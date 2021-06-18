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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Природная катастрофа в Крыму - не повод для шуток и злорадства, - Аваков

Природная катастрофа в Крыму - не повод для шуток и злорадства, - Аваков

По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова природная катастрофа в оккупированном Крыму - не повод для шуток.

Об этом министр написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Крымская природная катастрофа - для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении.

Аксёновы и прочие путиноиды пройдут. Жаль наш красавец Крым, жаль людей..", - написал Аваков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наводнение в оккупированной Ялте: погиб 26-летний мужчина, которого смыло потоком, 8 человек пострадали

Природная катастрофа в Крыму - не повод для шуток и злорадства, - Аваков 01

Автор: 

Аваков Арсен (3444) Крым (26371) наводнение (461)


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Топ комментарии
+105
Зараз заридаю.
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18.06.2021 22:57
+71
Отправь им гуманитарную помощь, дурак бакинский
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18.06.2021 22:59
+64
Ты еще предложи послать туда гуманитарную помощь и спасателей!
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18.06.2021 22:59
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предателей не жалко.
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19.06.2021 02:13 Ответить
Співчувати можна людям а не кримським свинособакам.
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19.06.2021 02:31 Ответить
Аваков убийца Александра Музычко
армянская мафия против Народа Украины
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19.06.2021 02:57 Ответить

Коли в центрі Грозного йшов найзапекліший бій в історії Першої чеченської війни. Чеченські оборонці разом із українськими добровольцями з «Вікінга» стояли насмерть. І Сашко Білий разом із кількома побратимами та чеченцями підземними комунікаціями проникли до будівлі, де засів ворог. Де в бою взяли в полон майора російського спецназу, в якого знайшли рацію. З того боку російські спецпризначенці доповідали але вже Сашку -"майору", що у них закінчуються набої і як вийти з цього пекла вони вже не розуміють. - «Вас выведут, держитесь!», - відповів гарними російськими матюками «Консул - Сашко», и он отведет их к своим!». Потім Білий переодягся у однострій майора. І коли біля морських піхотинців спецназа «Супутник», з'явився "майор російської армії", ті навіть не здивувались, а по-справжньому зраділи. - Хто старший? - не дав їм оговтатися Білий. Я командир полкової розвідки - продовжував Білий російською мовою, і прийшов за вами, щоби вивести до своїх. За доволі короткий період всі 81 морських піхотинця зібралися. За мною! Наказав Сашко. Виснажені, стомлені кацапські бійці покірно спускались услід за ним до підземних комунікацій. А Білий зумів по рації попередити своїх: «Чекайте на гостей, хвилин за п'ять буду, і далі продовжував «шоу». - Шикуйтеся по кацапскі ( мать -вашу),і робимо переоклик!. І вмить їх оточили оборонці Грозного.. Супротиву ніхто не чинив.
Коли Дудаєву доповіли, що «Консул» власноруч привів у полон аж 81 морського піхотинця чорних беретів спецназа «Супутника», той відразу і не повірив, адже в таке було дуже важко повірити. Після підтвердження інформації мовив: «Представити до найвищої нагороди Героя Чеченської Республіки Ічкерія, Олександра Музичка (Сашка Білого).
Після підписання Хасавюртських мирних угод, Сашко отримав офіційне запрошення прибути на величне вручення вищої нагороди, яке вже проводив президент Чечні Аслан Масхадов. Але Музичко на вручення не прибув, його с ментами підло вбив українофоб і капітулянт рюкзаков -Авакян…-
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19.06.2021 04:57 Ответить
Вот только давайте не будем лицемерить) Ещё какой повод! Был бы второй баян - и тот порвал бы)
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19.06.2021 04:35 Ответить
Да, конечно! Ещё Аваков нам будет рассказывать, что для нас "повод для веселья", а что нет! "Моралист" хре нов!
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19.06.2021 04:56 Ответить
Или вы думаете, что те 18 человек, на которых упала башня Силоамская, виновнее были всех? Но если не покаетесь, все так же погибнете (с)
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19.06.2021 05:03 Ответить
Хоть попьют досыта.А то все камни,камни
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19.06.2021 05:05 Ответить
Те люди оказались в тяжелом положении ещё в 2014 года, когда пожелали камней с небес.
