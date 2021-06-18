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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В отношении оккупационных военкомов открыты уголовные производства по факту призыва крымчан в армию РФ, - прокуратура АРК

В отношении оккупационных военкомов открыты уголовные производства по факту призыва крымчан в армию РФ, - прокуратура АРК

Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение досудебного расследования в отношении российского военного комиссара Симферопольского района и города Алушты по факту призыва крымчан на службу в армию РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии и дал разрешение на проведение специального досудебного расследования (in absentia) относительно оккупационного "военного комиссара Симферопольского района и города Алушты Республики Крым", который подозреваются в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), которая заключается в принуждении гражданского населения оккупированного полуострова служить в вооруженных силах государства-оккупанта", – сообщили в прокуратуре АРК.

Ранее прокуратура АРК сообщала о подозрении военкому Севастополя и военному комиссару Красноперекопска и Красноперекопского района оккупированного Крыма "за нарушение законов и обычаев войны" из-за призыва крымчан на службу в российскую армию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С 2015 года в оккупированном Крыму в армию РФ были призваны 28 тыс. человек, - МИД

Автор: 

армия РФ (19087) Крым (26371) призыв (742) прокуратура (5006)


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а против криворогового военкома 2014 года не открыли?
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18.06.2021 22:18 Ответить
Юзик порешал с кем надо....
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18.06.2021 22:21 Ответить
догадались, а еще мона открыть дело шо Сралин загребал всех за себя воевать.
ну и толку то?
тупо блин для "мы там шото работаем".
я бы поставил прокурором Бабченко - настока ненавидит Мордор....
а главарем попов - себя поставил бы, настолько люблю Яхве....
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18.06.2021 22:26 Ответить
В нас призовна армія,в яку йде тільки біднота,так немає бути.І там завжди були умови гулаг лайт.

Ну а за Крим і кримчан говорити немає чого.Те що там відбувається,це прогнозовано.
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18.06.2021 22:27 Ответить
Їх з дитинства готують до цього.В отношении оккупационных военкомов открыты уголовные производства по факту призыва крымчан в армию РФ, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 7856
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18.06.2021 22:29 Ответить
А какой процент выполнения призыва крымчан? Потому что я думаю, что очень маленький. Юноши крымчане, так сказать, походом в оккупационный военкомат показывают своё отношение к оккупации
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19.06.2021 11:08 Ответить
 
 