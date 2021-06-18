Главные новости 18 июня: санкции против Фирташа и Фукса, Витренко пока не увольняют

СНБО ввел санкции против олигархов Фирташа и Фукса, ОАСК приостановил увольнение Витренко, в оккупированной Ялте - потоп с человеческими жертвами, - главные новости 18 июня

Санкции против Фирташа и Фукса

Совет национальной безопасности и обороны ввел полный пакет персональных санкций против олигархов Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.

Фукс заявил, что оспорит это решение в суде.

Остальные решения СНБО

Помимо Фирташа и Фукса, санкции ввели еще против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова и физических и юридических лиц, причастных к разработке вируса NotPetya. Также СНБО продлил ряд санкций, введенных в 2018 году.

А вот санкционный список "воров в законе" пересмотрят - СНБО дополнительно проверит 3 попавших туда человек.

Кроме этого, на заседании СНБО поддержали Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса, аннулировали несколько лицензий на разработку титана, углеводорода и руды, а также взялись за борьбу с изменениями климата.

Витренко пока не увольняют

Скандальный окружной админсуд Киева приостановил действие предписания НАПК, согласно которому премьер-министр должен был отменить назначение Юрия Витренко главой "Нафтогаза". Решение было принято по иску премьер-министра Дениса Шмыгаля. Глава правительства называет предписание НАПК "незаконным" и говорит, что он не имеет право единолично отменять назначение Витренко. Глава НАПК Александр Новиков предложил выход из ситуации: по его словам, Витренко может уволить наблюдательный совет "Нафтогаза".

Зеленский должен будет рассмотреть петицию об увольнении Татарова

Петиция набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. Прислушаться ли к требованию - теперь должен решить президент Украины.

Офис президента тем временем выясняет, как среди 25 тыс. подписей оказалась и подпись "гражданина Украины" по имени Джо Байден.

Потоп в оккупированой Ялте

От разгула стихии погиб 26-летний мужчина - его смыло потоком. Еще 8 человек получили травмы. В городе отключили водоснабжение, электричество и газ. По улицам затопленного города плывут автомобили.

Повышение минимальной зарплаты медикам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера зарплаты медицинских сотрудников. По его словам, средний медицинский персонал теперь будет получать как минимум 13 500 грн, а врачи - как минимум 20 000 грн.

Россияне хотят запретить украинцам кричать, что "Путин - х#йло"

Добиться запрета хочет Российский футбольный союз. "Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами. Ну просто подонки какие-то", - обиделся на песню почетный президент РФС Вячеслав Колосков.