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19.06.2021 05:32 Ответить
Катастрофа, коли чорт є міністром внутрішніх справ.
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19.06.2021 05:40 Ответить
Угадай кто будет после него.если проблемы с логикой подскажу,Татаров.другого у Зелупы не будет.устраивает?
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19.06.2021 18:36 Ответить
После слов Авакова у меня не осталось ни грамма сочувствия.
Поэтому если в тему квакнет еще и Клоун, то мне будет пох.
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19.06.2021 06:15 Ответить
Ну так не камни ж с неба сразу. родная говень имеет потенциальных денег сотни миллиардов баксов. То что бывают ливни они должны знать (самые умные да в мире). Что мешало за 7 лет опреснять воду и наладить водоотвод? НИЧЕГО.
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19.06.2021 06:35 Ответить
Кримчани,варто було би боятись своїх бажань!
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19.06.2021 06:38 Ответить
Мы радуемся за крымчан, какое тут злорадство.
Крым - место сбычи желаний.
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19.06.2021 06:47 Ответить
сбычи, какое емкое слово )
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19.06.2021 20:30 Ответить
оболонь, прыдурок, отправь в Крым в бидонах, ****...
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19.06.2021 06:49 Ответить
Авакян идет нах со своими нравоучениями. Что хотели крысчане,то и получили.
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19.06.2021 07:10 Ответить
Чорт ліпить з себе святого. Шутєйка то норм була.
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19.06.2021 07:11 Ответить
Ох Арсен Барисыч **** ты чйорт побЪеры такое несешь?)
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19.06.2021 07:17 Ответить
нужно провести референдум по поводу повод ли это для шуток
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19.06.2021 07:24 Ответить
Не повод для шуток,а повод для всенародного праздника!
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19.06.2021 18:38 Ответить
Ну то в Криму "потоп" чи "наводнение".
Щось нічого не ясно?
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19.06.2021 07:32 Ответить
Как радостно, что Крым получил воду
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19.06.2021 07:37 Ответить
Я так понимаю - эта катастрофа повод выделить из бюджета Украины еще помощь на содержание ментов. Как в случае с эпидемией. Настоящая катастрофа, на самом деле, что из той оравы украинских мусоров, служивших в крыму, только 88 человек (0,8%) не перешел на службу российским оккупантам.
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19.06.2021 07:46 Ответить
Після бє бє бє, звучить сильно, скрепно, по-путінські! Чертьі вони такі!
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19.06.2021 08:01 Ответить
Людей, которьіе вьістраивались в очередь на референдум, что бьі проголосовать за вьіход из Украиньі? Да ладно.....вообще-то єто назьівается предательством и мне как-то некомфортно жалеть предателей, воспитание не позволяет.
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19.06.2021 08:14 Ответить
Ой, кто вылез. Зарабатывает очки у ватников.
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19.06.2021 08:18 Ответить
Нет конечно.напоминает что Крым это Украина
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19.06.2021 18:39 Ответить
Крисчан йому шкода? Зрадників, через яких скільки наших людей загинуло? "Адін нарот", так?
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19.06.2021 08:29 Ответить
Бикодір: це Ви , Арсене Борисовичу?
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19.06.2021 09:01 Ответить
😂💩
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19.06.2021 09:18 Ответить
Этот просто дождь который в связи с уничтоженой оккупантами инфраструктурой привел к наводнению. С ***** это не повод для шуток? Ладно, нет так нет.... Аваков-черт!
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19.06.2021 09:45 Ответить
Як би працював канал, то всі москальскі ЗМІ вили б, що УКраїна затопила Крим, рукожопи без українців нічого не можуть.
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19.06.2021 09:57 Ответить
Не повод для шуток, но повод для застолья. Короче, пошел Я бухать
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19.06.2021 09:59 Ответить
погода так и шепчет -займи но выпей)
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19.06.2021 10:12 Ответить
МОЛОДЕЦ.
