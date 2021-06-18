РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13710 посетителей онлайн
Новости
3 355 83

Минский формат дает шанс на урегулирование ситуации на востоке Украины, - Меркель

Минский формат дает шанс на урегулирование ситуации на востоке Украины, - Меркель

Ангела Меркель считает, что Россия представляет большой вызов для Европы, но с ней надо вести диалог, чтобы продвигаться в направлении урегулирования конфликта на востоке Украины.

Об этом канцлер ФРГ заявила перед рабочим ужином с президентом Франции в Берлине, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Россия - большой вызов для нас, но и большой континентальный сосед Евросоюза. Приходится констатировать, что мы все уязвимы для гибридных атак. В то же время мы очень заинтересованы в безопасности и стабильности в ЕС, а затем в том, чтобы оставаться с Россией в диалоге, каким бы сложным он не был", - сказала Меркель.

Комментируя встречу Джо Байдена с Владимиром Путиным, она отметила, что только через диалог можно узнать позицию другой стороны.

"Учитывая ситуацию в Украине мы знаем, что только переговоры, Минский формат вообще, дают шанс продвигаться дальше по миллиметру, хотя это, возможно, очень сложно", - добавила Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не рассматривает НАТО как партнера и остается противником, - Меркель

Автор: 

Меркель Ангела (2125) минские соглашения (3229)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+27
Минский формат дает шанс на урегулирование ситуации на востоке Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 2266

...
показать весь комментарий
18.06.2021 22:32
+19
проанализировав ряд фактов, можно прийти к мнению, что меркель оправдает даже сьеденное ей говно, которое насрёт ей в тарелку пуйло
показать весь комментарий
18.06.2021 22:33
+11
Auf wiedersehen, Frau Merkel !
показать весь комментарий
18.06.2021 22:32
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Минский формат дает шанс на урегулирование ситуации на востоке Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 2266

...
показать весь комментарий
18.06.2021 22:32 Ответить
.
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
партия ****** россия = 666 ......
..


..




KАСАП0ФАШИСТЫ ? BAЛЯНКИ , НЕМЫТЫЕ и прочие ПфедеРАСТЫ ! .


.


Сперва - - СНИМИТЕ - ФАШИССТКУЮ триколорную тряпку с КРЕМЛЯ !.... .


Потом - ОТДАЙТЕ КРЫМ и восток донбасса .. .


.


.


И перестаньте ХРЮКАТЬ чепуху ,
-
- что ГИРКИН сам , по ЗОВУ СЕРДЦА начал бомбить города донецкой и лугансской областей !..


