд Киева приостановил действие предписания НАПК, согласно которому премьер-министр должен был отменить назначение Юрия Витренко главой "Нафтогаза". Решение было принято по иску премьер-министра Дениса Шмыгаля. Глава правительства называет предписание НАПК "незаконным" и говорит, что он не имеет право единолично отменять назначение Витренко. Глава НАПК Александр Новиков предложил выход из ситуации: по его словам, Витренко может уволить наблюдательный совет "Нафтогаза".
Зеленский должен будет рассмотреть петицию об увольнении Татарова
Петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Прислушаться ли к требованию - теперь должен решить президент Украины.
Офис президента тем временем выясняет, как среди 25 тыс. подписей оказалась и подпись "гражданина Украины" по имени Джо Байден.
Потоп в оккупированой Ялте
От разгула стихии погиб 26-летний мужчина - его смыло потоком. Еще 8 человек получили травмы. В городе отключили водоснабжение, электричество и газ. По улицам затопленного города плывут автомобили.
Повышение минимальной зарплаты медикам
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера зарплаты медицинских сотрудников. По его словам, средний медицинский персонал теперь будет получать как минимум 13 500 грн, а врачи - как минимум 20 000 грн.
Россияне хотят запретить украинцам кричать, что "Путин - х#йло"
Добиться запрета хочет Российский футбольный союз. "Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами. Ну просто подонки какие-то", - обиделся на песню почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
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Знімальна група "Схем" зафіксувала, як 27 травня через ворота з території офісу ...резидента виїхала Toyota Camry і під'їхала до броньованого авто Mercedes, який чекав на Банковій із супроводом охорони. Цей Mercedes зареєстрований на компанію Новинського.
А у відповідь на запит у пресслужбі офісу ...резидента підтвердили, що Новинський таки таємно приїжджав на Банкову, да мав зустріч із радником керівника ОП українофобом М.Подоляком. «Зустріч відбулася в рамках процесу комунікаційної стратегії щодо міжконфесійного діалогу та контактів представників держави з представниками ворожої Україні окупаційної УПЦ -МП філіала РПЦ. За тиждень до таємного візиту Новинського Зеленський проголосив курс на деолігархізацію та анонсував відповідний законопроєкт, де зазначено, що посадовці повинні будуть звітувати про зустрічі з представниками великого бізнесу. Ось така йде нібито боротьба як з ворогами так і олигархами ворогами України.