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19.06.2021 12:55 Ответить
сАбаков расстроен-
Сорвалась сделка по поставке днепровской воды в Крым..А на Кипре уже и счета открыли для приема денежек...
Теперь у оккупантов много луж с водой-года на два хватит
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19.06.2021 10:08 Ответить
если не на 3
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19.06.2021 10:11 Ответить
Собственно реальные проблемы с водою начались только после экстремально засушливого прошлого года. До того воды вполне хватало. Если сейчас воды хватит чтоб восполнить потери прошлого года, вероятно что Крым будет вполне комфортно обеспечивать себя водою сам до следующей глобальной засухи (прошлогодняя началась на шестой год).
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19.06.2021 15:06 Ответить
Аваков - чорт!
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19.06.2021 10:20 Ответить
а плакать можнА?
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19.06.2021 10:41 Ответить
одно слово - мусор.....
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19.06.2021 10:43 Ответить
Смiття- не людина.
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19.06.2021 10:52 Ответить
Природная катастрофа произошла на много раньше и не в Крыму, когда на болотах московии собака вскочила на свинью, может и наоборот - свинья на собаку...
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19.06.2021 10:54 Ответить
..расскажи про ЭТО узникам "изоляций" на оккупированных украинских землях, Аваков-Гутаперчевый..
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19.06.2021 10:55 Ответить
Господи, какой ужас!
Как ужасен срез украинского общества, наблюдаемый в этом форуме!
Сопляк на спопляке и идиотом-недомерком погоняет!
Эта избирательная ботва не в состоянии понять простейшие вещи - например что лицо ОФИЦИАЛЬНОЕ обязано произносить речи в духе европейских ценностей, а не трындеть направо и налево то, что думает на самом деле!
Дыбили, товарищ Лавров!
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19.06.2021 11:32 Ответить
То,что крысчане первый раз в этом году подмоются и промоют унитазы от налипшего говна - это не катастрофа....
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19.06.2021 12:06 Ответить
Как бы вода с Крыма, в Каховку не попёрла.
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19.06.2021 12:46 Ответить
бог , видать , шельму метит
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19.06.2021 12:58 Ответить
Жаль землю Крыма,жаль крымских татар.Но не жаль возвращенцев "в родную говень" и "хоть камней с неба".А так хоть помоются раз в году и запасутся водой наперед.Скоро ж питьевая закончится...
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19.06.2021 12:50 Ответить
та какое злорадство.... камни с неба они видать разные бывают
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19.06.2021 12:58 Ответить
Звичайно не повод. Повід - це коли випити хочеться. А це нормальна реакція, чимось схожа як наприклад у ортодоксальних христіян на повішенного Іуду.
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19.06.2021 13:02 Ответить
А.Аваков абсолютно прав!,стихия и горе в других регионах европейского континента,да и планеты,радость для стоящих в стороне дебилов \не только политических,идеологических,религиозных..,а вооЩЕ !\ Человечность \людяність/познаётся в условиях природных аномалий не только в сочувствии пострадавшим,но и посильной помощи им.В народі кажуть-"не плюй на горе здалека,не буде зайвого гріха!"\БК\ На загал:-стихія дод ає немало "зайвих турбот",періодично,різним регіонам України,то що,одні мають плакати ,а ін ші сміятись? Тоді,що ж все таки ЛЮДЯНІСТЬ?! Для нормальних громадян цієї "загадки" не існує!!!
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19.06.2021 13:12 Ответить
А шо це ви Боря розкизділися про "человечность",бекєте про людяність до кацапів?
Дозвольте позлорадствовать насчьот козломордих! Регулярно вбивати українських
захісників,обкрадати та вбивати населення захоплених територій це я бачу вас спонукає
на людяність до москалів? А закликі московських ідиотів до тотального знищення
української нації а також фотографування себе кацапів біля ростерзаних тіл наших
воїнів, це теж по вашому прояв "человечності"? А утримання наших полонених в нелюдських
умовах, піддавати іх середньовічним тортурам в підвалах російського "гестапо" це
верх вашого розуміння людяності? Напад кацапів на Україну слід розглядати як умисне
створення стихійного лиха, це все рівно що підірвати плотину та влаштувати потоп з великими
людскими жертвами! Так що народ має рацію коли бажае ворогові :"Смерть кацапам!"