.
.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:32 Ответить
Auf wiedersehen, Frau Merkel !
показать весь комментарий
18.06.2021 22:32 Ответить
не треба йорнічать ! Фрау 17 років "відпахала".
показать весь комментарий
19.06.2021 10:37 Ответить
проанализировав ряд фактов, можно прийти к мнению, что меркель оправдает даже сьеденное ей говно, которое насрёт ей в тарелку пуйло
показать весь комментарий
18.06.2021 22:33 Ответить
Конечно сожрёт и не поморщится ведь за всё очень хорошо заплачено. Старая комсомолка из штази (КГБ ГДР) а как известно бывших кагебистов и кагебисток не бывает.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:47 Ответить
Прхоже фрау серьезно претендует на место шрёдера...
показать весь комментарий
19.06.2021 00:14 Ответить
Ну це навряд чи - фрау вже занадто стара, щоб жувати, ковтати і висирати доку́менти у газпромі...
показать весь комментарий
19.06.2021 00:55 Ответить
Да ..? А є інфо, що фрау Меркель корупціонерка, міліардер чи крадійка ??
Реально, а не тяп-ляп ...
показать весь комментарий
19.06.2021 10:39 Ответить
Вопрос к фрау Меркель -где она видит продвижение ? Пока что только рашисты двигаются вперед ( по- тихоньку)
показать весь комментарий
19.06.2021 11:38 Ответить
Мало того ... У наших кордонів рекордне за чисельністю угрупування військ расєї.
показать весь комментарий
19.06.2021 11:47 Ответить
З глузду з'їхала фрау.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:33 Ответить
Фрау діє в інтересах СВОЄЇ країни. В інтересах України вона діяти не повинна. Коли вже це дійде упоротим?
показать весь комментарий
18.06.2021 22:41 Ответить
В интересах Германии служить кремлёвскому карлику? В интересах Германии оказывается блокировать вступление Украины в НАТО и вести абсолютно ненужную Европе трубу ? Ты адрес не попутал чучхе российское? Тебе на канал шароё*ов нужно .Там все пед*расты кучкуются.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:58 Ответить
В интересах Германии - получать газ дешевле всех в Европе и не платить за транзит Украине, Словакии, Польше. Да ещё и распределять его по другим странам ЕС, имея с этого неплохой %.
показать весь комментарий
18.06.2021 23:04 Ответить
Упороті дебіли цього не розуміють. Вони якогось пуя вбили в свою єдину пряму складку в коричневій субстанції, що заповнює їхню черепну коробку, що фрау повинна відстоювати їхні інтереси, нехтуючи інтересами своєї країни. А всі, хто цього не робить - слуги кремлівського карлика...
показать весь комментарий
18.06.2021 23:39 Ответить
Вот последний аргумент- основной, да и наверняка личным меркантильным интересам фрау пенсионерки отвечает.
Плюс Норвегию тоже попридержать на газовом рынке можно.
показать весь комментарий
18.06.2021 23:58 Ответить
Норвегія газпрому не конкурент. Абсолютно. Ні по об"ємах, ні по ціні. Та й притримує її на газовому ринку поки що Данія, а не Німеччина.
показать весь комментарий
19.06.2021 01:22 Ответить
Газ Норвегії імпортують в основному Великобританія, Франція, Голландія і Бельгія, так що Данія там велику роль за обсягами закупівель не грає.
За обсягами їй звичайно далеко до газпрому, але тепер Німеччина у неї буде відривати шматок від імпорту, ставши транзитною країною поставок газу, в якомусь сенсі конкурентом.
показать весь комментарий
19.06.2021 02:41 Ответить
Трохи не зрозумів значення кацапського "попридержать" у вашому контексті. Я ж написав, що наразі Данія притримує Норвегію, тобто не дозволяє розширити ринок збуту (маєтся на увазі блокування газопроводу з Норвегії до Польщі).
показать весь комментарий
19.06.2021 10:47 Ответить
Звісна річ, Данія притримуватиме Норвегію, тому що має профіт з Nord Stream, який проходить в їх територіальних водах, як транзитна країна. Тому і блокує газопровід до Польщі, конкуренція - вона така. ))
І саме з цієї причини вони будуть "придерживать" норвежців з Німеччиною на пару.

