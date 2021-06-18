Минский формат дает шанс на урегулирование ситуации на востоке Украины, - Меркель

Ангела Меркель считает, что Россия представляет большой вызов для Европы, но с ней надо вести диалог, чтобы продвигаться в направлении урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом канцлер ФРГ заявила перед рабочим ужином с президентом Франции в Берлине, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Россия - большой вызов для нас, но и большой континентальный сосед Евросоюза. Приходится констатировать, что мы все уязвимы для гибридных атак. В то же время мы очень заинтересованы в безопасности и стабильности в ЕС, а затем в том, чтобы оставаться с Россией в диалоге, каким бы сложным он не был", - сказала Меркель.

Комментируя встречу Джо Байдена с Владимиром Путиным, она отметила, что только через диалог можно узнать позицию другой стороны.

"Учитывая ситуацию в Украине мы знаем, что только переговоры, Минский формат вообще, дают шанс продвигаться дальше по миллиметру, хотя это, возможно, очень сложно", - добавила Меркель.

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