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19.06.2021 18:24 Ответить
Еще один " миротворец", ну тогда иди освободи Крым от оккупанта.. а потом проведи следствие кто кричал " Путин приди", " Родная гавань", " Хоть камни с неба" и т.д. Сейчас война и любой урон ( ЛЮБОЙ) врагу, оккупанту, его пособникам это есть хорошо. А то Аваков сегодня пожалел их за природные катаклизмы ( типа у нас их нет), а завтра заверещит о подаче в Крым воды.. От одного до другого один шаг. Когда я слышу подобные высказывания от власть имущих, то у меня возникает смутное подозрение, что они себе готовят пути отхода.. если вдруг что...
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19.06.2021 13:42 Ответить
Или...прости Господи, договорится до того, что откажется от денег за транзит газа по Украинской ГТС. Там ведь ситуация с подачей или неподачей воды в Крым, ничем не отличается от прокачки или не прокачки рашистсвого газа в Европу.
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19.06.2021 14:32 Ответить
Вода в К;рым это ЕДИНСТВЕННЫЙ весомый аргумент Украины агрессору.. Подача воды это по сути признание аннексии и оказание поморщи агрессору в единственно трудном для них месте. Поэтому будет транзит.. не будет транзита. Воду давать нельзя. Хотя по моему скромному мнению и проезд- проход в Крым должен был бы быть закрыт. По крайней мере в ту строну. В свободную Украину пожалуйста - для беженцев ( хотя за 7 лет все кто хотел выехали) Если кто то скажет что проход туда необходим ( из каких то гипотетических гуманитарных соображений), то тогда только для тех кто родился в Крыму, имел прописку в Крыму на январь 2014 г, или для лиц крымско татарской национальности . ВСЕ !!! При этом только "пеший проход" и с 15 октября до 15 апреля, так сказать посетить близких, могилы и т.д. Оккупированная территория не может расцениваться как " курорт" и место отдыха.
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19.06.2021 14:51 Ответить
Когда руснявыєэе говорят о гуманизме , то я представляю себе
что пришел на лекцию волка где он рассказываєт о радости ягнят
быть съеденными этим самим волком!
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19.06.2021 18:34 Ответить
Что то у меня никак ни выстраивается логическая цепочка. Я думал, что для Украины, главный аргумент, это возвращение Крыма. Действительно, за семь лет все желающие выехали. А как же быть с остальными двумя миллионами человек? Надо же завоёвывать их сердца, или нет? Я например слышал, что они не одобряют водную блокаду, следовательно трещина в отношениях углубляется. К тому же, как то не по хозяйски игнорировать такой, бесплатный, Богом данный, экологически чистый, возобновляемый источник пополнения казны. Это же отрицательный торговый баланс, он ведёт к долговой кабале, снижению курса гривны, росту цен на товары и услуги, снижение пенсий и стипендий, зарплаты и стоимость ЖКХ и т.д. Тогда уж, и с газовой трубой, было надо ещё в 2014м, перекрывать транзит. В ультимативной форме, требовать от агрессоров и их Европейских подельников обеспечить транзит газа только после освобождения Крыма и Донбасса. А так с перекрытием того несчастного канала, получается, что Вы фактически признали аннексию и никаких надежд на возвращение не имеете, а только мелко мстите. Мелко, потому, что не существенно. Да, действительно в прошлом году была засуха и в Крыму и по всему черноморью. Но вот же, уже наводнение наблюдаем. Рис там и даром не нужен, дырявые водопроводы меняют, аквапарки закрывают, и не особо то и страдают от дефицита воды. При этом Украина терпит и финансовые и репутационные потери. Так, в чем фишка? Что за собачий интерес? (это я про собаку на сене) . Кому, ещё это выгодно кроме путина?