Мені в цій історії цікаво інше - у кого газ буде по поставкам дешевше, у Норвегії, чи у запоребріка?
показать весь комментарий
19.06.2021 16:03 Ответить
Пану чемності не займать. Проблеми з вихованістю?
Взагалі-то, я мав на увазі Мінський формат, цього уродця дипломатії.
Правильніше б було "дипломатії" одного великого дипломата. Ледве скапалися...
показать весь комментарий
19.06.2021 11:15 Ответить
Так она уже давно в сознание и не приходила. ))
показать весь комментарий
18.06.2021 23:54 Ответить
Чому ти не ведеш з ****** діалог про повернення Кеніґсбергу?
показать весь комментарий
18.06.2021 22:35 Ответить
потому что это нарушит послевоенное устройство мира.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:47 Ответить
***** його вже порушило окупувавши Крим.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:54 Ответить
Прокинся до Криму ще була Абхазія, Придністров'я, Ічкерія,Осетія,Крим та Сирія. І це тільки після розпаду совку. Західні демократії чхати хотіли на чиїсь інтереси окрім своїх. І треба бути золотою рибкою щоб розраховувати на суттєву підтримку з боку західних демократій. У України не має вибору, або вона стає дійсно незалежною в усіх планах, або її не стане, принайми в кордонах від 1991 року. Ніхто в світі не рахується з слабкими та попрошайками(для світу саме так виглядає Україна).
показать весь комментарий
19.06.2021 07:40 Ответить
По факту і договорах ... Коли Кенігсберг Союз повинен був повернути ?? У 1993-1995 рр ??
показать весь комментарий
19.06.2021 10:41 Ответить
старая шалава Меркель когда ты тварь ************* гэдээровская свалишь уже?
показать весь комментарий
18.06.2021 22:36 Ответить
Минский формат даёт мне шанс достроить СП2 и пилить деньжишки с ******,а на Украину там какую то мне насрать
показать весь комментарий
18.06.2021 22:38 Ответить
Меркель - це набите єврами опудало зображуюче европейского політика.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:40 Ответить
Це реально, чи просто емоційна заява ?? Є провадження німецької прокуратури, розслідування німецьких журналістів ??
показать весь комментарий
19.06.2021 10:43 Ответить
не шумите тетя...
минский формат оттягивает и дает время - кому уже сколько и на шо.
тогда он дал время Украине собраться и тормознуть орков - шо было приемлемым.
сегодня он дает время Германии занюхать оркский пердеж из сп2 и подставить Украину под удар - а ето уже неприемлемо!
показать весь комментарий
18.06.2021 22:42 Ответить
хорошо, шо мировое сообщество кремель со всей его кацапской ********* устраивает...
показать весь комментарий
19.06.2021 00:07 Ответить
Так надо считаться с фактом! -- а не с пафосом...
показать весь комментарий
19.06.2021 00:23 Ответить
именно с ним я и считаюсь...
показать весь комментарий
19.06.2021 00:27 Ответить
-- поэтому над нашим диалогом уже кладбище с крестами...*)
показать весь комментарий
19.06.2021 00:29 Ответить
с твоей подачи, by the way...
показать весь комментарий
19.06.2021 00:35 Ответить
А после нас с тобой всегда так... -- традиция...*)
показать весь комментарий
19.06.2021 00:48 Ответить
после нас с тобои - сыны и дочки, которые будут умнее чем мы....
показать весь комментарий
19.06.2021 01:59 Ответить
иногда мне кажется, шо мы с тобой не в одном городе родились и даже не земляки....
показать весь комментарий
19.06.2021 03:24 Ответить
Смішні ви обоє ... У любій сім*ї можуть бути політичні протиріччя.
Ми з зятєм мало не прибили (подумки) сестру (дружину) за те, що вона за Зе проголосувала.
показать весь комментарий
19.06.2021 10:46 Ответить
Иди уже на пенсию ...
показать весь комментарий
18.06.2021 22:42 Ответить
Як би казала Меркель про відновлення Берлінської стіни, врегульовувала чи нехай так і буде., отож.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:42 Ответить
+100500
показать весь комментарий
19.06.2021 10:47 Ответить
Бабка несёт пургу ,просто создаёт шум, ей просто досидеть немного осталось и ей все уже пофигу))))
показать весь комментарий
18.06.2021 22:44 Ответить
минский формат невыгоден только раиське .бо за него насыпали целую гору санкций...
а так байден-за минский формат,меркель тоже.
что нового?
показать весь комментарий
18.06.2021 22:45 Ответить
А чехам н-ти на всякі там ЄС-хартії. Вони ввели в свою Конституцію "Право на самозахист зі зброєю в руках"
показать весь комментарий
18.06.2021 22:46 Ответить
Деменции пох кто ты....вот и бабушка забыв сколько ей и её желанному лет, упорно хочет любви от х....ла
показать весь комментарий
18.06.2021 22:47 Ответить
Есть ситуации, что диалог невозможен, при диалоге нужно каждой стороне идти на уступки, а на какие уступки должна идти Украина, когда она в роли девушки на которую напал насильник, отобрал одну комнату в квартире, в другой организовал бардак и живет там, как у себя дома, говорит, что это мое. Вот интересно, если бы у нее такое произошло в стране, как бы она своим гражданам рассказывала про диалог, ее бы затоптали сами немцы, но Украине она это предлагает, вести с насильником диалог.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:53 Ответить
Як сказав про фрау Меркантіль один дядько - "вихлючая лиса, как наша ********* прям"
(прізвище зацензурив, щоб не травмувати психіку Івана Сулими)
показать весь комментарий
18.06.2021 22:54 Ответить
Но тебя все поняли )
показать весь комментарий
18.06.2021 23:00 Ответить
нє, не зрозумів, напишіть хо першу і останні букви ...
показать весь комментарий
19.06.2021 10:49 Ответить
жаль, что фрау мюркель бабахнулась головой о расейский косяк...
показать весь комментарий
18.06.2021 22:56 Ответить
Шанс на урегулирование ситуации на востоке Украины даст милитаризация Украины по примеру, как это ни странно, Северной Кореи.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:58 Ответить
Хех ... Там голод починається. Зараз Ин знову почне шантажувати.
Нє, нам таке "щастя" не треба.
показать весь комментарий
19.06.2021 10:50 Ответить
Канцлер Германии https://lenta.ru/tags/persons/angela-merkel/ Ангела Меркель заявила, что страны https://lenta.ru/tags/organizations/es/ Евросоюза (ЕС) должны поддерживать диалог с Россией по примеру президента США https://lenta.ru/tags/persons/bayden-dzhozef/ Джо Байдена . Такое мнение она выразила на пресс-конференции с лидером Франции https://lenta.ru/tags/persons/makron-emmanuel/ Эммануэлем Макроном .
Меркель отметила, что диалог с Москвой необходим с точки зрения безопасности и стабильности Европы, поэтому будет продолжаться, несмотря на все сложности. Она подчеркнула, что только этим путем возможно выразить взаимные позиции. Так, в свете происходящего на Украине возможность «продвинуться хоть на миллиметр вперед» позволяют переговоры в минском формате.
«И я думаю, что если президент США Джо Байден с российским президентом https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимиром Путиным встречается и поддерживает с ним открытый диалог, то справедливо то, что и мы с европейской стороны должны это делать», - добавила канцлер.
Меркель сообщила, что 24-25 июня на саммите ЕС будут в первую очередь обсуждаться отношения с Россией и Турцией. В свете этого она встретилась с Макроном, чтобы предварительно согласовать действия перед этим мероприятием.
Ранее канцлер Германии https://lenta.ru/news/2021/06/18/merkel_rus/ заявила , что лидеры ФРГ и Франции вместе подумают о дальнейшем курсе в отношениях с Россией. Макрон, в свою очередь, отметил необходимость выработать общие правила во взаимодействии с Москвой на ближайшем саммите Евросоюза.
показать весь комментарий
18.06.2021 22:59 Ответить
Политическая трескатьня перед наглым Пуйлом.
показать весь комментарий
18.06.2021 23:04 Ответить
Мені це все більше і більше нагадує Мюнхенську угоду (1938). Коли за ради миру та стабільності, ворогу віддають на відкуп іншу країну, а потім обсираються з дриснею коли інша сторона вирішує не дотримуватись цього договору. Всі ми прекрасно знаємо що угоди з росією не коштують бумаги на якій вони підписуються.
показать весь комментарий
19.06.2021 07:24 Ответить
Пу уже поднял цену на газ в Европе!!!! То-то еще будет...
показать весь комментарий
19.06.2021 09:00 Ответить
Меркельша фактически признается в своем страхе перед кремлевским убийцей, и предлагает и дальше минский формат и двигаться по мм, с расчетом, что изменится международная обстановкадз благоприятней для Запада.
показать весь комментарий
18.06.2021 23:00 Ответить
"Россия представляет большой вызов для Европы." И все равно гешефт у Меркель больше этого большего вызова.
показать весь комментарий
18.06.2021 23:01 Ответить
Маленькая ангела обнимает папу. Так мило
Минский формат дает шанс на урегулирование ситуации на востоке Украины, - Меркель - Цензор.НЕТ 5571
показать весь комментарий
18.06.2021 23:11 Ответить
меркель - рашистская подельница и соучастница в создании войны в Украине . а также она совместно с Оландом причастны к созданию ордло ,подконтрольных рашисту.Она ,подельница в потере част суверенной територии Украины ,именно она причастна к потере около 3 млрд долларов в год транзитных газовых денег и имеено она главный лоббист.который нагибал европейские страны для разрешения прокладки оккупантом Украины газопровода. Меркель есть враг Украины
показать весь комментарий
18.06.2021 23:36 Ответить
"Учитывая ситуацию в Украине мы знаем, что только переговоры, Минский формат вообще, дают шанс продвигаться дальше по миллиметру, хотя это, возможно, очень сложно", - добавила Меркель.

