Природная катастрофа в Крыму - не повод для шуток и злорадства, - Аваков

По мнению министра внутренних дел Арсена Авакова природная катастрофа в оккупированном Крыму - не повод для шуток.

Об этом министр написал на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Крымская природная катастрофа - для меня не повод для шуток и злорадства. Люди на оккупированной украинской территории оказались в тяжелейшем положении.

Аксёновы и прочие путиноиды пройдут. Жаль наш красавец Крым, жаль людей..", - написал Аваков.

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