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19.06.2021 22:27 Ответить
Ответ прост и на "плаву" . Идет ВОЙНА, Украина подверглась агрессии, оккупированы два региона Крым с Севастополем и ОРДЛО.. Война идет 7 лет, 14 тыс. убитых, тысяч 40-50 раненных, миллионы беженцев.. Какой нах-н "баланс" В Крым из Украины не должно поступать ровным счетом НИЧЕГО. Даже деньги " курортников" не то что вода, эл. энергия и т.д. А те "два миллиона сограждан" которые на ура принимали рашен весну, и кричали " Путин приди" ( ну разве за исключением большинства крымско татарского населения и небольшого процента других национальностей, их там всего от силы 10%, они конечно должны потерпеть.. таковы правила войны и жизнь на оккупированных территориях под ярмом врага, так всегда было, есть и будет.. ну или уходить в партизаны) Путинисты же должны иметь все виды " неудобства" от прихода их любимых оккупантов. Завоевывать " их сердца".. не смешите... они задолго до 2014 уже свои сердца пустили на распродажу, а уж в 2014 продались с потрохами.. а за 7 лет пропаганды и жития в родной гавани.. их сердца уже зомбированы на десятки лет вперед. Тем более реально не вижу каких либо предпосылок восстановления суверенитета Украины над Крымом в ближайшей перспективе нескольких десятилетий как минимум. Так что о завоевании сердец" это так для лохов. Сердца завоюются после деоккупации, введение особого военно- гражданского управления, высылке 300-400 тысяч россиян переехавших их глубинки РФ в Крым после 2014 г., а потом поневоле " полюбят", ну или вперед на историческую родину за Урал. так было всегда во все времена.. не для всех деоккупация выглядела благом, например для судетских немцев.. По поводу "мелкой мести" и признания аннексии" в случае не подачи воды.. Ну у вас и "юмор".. Ну представьте что СССР в 1942-1943 году начинает поставки чего либо на оккупированные территории занятые врагом.. ( особенно в Прибалтику и Зап. Украину) Смешно... Придет деоккупация и освобождение тогда все вернется на круги своя. Пока на этих территориях враг и его пособники .. только нанесение им любого вида ущерба считаю правильным ( ну конечно я не призываю , делать то что делали диверсионные отряды СССР ( например Зоя Космодемьянская) и сжигать все поселки, подрывать жд. составы, отравлять колодцы, сжигать урожаи на оккупированных территориях занятых врагом не смотря на местное население, как говорится все для победы) Пожалуй я ответил на ваш комментарий в полной мере.., ну что еще добавить. Я не вижу разницы между Путиныи и его режимом и Гитлером и его режимом. И агрессию РФ против Украины ( Грузии, Молдовы...) считаю точно такими же как нападение Гитлера на Чехословакию, Польшу, Украину как часть СССР и т.д.)
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20.06.2021 12:55 Ответить
Раз уж у нас с вами возникает ассоциативная связь между внешне схожими событиями, типа гитлеровской и российской оккупацией и между функционированием вражеских транзитных газопроводов и водопроводов, по территории Украины, то давай разбираться с фактами сравнивая события и явления. Что-то мне ничего не известно о массовых призывах граждан СССРа, к Гитлеру с просьбой, «Гитлер, введи», - наоборот они самоотверженно оборонялись и массово погибали при борьбе с чужеземным захватчиком. Захватчиком со своими совершенно другими культурными ценностями, со своим принципиально отличающимся менталитетом, своей историей, с чужим языком, обычаями, религией, едой, одеждой, песнями инструментами, внешним видом, отношением к оккупированным гражданам как к врагам. Бомбёжки, рабский труд, концлагеря, газовые камеры, это известные достоверные факты. Что общего у этих двух оккупаций? Где Вы видели в Крыму, что-то похожее на Брестскую крепость, где тот Крымский дом Павлова, где те 28 Панфиловцев? Где те колонны пленных Крымчан в кандалах понуро бредущих на каменоломни под стволами автоматов под лай овчарок? Хм! «СССР в 1942-1943 году начинает поставки чего либо на оккупированные территории». Так Гитлер же был в состоянии войны, и разумеется он бы ничего не платил за те эшелоны, а потому этот аргумент пустой. Ну то такое. У меня насчёт газовой трубы, вопрос. Как можно в одном случае зарабатывать на транзите газа, при этом ещё и помогая оккупанту обеспечивать себя валютой за проданный газ, а в другом гадить как бы своим соотечественникам, перекрывая им водопровод и принося себе и моральные и материальные убытки?