Другими словами можно мокшандии не мешать и дальше "исконные земли собирать", лишь бы к нам не совались.
Пенсионерка либо окончательно с мозгами поссорилась, либо окончательно продалась.
показать весь комментарий
19.06.2021 00:02 Ответить
ага, ага... точно так само як будапештський меморандум "гарантував" територіальну цілісність України.
показать весь комментарий
19.06.2021 02:31 Ответить
Бундес-Фрау - молодца - действует исключительно в интересах достатка и благополучия бюргеров, а на остальную лабуду, типа пресловутых европейских ценностей, предназначенную для развешивания на ухи лохмандеев, ей - насрать. А шо? Ведь не провалились же сквозь землю со стыдобища Штаты за то, шо "развели" Украину на третий в мире по мощности ядерный арсенал под неправоустанавливающий Будапештский меморандум, как глупую козу за пучок соломы. Так чем "Минский формат" хуже, чтобы его не втюхивать наивным лохопединам?
Видать, Ангеле Хорстовне поднадоело бескорыстное служение на благо Рейха (коммуниздить канцлеру-то негоже) и она, возможно, решила позаботиться о копеечке на старость. Во всяком случае, будет логичным "всплытие" Меркельши после отставки в компании с геро Шрёдером и австриячкой Кнайсель (запивать рульку баварским втроём-то веселее будет) поближе к российским углеводородам с зарплаткой вчетверо против бундес-канцлера.
показать весь комментарий
19.06.2021 06:45 Ответить
Мінський формат дає шанс на врегулювання ситуації на сході України, - Меркель - Цензор.НЕТ 3212
показать весь комментарий
19.06.2021 07:47 Ответить
Тільки мене тошнить від виду цієї сучки?
показать весь комментарий
19.06.2021 08:40 Ответить
С Рашей невозможно договориться... Хозяева Пу слов не понимают, только война и союз с Меркель может их успокоить... О чем договариваться? Столько жизней загублено зря? Формула Штайнмайера, подсунутая специально нашей стране - это наше поражение в войне... О чем договариваться?! Надо выполнять Минские соглашения без всяких "формул"
показать весь комментарий
19.06.2021 08:56 Ответить
При подписании Минсских и т д соглашений ,
- роSSия представлена , как сторона НЕ УЧАСТНИК КОНФЛИКТА !!..
.После многочисленных ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОБРАТНОГО..
Минсские соглашения --
- ЮРИДИЧЕССКИ НИЧТОЖНЫ !!.
.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А роSSия как переговорщик -- как минимум - - -
-
Не вызывает доверия !!.
!!!!!!.
..
.
.

