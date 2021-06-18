В отношении оккупационных военкомов открыты уголовные производства по факту призыва крымчан в армию РФ, - прокуратура АРК

Печерский районный суд Киева дал разрешение на проведение досудебного расследования в отношении российского военного комиссара Симферопольского района и города Алушты по факту призыва крымчан на службу в армию РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры автономии и дал разрешение на проведение специального досудебного расследования (in absentia) относительно оккупационного "военного комиссара Симферопольского района и города Алушты Республики Крым", который подозреваются в нарушении законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины), которая заключается в принуждении гражданского населения оккупированного полуострова служить в вооруженных силах государства-оккупанта", – сообщили в прокуратуре АРК.

Ранее прокуратура АРК сообщала о подозрении военкому Севастополя и военному комиссару Красноперекопска и Красноперекопского района оккупированного Крыма "за нарушение законов и обычаев войны" из-за призыва крымчан на службу в российскую армию.

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