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20.06.2021 15:29 Ответить
Пока есть транзит будем этим пользоваться ( нам это выгодно), кстати при всех " обещаниях" Германии.. РФ может его прекратить в любой момент. Подавать воду в Крым , эл. энергию вообще что то НЕТ. У нас ВОЙНА.. как это не назови ( сейчас мир гибридный поэтому есть как есть)" Материальные издержки" от непоставки воды.. так война она и есть война что бы нести издержки, делая максимальный вред противнику ( и оккупантам, которые увеличили там в разы количество вояк, и 300-400 тысяч переехавших " россиян" и коллаборантам предателям ( даже если из них кто то сохранил украинский паспорт в добавок к аусвайсу оккупантов).. Так что материальные убытки не что в этом случае. А моральные убытки мы понесли когда без единого выстрела сдали Крым.. И единственное что у нас осталось это блокада оккупированного Крыма ( плохо что не полностью). Любое правительство которое только подумает подать воду в Крым, потеряет власть в тот же момент. Как капитулянтская и предательская. Надеюсь что когда то Раша понесет кару ( как понесла в свое время Германия) за свои агрессию против Грузии, Украины, Молдовы, Ичкерии, Сирии, убийства в Европе, и т.д., за установление по сути фашистского, полицейского, реваншистского, режима ГУЛАГа в своей стране..А Пукин "просто сдохнет замоченный в сортире" ( ну это если использовать его лексику) Но вам что то по этому поводу объяснять бесполезно, потому что ваши слова это либо на прямую кремлевская подача, либо ОПЗЭопсая предательская. И вам любые примеры приводить бесполезно Но ( представьте что Украина аннексирует исконные украинские земли в виде Краснодарского края, начинает гибридную войну против РФ и создает фейковые Белгородскую НР, Воронежскую НР, убивает россиян, а Украина возмущается тем что РФ чего то там не поставляет Вы такое можете себе даже гипотетически представить ( без соизмерения военных возможностей конечно). Смешно... У Украины как и у Израиля вариантов нет, либо бороться либо Украины как государства не будет ( розовая мечта путиноидов, ну и ваша видимо).
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20.06.2021 19:47 Ответить
Винокур с Оганезовым тоже как мы с тобой разговаривали. Здравствуйте, я тут нотки принёс. И далее Винокур объясняет, в каком порядке надо играть. Тут играем, ту не играем, а тут мы рыбу заворачивали. Так нельзя вести споры, диспуты, всё время теряя нить разговора. Я ведь мог развить любые темы в широком спектре интересов, например о единстве социума, о связи поколений, о разных национальностях, о унитарности, о воссоединении народов, но я остановился на наглядном, очевидном, парадоксе, о желании Украины в одном случае получать доход от транзита, а в другом, совершенно аналогичном случае её категорическом табу на такое же действие. Я без тени иронии думаю, что Вы находитесь в состоянии массового гипноза. Как у вас говорят, "тут что то кем то " пороблэно". Шаманы или по другому, политтехнологи промыли вам мозги, наложив первобытное табу на эту тему. Ну так мне кажется, потому, что Вы всегда увиливаете от этого примитивного вопроса.