....
показать весь комментарий
19.06.2021 09:24 Ответить
Дорогая фройлян, ну покажи мне хоть один миллиметр, отвоёваный у Путина!
показать весь комментарий
19.06.2021 11:38 Ответить
Фройлен не може збагнути, що вона разом з мінським форматом відійшла назавжди в минуле. Але за старою звичкою щось там радить....
показать весь комментарий
19.06.2021 12:36 Ответить
Немецкая бабка, вслед за Шрёдером встает в очередь к кабаеву-кривоногих за место в "роSSнефти", осталось форму SS на огороде откопать.
показать весь комментарий
19.06.2021 19:07 Ответить
Слышь бабушка---как то один дедушка почти 30 лет назад связался с минскими договорённостями и всё подписал. И долго шло кино это---а дело стояло, и терпели гибли люди. Потом однажды сын дедушки этого стал в той стране начальником и стал думать. А потом ещё один моложавый дедушка сосед сказал молодому пару слов и прочее. И решили они перенести минские дела из Минска прямо к себе домой и солдат своих позвали тоже. И все месте решили минские договорённости. Солдаты всегда решают быстрее. Иди на пенсию бабушка---может и тебе тот дедушка моложавый решит проблему тоже. Им в той стране всё равно кого решать---правильно кстати---организму отказывать нельзя!
показать весь комментарий
19.06.2021 19:27 Ответить
 
 