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20.06.2021 21:38 Ответить
И таки да, наши с вами жизненные позиции ещё не расходятся и имеют одну общую платформу в отношении единства Украинского народа, не только того который скукожился вокруг Киева, и даже не только Белгородскую, Воронежскую, Курскую, Крымскую, Краснодарскую, но и Сибирскую, Дальне Восточную, и Московскую и Ленинградскую, да собственно почти всю ныне Российскую федерацию, за вычетом, малых народов, которые имеют свои территории со своими столицами, как то Мари, Мордва, Чуваши, Коми, Чукчи, Якуты, Буряты и прочие Коряки. А все остальные Русские, это никакие не Русские, а самые, что ни на есть голимые Украинцы. Просто жернова истории от времён князя Владимира и до наших дней, постоянно дробили этот народ, раскидывая его по огромным территориям. Некоторые города даже сохранили в своих названиях имена Киевских основателей. Например, Ярославль или Владимир. А Питер, вообще стоит на Украинских костях. Только на Пискарёвском кладбище лежат сотни тысяч Украинцев. А у русских даже столицы своей нет, кроме Киева. А между тем они помнят , чтут и уважают своих земляков, любят свою историческую Родину и всегда готовы ей помогать.
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20.06.2021 22:01 Ответить
Природна катастрофа в Криму - не привід для жартів і зловтіхи, - Аваков - Цензор.НЕТ 8133
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19.06.2021 14:37 Ответить
Можно новые вертолёты отправить , а , что , зря купили ?
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19.06.2021 14:42 Ответить
https://censor.net/ru/blogs/3272290/schodo_peredumov_poveneyi_u_kerch_ta_yalt

- так что очень даже повод.... и мостик когда поплывёт в Чорноморе тоже радоваться будем.
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19.06.2021 15:59 Ответить
им было мало воды вот Господь и подал им по их чину. Хотели камни с неба- получите...
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19.06.2021 16:37 Ответить
как говорят верующие: "Не проси у Бога дождя - проси урожая!"
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19.06.2021 20:05 Ответить
чого тут дивуватися, МОСКОВИТ ПОЖАЛІВ МОСКОВИТІВ
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19.06.2021 17:13 Ответить
рюкзаков не учит украинский он ждет прихода русни
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19.06.2021 18:41 Ответить
Так то так, але, якби там керували нормальні люди, а не зазомбовані злодюги, то русла річок були б розчищені, водогони відремонтовані, і вода направлена до водосховищ. Бог дав воду, а дебіли її направили на шкоду пюдям.
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19.06.2021 18:54 Ответить
Злорадство Злорадством, но там сейчас реально армагеддон... А мне свой украинский Крым жалко.
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19.06.2021 19:30 Ответить
Не розумію Авакова,взагалі. Крим шкода,як нашу Землю,бо її засирають переселені проходимці. Але каміння з неба ще не падало на виноградники,що вже перепродали якимось не то німцям,не то шведам,не то їзраільтянам. Природа само поки робить в Криму те,що повинні робити ми : ОЧИЩАТИ НАШУ ЗЕМЛЮ ВІД НАВОЛОЧІ.
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19.06.2021 20:56 Ответить
Данілов злетів своєю значущістю вище Авакова ? Аваков зол- йому готуюють заміну ?
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19.06.2021 21:35 Ответить
У Авакова один шлях - вибачитися за історію з розслідуванням вбивствам Шеремета й стати знову на бік України не сірим кардиналом зебл...дського болота а справжнім воїном-патріотом,
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19.06.2021 21:51 Ответить
До цих пір вірний пес режимів порошенка і зеленського, український міністр, хрюкає мовою окупантів. Постає питання, а ВОНО, на стільки тупе що навіть свою думку не спроможне в гугл-транслейті перекласти, нам треба?
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19.06.2021 22:22 Ответить
«Есть в Крыму проблема воды, которую у него украинское начальство отрезало, напрашиваясь на новый Нюрнбергский процесс? Ещё какая! Так вот вам - вода. Пресная, бесплатная, с неба, в огромном количестве! Считай - Бог послал, - https://tsargrad.tv/news/ne-nado-neptuna-i-kosjaka-tritonov-satanovskij-ozvuchil-gotovoe-reshenie-dlja-kryma_369701 укоряет ленивых паникеров русский эксперт Сатановский. - Одна проблема накладывается на другую и решает её превосходным образом!».
https://www.unian.net/curiosities/kak-putin-v-krymu-gulyal-po-vode-poslednie-novosti-11458723.html Совет господина Сатановского прост и логичен: надо немедленно выкопать подземные водохранилища и «загнать туда воду».
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19.06.2021 22:56 Ответить
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